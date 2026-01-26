Nový magazín právě vychází!

Žádné navyšování. Dvě procenta HDP na obranu jsou dostačující, hlásí Okamura

Žádné navyšování. Dvě procenta HDP na obranu jsou dostačující, hlásí Okamura

Žádné navyšování. Dvě procenta HDP na obranu jsou dostačující, hlásí Okamura
ČTK
ČTK
ČTK

Vláda ANO, SPD a Motoristů nebude ve státním rozpočtu navyšovat výdaje na obranu, řekl po zasedání koaliční rady novinářům předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu jsou plus minus dostačující, uvedl. Předchozí vláda Petra Fialy (ODS) se zavázala postupně zvyšovat obranné výdaje do roku 2030 na tři procenta HDP. Zástupci nyní opozičních stran Okamurova slova zkritizovali, stagnace obranných výdajů podle nich ohrožuje bezpečnost ČR.

Kabinet Andreje Babiše (ANO) bude na dnešním zasedání schvalovat návrh rozpočtu na letošní rok. Česko aktuálně hospodaří v rozpočtovém provizoriu. Okamura řekl, že rozpočet bude prezentovat ministryně financí Alena Schillerová (ANO). „Upřednostnili jsme peníze českým občanům, peníze pro české občany, ne na zbrojení. My skutečně nebudeme navyšovat peníze na zbrojení, nebo chcete-li na obranu. Ta dvě procenta HDP jsou plus minus dostačující,“ uvedl Okamura.

Kritika opozice

Rozhodnutí koalice, že náklady na obranu budou stagnovat, ohrožuje podle předsedy opozičního hnutí STAN Víta Rakušana bezpečnost ČR. „Je to přímý důsledek vydíratelnosti slabého premiéra Andreje Babiše ze strany xenofobního a národoveckého SPD,“ napsal na síti X. STAN bude při jednání o rozpočtu navrhovat navýšení životně důležitých investic do obrany, dodal.

Česko se nenavyšováním výdajů staví do role černého pasažéra kolektivní obrany v NATO, míní šéf KDU-ČSL Marek Výborný. „To je špatná zpráva především pro bezpečnost našich občanů a pro naše spojence ke kterým se tímto stavíme zády. A za to Andreje Babiše (americký) prezident (Donald) Trump opravdu chválit určitě nebude,“ doplnil. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na X uvedl, že Babišovým plánem je slabé Česko. „Dnes se s SPD postarali o to, že se výdaje na obranu nebudou navyšovat. Slabý premiér, silní vyděrači. Výsledek? Ohrožená bezpečnost země,“ napsal.

V současnosti NATO vyžaduje od svých členů, aby na obranu dávali dvě procenta HDP. Loni Česko vydalo na obranu 171,1 miliardy korun. Výdaje představují 2,02 procenta HDP, což splňuje český zákon i současný spojenecký závazek. Loni v červnu se ale státy NATO dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice.

Současný kabinet v programovém prohlášení o růstu obranných výdajích nijak nemluví. Hnutí ANO opakovaně uvedlo, že nezpochybňuje vydávání dvou procent HDP. Babiš ale v minulosti uvedl, že nové cíle NATO nejsou realistické.

Prezident Petr Pavel o víkendu v televizi Nova řekl, že Česko musí naplňovat svůj závazek o výši obranných výdajů, který přijalo vůči NATO, pokud chce čekat bezpečnostní garance. Jestli země na tento závazek rezignuje, musí politici podle Pavla jasně říct občanům, jak jinak zajistí jejich bezpečnost.

