Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Střet zájmů trvá. Babiš stále čeká na souhlasy k převodu Agrofertu

Střet zájmů trvá. Babiš stále čeká na souhlasy k převodu Agrofertu

Premiér Andrej Babiš (ANO)
ČTK
ČTK
ČTK

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš stále čeká na potvrzení dokumentů k převodu akcií holdingu Agrofert ze třech unijních zemí. Novinářům to odpověděl po zasedání vlády na dotaz, zda se nějak posunulo řešení jeho střetu zájmů.

Babiš oznámil v prosinci nevratné vložení Agrofertu do fondu RSVP Trust. Plán měl provést do 30 dnů od svého jmenování premiérem, které nastalo 9. prosince. Zatím zůstává jediným akcionářem Agrofertu. Ve Sněmovně 15. ledna řekl, že čeká na veřejnoprávní souhlasy ze zahraničí s vložením akcií do fondu.

Prezident Petr Pavel v sobotu řekl, že jestli Babiš vyřešil vložením Agrofertu do svěřenského fondu svůj střet zájmů, musí posoudit odborníci. Doplnil, že sám na takové posouzení nemá prostředky. Zopakoval přitom, že z jeho pohledu Babiš splnil podmínku pro jmenování do funkce, když veřejně oznámil způsob řešení střetu zájmů.

Aktualizováno

Od dubna dostane přidáno přes půl milionu Čechů. Které profese si polepší nejvíc?

Money

Platy zaměstnanců veřejného sektoru se od dubna zvýší. Vláda schválila růst tarifů o dvě, pět nebo devět procent podle profese, přidáno dostane zhruba 580 tisíc lidí. Na opatření půjde z veřejných rozpočtů téměř 17 miliard korun.

ČTK

Přečíst článek

O letadlech L-159 měla rozhodnout armáda, ne politici, říká zástupce zbrojařů Jiří Hynek

Leaders

O dodávkách letadel L-159 na Ukrajinu neměli rozhodovat politici, ale odborníci, říká Jiří Hynek, prezident asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Pokud by Ukrajinci chtěli nějaké letouny proti dronům, v Aeru se vyrábějí i jiné stroje, radí východním sousedům. Hynkovi nevadí, když Česko nebude zvyšovat vojenské výdaje nad dvě procenta HDP, jak slíbila předchozí vláda. „Podstatná je struktura nákupů, ne objem,“ říká expert na zbrojení. Nemá nic ani proti návratu povinné vojenské služby. Ne té, jako byla za socialismu. Je pro kvalitní motivaci, prestiž.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Šéf ANO Andrej Babiš

Lukáš Kovanda: Babiš způsobem, jakým se vzdal Agrofertu, zachází dále než Trump

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Šéf ANO Andrej Babiš
Aktualizováno

Babiš: Pokud nebudu mít jistotu, že budu premiér, nemá logiku dělat nevratné kroky ohledně střetu zájmů

Politika

ČTK

Přečíst článek

Mír na Ukrajině se láme na mapě. Moskva označila území za klíčovou otázku

Válka na Ukrajině
ČTK
ČTK
ČTK

Územní otázky zůstávají hlavní překážkou mírových jednání o ukončení války na Ukrajině. Podle Kremlu jsou pro Rusko zásadní a v citlivých bodech zatím nedošlo k žádnému posunu. První kolo rozhovorů v Abú Zabí Moskva hodnotí jako konstruktivní, před rychlými výsledky však varuje.

Pro Rusko jsou v mírových jednáních se Spojenými státy a Ukrajinou nadále tou zásadní věcí územní otázky, prohlásil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov podle agentur. V pátek a v sobotu se v Abú Zabí konaly první přímé rozhovory zástupců Kyjeva, Moskvy a Washingtonu o americkém návrhu na ukončení rusko-ukrajinské války. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes po hlášení od ukrajinské delegace uvedl, že se nyní chystají nová trojstranná jednání, která by se měla odehrát tento týden.

„Na schůzkách se projednala řada důležitých otázek - především vojenských, nezbytných pro ukončení války. Diskutovány byly také složité politické záležitosti, které zůstávají nevyřešené. Byly analyzovány klíčové pozice všech stran,“ uvedl na síti X Zelenskyj.

Server RBK-Ukrajina s odvoláním na svůj zdroj už dříve napsal, že při jednáních v Abú Zabí se podařilo dosáhnout značného pokroku ve vojenských otázkách, ale nevyřešeny zůstávají územní otázky. Ukrajina nadále trvá na tom, aby se územní otázky řešily na základě stávající frontové linie, zatímco Rusové nadále požadují, aby Kyjev stáhl své jednotky i z neokupované části Doněcké oblasti.

„Není pro nikoho tajemství, že územní otázka má samozřejmě pro ruskou stranu zásadní význam, to je naše důsledné stanovisko, stanovisko našeho prezidenta (Vladimira Putina),“ prohlásil mluvčí ruského prezidenta.

Žádné navyšování. Dvě procenta HDP na obranu jsou dostačující, hlásí Okamura
Aktualizováno

Žádné navyšování. Dvě procenta HDP na obranu jsou dostačující, hlásí Okamura

Politika

Vláda ANO, SPD a Motoristů nebude ve státním rozpočtu navyšovat výdaje na obranu, řekl po zasedání koaliční rady novinářům předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu jsou plus minus dostačující, uvedl. Předchozí vláda Petra Fialy (ODS) se zavázala postupně zvyšovat obranné výdaje do roku 2030 na tři procenta HDP. Zástupci nyní opozičních stran Okamurova slova zkritizovali, stagnace obranných výdajů podle nich ohrožuje bezpečnost ČR.

ČTK

Přečíst článek

Trump dal sliby, které nyní nemůže dodržet

Peskov - podobně jako dříve Putinův poradce Jurij Ušakov - se dnes znovu zmínil o řešení územních otázek způsobem, který byl podle nich dohodnutý v Anchorage, tedy na schůzce amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem na Aljašce loni v srpnu. Tehdy ale žádná dohoda oznámena nebyla. Německý bezpečnostní expert Nico Lange míní, že se zdá, že Trump dal v Anchorage sliby, které nyní nemůže dodržet, a proto USA vyvíjejí tlak na Ukrajinu, aby přistoupila na ústupky, napsala agentura DPA.

Peskov schůzku v Abú Zabí označil jako konstruktivní, ale upozornil, že by bylo chybou od prvních jednání očekávat hned výsledky. Vyjednavače podle něj čeká ještě spousta práce. Rozhovory mají pokračovat příští týden, přesné datum ale ještě nebylo dohodnuto, dodal mluvčí Kremlu.

Zelenskyj už o víkendu uvedl, že jednání zástupců USA, Ukrajiny a Ruska o ukončení ruské války proti Ukrajině by mohla pokračovat tento týden. Vyjednavači se vrátí do Spojených arabských emirátů k dalšímu kolu jednání v neděli 1. února, napsala týž den agentura AP s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele. Toto datum ale zatím žádná ze tří stran oficiálně nepotvrdila.

Související

Steve Witkoff
Aktualizováno

Blíží se skutečný mír na Ukrajině? Zbývá vyřešit poslední otázku, hlásí Steve Witkoff

Politika

ČTK

Přečíst článek

Sajlerova kantýna bez lidí roste rychleji než restaurace. Eat Smart chce v roce 2026 zdvojnásobit síť

Jídlo z chytré lednice
Eat Smart, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Ještě před pár lety byl Filip Sajler spojovaný především s cateringem a firemními kantýnami. Dnes stojí za technologickým projektem Eat Smart, který v roce 2025 ztrojnásobil objem prodejů a rozšířil síť chytrých lednic po celém Česku. Cíl? Nahradit klasické kantýny a zamířit do zahraničí.

Bez kuchyně, bez obsluhy, bez starostí. Jen čerstvé jídlo dostupné 24/7. Projekt Eat Smart, za kterým stojí šéfkuchař Filip Sajler, má za sebou rok, který by mu mohla závidět nejedna technologická firma. V roce 2025 Eat Smart totiž vyrostl trojnásobně.

Projekt během jediného roku ztrojnásobil objem prodaných jídel z 99 tisíc porcí na 312 tisíc. Na jeho konci už systém stabilně prodával kolem 50 tisíc jídel měsíčně, což potvrzuje rychlé přijetí ze strany firem i zaměstnanců. Ruku v ruce s růstem poptávky šla i expanze infrastruktury. Eat Smart během roku instaloval 50 nových chytrých lednic, tedy více než jednu týdně.

Po více než dvaceti letech podnikání v cateringu a firemních kantýnách přišel Filip Sajler s unikátním řešením pro firmy – chytrými lednicemi s RFID technologií, propojenými s mobilní aplikací a platebními i benefitními systémy. Celý systém tak funguje zcela bez obsluhy. Ve spojení s HOPI Holdingem, významným hráčem v logistice, může Eat Smart nabízet čerstvá jídla po celý den i celý týden, a to i ve firmách bez vlastní kuchyně. 16 fotografií v galerii

Eat Smart dnes obsluhuje stovky až tisíce zaměstnanců měsíčně, od kancelářských budov přes nemocnice až po výrobní závody. Mezi největší klienty patří WITTE Nejdek nebo Fehrer Bohemia, kde systém funguje napříč směnami. Na vybraných místech například v budovách T-Mobilu, Moneta Money Bank, v Městské nemocnici Ostrava či na magistrátu v Hradci Králové jsou lednice přístupné i veřejnosti.

Kantýna, kterou nikdo neobsluhuje

Základ konceptu je jednoduchý, ale technologicky precizní. Každá krabička jídla má vlastní RFID čip, lednice jsou napojené na mobilní aplikaci, platební i benefitní systémy a celý provoz funguje zcela bez obsluhy. Výběr i platba probíhají během několika vteřin.

„Firmy dlouhodobě chtějí kvalitní jídlo, ale nechtějí řešit kantýnu, personál ani náklady. Přesně mezi tím vznikl prostor pro Eat Smart,“ uvedl dříve Sajler, který má za sebou více než dvacet let v cateringu a firemním stravování.

Klíčové je propojení s HOPI Holding, díky němuž může Eat Smart dodávat čerstvá jídla sedm dní v týdnu, i do míst bez vlastní kuchyně. Firmy přitom šetří až 90 procent investic a 75 procent provozních nákladů oproti klasické kantýně.

Šéfkuchař Filip Sajler

Šéfkuchař Filip Sajler: V byznysu potřebujete dobrý network a kopec štěstí

Leaders

Z kuchyní Perfect Canteen se během pár let stal jeden z nejzajímavějších gastronomických příběhů v Česku. A Filip Sajler posouvá laťku výš, s projektem Eat Smart buduje food-tech budoucnosti, který propojuje poctivé vaření, technologii a efektivní byznys. Sází na vývary bez aditiv, čerstvé hotovky, vlastní chytrou ledničku a hlavně filozofii, že kvalita je vždy na prvním místě.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Technologie, ale s duší kuchyně

Jídla vznikají v centrální kuchyni v Jažlovicích u Prahy. Kombinace technologií jako sous-vide, slow cooking nebo cook & chill zajišťuje trvanlivost až 10 dní bez konzervantů. Cena porce se přitom pohybuje kolem 119 korun.

Menu dnes čítá přes 120 receptů od tradiční české kuchyně přes italské těstoviny až po vegetariánské a veganské varianty. Navzdory moderním trendům tvoří 60–70 procent poptávky česká klasika. Plněné knedlíky, dukátové buchtičky nebo smažený sýr tak mají v chytré lednici své pevné místo. „Českou kuchyni se nesnažíme přepisovat, spíš ji odlehčujeme. Méně smetany, lehčí přílohy, víc práce s fermentací,“ popisuje Sajler.

krabičky s jídlem

Šéfkuchař Sajler mění firemní stravování. Místo nákladné kantýny postačí chytrá lednice

Enjoy

Čerstvé jídlo nonstop, bez kuchyně a bez obsluhy. Filip Sajler spustil síť chytrých lednic Eat Smart, které nabízejí přes stovku jídel včetně českých klasik – třeba i smažáku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Růst chce Eat Smart udržet i v dalších letech. V roce 2026 plánuje zdvojnásobit počet chytrých lednic, rozšířit svůj koncept nad rámec hotových jídel o kávu a svačiny a zároveň udělat první kroky k zahraniční expanzi. Nejblíže má projekt zatím k Německu a Rakousku, kde firma vidí podobnou firemní kulturu i prostor pro technologické řešení firemního stravování.

„V plánu je i rozšíření nabídky o kávu a svačinky a doplnit menu, které už nyní sestává z více než 120 receptů,” komentuje výsledky CEO společnosti Libor Hubík a David Piškanin, spolumajitel HOPI Holding dodává: „Eat Smart si na českém trhu vede nad očekávání a tento rok začneme uvažovat o expanzi na zahraniční trhy, protože víme, že naše komplexní řešení je v Evropě zcela unikátní.“

Hovězí vývar s knedlíčky jako vaří v Lokále.

Ani lunchmeat, ani vepřové ve vlastní šťávě. Jak chutná luxusní konzerva?

Enjoy

Lokál, Kuchyň, Pizza Nuova, Café Savoy, michelinská La Degustation a řada dalších – všechny tyto prestižní podniky spojuje jedna značka: Ambiente. A právě tato síť se nyní kromě vysoké gastronomie pouští i do retailu. Jejich recept? Přeměnit nejoblíbenější pokrmy na „konzervy“ dostupné pro každého.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

V Holešovická tržnice vzniká místo, které má ambici stát se novým každodenním centrem pražské gastronomie.

Z brownfieldu gastro centrum. Ambiente mění Holešovickou tržnici jídlem i architekturou

Enjoy

Holešovická tržnice se stává dalším klíčovým bodem pražské gastronomie. Ambiente tu rozvíjí koncept postavený na zavedených značkách a sdíleném dvorku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Související

V Holešovická tržnice vzniká místo, které má ambici stát se novým každodenním centrem pražské gastronomie.

Z brownfieldu gastro centrum. Ambiente mění Holešovickou tržnici jídlem i architekturou

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme