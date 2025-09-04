Vyberte si z našich newsletterů

Evropské akcie letos ukazují Wall Street záda. A pražská burza je mezi šampiony

Evropské akcie letos ukazují Wall Street záda. A pražská burza je mezi šampiony
Profimedia
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Rok 2025 zatím patří evropským akciím. Zatímco americké akcie rostou ani ne o deset procent, burzy na starém kontinentu předvádějí růst o desítky procent. A překvapivým šampionem je v tomto ohledu pražská burza.

Na amerických trzích letos panuje spíš rozpačitá nálada. Index S&P 500 se drží pod deseti procenty, technologický Nasdaq sice po dubnovém propadu znovu ožil, ale ani 11procentní růst nedokáže naplnit vysoká očekávání. Podle ekonoma Kryštofa Míška z Argos Capital stojí za stabilizací lepší výsledky firem, boom kolem umělé inteligence a očekávaní, že americká centrální banka (Fed) by mohla snížit úrokové sazby už na nadcházejícím zasedání v září. Tuto možnost připustil koncem srpna ve svém projevu na sympoziu v Jackson Hole dokonce i sám šéf Fedu Jerome Powell, který je pro svoji vyčkávací taktiku mnohdy neurvale kritizován americkým prezidentem Donaldem Trumpem. A naděje trhu, že Fed v září sazby skutečně sníží, ještě vzrostla po středeční zprávě z amerického trhu práce. Aktuální data totiž ukázala oslabení poptávky po pracovní síle.

Mohlo by se zdát, že americké parkety tak čeká vzpruha. Míšek nicméně varuje, že září bývá historicky pro Ameriku nejhorším měsícem a korekce je tak stále ve hře.

Evropa, to je ale zcela jiný příběh. Ta narozdíl od Ameriky podle Míška těží z atraktivnějších valuací, vládních investic do obrany a energetiky a také z návratu zahraničních investorů.

Panevropský index MSCI Europe posílil od ledna o čtvrtinu a Stoxx Europe 600 o více než devatenáct procent. Španělské a německé akciové trhy přidaly přes 20 procent a patří k hlavním tahounům regionu. Analytik XTB Tomáš Cverna připomíná, že v lokálních měnách si S&P 500 i Euro Stoxx 50 připisují kolem devíti procent, ale při přepočtu do eura americký index zaostává o více než 12 procent. Slabší dolar by mu měl pomáhat, avšak vlivem nepředvídatelné politiky Donalda Trumpa tomu tak není. 

Praha mezi vítězi

Do klubu vítězů se letos zařadila i Praha. Hlavní index PX vzrostl od ledna o více než 28 procent. Silný růst táhnou zejména bankovní tituly a energetický gigant ČEZ, který díky dividendám a stabilním výsledkům patří k nejobchodovanějším akciím regionu. Ještě lepších čísel dosahuje dividendový index PX-TR, který započítává vyplácené dividendy. Ten od ledna posílil zhruba o 35 procent.

Podle Míška právě bankovní sektor těží z vyšších sazeb, které se při nízké nezaměstnanosti promítají do lepších úrokových marží. To dokládají i konkrétní příklady: akcie Deutsche Bank či španělské Banco Santander letos vzrostly o 80 procent a rakouská Erste Bank, obchodovaná i v Praze, přidala 40 procent. Evropské trhy navíc podporuje i obranný průmysl, který těží z plánovaného zvyšování vojenských rozpočtů v zemích NATO.

Úprk do Evropy

Za růstem evropských firem stojí řada vlivů. Tím největším však již zmíněná nepředvídatelná politika Donalda Trumpa. Kvůli ní se totiž řada investorů stáhla z amerických trhů, a to z akciových, dluhopisových i měnových, a naopak přelila část investic právě do Evropy. 

Investoři si dále uvědomují, že americké akcie jsou dnes velmi drahé, říká analytik Portu Lukáš Raška a připomíná, že index S&P 500 se obchoduje na více než 27násobku čistých zisků, což překonává i dobu internetové bubliny. V první polovině roku i proto docházelo k výrazným přesunům kapitálu z USA do Evropy. A i když se americkým trhům v létě podařilo část ztrát dohnat, rozdíl v ocenění zůstává stále značný.

Evropské akcie letos nabízejí solidní zisky

Evropské akcie letos válcují americké. Dařilo se bankám, zbrojařům i českým firmám

Trhy

Akcioví investoři v prvním pololetí letošního roku prožívají nepříliš standardní situaci. Zatímco americkým firmám se dařilo solidně, evropské nabízejí skvělé zisky. To se pak projevuje také na akciích a dluhopisech firem na evropském kontinentu.

Stanislav Šulc

Česko přezbrojuje. Armáda dostane tanky Leopard, tisíce pušek i superdžípy

Německé Leopardy zatím Ukrajina nedostane.
Profimedia.cz
nst
nst

Vláda rozjíždí největší modernizaci armády za poslední dekády. Do výzbroje přibudou německé tanky Leopard 2A8, české pušky BREN i elitní vozidla Supacat v součtu jde o nákupy za více než 40 miliard korun. Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) jde o krok nezbytný k zajištění bezpečnosti země i k posílení závazků vůči spojencům v NATO.

Vláda tento týden schválila hned několik klíčových nákupů ministerstva obrany, jejichž hodnota v součtu přesahuje 40 miliard korun. První z velkých zakázek se týká dodávky ručních palných zbraní od České zbrojovky z Uherského Brodu. Ministerstvo obrany uzavře s výrobcem rámcovou smlouvu na období 2025 až 2031, jejíž celková hodnota může dosáhnout až 4,26 miliardy korun bez DPH.

Armáda pořídí moderní pušky CZ BREN 2, podvěsné granátomety CZ GL 40 mm i pistole CZ P-10 C. Součástí dodávek bude také příslušenství, včetně optiky, laserových zaměřovačů, náhradních dílů či pouzder. „Tato smlouva nám umožní flexibilně reagovat na potřeby armády i rozpočtové možnosti,“ uvedla Černochová. Nákupem se podle ministerstva dokončí přezbrojení na zbraně kompatibilní s NATO.

Další kontrakt se týká speciálních sil české armády. Ty získají 18 lehkých obrněných vozidel Supacat Extenda, která mají nahradit zastaralé Land Rovery a doplnit logistické schopnosti jednotek. Hodnota zakázky činí 1,7 miliardy korun bez DPH. Podvozky vozidel dodá britská společnost LPP, jejich technické zhodnocení pak zajistí český Vojenský technický ústav. Podle ministerstva jde o jediný typ vozidla, který splňuje požadavky speciálních sil na maximální mobilitu, modulární konstrukci a schopnost operovat v extrémních podmínkách. Vozidla Supacat využívají také armády USA či Dánska.

Nejvýznamnější část modernizační vlny představuje nákup 44 bojových a velitelských tanků Leopard 2A8 z Německa. Včetně přizpůsobení potřebám české armády vyjde zakázka na 34,25 miliardy korun s DPH, dalších pět miliard je vyčleněno jako inflační a kurzová rezerva. Dodávky začnou v roce 2028 a potrvají do roku 2031. Ministerstvo obrany plánuje tanky nasadit zejména u 73. tankového praporu v Přáslavicích, část půjde na výcvik do Vyškova a některé budou určeny ženijním jednotkám. Životnost techniky se odhaduje na 30 let.

Česká republika se připojí k rámcové dohodě německého ministerstva obrany, což umožní snížit jednotkovou cenu. Do budoucna bude možné objednat dalších až 33 strojů v různých modifikacích – vyprošťovacích, mostních či ženijních. Na zakázce se mají podílet i domácí firmy, jejichž zapojení ministerstvo vyčíslilo minimálně na dvě miliardy korun.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) jde o historicky nejrozsáhlejší modernizační program české armády. „Investujeme do bezpečnosti naší země i do spolehlivého plnění spojeneckých závazků. Je to jasný signál, že Česko bere obranu vážně,“ řekl po jednání vlády.

Vláda tak reaguje nejen na zastarávání stávající výzbroje, ale i na zhoršenou bezpečnostní situaci v Evropě v souvislosti s válkou na Ukrajině. Černochová připomněla, že nové akvizice posunou českou armádu blíže k cíli vybudovat moderní, plně interoperabilní ozbrojené síly. „Je to investice na desítky let dopředu,“ dodala ministryně.

Ferrit, důlní lokomotiva

Šéfové firmy z Frýdku-Místku obcházeli protiruské sankce. Teď jim hrozí až osm let vězení

Zprávy z firem

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili šest lidí z frýdecko-místecké firmy Ferrit z porušení mezinárodních protiruských sankcí. Podle nich společnost dodala v uplynulých dvou letech do Ruska přes třetí země své důlní stroje, které podléhají zmíněným sankcím. Informoval o tom dnes Deník N. Jednatel firmy a jeden z jejích tří majitelů Petr Kovář nechtěl věc komentovat. ýkonný ředitel Ferritu Petr Mohelník v reakci pro ČTK uvedl, že firma vždy jednala v plném souladu se zákony a veškeré její obchodní aktivity byly vždy v souladu s platnými právními a obchodními standardy.

ČTK

Dalibor Martínek: Vláda si na poslední chvíli vzpomněla, že má šetřit

Názory

Říct, že chystaný rozpočet má Achillovu patu, by bylo nepřesné. Rozpočet se schodkem 286 miliard jich má tunu. Zdá se, že klíčovou patou je vláda sama. Nyní, pár týdnů před volbami, vede debatu s odbory o platech téměř sedmi set tisíc lidí placených z veřejných peněz. A ti všichni by chtěli přidat.

Dalibor Martínek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Šéfové firmy z Frýdku-Místku obcházeli protiruské sankce. Teď jim hrozí až osm let vězení

Ferrit, důlní lokomotiva
Profimedia
ČTK
ČTK

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili šest lidí z frýdecko-místecké firmy Ferrit z porušení mezinárodních protiruských sankcí. Podle nich společnost dodala v uplynulých dvou letech do Ruska přes třetí země své důlní stroje, které podléhají zmíněným sankcím. Informoval o tom dnes Deník N. Jednatel firmy a jeden z jejích tří majitelů Petr Kovář nechtěl věc komentovat. ýkonný ředitel Ferritu Petr Mohelník v reakci pro ČTK uvedl, že firma vždy jednala v plném souladu se zákony a veškeré její obchodní aktivity byly vždy v souladu s platnými právními a obchodními standardy.

„Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu v těchto dnech zahájili trestní stíhání šesti fyzických a jedné právnické osoby pro trestný čin porušení mezinárodních sankcí,“ sdělil deníku k případu mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Stíhaným hrozí v případě odsouzení tresty od podmínek a vysokých peněžitých trestů až po osm let vězení.

Ibehej ve středu doplnil, že případ se týká vývozu sedmi důlních strojů, které jsou na sankčním seznamu EU a které se dostaly do Ruska v letech 2023 až 2024 přes prostředníky v jiných zemích. Kauzu podle něj dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci a podezřelí jsou stíháni na svobodě.

Stíhaným hrozí v případě odsouzení tresty od podmínek a vysokých peněžitých trestů až po osm let vězení.

Podle serveru policisté u výrobce důlní techniky a jeho vedení zasahovali opakovaně a loni celníci zastavili vývoz i jednoho důlního stroje. Podle zjištění serveru sankcionované stroje mířily do Ruska zejména přes firmy v Turecku a Gruzii, jež byly založeny po ruské invazi na Ukrajinu, která začala v únoru 2022, a podle webových stránek se zaměřují hlavně na obchodování s Ruskem. Díly pro stroje slezské firmy končily především v ruské společnosti Sibtransservis sídlící na Sibiři, která má podle Deníku N přímé vazby na manažery Ferritu. Z ruského obchodního rejstříku navíc vyplývá, že jedním ze zakladatelů Sibtransservisu je i jednatel Ferritu Petr Kovář, napsal deník.

„Nyní jsme, de facto rok od poskytnutí veškerých informací i podkladů, obdrželi nové informace od NCOZ. K dané záležitosti opětovně potvrzujeme, že jsme vždy jednali a nadále jednáme v plném souladu se zákony, a veškeré naše obchodní aktivity byly, jsou i budou transparentní, řádně zdokumentované a především byly, jsou a budou vždy realizovány v souladu s platnými právními a obchodními standardy. Více řízení nemůžeme komentovat, protože je ze zákona neveřejné,“ uvedl Mohelník.

Společnost Ferrit vznikla v roce 1993 a nabízí kompletní řešení důlní dopravy, nabízí stroje pro závěsnou, pozemní, kolejovou či kolovou dopravu, pro přepravu lidí či materiálu v dolech i podzemním stavitelství třeba při výstavbě tunelů. Podle informací na webu loni zaměstnávala kolem 300 lidí, vyrobila 167 strojů a její obrat činil 1,3 miliardy korun.

Ministr Dvořák: Zelenskyj měl pravdu. I české firmy protiruské sankce obcházejí

Ministr Dvořák: Zelenskyj měl pravdu. I české firmy protiruské sankce obcházejí

Money

Některé české firmy zřejmě obcházejí protiruské sankce a pokračují v obchodování s Ruskem. V nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedl ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Konkrétní případy ale nezná, vláda podle něj možná požádá Ukrajinu o její informace. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v sobotu avizovalo, že situaci kolem možného obcházení sankcí prošetří.

ČTK

Aktualizováno

Firmy podezřelé z obcházení protiruských sankcí do detailu prověříme, zní z ministerstva

Politika

Vláda má k dispozici seznamy českých firem, které podle Ukrajiny porušují protiruské sankce a dál dodávají své výrobky nebo materiál do Ruska. Úřady nyní získané informace analyzují, konkrétní jména firem ovšem zveřejňovat nebudou. Česko kvůli tomu do nového sankčního balíčku prosazuje přísnější kontroly exportu zboží přes třetí země. Uvedla to Miluše Trefancová z tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

ČTK

Ministr Dvořák: Zelenskyj měl pravdu. I české firmy protiruské sankce obcházejí

Ministr Dvořák: Zelenskyj měl pravdu. I české firmy protiruské sankce obcházejí

Money

ČTK

