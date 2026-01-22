Blíží se skutečný mír na Ukrajině? Zbývá vyřešit poslední otázku, hlásí Steve Witkoff
Jednání o ukončení rusko-ukrajinské války dosáhla velkého pokroku, zbývá dořešit poslední otázku, řekl podle agentur Reuters a AFP na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff.
Dodal, že během dne odcestuje do Moskvy, aby ukončení konfliktu projednal s ruskými představiteli. Hlavní ukrajinský vyjednávač a předseda ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov o něco dříve informoval o jednání s americkými zástupci v Davosu, hlavními tématy podle něj byl ekonomický rozvoj, poválečná obnova jeho země a bezpečnostní záruky. Kreml se k informacím o pokroku v jednáních nechtěl před příjezdem Witkoffa vyjadřovat.
„Myslím, že jsme dosáhli velkého pokroku,“ řekl dnes Witkoff. Podle AFP dodal, že zbývá dořešit jeden problém, který je ale podle něj řešitelný. „Takže pokud obě strany chtějí tento problém vyřešit, vyřešíme ho,“ řekl na okraj Světového ekonomického fóra s tím, že dnes odletí do Moskvy. Podrobnosti podle dostupných informací nesdělil. Zároveň podle Reuters prohlásil, že Ukrajina má „úžasný vyjednávací tým“.
Jeho vedoucí a současně předseda ukrajinské bezpečnostní rady Umerov v noci na dnešek na platformě Telegram informoval o jednání s Witkoffem a zetěm amerického prezidenta Jaredem Kushnerem v Davosu. „Informovali jsme naše partnery o nejnovějším ruském ostřelování civilní infrastruktury, zejména situaci v Kyjevě, kde v důsledku (nepřátelských) úderů zůstaly miliony lidí bez elektřiny a tepla,“ uvedl.
Válka vysála Rusko o pracovní síly. Putin tlačí matky do zaměstnání
Zapojení BlackRock
Mimo to Umerov sdělil, že společně s předsedou poslaneckého klubu vládní strany Sluha národa Davydem Arachamijou a ukrajinským činitelem Oleksandrem Kamyšinem jednali také se zástupci Norska či Kataru a představiteli americké investiční společnosti BlackRock. Ta se podle Reuters podílí na plánech obnovy Ukrajiny.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes podle státní agentury TASS novinářům řekl, že Moskva oceňuje úsilí amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho týmu, ale k deklarovaném pokroku v jednáních se nechtěl vyjadřovat. „Navíc před Witkoffovým příjezdem do Moskvy a jeho setkáním s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem,“ řekl Peskov.
Američtí zástupci se podle něj setkají s ruským prezidentem dnes pozdě večer. Do ruské metropole podle něj přiletí po 19:00 nebo 20:00 moskevského času, tedy po 17:00 nebo 18:00 středoevropského času. O výsledcích jednání má poté novináře informovat poradce Kremlu Jurij Ušakov.
Ukrajina se brání ruské vojenské agresi už téměř čtyři roky. Americký prezident Donald Trump po svém loňském návratu do Bílého domu začal vyjednávat s oběma stranami o ukončení války, zatím neúspěšně. Většina lídrů evropských zemí překážku na cestě k míru vidí v neochotě Moskvy. Rusko například jako podmínku ukončení bojů požaduje, aby mu Ukrajina vydala celý Donbas včetně území, které ruští vojáci stále nedokázali dobýt. Kyjev viní Moskvu z podkopávání mírového procesu.