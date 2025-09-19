Vyberte si z našich newsletterů

Čím se Trump Britům odvděčil za královské přijetí? „Drobky ze stolu v Silicon Valley“, říká bývalý vicepremiér a insider z Mety

Donald Trump s Karlem III.
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Donaldu Trumpovi se v Británii dostalo královského přijetí. Premiér Keir Starmer se snaží pomocí dobrých vztahů získat pro Brity co nejlepší podmínky. Druhá státní návštěva, kterou kromě Trumpa žádný prezident nedostal, dala premiérovi do ruky hmatatelné výsledky. Přísloví, že není zlatem všechno, co se třpytí, však platí i v tomto případě.

Politický vývoj po znovuzvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem postavil lídry a diplomaty ostatních zemí před závažnou volbu – zda se vymezovat proti Trumpově boření dosavadního mezinárodního řádu nebo se pokusit vstřícnou politikou získat v Bílem domě nějaké ústupky.

Zatímco třeba Španělsko pod vedením socialisty Pedra Sanchéze zvolilo spíše konfrontační styl, příklad smírného přístupu nabízí Velká Británie a Keir Starmer. Ačkoli je labouristický premiér jako lidskoprávní advokát a ctitel mezinárodního práva jen těžko spřízněnou duší obhroublého a predátorského (platí ve vícero významech tohoto slova) byznysmena, přináší britská diplomacie alespoň nějaké výsledky.

FOTOGALERIE: Trump u krále Karla III.: Velkolepé přijetí kalily protesty

V partii je i král Karel III.

Starmer do partie přidal i krále Karla III.. Říká se, že si Donald Trump si na královskou rodinu potrpí, takže státní návštěva s královským banketem patrně zapůsobila jako vhodné lákadlo. Tím spíš, že je Trump prvním prezidentem, kterému se této pocty dostalo už dvakrát, poprvé při jeho prvním mandátu ještě za vlády Alžběty II.. To je samo o sobě výjimečné.

Britové tedy připravili slavnostní hostinu na královském hradě Windsor, rozbalili červené koberce, Starmer připravil černý čaj s mlékem v premiérském letním sídle Chequers, zapojili se i William s Kate. Co za to ale Britové získají? Rozhodně nelze říci, že by Trumpa chtěli hostit jen tak pro nic za nic – podle průzkumů je tu beznadějně nepopulární. Proti jeho návštěvě se hojně protestovalo a na Windsoru se mihly promítané fotky prezidenta ve společnosti Jeffreyho Epsteina.

Velká dohoda? Jako jedno datacentrum v Lousianě Patrně nejzajímavějším výdobytkem je dohoda o technologických investicích do Spojeného království. Američtí giganti, včetně Blackstone, Prologis, Microsoftu nebo Palantiru se chystají do regionu nalít miliardy. Boeing prý nechá předělat dva modely 747 pro americké letectvo v Birminghamu, což se nestalo už více než půl století. Podle Starmera investice vytvoří patnáct tisíc pracovních míst. To přece nezní špatně?

Zaznívá kritika

Do debaty se však vložil člověk, který zná velice zblízka jak Silicon Valley, tak i britskou politiku. Nick Clegg totiž býval v předcházející dekádě vicepremiérem kabinetu Davida Camerona, poté se přestěhoval za oceán a pracoval v nejvyšším vedení Zuckerberovy Mety. Tento insider už tolik nejásá. „Je samozřejmě skvělé, že se ve Spojeném království investuje, a ještě lepší je, že se na tom podílí mladá londýnská společnost, jako je Nscale. Ale tohle jsou opravdu drobky ze stolu v Silicon Valley,“ okomentoval novou dohodu.

Demonstrant drží transparent zobrazující Farage, Muska a Zuckerberga během pochodu proti rasismu a fašismu a na podporu migrantů na Russell Square. Zatímco krajně pravicoví demonstranti v čele s Tommym Robinsonem pořádají vlastní shromáždění před Downing Street pod názvem „Unite The Kingdom“.

Karel Pučelík: Elon Musk je nejbohatší extremista na světě. Proč si ho všímá i papež?

Názory

Elon Musk krátkodobě přišel o post nejbohatšího muže světa. Pokud byste ale hledali nejbohatšího extremistu, nemá majitel Tesly konkurenci. Jeho slova z víkendové demonstrace potvrzují, že se usídlil mezi krajní pravicí. Zároveň je vidět, jak toxické může být hromadění ekonomického a politického vlivu.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Podle Clegga ani po započtení investic nebude moci Británie USA ani zdaleka konkurovat. „Pokud uvážíte, že celková výpočetní kapacita ve Velké Británii se odhaduje na 1,8 gigawattů, přičemž jsem četl, že do roku 2030 by měla dosáhnout šesti gigawattů. To je zhruba stejně jako jedno datové centrum, které staví můj bývalý zaměstnavatel Meta v Louisianě,“ přidal vcelku zdrcující ilustraci s tím, že takřka vše podstatné se děje v USA, takže i britské projekty musí migrovat. „Takže nejenže dovážíme všechny jejich technologie, ale také vyvážíme všechny naše dobré lidi a dobré nápady,“ dodal. Kde se Británie naopak uplatnit může, je inovativní využívání umělé inteligence.

Clegg rovněž upozornil na obrovskou závislost lidí i firem na americkém zboží a technologiích. „Někdy si říkám, jak bychom reagovali jako politická garnitura, kdyby veškerou infrastrukturu, všechny technologie, na kterých jsme závislí v každém detailu našeho života, vyráběli Francouzi. Myslím, že by to vyvolalo naprostý rozruch ze strany Nigela Farage a dalších,“ zdůraznil.

Související

Putin mě zklamal, řekl Trump Starmerovi

Americký prezident Donald Trump připustil, že ho ruský prezident Vladimir Putin zklamal
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump připustil, že ho ruský prezident Vladimir Putin zklamal. Řekl to na tiskové konferenci s britským premiérem Keirem Starmerem na závěr své státní návštěvy Británie. Podle Starmera spolu mluvili o způsobech, jak zvýšit podporu pro Ukrajinu a vyvinout větší tlak na Putina, aby souhlasil s mírovou dohodou, která vydrží.

Trump znovu připustil, že si myslel, že vyřešit válku na Ukrajině bude ze všech konfliktů nejjednodušší. Jde ale o složitou věc, řekl. „Putin mě opravdu zklamal,“ dodal. Později uvedl, že to je konflikt, který na Spojené státy nemá vliv.

„(Putin) zabíjí mnoho lidí a přichází o víc lidí než jich zabije, ruští vojáci jsou prostě zabíjeni ve vyšší míře než ukrajinští vojáci,“ řekl Trump o ruských ztrátách na frontě. Ve válce na Ukrajině jsou „zabíjeni v míře, jakou jsme neviděli od druhé světové války“, uvedl šéf Bílého domu k největšímu konfliktu v Evropě od roku 1945. Vysvětlil, že kvůli vysokým ztrátám je jeho povinností konflikt vyřešit.

Později Trump uvedl, že to je konflikt, který na Spojené státy nemá vliv. „My jsme připraveni se v této věci ujmout vedoucí role,“ řekl Starmer v souvislosti s iniciativou evropských spojenců Kyjeva označovanou jako koalice ochotných.

Trump tlačí na Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby válku trvající přes tři a půl roku ukončili. Rozpoutalo ji Rusko v únoru 2022 na Putinův rozkaz. Starmer dnes řekl, že z chování šéfa Kremlu nelze usuzovat, že má zájem o mír. Připomněl, že Rusko nedávno podniklo největší útok na Ukrajinu od začátku invaze i to, že minulý týden byl narušen vzdušný prostor Polska. Podle Varšavy a jejích spojenců ho narušilo asi 20 ruských dronů.

Šéf Bílého domu dal najevo, že se se Starmerem rozchází v názoru na uznání palestinského státu, což se Británie chystá v brzké době udělat. Spojené státy jsou klíčovým partnerem Izraele, který už skoro dva roky vede ofenzivu v palestinském Pásmu Gazy, která začala po útoku teroristického hnutí Hamás na jihu Izraele z 8. října 2023. Mnoho zemí upozorňuje na kritickou humanitární situaci v Pásmu Gazy a obrovské lidské ztráty, které izraelská ofenziva v palestinském pásmu způsobuje.

Související

Američtí farmáři se děsí, co ještě přijde. A slíbená vládní pomoc pořád nikde

Americké zemědělství prochází v roce 2025 jedním z nejtěžších období za poslední dekádu
iStock
Jiří Frydlewicz
fry

Americké zemědělství letos prochází jedním z nejtěžších období za poslední dekádu. Farmáři čelí kombinaci vysokých nákladů, oslabené poptávky a politické nejistoty ohledně budoucí státní podpory. Zdrojem problémů jsou především ochlazující se obchodní vztahy s Čínou a zavedená cla, která zdražila klíčové komodity - od hnojiv až po zemědělskou techniku.

Podle agentury Bloomberg zůstává obchodní dohoda s Čínou v nedohlednu, což pro americké producenty sóji, kukuřice a dalších plodin znamená ztrátu největšího exportního trhu. Příjmy farmářů jsou navíc ohroženy škrty v programech federální podpory potravin a zemědělství, jako je SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), který snižuje domácí poptávku. Agentura Bloomberg v této souvislosti uvádí, že farmáři čelí dvojímu úderu: slabším tržbám v zahraničí a nižší poptávce doma.

Přijdou kompenzace?

Na druhé straně vláda Donalda Trumpa zvažuje, jakým způsobem farmáře kompenzovat. Ministryně zemědělství Brooke Rollinsová uvedla, že výnosy z nově zavedených cel by mohly posloužit jako přímý zdroj financování mimořádné pomoci. „Denně sledujeme trh a analyzujeme potřeby sektoru,“ řekla v rozhovoru pro Financial Times. Podle Reuters vláda připravuje rozsáhlý balík, který by měl zmírnit tlak zejména na menší farmy, jež mají omezený přístup k úvěrům.

CNBC upozorňuje, že právě cla, která mají nyní zemědělcům pomoci prostřednictvím možného „bailoutu“, jsou zároveň jedním z hlavních důvodů jejich problémů. Zvýšily totiž ceny dovážených hnojiv, strojů a náhradních dílů. Výrobní náklady tak rostou v době, kdy ceny komodit na trzích stagnují či klesají. Kombinace vysokých vstupů a nízkých výkupních cen podle CNBC ohrožuje ziskovost amerického zemědělství i dlouhodobou konkurenceschopnost.

Jimmy Kimmel
Televize ABC kvůli kritickým slovům o Kirkovi a Trumpovi stopla vysílání slavné talkshow

Politika

Americká stanice ABC pozastavila vysílání noční talk show Jimmyho Kimmela poté, co jeho komentáře k vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka vyvolaly kritiku, uvedla agentura AP. Krok televize přivítal prezident Spojených států Donald Trump, který Kimmela označil za břídila.

ČTK

Přečíst článek

Varování přichází i od republikánů

Farmářské organizace a někteří republikánští zákonodárci varují, že pokud nebude pomoc schválena rychle, může se sektor ocitnout na pokraji finanční katastrofy. Podle odhadů by příjmy zemědělců v roce 2026 mohly klesnout o desítky miliard dolarů. Kongres přitom musí rozhodnout o prodloužení financování programů, jako je Commodity Credit Corporation, jinak hrozí omezení federálních výplat.

Politická debata se zároveň dotýká odpovědnosti předchozích vlád. Rollinsová kritizovala administrativu Joea Bidena za to, že nedokázala vyjednat nové obchodní dohody, které by zmírnily ztráty způsobené čínskými protiopatřeními. Trumpova administrativa se odvolává na vlastní zkušenosti z let 2018 a 2019, kdy podobný model podpory prostřednictvím cel fungoval, i když se tehdy rovněž stal terčem kritiky kvůli umělému udržování sektoru při životě.

Situace tak vytváří nebezpečný precedens: cla zvyšují náklady, snižují exporty a zároveň se stávají hlavním nástrojem k financování záchranných balíků. Farmáři zůstávají v pasti mezi geopolitikou a domácí politikou, přičemž jejich budoucnost závisí na rychlosti a rozsahu kroků, které vláda přijme. Jak shrnuje Bloomberg, bez dohody s Čínou a bez stabilní federální podpory může být rok 2026 pro americké zemědělství ještě horší než současnost.

Související

