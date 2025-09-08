Klarna slibuje bankovní revoluci, ale topí se v dluzích

Vyberte si z našich newsletterů

Švédský fintech startup Klarna, známý především díky službě „kup teď, zaplať později“ (BNPL), chystá vstup na burzu. Investory se snaží přesvědčit, že už není jen BNPL platformou, ale plnohodnotnou digitální bankou. Podaří se jí získat zpět miliardovou důvěru trhu?

Klarna, jeden z nejznámějších evropských fintech startupů, připravuje své dlouho očekávané IPO. V rámci primární veřejné nabídky akcií (IPO) chce prodávat akcie za 35 až 37 dolarů, získat chce až 1,27 miliardy dolarů (26,7 miliardy korun) a celková hodnota firmy by tak mohla dosáhnout až 14 miliard dolarů. To je sice daleko od rekordních 45,6 miliardy v roce 2021, ale zároveň výrazné zotavení po propadu na 6,7 miliardy o rok později, připomíná server CNBC

Společnost, která se proslavila možností odložených plateb, se nyní snaží změnit image a stát se digitální bankou. „Jsme do značné míry neobankou, ale lidé nás stále vnímají jen přes ‚kup teď, zaplať později‘,“ uvedl šéf Klarny Sebastian Siemiatkowski.

Od roku 2017 má Klarna bankovní licenci ve Švédsku, v Německu nabízí osobní účty a rozšiřuje depozitní produkty i debetní karty po Evropě a USA. Přesto je na klíčových trzích stále spojována hlavně s krátkodobým financováním bez úroku.

Pro investory bude rozhodující, zda firma dokáže růst přetavit v zisk. Ve druhém čtvrtletí letošního roku vykázala Klarna ztrátu 53 milionů dolarů – téměř trojnásobek proti loňsku. Na druhé straně tržby vzrostly meziročně o 20 procent na 823 milionů dolarů. Za celý rok 2024 vydělala 2,81 miliardy a letos má šanci toto číslo překonat.

Podle investorů má firma obrovský potenciál. „Do roku 2030 může mít tržby přes 10 miliard a marži 20 procent. Pak by mohla mít hodnotu i 50 miliard,“ řekl  serveru Joakim Dal z Bullhound Capital.

Klarna ale čelí tvrdé konkurenci. Americký Affirm má hodnotu přes 29 miliard dolarů a už je ziskový. Právě s ním je švédský fintech často srovnáván. Analytici však upozorňují, že investoři jsou dnes obezřetnější než v dobách levných peněz a budou přísně hodnotit čísla i udržitelnost růstu.

Očekávání ohledně IPO proto zůstávají smíšená. Některé nedávné technologické debuty na burze, například Circle či Bullish, přinesly dramatické první denní zisky. Odborníci ale varují, že Klarna musí uspět vlastními výsledky, nikoli jen opakovat cizí úspěchy.

Fintech příběh dekády?

Pokud se jí podaří přesvědčit trh, že dokáže být víc než BNPL aplikací, může se stát jedním z největších fintech příběhů dekády. Pokud ne, hrozí, že její IPO bude symbolem konce jedné éry rychlého fintech boomu.

Klarna byla založena v roce 2005. Podle svých internetových stránek nabízí různé platební možnosti, jako jsou přímé platby, platby po doručení i splátkové plány. Služby nabízí přibližně 111 milionům aktivních spotřebitelů ve více než 26 zemích a ve spolupráci s více než 790 tisíci obchodníky. V Česku začala firma působit v roce 2022.

Klarna v současnosti spolupracuje s globálními značkami, mezi nimiž jsou módní řetězce Zara a H&M, výrobce luxusních kabelek Coach či kosmetický gigant Sephora. Kromě hlavního investora Sequoia Capital patří k významným akcionářům i dánský miliardář Anders Holch Povlsen prostřednictvím své společnosti Heartland A/S, mateřské firmy módních značek Only a Vero Moda.

