Chřadnoucí ekonomika Putina k míru nedonutí. Kreml může bojovat ještě roky
Ruská ekonomika se sice potýká s rostoucími problémy, pravděpodobně to ale v nejbližší době nepřiměje ruského prezidenta Vladimira Putina k ukončení války na Ukrajině. Kreml by mohl při současné intenzitě bojů a rozsahu západních sankcí situaci z ekonomického hlediska zvládat ještě řadu let, píše server CNN s odvoláním na analytiky.
Ruská ekonomika se podle CNN potýká mimo jiné s nekontrolovanou inflací a růstem rozpočtového deficitu, který je důsledkem rozsáhlých vojenských výdajů a klesajících příjmů z prodeje ropy a zemního plynu.
Peníze českých občanů nepůjdou na prodlužování války na Ukrajině. Na síti X to uvedl předseda poslanců hnutí SPD Radim Fiala, který také poznamenal, že ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) na páteční tiskové konferenci jen popisoval stav, který zdědil po vládě Petra Fialy (ODS).
SPD mírní slova ministra Zůny. Prý jen popisoval stav, který zdědil po minulé vládě
Politika
Peníze českých občanů nepůjdou na prodlužování války na Ukrajině. Na síti X to uvedl předseda poslanců hnutí SPD Radim Fiala, který také poznamenal, že ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) na páteční tiskové konferenci jen popisoval stav, který zdědil po vládě Petra Fialy (ODS).
Marija Sněgová ze Střediska pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) se nicméně domnívá, že hospodářská situace je pro Kreml zvládnutelná. Rusko by tak podle ní mohlo v příštích třech až pěti letech pokračovat ve válčení. Skupina exilových ruských ekonomů předpokládá, že válka by mohla pokračovat ještě déle, protože schopnost Kremlu válčit není omezena ekonomickými faktory, píše CNN.
Západní sankce nezpůsobily takovou újmu
Podle Richarda Connollyho z britského královského institutu ozbrojených sil (RUSI) západní sankce zatím nezpůsobily ruské ekonomice takovou újmu, aby to přimělo Moskvu ke změně válečných plánů. „Dokud Rusko těží ropu a prodává ji za celkem rozumné ceny, budou mít dost peněz, aby to nějak zvládli,“ uvedl Connolly. „Neříkám, že situace je pro ně růžová, ale mají dostatek prostředků na to, aby Putin nemusel zohledňovat ekonomiku, když uvažuje o válce,“ dodal.
Bezúročná půjčka EU Ukrajině, dojednaná včera nad ránem na summitu v Bruselu, ve skutečnosti není tak úplně půjčkou, a ani ne ze strany celé EU. To zní trochu jako zpráva rádia Jerevan, leč je to tak. Zúčastnění už nyní tuší, že s velkou pravděpodobností nebude splacena a že jde tedy fakticky o grant Ukrajině. Leda že by Rusko zaplatilo Ukrajině válečné reparace, což ovšem předpokládá jeho válečnou kapitulaci. Nebo že by se půjčka splatila z ruských devizových rezerv, ve zmrazeném stavu ležících na účtech zejména v Belgii, jež ale jejich využití pro takový účel kategoricky odmítá.
Lukáš Kovanda: Česko nebude ručit za peníze pro Ukrajinu. A právo EU to umožňuje
Názory
Bezúročná půjčka EU Ukrajině, dojednaná včera nad ránem na summitu v Bruselu, ve skutečnosti není tak úplně půjčkou, a ani ne ze strany celé EU. To zní trochu jako zpráva rádia Jerevan, leč je to tak. Zúčastnění už nyní tuší, že s velkou pravděpodobností nebude splacena a že jde tedy fakticky o grant Ukrajině. Leda že by Rusko zaplatilo Ukrajině válečné reparace, což ovšem předpokládá jeho válečnou kapitulaci. Nebo že by se půjčka splatila z ruských devizových rezerv, ve zmrazeném stavu ležících na účtech zejména v Belgii, jež ale jejich využití pro takový účel kategoricky odmítá.
Podle Sněgové historie ukazuje, že pravděpodobnost souhlasu Ruska s pro něj nevýhodným mírovým uspořádáním je vyšší, pokud země zažívá hospodářské problémy, jako tomu bylo na konci první světové války a sovětské války v Afghánistánu. Současná ekonomická situace však k tomu má stále daleko a bude ještě zapotřebí mnohem výraznější tlak na ruskou ekonomiku a mnohem více času, než se tak stane, uvedla Sněgová.
Podle Sněgové se již nicméně vyčerpal ekonomický růst vyvolaný vzestupem vojenských výdajů a Kreml nyní musí přesunovat břemeno války na ruskou společnost, a to v podobě zvyšování daní. Rusové se navíc potýkají s růstem cen, zejména u zboží z dovozu, píše CNN. Na rozdíl od západních zemí však vysoká inflace nevyvolává velkou sociální nespokojenost, upozorňuje Sněgová. Poukazuje v této souvislosti na vliv vládní propagandy a represí.