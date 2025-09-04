Evropské akcie letos ukazují Wall Street záda. A pražská burza je mezi šampiony
Rok 2025 zatím patří evropským akciím. Zatímco americké akcie rostou ani ne o deset procent, burzy na starém kontinentu předvádějí růst o desítky procent. A překvapivým šampionem je v tomto ohledu pražská burza.
Na amerických trzích letos panuje spíš rozpačitá nálada. Index S&P 500 se drží pod deseti procenty, technologický Nasdaq sice po dubnovém propadu znovu ožil, ale ani 11procentní růst nedokáže naplnit vysoká očekávání. Podle ekonoma Kryštofa Míška z Argos Capital stojí za stabilizací lepší výsledky firem, boom kolem umělé inteligence a očekávaní, že americká centrální banka (Fed) by mohla snížit úrokové sazby už na nadcházejícím zasedání v září. Tuto možnost připustil koncem srpna ve svém projevu na sympoziu v Jackson Hole dokonce i sám šéf Fedu Jerome Powell, který je pro svoji vyčkávací taktiku mnohdy neurvale kritizován americkým prezidentem Donaldem Trumpem. A naděje trhu, že Fed v září sazby skutečně sníží, ještě vzrostla po středeční zprávě z amerického trhu práce. Aktuální data totiž ukázala oslabení poptávky po pracovní síle.
Mohlo by se zdát, že americké parkety tak čeká vzpruha. Míšek nicméně varuje, že září bývá historicky pro Ameriku nejhorším měsícem a korekce je tak stále ve hře.
Evropa, to je ale zcela jiný příběh. Ta narozdíl od Ameriky podle Míška těží z atraktivnějších valuací, vládních investic do obrany a energetiky a také z návratu zahraničních investorů.
Panevropský index MSCI Europe posílil od ledna o čtvrtinu a Stoxx Europe 600 o více než devatenáct procent. Španělské a německé akciové trhy přidaly přes 20 procent a patří k hlavním tahounům regionu. Analytik XTB Tomáš Cverna připomíná, že v lokálních měnách si S&P 500 i Euro Stoxx 50 připisují kolem devíti procent, ale při přepočtu do eura americký index zaostává o více než 12 procent. Slabší dolar by mu měl pomáhat, avšak vlivem nepředvídatelné politiky Donalda Trumpa tomu tak není.
Praha mezi vítězi
Do klubu vítězů se letos zařadila i Praha. Hlavní index PX vzrostl od ledna o více než 28 procent. Silný růst táhnou zejména bankovní tituly a energetický gigant ČEZ, který díky dividendám a stabilním výsledkům patří k nejobchodovanějším akciím regionu. Ještě lepších čísel dosahuje dividendový index PX-TR, který započítává vyplácené dividendy. Ten od ledna posílil zhruba o 35 procent.
Podle Míška právě bankovní sektor těží z vyšších sazeb, které se při nízké nezaměstnanosti promítají do lepších úrokových marží. To dokládají i konkrétní příklady: akcie Deutsche Bank či španělské Banco Santander letos vzrostly o 80 procent a rakouská Erste Bank, obchodovaná i v Praze, přidala 40 procent. Evropské trhy navíc podporuje i obranný průmysl, který těží z plánovaného zvyšování vojenských rozpočtů v zemích NATO.
Úprk do Evropy
Za růstem evropských firem stojí řada vlivů. Tím největším však již zmíněná nepředvídatelná politika Donalda Trumpa. Kvůli ní se totiž řada investorů stáhla z amerických trhů, a to z akciových, dluhopisových i měnových, a naopak přelila část investic právě do Evropy.
Investoři si dále uvědomují, že americké akcie jsou dnes velmi drahé, říká analytik Portu Lukáš Raška a připomíná, že index S&P 500 se obchoduje na více než 27násobku čistých zisků, což překonává i dobu internetové bubliny. V první polovině roku i proto docházelo k výrazným přesunům kapitálu z USA do Evropy. A i když se americkým trhům v létě podařilo část ztrát dohnat, rozdíl v ocenění zůstává stále značný.
