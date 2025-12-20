Chřadnoucí ekonomika Putina k míru nedonutí. Kreml může bojovat ještě roky

Nový magazín právě vychází!

Ruská ekonomika se sice potýká s rostoucími problémy, pravděpodobně to ale v nejbližší době nepřiměje ruského prezidenta Vladimira Putina k ukončení války na Ukrajině. Kreml by mohl při současné intenzitě bojů a rozsahu západních sankcí situaci z ekonomického hlediska zvládat ještě řadu let, píše server CNN s odvoláním na analytiky.

Ruská ekonomika se podle CNN potýká mimo jiné s nekontrolovanou inflací a růstem rozpočtového deficitu, který je důsledkem rozsáhlých vojenských výdajů a klesajících příjmů z prodeje ropy a zemního plynu.

Marija Sněgová ze Střediska pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) se nicméně domnívá, že hospodářská situace je pro Kreml zvládnutelná. Rusko by tak podle ní mohlo v příštích třech až pěti letech pokračovat ve válčení. Skupina exilových ruských ekonomů předpokládá, že válka by mohla pokračovat ještě déle, protože schopnost Kremlu válčit není omezena ekonomickými faktory, píše CNN.

Západní sankce nezpůsobily takovou újmu

Podle Richarda Connollyho z britského královského institutu ozbrojených sil (RUSI) západní sankce zatím nezpůsobily ruské ekonomice takovou újmu, aby to přimělo Moskvu ke změně válečných plánů. „Dokud Rusko těží ropu a prodává ji za celkem rozumné ceny, budou mít dost peněz, aby to nějak zvládli,“ uvedl Connolly. „Neříkám, že situace je pro ně růžová, ale mají dostatek prostředků na to, aby Putin nemusel zohledňovat ekonomiku, když uvažuje o válce,“ dodal.

Válka na Ukrajině: Záporoží

Podle Sněgové historie ukazuje, že pravděpodobnost souhlasu Ruska s pro něj nevýhodným mírovým uspořádáním je vyšší, pokud země zažívá hospodářské problémy, jako tomu bylo na konci první světové války a sovětské války v Afghánistánu. Současná ekonomická situace však k tomu má stále daleko a bude ještě zapotřebí mnohem výraznější tlak na ruskou ekonomiku a mnohem více času, než se tak stane, uvedla Sněgová.

Podle Sněgové se již nicméně vyčerpal ekonomický růst vyvolaný vzestupem vojenských výdajů a Kreml nyní musí přesunovat břemeno války na ruskou společnost, a to v podobě zvyšování daní. Rusové se navíc potýkají s růstem cen, zejména u zboží z dovozu, píše CNN. Na rozdíl od západních zemí však vysoká inflace nevyvolává velkou sociální nespokojenost, upozorňuje Sněgová. Poukazuje v této souvislosti na vliv vládní propagandy a represí.

Přehlídka osobností. Nově zveřejněné spisy o Epsteinovi zmiňují Trumpa, Clintona nebo Jacksona

Donald Trump a Jeffrey Epstein v roce 1997
ČTK
ČTK
ČTK

V první várce dokumentů týkajících se odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, které zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti, figuruje podle BBC několik známých osobností. Kromě amerického prezidenta Donalda Trumpa, jednoho z jeho předchůdců Billa Clintona a bratra anglického krále Karla III., Andrewa Mountbattena Windsora, zahrnuje seznam i zpěváka kapely Rolling Stones Micka Jaggera a popovou ikonu Michaela Jacksona.

To, že jsou tyto osobnosti v dokumentech jmenovány nebo se objevují na zveřejněných fotografiích, neznamená, že se dopustili protiprávního jednání, připomíná BBC. Řada lidí, jejichž jména se vyskytují ve spisech týkajících se Epsteina, jakékoli protiprávní jednání popřela.

„Mohou zveřejnit tolik rozmazaných fotografií starých více než 20 let, kolik chtějí, ale tady nejde o Billa Clintona. Nikdy nešlo a nikdy nepůjde,“ napsal exprezidentův mluvčí na síti X. Dodal, že Clinton přerušil s Epsteinem kontakt ještě před tím, než vyšly najevo jeho zločiny.

Současný prezident USA Trump je na několika místech ve spisech také zmíněn. Soudní dokumenty uvádějí, že Epstein údajně představil Trumpovi 14letou dívku v jeho resortu na Floridě. Během údajného setkání v 90. letech Epstein loktem šťouchl do Trumpa a „žertovně se ho zeptal“ s odkazem na dívku: „Tahle je dobrá, že jo?“, stojí v dokumentu. Policie ve floridském Palm Beach začala Epsteina vyšetřovat v roce 2005 poté, co tato dívka nahlásila, že byla v jeho sídle sexuálně zneužita. Oběť podala v roce 2020 žalobu proti Epsteinově pozůstalosti a jeho společnici Ghislaine Maxwellové. Proti Trumpovi nevznesla žádná obvinění.

Andrew Windsor je na nově zveřejněné fotografii zachycen, jak leží na klíně pěti lidí, jejichž obličeje jsou začerněné. Bratr britského panovníka opakovaně popírá jakékoli protiprávní jednání v souvislosti s Epsteinem. Uvedl, že nikdy nebyl svědkem ničeho podezřelého a sám Epsteina nikdy nepodezříval. Král Karel III. Andrewa na podzim zbavil titulu princ a dalších hodností a privilegií po měsících tlaku veřejnosti na královský palác kvůli jeho vazbám na Epsteina.

Po zveřejnění spisů volali demokraté a republikáni a žádali větší transparentnost ze strany ministerstva spravedlnosti. Mnoho voličů Trumpa je totiž přesvědčeno, že jeho administrativa zatajila Epsteinovy vazby na mocné osobnosti a zamlžila podrobnosti kolem jeho smrti. Kritici dále tvrdí, že ministerstvo spravedlnosti porušilo zákon přijatý 19. listopadu, který ukládá povinnost zpřístupnit veřejnosti veškeré dokumenty k případu do 30 dnů od jeho přijetí, což se nestalo.

V pátek zveřejněné spisy obsahují dosud nejširší výběr celebrit figurujících v dokumentech týkajících se Epsteinova případu. Není jasné, kde a kdy byly fotografie pořízeny a ani v jakém kontextu. Není také jasné, zda byl Epstein spojen se všemi těmito osobnostmi nebo zda se pouze účastnili stejné společenské akce.

Póza s Clintonem

Jagger například na nově zveřejněné fotografii pózuje společně s Clintonem a neznámou ženou, jejíž obličej byl začerněn. Na další fotografii je zachycen Michael Jackson po boku samotného Epsteina.

Sněmovní demokraté už v uplynulých dnech zveřejnili některé fotografie z Epsteinovy pozůstalosti. Ve čtvrtek zpřístupnili fotografie, na kterých je například český pas jisté ženy, jejíž údaje jsou začerněné, nebo slovenský diplomat a současný poradce premiéra Roberta Fica Miroslav Lajčák.

Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Jeho společnice Maxwellová si odpykává 20letý trest za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání.

„Trump věděl o těch dívkách.“ E-maily sexuálního predátora Epsteina znovu otřásají Amerikou

Leaders

ČTK

Přečíst článek

Soudní obrat: Elon Musk může získat akcie Tesly za stovky miliard

Elon Musk
ČTK
ČTK
ČTK

Nejvyšší soud amerického státu Delaware zrušil loňské rozhodnutí soudu nižší instance zamítající plán odměn pro šéfa automobilky Tesla Elona Muska z roku 2018. Dohodnuté odměny v podobě akcií Tesly mají v současnosti hodnotu kolem 140 miliard dolarů (zhruba tři biliony korun). Minulý měsíc akcionáři Tesly schválili nový plán akciových odměn, díky kterému by Musk během příštích deseti let mohl získat až 878 miliard dolarů, píše agentura Reuters.

Soudkyně Kathaleen McCormicková vloni označila schválení plánu odměn z roku 2018 za nesprávné a nespravedlivé vůči akcionářům. Postavila se tak na stranu akcionáře Tesly Richarda Tornetty, který kvůli plánu odměn podal žalobu. Tornettovi právníci po pátečním zrušení loňského verdiktu uvedli, že nyní zvažují další kroky, napsala agentura AFP.

V rámci plánu z roku 2018 získal Musk nárok na více než 300 milionů akcií Tesly v případě splnění řady stanovených cílů v průběhu deseti let. Tornetta tvrdil, že vedení Tesly oklamalo veřejnost, když naznačovalo, že stanovené cíle je obtížné splnit. Musk podle něj využil svého vlivu na členy správní rady podniku, aby si podmínky plánu odměn nadiktoval.

Musk je již nyní nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 642 miliard dolarů (přes 13 bilionů korun).

V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.

