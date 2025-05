Akciový hit. Čínský výrobce autobaterií CATL vstoupil na hongkongskou burzu a akcie letí vzhůru

Akcie největšího výrobce baterií pro elektromobily na světě se začaly nově prodávat na burze v Hongkongu. Investoři o ně mají enormní zájem, hned po vstupu ceny vyrostly o 13 procent. Akcie se dříve prodávaly jen v Šen-čenu, otevřenější a likvidnější hongkongský trh chce firma využít pro zisk peněz na další expanzi.

Tradičním úderem do gongu odstartoval zakladatel společnosti CATL Robin Zeng obchodování na burze v Hongkongu s akciemi největšího výrobce baterií pro elektromobily na světě. Podle listu The Financial Times se očekává, že společnost úpisem nových akcií získá nejméně 4,6 miliardy dolarů, částka by ale mohla vyrůst až na 5,3 miliardy.

„Společnost CATL se na světovém trhu s bateriemi pro elektromobily a skladování energie podílí přibližně 37 procenty. Výrobce, který baterie dodává společnostem Tesla, BMW i Volkswagen, usilovala o vstup na burzu v zahraničí, aby získala prostředky v jiné než čínské měně pro svou zahraniční expanzi, zejména pro továrnu v Maďarsku v hodnotě 7,3 miliardy dolarů,“ uvedl server FT.com.

O akcie byl již předem mimořádný zájem, to se potvrdilo i po začátku obchodování, kdy jejich cena narostla o 13 procent.

Největší akciový start roku

Uvedení akcií CATL na hongkongskou burzu je podle FT.com největším burzovním startem letošního roku. A to i v případě, že společnost získá prostředky na spodním odhadu (4,6 miliardy dolarů). Zatím žádný z letošní IPO totiž nedosáhlo hranice tří miliard, nejblíže tomu byla společnost JX Advanced Metals se ziskem 2,98 miliardy dolarů.

„Navzdory geopolitickým turbulencím se na úspěchu podílí celá řada amerických společností,“ připomíná FT.com. „Burzovní start podporovaly americké banky a americký fond patří k největším investorům,“ dodal server. Přitom republikánský zákonodárce John Moolenaar již v dubnu upozorňoval americké banky, že jejich podíl na uvedení CATL na burzu může mít negativní dopad.

