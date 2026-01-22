Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Blíží se skutečný mír na Ukrajině? Zbývá vyřešit poslední otázku, hlásí Steve Witkoff

Blíží se skutečný mír na Ukrajině? Zbývá vyřešit poslední otázku, hlásí Steve Witkoff

Steve Witkoff
ČTK
ČTK
ČTK

Jednání o ukončení rusko-ukrajinské války dosáhla velkého pokroku, zbývá dořešit poslední otázku, řekl podle agentur Reuters a AFP na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff.

Dodal, že během dne odcestuje do Moskvy, aby ukončení konfliktu projednal s ruskými představiteli. Hlavní ukrajinský vyjednávač a předseda ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov o něco dříve informoval o jednání s americkými zástupci v Davosu, hlavními tématy podle něj byl ekonomický rozvoj, poválečná obnova jeho země a bezpečnostní záruky. Kreml se k informacím o pokroku v jednáních nechtěl před příjezdem Witkoffa vyjadřovat.

„Myslím, že jsme dosáhli velkého pokroku,“ řekl dnes Witkoff. Podle AFP dodal, že zbývá dořešit jeden problém, který je ale podle něj řešitelný. „Takže pokud obě strany chtějí tento problém vyřešit, vyřešíme ho,“ řekl na okraj Světového ekonomického fóra s tím, že dnes odletí do Moskvy. Podrobnosti podle dostupných informací nesdělil. Zároveň podle Reuters prohlásil, že Ukrajina má „úžasný vyjednávací tým“.

Jeho vedoucí a současně předseda ukrajinské bezpečnostní rady Umerov v noci na dnešek na platformě Telegram informoval o jednání s Witkoffem a zetěm amerického prezidenta Jaredem Kushnerem v Davosu. „Informovali jsme naše partnery o nejnovějším ruském ostřelování civilní infrastruktury, zejména situaci v Kyjevě, kde v důsledku (nepřátelských) úderů zůstaly miliony lidí bez elektřiny a tepla,“ uvedl.

Válka vysála Rusko o pracovní síly. Putin tlačí matky do zaměstnání

Válka vysála Rusko o pracovní síly. Putin tlačí matky do zaměstnání

Politika

Ruský prezident Vladimir Putin navrhl prodloužit provoz jeslí a mateřských škol až do osmé hodiny večer. Podle něj je to nutné proto, aby se ženy mohly po narození dítěte co nejdříve vrátit do práce a neztratily kvalifikaci. Putin to uvedl na poradě s vládou, informovala ruská média.

nst

Přečíst článek

Zapojení BlackRock

Mimo to Umerov sdělil, že společně s předsedou poslaneckého klubu vládní strany Sluha národa Davydem Arachamijou a ukrajinským činitelem Oleksandrem Kamyšinem jednali také se zástupci Norska či Kataru a představiteli americké investiční společnosti BlackRock. Ta se podle Reuters podílí na plánech obnovy Ukrajiny.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes podle státní agentury TASS novinářům řekl, že Moskva oceňuje úsilí amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho týmu, ale k deklarovaném pokroku v jednáních se nechtěl vyjadřovat. „Navíc před Witkoffovým příjezdem do Moskvy a jeho setkáním s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem,“ řekl Peskov.

Američtí zástupci se podle něj setkají s ruským prezidentem dnes pozdě večer. Do ruské metropole podle něj přiletí po 19:00 nebo 20:00 moskevského času, tedy po 17:00 nebo 18:00 středoevropského času. O výsledcích jednání má poté novináře informovat poradce Kremlu Jurij Ušakov.

Ukrajina se brání ruské vojenské agresi už téměř čtyři roky. Americký prezident Donald Trump po svém loňském návratu do Bílého domu začal vyjednávat s oběma stranami o ukončení války, zatím neúspěšně. Většina lídrů evropských zemí překážku na cestě k míru vidí v neochotě Moskvy. Rusko například jako podmínku ukončení bojů požaduje, aby mu Ukrajina vydala celý Donbas včetně území, které ruští vojáci stále nedokázali dobýt. Kyjev viní Moskvu z podkopávání mírového procesu.

Související

Umělá inteligence mění hru. Softwarové firmy čeká tvrdá selekce

Umělá inteligence mění hru. Softwarové firmy čeká tvrdá selekce
ČTK
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Cloudový software byl roky investorskou sázkou na jistotu. Byznys model SaaS firem fungoval řadu let bez háčku. Vysoké marže a rostoucí tržby toho byly důkazem. Příchod umělé inteligence ale zcela mění hru. Ne každá SaaS firma obstojí. Trh začíná nemilosrdně třídit vítěze a poražené. Kam až se mohou podívat akcie Microsoftu? Otázka na analytiky.

Nejde o konec SaaS, ale o tvrdý test kvality, shodují se analytici. SaaS sektor se nachází v největší proměně za poslední dekádu. 

Vítězit mají firmy, které mají data, infrastrukturu i integrovanou AI, jejichž chytré funkce usnadňují firmám každodenní fungování. Typicky to jsou firmy jako Microsoft, Salesforce či ServiceNow. I když ani ony nezačaly nový rok zrovna slavně. Zavedené firmy sice mají výhodu v distribuci a datech, pro návrat akcií k růstu však musejí prokázat zrychlení tempa růstu zisku, což se jim zatím nedaří. Podle dat Bloomberg Intelligence má růst zisků softwarových a servisních firem z indexu S&P 500 v roce 2026 zpomalit na 14 procent, oproti odhadovaným 19 procentům v roce 2025. 

Podle Tomáše Cverny z XTB trh řeší především otázku nahraditelnosti. „Substituční riziko je v současnosti vyšší než kdy dříve. Trh nezaceňuje jen možnost nahrazení některých SaaS řešení, ale i zvýšený tlak na jejich marže,“ upozorňuje. 

Salesforce například vyzdvihuje zájem o svůj produkt Agentforce, ten však zatím neměl zásadní dopad na tržby a zisk. Valuace firem se tak stále více odvíjejí od jejich schopnosti skutečně snížit náklady zákazníků nebo zvýšit jejich produktivitu. 

Šéf Nvidie: AI zajistí šestimístné platy instalatérům

Šéf Nvidie: AI zajistí šestimístné platy instalatérům

Leaders

Pokud si dnes někdo chce přijít na opravdu slušné peníze, nemusí se učit programovat, ale klidně si obléct montérky. Boom datových center podle šéfa Nvidie Jansena Huanga otevírá cestu k vysokým výdělkům pro instalatéry, elektrikáře i stavební dělníky.

nst

Přečíst článek

Nejzranitelnější jsou v tomto prostředí firmy s jednoduchými produkty bez vlastních dat a hlubší vazby na zákazníka – typicky různí virtuální asistenti, jejichž roli dnes AI zvládá sama. Výhodu naopak získávají společnosti, které disponují unikátními daty, vlastním workflow, distribucí a schopností upravovat cenový model. Právě pricing se v nové éře ukazuje jako klíčový nástroj obrany marží.

„Nástup AI nepředstavuje konec SaaS sektoru, ale jeho zásadní posun. Nestačí přidat několik AI funkcí. Klíčová je schopnost proměnit AI v reálnou hodnotu pro zákazníka a následně ji monetizovat,“ podotýká Lukáš Raška z Portu.

Od licencí k odvedené práci

Právě proto podle něj vidíme zvýšenou volatilitu a poklesy části SaaS akcií. Investoři se snaží rozlišit mezi skutečnou AI transformací a líbivým marketingem. Tradiční metriky, jako je růst počtu uživatelů, ztrácejí na významu. Do popředí se dostává schopnost efektivně pracovat s existující klientskou bází a generovat měřitelný přínos.

AI mění samotný princip zpoplatnění softwaru. „Model založený na počtu licencí se posouvá ke zpoplatnění skutečně odvedené práce. Pokud AI umožní firmám dosahovat stejných nebo lepších výsledků s menším počtem licencí, logicky jejich počet podniky omezí,“ dodal Kryštof Míšek z Argos Capital. 

Stanislav Šulc: Co bude Babiš nebo Trump dělat, až o práci přijdou naši lidi?

Názory

Umělá inteligence je příjemný společník. Škoda, že nám již zanedlouho sebere většinu práce. A spása v podobě nových povolání rozhodně nepřijde tak brzy, jak všichni doufají. Svět čekají pohyby, proti kterým jsou půtky o Grónsko nebo takzvaná migrační krize v podstatě banální.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Opatrný optimismus

U akcií Salesforce se většina velkých investičních bank – včetně Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays či JPMorgan – shoduje na doporučeních k nákupu. Průměrná dvanáctiměsíční cílová cena se pohybuje kolem 332 dolarů, zatímco aktuální kurz je zhruba 227 dolarů. To implikuje potenciál růstu přibližně 45 až 47 procent, založený na očekávaném zlepšení monetizace AI a růstu ziskovosti.

Ještě silnější konsenzus panuje u Microsoftu. Zhruba 97 procent analytiků doporučuje akcii nakupovat a prakticky nikdo neradí prodávat. Průměrná cílová cena kolem 630 dolarů proti aktuálním zhruba 460 dolarům znamená potenciál růstu přibližně 35 až 40 procent.

DISCLAIMER: Tento článek není oficiální analýza trhů ani investiční doporučení, abyste koupili nebo prodali nějaké investiční instrumenty. Investování vždy nese i rizika, proto si před nákupem akcií udělejte vlastní analýzu a vždy se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho investičního stylu.

Datové centrum

AI rozpoutala investiční závod: do datových center potečou biliony dolarů

Zprávy z firem

Do investic souvisejících s datovými centry by mělo v příštích pěti letech směřovat nejméně 3 biliony dolarů. Uvedla to ratingová agentura Moody’s Ratings s tím, že financování bude z velké části zajištěno prostřednictvím úvěrových trhů.

nst

Přečíst článek

Wall Street

Zlatý rok pro investory? Na burzu se chystají nejzajímavější firmy za dekádu

Trhy

Své akcie v letošním roce pravděpodobně na burzu uvedou firmy jako SpaceX, Anthropic, CSG nebo Revolut. Trh se na takto velké emise těší a podle odborníků mohou při IPO firmy získat opravdu hodně peněz a akcie čekají vysoké nárůsty.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Související

Volkswagen mění strukturu. Škoda zůstává tahounem, ale ztrácí slovo

Volkswagen mění strukturu. Škoda zůstává tahounem, ale ztrácí slovo
Profimedia
ČTK
ČTK

Automobilový koncern Volkswagen zavádí novou strukturu řízení. Představenstva značek zeštíhlí, změny se dotknou i Škody Auto. Rozhodování se přesune do centra. Nová struktura má koncernu přinést úspory v řádu miliardy eur.

Skupina masově vyráběných značek německého automobilového koncernu Volkswagen s označením Brand Group Core (BGC), do které spadá rovněž Škoda Auto, zavádí novou řídicí strukturu a ruší řadu pozic ve vedení. Firma o tom informovala ve středu v tiskové zprávě, čímž potvrdila dřívější informace německého listu Automobilwoche. Podle koncernu by změny mohly do roku 2030 přinést úspory až jedné miliardy eur (zhruba 24 miliard korun) v oblasti výroby.

Vznik centrálního představenstva 

Do skupiny BGC patří značky Volkswagen Passenger Cars, Škoda, Seat/Cupra a Volkswagen Commercial Vehicles. Zásadní změnou je vznik centrálního představenstva BGC, které bude rozhodovat napříč značkami zejména o vývoji, nákupu a výrobě.

Značkám Škoda, Seat/Cupra a Volkswagen Commercial Vehicles zůstanou pouze čtyřčlenná představenstva, složená z generálního ředitele a šéfů financí, prodeje a lidských zdrojů. Představenstvo Škody Auto má přitom v současnosti šest členů.

Stanislav Šulc: Co bude Babiš nebo Trump dělat, až o práci přijdou naši lidi?

Názory

Umělá inteligence je příjemný společník. Škoda, že nám již zanedlouho sebere většinu práce. A spása v podobě nových povolání rozhodně nepřijde tak brzy, jak všichni doufají. Svět čekají pohyby, proti kterým jsou půtky o Grónsko nebo takzvaná migrační krize v podstatě banální.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Méně manažerů, víc centralizace

„V první fázi se celkový počet členů představenstev ve čtyřech značkách, které tvoří BGC, sníží do léta 2026 zhruba o třetinu. Ve střednědobém horizontu pak plánovaná reorganizace dále zefektivní řídicí struktury celé skupiny,“ uvádí koncern.

Změny jsou součástí širší snahy zjednodušit rozhodování, snížit náklady a zvýšit konkurenceschopnost evropských značek Volkswagenu.

740 lidí bez práce. Stellantis škrtá ve polském závodě

Zprávy z firem

Koncern Stellantis chystá výrazné škrty v závodě v Tychách. O práci přijde 740 zaměstnanců. Odbory varují před dominovým efektem.

ČTK

Přečíst článek

Tlak konkurence i rušení pracovních míst

Volkswagen je sice největším výrobcem automobilů v Evropě, zároveň se ale potýká s rostoucí konkurencí z Číny, tlakem na ceny a dopady celních bariér. Koncern už dříve oznámil, že do roku 2030 plánuje v Německu zrušit až 35 tisíc pracovních míst.

Škoda roste, koncern jako celek stagnuje

Celkový odbyt koncernu Volkswagen loni klesl o 0,5 procenta na 8,98 milionu vozů, zejména kvůli slabším prodejům ve Spojených státech a Číně. Škoda Auto však šla proti trendu – zvýšila odbyt téměř o 13 procent na zhruba 1,04 milionu vozů, což z ní činí jednu z nejúspěšnějších značek skupiny.

Martin Jahn: Elektrické modely nás vynesly mezi špičku

Zprávy z firem

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto má za sebou mimořádně silný rok, když celosvětově zvýšila dodávky vozů o více než 12 procent. Klíčovou roli v růstu sehrály plně elektrické modely Enyaq a Elroq, díky nimž se značka v Evropě vyšvihla mezi čtyři největší výrobce elektromobilů. Elektrifikovaná auta pomohla Škodě výrazně posílit pozici na hlavních trzích, zejména v západní Evropě. Podle člena představenstva pro prodej a marketing Martina Jahna je právě rozšiřování elektrické nabídky jedním z hlavních motorů dalšího růstu značky.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Doporučujeme