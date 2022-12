Skandály kolem fotbalového mistrovství jsou zapomenuty. Katar dostal, po čem toužil. Slávu

Katar byl před dvanácti lety považován za nepravděpodobného hostitele fotbalového mistrovství světa. Chyběla mu fotbalová tradice, stadiony, i vhodné, tedy chladnější počasí. Jen financí měl jeden z nejbohatších států na světě dost. Pořádání mistrovství světa jej stálo miliardy dolarů a bohužel i dost lidských životů kvůli těžkým podmínkám dělníků při stavbách. Ale vše od podezření z korupce, po netoleranci k menšinám či alkoholu na veřejnosti je zapomenuto – Katar dostal přesně to, co chtěl. Slávu, napsal deník The New York Times.

Reklama

Malý pouštní stát netoužil po ničem jiném, než se stát známějším a být hráčem na světové scéně, když v roce 2009 spustil plán na něco, co se zdálo jako velmi nepravděpodobné – uspořádat mistrovství světa ve fotbale mužů, jednu z nejpopulárnějších sportovních událostí na světě.

Unikátní MS v Kataru: Nejdražší, první v muslimské i arabské zemi, v jediném městě – a pozor, téměř bez alkoholu Money Po čtyřech letech se oči všech fotbalových fanoušků znovu upnou na fotbalový vrchol, mistrovství světa. Překvapivá volba padla před 12 lety na subtropický Katar, přičemž v mnoha ohledech bude šampionát unikátní. Mnohomiliardová show, která začíná v neděli, bude prvním mistrovstvím světa ve fotbale v arabském světě, prvním v konzervativní muslimské zemi, což obnáší i velmi přísná pravidla pro konzumaci alkoholu ze strany fanoušků a dalších, a prvním pořádaným v jediném městě a jeho okolí, v Dauhá, napsal deník The Wall Street Journal. Dušan Kütner Přečíst článek

Pořádání turnaje stálo katarské ropné vládce víc, než si kdokoli dokázal představit – v penězích, v množství času i na životech. Ale v neděli večer, když nebe nad stadionem Lusail zaplnil ohňostroj, argentinští fanoušci zpívali oslavné chorály a jejich hvězda Lionel Messi rozzářeně svíral trofej pro nejlepší tým na světě, na kterou čekal celý život, věděli o Kataru všichni. Katar se dostal do centra globální pozornosti, o kterou tolik usiloval, napsal The New York Times.

Katar kvůli mistrovství postavil sedm nových stadionů. Kde všude se hrálo?

Reklama

Kataru pomohlo snové finále

Pomohlo k tomu i výjimečné až snové finále mezi Argentinou a Francií. Obě země mohly získat třetí titul v historii, jeden z nejlepších hráčů na světě Lionel Messi získal první a zřejmě i poslední titul mistra světa, padlo šest gólů včetně prodloužení a finále zápasu obstaral nervydrásající penaltový rozstřel.

Tipsport: Češi na Messiho a spol. prosázeli dvě miliardy Money Letošní mistrovství světa ve fotbale bylo pro Tipsport rekordní - celkem Češi na fotbalové hvězdy vsadili 6 milionů tiketů. Nejvíce peněz přitáhlo včerejší finále Argentina - Francie. nst Přečíst článek

„Pečeť“ fenomenálnímu večeru pak vtiskl katarský emír Tamím bin Hamad Ál Thání. Před předáním 18karátové zlaté trofeje zastavil argentinského kapitána Messiho a přes ramena mu přehodil tradiční černý plášť se zlatými třásněmi zvaný bisht, který se v Perském zálivu nosí tisíce let jen při zvláštních příležitostech.

Desetiletí kritiky a kontroverzí

Oslava ukončila bouřlivé desetiletí, po které turnaj v Kataru čelil mnohé kritice – ať už to byla nakonec neprokázaná obvinění z uplácení s cílem získat pořadatelství, porušování lidských práv a úmrtí a zranění, která utrpěli dělníci-migranti najatí na stavbu některého ze sedmi nových stadionů a dalších objektů v hodnotě 200 miliard dolarů, nebo kontroverzních rozhodnutí na poslední chvíli, od zákazu alkoholu na stadionech a zákaz nošení pásek na rukávech vyjadřujících solidaritu s homosexuály, které katarský režim pronásleduje.

David Ondráčka: Katargate aneb Jak se v EU kupuje vliv Názory Evropskou unií třese kauza Katargate, zatčena a obviněna z úplatkářství byla místopředsedkyně Evropského parlamentu Eva Kailiová, další lobbisté a bývalí politici. Chytli je v hotelu přímo při přebírání tašek narvaných eury (což samo působí jako příběh z minulé doby, dnes se to ale dělá elegantněji). Nikdo v Bruselu teď neví, na koho všechno bude vyšetřování mířit. David Ondráčka Přečíst článek

Přesto byl Katar po dobu jednoho měsíce středem světa a předvedl výkon, který se žádnému z jeho sousedů v arabském světě nepodařilo dosáhnout. Takový, který se v letech od doby přidělení turnaje pouštní zemi zdál často nemyslitelný.

Je nepravděpodobné, že sport brzy znovu uvidí tak nepravděpodobného hostitele. Katar byl možná jedním z nejvíce nevhodných hostitelů pro turnaj takového rozsahu, jako je mistrovství světa ve fotbale. Země postrádala stadiony, fotbalové úspěchy a historii i infrastrukturu, a to tak, že samotná FIFA označila případné pořádání turnaje v Kataru za „vysoce rizikové“. Země však dokonale využila jediné komodity, které měla dostatek – peněz, podotkl NYT.

Paradox. Miliardoví fotbalisté hrají v Kataru s míči, které ušily Pákistánky za méně než dolar Money Je to vedle nejlepších a nejdražších fotbalistů na mistrovství světa v Kataru jedna z nejvíce sledovaných věcí. Je jím fotbalový míč, který se borci jako Lionel Messi, Federico Valverde, Robert Lewandowski (na snímku) a spol. snaží dostat do brány soupeře. Míč, který ve „městě fotbalových balonů“, pákistánském Sialkotu, šijí ženy ani ne za dolar za kus, poznamenala agentura Bloomberg. duk Přečíst článek

Katar, podporovaný zdánlivě bezednými finančními zdroji, se pustil do projektu, který nevyžadoval nic menšího než přestavbu celé země, aby mohla sloužit měsíčnímu fotbalovému turnaji. A když se zdálo, že nestačí stavět nové stadiony a infrastrukturu, utrácel štědře i mimo své hranice. Katarští magnáti a investiční fondy kupovali sportovní týmy a sportovní práva v hodnotě miliard dolarů a najímala sportovní hvězdy a celebrity na podporu své věci.

Nedělní finále bylo důkazem, že to rovněž pomohlo. Katar v něm již nemohl prohrát. Zápas byl vysílán po celém Středním východě přes kanál beIN Sports, sportovní vysílací monstrum zřízené právě v důsledku toho, že Katar získal pořadatelství. A třešničkou na dortu bylo to, že dva nejlepší hráči turnaje – Messi a nejlepší střelec turnaje a poražený finalista Kylian Mbappé – jsou spoluhráči z Paris St.-Germain, který vlastní... katarští majitelé.

Z mistrovství světa dostali fanoušci přesně to, co chtěli. A stejně tak Katar.