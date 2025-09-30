Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Předvolební průzkumy jsou jako fotbal. Sledujete je, ale nic vám to nepřinese

Dalibor Martínek: Předvolební průzkumy jsou jako fotbal. Sledujete je, ale nic vám to nepřinese

Předvolební Superdebata
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Tak nám to skončilo, ty předvolební průzkumy. Poslední míč vykopl Median, od teď už musí být agentury zticha až do konce voleb. A co říká Median? To už také nelze napsat. Je to trošku nefér vůči nám divákům, rádi se na průzkumy díváme, jak kdo klesá nebo stoupá.

Bohužel, podle zákona se už nedozvíme nic. Což vypadá na trochu zvláštní zákon, aby prý průzkumy nemohly ovlivňovat voliče. My chceme být ovlivňováni. Chceme vidět, jak nám ten který manšaft šlape, jak který koníček cválá.

Zákaz zveřejňování průzkumů krátce před volbami vymysleli v minulosti zvolení poslanci. Což může působit jako trochu nefér vůči malým stranám. Takže vy už tam jste, a teď nechcete, aby nějaký průzkum ohrozil místo u stolu, o které usilujeme? Je to jako byste nemohli vidět posledních deset minut Ligy mistrů, aby vaše fandění neovlivnilo výsledek. Jasně, je to trochu přitažené porovnání, ale něco na něm je.

Česku hrozí po volbách změna západního směřování
Aktualizováno

Německý tisk varuje: Česku hrozí po volbách změna západního směřování

Volby 2025

Česko by mohlo po nadcházejících parlamentních volbách změnit dosud jasný prozápadní kurz a obrátit se po vzoru Slovenska na východ. Rýsuje se totiž vítězství politického chameleona Andreje Babiše, jehož možní koaliční partneři jsou otevřeně proruští, píší v komentářích k českým volbám německá média, včetně listů Frankfurter Rundschau či Sächsische Zeitung. Z Česka by se podle nich mohl stát nový problémový člen Evropské unie. Proto budou volby ostře sledované nejen v Bruselu, ale také v Kyjevě, Moskvě a v Berlíně. Volby do české Poslanecké sněmovny se uskuteční 3. a 4. října.

ČTK

Přečíst článek

Má tento zákaz zveřejňování výsledků průzkumů znamenat, že se české průzkumné agentury nechovají férově? Že někomu účelově nadržují, aby ho buď posunuly do Poslanecké sněmovny, nebo ho naopak vyřadily z kola ven? O neférovosti průzkumů přitom žádná politická strana nikdy nehovořila. Naopak si každá sledovala, aby v těchto „objektivních“ průzkumech vypadala co nejlépe.

Aby si volič řekl: nenechám propadnout svůj hlas pro stranu, která je hluboko pod pěti procenty. Dám ho někomu s větší nadějí na zvolení. V tom je ono skryté kouzlo průzkumů. Vypadají jako nezávislé, a možná i jsou nezávislé. Ale, a to je skutečnost, ovlivňují sentiment voličů.

Takže teď už bohužel podle zákona nemohu sdělit, podle které agentury získá ANO třeba 27 procent hlasů nebo podle jiné 33 procent. Nebo jestli se Motoristé stanou jazýčkem na vahách letošního výsledku. Protože podle různých v minulosti zveřejněných průzkumů měli být štikou v rybníce. Ale podle jiných nemají na úspěch šanci.

Setkání Realitního Clubu

Karel Havlíček: Chceme stavební superúřad a náš původní zákon

Reality

Pokud budeme ve vládě, rozhodně vrátíme zpět do hry minulý návrh stavebního zákona, který současný kabinet hodil pod stůl. Včetně stavebního superúřadu, uvedl místopředseda ANO Karel Havlíček. 

Tereza Zavadilová, Petra Nehasilová

Přečíst článek

Najít ten správný čudlík

Teď musíme psát tajnosnubně. O průzkumech ani slovo. A volič, i ten nerozhodnutý, musí ve tmě najít správný čudlík. Ostatně, měl se rozhodnout dřív, nečekat na průzkumy. Slyšel a viděl toho už dost.

Jak uvedl šéf sociologické společnosti STEM Martin Buchtík v nedávném rozhovoru pro newstream.cz. „Jedenáct procent lidí říká: rozhodnu se v pátek nebo až v sobotu. Vždy slýcháme, že se výzkumy opět netrefily. Ale výzkumy i kvůli moratoriu, které je 72 hodin před otevřením volebních místností, jsou realizovány týden před volbami, spíš deset dní. Nemohou zaznamenat posuny na poslední chvíli, které jsou čím dál významnější pro výsledek.“

O průzkumech už se nebavme, skončily. Byla to pro někoho možná zábava. Teď už by probírání jejich výsledků nemuselo být zákonné. Už můžeme jenom vhodit. Anebo si vsadit u sázkových společností. Podle sázkové kurzu. Sázkové kanceláře nedělají průzkumy, ale mají experty, nabízejí kurzy. Jako kdyby šlo o fotbal.

Související

Předseda hnutí ANO a poslanec Andrej Babiš u řečnického pultu na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny svolané z popudu ANO

Stanislav Šulc: Když se jedni modlí, aby měli hodně, a druzí, aby měli málo. Volby budou legrace

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Německý tisk varuje: Česku hrozí po volbách změna západního směřování

Česku hrozí po volbách změna západního směřování
ČTK
ČTK
ČTK

Česko by mohlo po nadcházejících parlamentních volbách změnit dosud jasný prozápadní kurz a obrátit se po vzoru Slovenska na východ. Rýsuje se totiž vítězství politického chameleona Andreje Babiše, jehož možní koaliční partneři jsou otevřeně proruští, píší v komentářích k českým volbám německá média, včetně listů Frankfurter Rundschau či Sächsische Zeitung. Z Česka by se podle nich mohl stát nový problémový člen Evropské unie. Proto budou volby ostře sledované nejen v Bruselu, ale také v Kyjevě, Moskvě a v Berlíně. Volby do české Poslanecké sněmovny se uskuteční 3. a 4. října.

Německá média se ve svých článcích shodují, že největší šanci stát se novým českým premiérem má předseda hnutí ANO a bývalý ministerský předseda z let 2017 až 2021 Babiš. List Frankfurter Rundschu ho označuje za „politického chameleona“. Není podle něj „ani tak úplně vpravo, ani tak úplně vlevo, spíše je pragmatický populista“. Jeho hnutí ANO označuje list za „národně-konzervativní“.

„Protože vládní strany Spolu a STAN spolupráci s ANO už předem vyloučily, zůstávají ANO v případě očekávaného jasného vítězství jako koaliční partneři jen strany z okraje: třeba euroskeptické a levicově radikální Stačilo nebo Svoboda a přímá demokracie (SPD) považovaná za neofašistickou,“ píše Frankfurter Rundschau. Babišovy potenciální koaliční partnery označuje za „otevřeně proruské“.

Situace, kdy by vznikla vláda ANO s některou ze zmiňovaných radikálních stran, by podle listu byla mimo jiné „katastrofou“ pro Brusel a pro Kyjev. V případě Ukrajiny list připomíná českou muniční iniciativu, v rámci které už země na obranu před ruskou agresí dostala 3,5 milionu kusů velkorážové munice. Babiš slibuje, že ANO po volbách iniciativu zruší.

Putin povolává do armády více branců

Putin dál decimuje mladou generaci Rusů. Do armády povolal více branců

Politika

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnos, podle kterého má být během letošního podzimního odvodu povoláno do armády k povinné vojenské službě 135 tisíc mužů ve věku od 18 do 30 let, tedy o 2000 více než loni touto dobou. Informoval o tom nezávislý server Meduza s odvoláním na oficiální stránky, kde ruské úřady zveřejňují zákony a dekrety.

ČTK

Přečíst článek

Vládní strany působí „poněkud dřevěně“

Vládní strany v čele s premiérem Petrem Fialou, který podle Frankfurter Rundschau působí ve srovnání s Babišem „poněkud dřevěně“, varují před scénářem, jaký nastal po nástupu premiéra Roberta Fica na Slovensku. Sousední země slouží podle listu v české volební kampani jako „špatný vzor“ hlavně kvůli Ficovým kontaktům s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a kvůli jeho snaze „normalizovat“ vztahy s Moskvou. Německý list přitom připomíná, že Babiš je rovněž velkým spojencem maďarského premiéra Viktora Orbána.

Také podle regionálního saského listu Sächsische Zeitung by mohlo Česko po volbách změnit „dosud jasný prozápadní kurz“. „Ať už vyhraje volby kdokoli: Česko bude v EU složitým partnerem... V případě vlády ANO je možné, že se (Česko) přikloní k 'disidentským zemím' Maďarsku a Slovensku,“ napsal v článku k volbám dlouholetý korespondent německých médií z Prahy Hans-Jörg Schmidt. Německým čtenářům přibližuje situaci v Česku, kromě zahraniční politiky podle něj Čechy nejvíce trápí nedostupné bydlení a rostoucí životní náklady. „Hospodářsky je na tom země lépe, než se čekalo,“ dodal.

Českým volbám se v posledních dnech věnovaly například také list Süddeutsche Zeitung, který v textu s titulkem „Touha po miliardáři“ píše, že by Babiš mohl po volbách uzavřít vládní koalici „s pravicovými extremisty“. List Frankfurter Allgemeine Zeitung se ve svém článku ptá, zda je možné, že se z Česka stane po volbách „nový problémový článek EU“. Upozorňuje ale na to, že politický systém v Česku je považovaný za stabilní.

Předvolební Superdebata

Dalibor Martínek: Předvolební průzkumy jsou jako fotbal. Sledujete je, ale nic vám to nepřinese

Názory

Tak nám to skončilo, ty předvolební průzkumy. Poslední míč vykopl Median, od teď už musí být agentury zticha až do konce voleb. A co říká Median? To už také nelze napsat. Je to trošku nefér vůči nám divákům, rádi se na průzkumy díváme, jak kdo klesá nebo stoupá.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Česká verze populismu

Veřejnoprávní stanice Deutsche Welle ve zveřejněném článku Babiše označila za „miliardáře, populistu a kontroverzního bývalého šéfa vlády České republiky“. Kauzy předsedy hnutí ANO podle ní řadu let plní česká média kvůli jeho „střetu zájmů, údajným daňovým podvodům a korupčním aférám, ovlivňování médií a jeho minulosti v komunistické československé státní bezpečnosti“.

Podle DW je současný lídr české opozice často přirovnáván k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, bývalému italskému premiérovi Silviovi Berlusconimu či maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. „Ve skutečnosti ale představuje vlastní, českou verzi populismu,“ uvádí článek. „Stejně jako všichni populisté štve už dlouho proti migrantům a v poslední době i proti ukrajinským válečným uprchlíkům,“ stojí v textu. Na rozdíl od Orbána ale podle něj Babiš není „nepřítelem Evropské unie na život a na smrt“, protože ji potřebuje pro své podnikatelské impérium. „Není ani hlásnou troubou Vladimira Putina, ale když jde o vojenskou podporu Ukrajiny, namítá: 'Jsem diplomat, nejsem voják.'“ dodala stanice Deutsche Welle.

Související

Předvolební Superdebata

Dalibor Martínek: Předvolební průzkumy jsou jako fotbal. Sledujete je, ale nic vám to nepřinese

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Lavrov označil volby v Moldavsku za podvod

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov
ČTK
ČTK
ČTK

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov označil nedělní parlamentní volby v Moldavsku, v nichž jasně zvítězila proevropská Strana akce a solidarita (PAS) prezidentky Maii Sanduové, za podvodné a zmanipulované. Informovala o tom ruská státní agentura TASS.

Ve volbách v zemi se 2,5 milionu obyvatel zvítězila Sanduové proevropská strana PAS s 50,2 procenta hlasů. Proruský Vlastenecký blok skončil s odstupem druhý, přízeň mu vyjádřilo asi 24,2 procenta voličů. Proevropský tábor zvítězil mnohem výrazněji, než naznačovaly předvolební průzkumy.

Sanduová a moldavský prozápadní kabinet opakovaně Moskvu obviňovaly z vměšování do vnitřních záležitostí země, dezinformačních kampaní ve snaze svrhnout vládu a ze zasahování do voleb. Úřady v Kišiněvě před volbami z hlasování vyloučily proruskou stranu Velké Moldavsko pro podezření z nelegálního financování a uskupení Srdce Moldavska, které bylo součástí proruského vlasteneckého bloku.

Česku hrozí po volbách změna západního směřování
Aktualizováno

Německý tisk varuje: Česku hrozí po volbách změna západního směřování

Volby 2025

Česko by mohlo po nadcházejících parlamentních volbách změnit dosud jasný prozápadní kurz a obrátit se po vzoru Slovenska na východ. Rýsuje se totiž vítězství politického chameleona Andreje Babiše, jehož možní koaliční partneři jsou otevřeně proruští, píší v komentářích k českým volbám německá média, včetně listů Frankfurter Rundschau či Sächsische Zeitung. Z Česka by se podle nich mohl stát nový problémový člen Evropské unie. Proto budou volby ostře sledované nejen v Bruselu, ale také v Kyjevě, Moskvě a v Berlíně. Volby do české Poslanecké sněmovny se uskuteční 3. a 4. října.

ČTK

Přečíst článek

„Maia Sanduová se už dávno stala jedním z hlasatelů protiruské rétoriky. Volby - podvodné. Já se dokonce divím, jak lze tak otevřeně manipulovat s hlasy voličů,“ řekl Lavrov, aniž by své tvrzení podpořil jakýmikoliv důkazy o volebních manipulacích.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí uvedl, že volby v Moldavsku zatím nebude hodnotit. Obvinil také úřady v Kišiněvě, že Moldavanům v Rusku bránily se voleb účastnit, protože pro ně byly otevřeny pouze dvě volební místnosti.

Moldavsko patří k nejchudším státům v Evropě. Nezávislost na Sovětském svazu vyhlásilo v srpnu 1991 a od počátku nezávislosti musí řešit otázku ruskojazyčné a Moskvou podporované, avšak mezinárodně neuznané Podněsterské republiky. Ta se odtrhla od Moldavska na počátku 90. let, když separatisty aktivně podpořili ruští vojáci. Rusko v regionu udržuje vojenský sbor, který označuje za mírovou misi.

Související

Předvolební Superdebata

Dalibor Martínek: Předvolební průzkumy jsou jako fotbal. Sledujete je, ale nic vám to nepřinese

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme