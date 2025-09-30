Dalibor Martínek: Předvolební průzkumy jsou jako fotbal. Sledujete je, ale nic vám to nepřinese
Tak nám to skončilo, ty předvolební průzkumy. Poslední míč vykopl Median, od teď už musí být agentury zticha až do konce voleb. A co říká Median? To už také nelze napsat. Je to trošku nefér vůči nám divákům, rádi se na průzkumy díváme, jak kdo klesá nebo stoupá.
Bohužel, podle zákona se už nedozvíme nic. Což vypadá na trochu zvláštní zákon, aby prý průzkumy nemohly ovlivňovat voliče. My chceme být ovlivňováni. Chceme vidět, jak nám ten který manšaft šlape, jak který koníček cválá.
Zákaz zveřejňování průzkumů krátce před volbami vymysleli v minulosti zvolení poslanci. Což může působit jako trochu nefér vůči malým stranám. Takže vy už tam jste, a teď nechcete, aby nějaký průzkum ohrozil místo u stolu, o které usilujeme? Je to jako byste nemohli vidět posledních deset minut Ligy mistrů, aby vaše fandění neovlivnilo výsledek. Jasně, je to trochu přitažené porovnání, ale něco na něm je.
Česko by mohlo po nadcházejících parlamentních volbách změnit dosud jasný prozápadní kurz a obrátit se po vzoru Slovenska na východ. Rýsuje se totiž vítězství politického chameleona Andreje Babiše, jehož možní koaliční partneři jsou otevřeně proruští, píší v komentářích k českým volbám německá média, včetně listů Frankfurter Rundschau či Sächsische Zeitung. Z Česka by se podle nich mohl stát nový problémový člen Evropské unie. Proto budou volby ostře sledované nejen v Bruselu, ale také v Kyjevě, Moskvě a v Berlíně. Volby do české Poslanecké sněmovny se uskuteční 3. a 4. října.
Má tento zákaz zveřejňování výsledků průzkumů znamenat, že se české průzkumné agentury nechovají férově? Že někomu účelově nadržují, aby ho buď posunuly do Poslanecké sněmovny, nebo ho naopak vyřadily z kola ven? O neférovosti průzkumů přitom žádná politická strana nikdy nehovořila. Naopak si každá sledovala, aby v těchto „objektivních“ průzkumech vypadala co nejlépe.
Aby si volič řekl: nenechám propadnout svůj hlas pro stranu, která je hluboko pod pěti procenty. Dám ho někomu s větší nadějí na zvolení. V tom je ono skryté kouzlo průzkumů. Vypadají jako nezávislé, a možná i jsou nezávislé. Ale, a to je skutečnost, ovlivňují sentiment voličů.
Takže teď už bohužel podle zákona nemohu sdělit, podle které agentury získá ANO třeba 27 procent hlasů nebo podle jiné 33 procent. Nebo jestli se Motoristé stanou jazýčkem na vahách letošního výsledku. Protože podle různých v minulosti zveřejněných průzkumů měli být štikou v rybníce. Ale podle jiných nemají na úspěch šanci.
Pokud budeme ve vládě, rozhodně vrátíme zpět do hry minulý návrh stavebního zákona, který současný kabinet hodil pod stůl. Včetně stavebního superúřadu, uvedl místopředseda ANO Karel Havlíček.
Najít ten správný čudlík
Teď musíme psát tajnosnubně. O průzkumech ani slovo. A volič, i ten nerozhodnutý, musí ve tmě najít správný čudlík. Ostatně, měl se rozhodnout dřív, nečekat na průzkumy. Slyšel a viděl toho už dost.
Jak uvedl šéf sociologické společnosti STEM Martin Buchtík v nedávném rozhovoru pro newstream.cz. „Jedenáct procent lidí říká: rozhodnu se v pátek nebo až v sobotu. Vždy slýcháme, že se výzkumy opět netrefily. Ale výzkumy i kvůli moratoriu, které je 72 hodin před otevřením volebních místností, jsou realizovány týden před volbami, spíš deset dní. Nemohou zaznamenat posuny na poslední chvíli, které jsou čím dál významnější pro výsledek.“
O průzkumech už se nebavme, skončily. Byla to pro někoho možná zábava. Teď už by probírání jejich výsledků nemuselo být zákonné. Už můžeme jenom vhodit. Anebo si vsadit u sázkových společností. Podle sázkové kurzu. Sázkové kanceláře nedělají průzkumy, ale mají experty, nabízejí kurzy. Jako kdyby šlo o fotbal.