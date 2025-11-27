Nový magazín právě vychází!

Babiš odmítl ve Sněmovně říct, jak vyřeší střet zájmů

Babiš odmítl ve Sněmovně říct, jak vyřeší střet zájmů

Předseda ANO Andrej Babiš
Předseda ANO Andrej Babiš odmítl odpovídat na dotazy poslanců, jak před očekávaným jmenováním premiérem vyřeší budoucí střet zájmů ohledně svého holdingu Agrofert. Babiš to uvedl na závěr svého projevu při mimořádné schůzi Sněmovny, v němž zhruba půldruhé hodiny líčil své podnikání a politické působení.

Schůzi, kterou iniciovali poslanci sněmovní menšiny z KDU-ČSL, ODS, STAN, TOP 09 a Pirátů, označil za zbytečnou vzhledem k tomu, že se na způsobu zveřejnění dohodl s prezidentem Petrem Pavlem. Obvinil politické odpůrce i některá média z šíření lží, mluvil o pokračování boje polistopadového kartelu proti své osobě, který trvá 14 let. Jeho vystoupení několikrát přerušili Piráti s transparenty a v tričkách vyzývajících k prodeji Agrofertu.

„Nerozumím tomu, proč jste svolali tuhle schůzi, když my s panem prezidentem máme jasnou dohodou o tom, jak postupně nominanti na příští koaliční vládu ho navštíví a jakým způsobem já oznámím ten střet zájmů, který samozřejmě nemám,“ uvedl Babiš. „Já určitě vám na žádné otázky nebudu odpovídat uvidíme se příště,“ řekl poslancům závěrem.

Zpřísnění zákona o střetu zájmů, kvůli němuž byl Agrofert převeden svěřenských fondů, označil Babiš s odvoláním na Ústavní soud za snahu o likvidaci politického konkurenta. Podle předsedy ANO končící vládní koalice zneužívala takzvaný lex Babiš k postihování těch, kteří spolupracovali s Agrofertem. Uvedl také, že u nárokových dotací nemůže žádný střet zájmů nastat, protože o nich rozhoduje na úrovni Evropské unie.

Babiš měl podle iniciátorů schůze příležitost veřejně před nástupem do vlády objasnit, jak chce vyřešit střet zájmů spočívající ve vlastnictví Agrofertu. O vysvětlení postupu veřejnosti Babiše žádá také prezident Pavel. Avizoval, že bez toho Babiše nejmenuje premiérem. Ve středu prezident uvedl, že je připraven Babiše jmenovat do týdne po zveřejnění způsobu řešení střetu zájmů.

Šéf ANO uvedl, že třikrát požádal o své vydání k trestnímu stíhání ke kauze Čapí hnízdo, čímž vyhověl kodexu svého hnutí. Neřekl, zda o zbavení poslanecké imunity požádá opětovně. Uvedl jen, že si dříve myslel, že všechny české soudy jsou nestranné. „Dnes už si to nemyslím,“ řekl. Odmítl, že se z rozhodnutí soudů musel omlouvat za svá lživá tvrzení. „To nebyly lži,“ řekl šéf nejsilnějšího hnutí.

„Vy mně nemůžete soudit, já mám čisté svědomí“

Předseda ANO mluvil o antibabišismu, urážkách a dehonestaci, kterým podle svých slov čelí. „Říkáte, že jsem starý estébák nebo hochštapler a očekáváte, že my s vámi budeme spolupracovat,“ dotázal se Babiš ve svém projevu. „Neexistuje žádný důkaz o mé spolupráci, moje jméno není nikde,“ tvrdil. Jeho jméno prý na dokument zapsal pracovník komunistické Státní bezpečnosti, aby vykázal, že splnil kvótu. „Vy mně nemůžete soudit, já mám čisté svědomí,“ řekl poslancům.

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS)

Rozhodnutí ministerstva zemědělství vymáhat po Agrofertu 5,1 miliardy korun, které firmy z této skupiny načerpaly na dotacích v době, když byl Babiš ve vládě, označil předseda ANO za politické. Agrofert podle Babiše státu nic nedluží, naopak pomáhá. Předseda ANO si v košíku k řečnickému pultu přinesl i knihu o Agrofertu, který označil za své dítě budované 30 let. Kontroly Agrofertu označoval za účelové, Piráty obvinil, že na něj práskali v Bruselu. Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) nabádal Piráty ke slušnému chování a k tomu, aby se s transparenty nefotografovali před poslanci, kteří si to nepřejí, a nezakrývali jimi řečníka.

Babiš mluvil například o tom, jak Agrofert zachraňoval v 90. letech minulého století některé další podniky před krachem, kolik peněz odvádí na daních a odvodech, i o pomoci Ukrajincům po ruské vojenské invazi. Poukazoval taky na to, že u nárokových dotací nemůže žádný střet zájmů nastat, protože o nich rozhoduje na úrovni Evropské unie. Zmínil se o kauzách například kolem stomilionové dotace na výstavbu linky na toastový chléb.

Totální dno představovaly podle Babiše účelové články o převezení jeho stejnojmenného syna se schizofrenií na Krym. Při líčení, jak politici a média jeho syna zneužili, se Babiš nakrátko rozplakal. „Tohle všechno byl největší hyenismus,“ řekl.

Lithium
ČTK
ČTK
ČTK

Stát poskytne až 8,8 miliardy korun na vybudování nového závodu na zpracování lithia v Prunéřově na Chomutovsku. Dotaci pro společnost Geomet, která je součástí skupiny ČEZ, schválila vláda v demisi Petra Fialy (ODS). Podpora bude určena výhradně na investici do továrny, zejména pořízení technologií, uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu. Celkové náklady na vybudování závodu by měly činit přes 25 miliard korun. Celý projekt těžby a zpracování lithia podle firmy vytvoří přímo 2000 pracovních míst a dalších 2000 míst v dodavatelském řetězci.

Těžbu lithia připravuje společnost Geomet, v níž nadpoloviční většinu vlastní Severočeské doly, člen skupiny ČEZ. Rudu s obsahem lithia chce získávat hlubinným způsobem z dolu na Cínovci v Krušných horách. ČEZ loni rozhodl, že v případě využití lithia bude závod na jeho zpracování u elektrárny v Prunéřově.

Přesná výše dotace bude podle ministerstvo průmyslu a obchodu stanovena až v rozhodnutí o její poskytnutí. Geomet ji bude moci čerpat v letech 2029 až 2031. Podpora se podle úřadu vztahuje výhradně na investici do závodu, především na pořízení výrobních technologií pro zpracování lithia, stavební a technickou infrastrukturu a vytvoření nových pracovních míst.

Putin pochopil, že Rusko má to, co Američané hrozně chtějí: materiály pro AI

Leaders

Jak daleko je Rusko v rozvoji umělé inteligence a robotiky, se kvůli jeho válečné izolaci moc neví. Má ale vzácné prvky, který chce celý svět, hlavně Američané. 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Kov budoucnosti

Těžbu lithia na Cinovci v minulosti zařadila Evropská komise mezi strategické projekty v rámci nařízení o kritických surovinách. Měl by tak přispět ke zvýšení soběstačnosti EU u kriticky důležitých materiálů. Lithium je totiž považováno za kov budoucnosti, klíčové bude například v automobilovém průmyslu. V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob - naprostá většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko v oblasti Cínovce je největší v Evropě.

Česko nebude jediné, které podpoří využití lithia dotacemi. Granty nebo úvěry už firmám k podobným účelům například poskytli v Německu, Finsku nebo Portugalsku, podporu poskytují i další státy ve světě. Většinu výroby z lithia ovšem v současné době ovládá Čína.

Vláda v březnu schválila, že zásoby lithia v oblasti Cínovce se stanou ložiskem strategického významu. Podle kabinetu je v lokalitě lithium v takové kvalitě, která je využitelná například pro baterie do elektromobilů a dalších zařízení. Cílem opatření je pak podle ministerstva průmyslu a obchodu usnadnit případnou těžbu suroviny v budoucnu a předejít možnému narušení dodávek.

Martin Kuba opouští po 22 letech ODS a chce založit nové hnutí

Martin Kuba
ČTK
ČTK
ČTK

Jihočeský hejtman Martin Kuba opouští ODS. Odůvodnil to tím, že se se současným vedením strany rozchází v pohledu na politiku. Kuba, jenž zůstává jihočeským hejtmanem, chce nyní založit nové hnutí, řekl. Hnutí vznikne nejprve na jihu Čech, ale Kuba ale nevyloučil možnost, že později přeroste v celostátní politický subjekt. Končící předseda ODS Petr Fiala uvedl, že Kuba nevyužil prostor před lednovým kongresem strany pro vystoupení s alternativním programem.

„Současné vedení i lidé, kteří budou určovat chod strany, mají úplně jinou představu o politice než já. Vyzkoušel jsem si to poslední roky na výkonných radách. Zjišťoval jsem, že každý čteme realitu ODS úplně jinak,“ uvedl Kuba.

Stranu opouští po 22 letech. Kuba patřil mezi možné adepty na předsedu ODS, ale ke své kandidatuře do čela strany se nevyjadřoval. „Řekl jsem si, že tomu dám čas. Že si poslechnu názory lidí napříč ODS. Že zjistím, jestli je ve straně vůle ke změně. To jsem udělal a dnes si myslím, že není. Zejména u těch, kteří drží klíčové funkce ve straně. Musíme pochopit, že lidi nebaví jen sledovat politické hádky nebo politikaření, že musíme dělat konkrétní práci, která lidem vyřeší problémy, které mají, a reálně zjednoduší život,“ uvedl.

Kuba se neztotožňuje se se směřováním ODS

Dodal, že by mu proto nedávalo smysl, aby ve straně dál zůstával. Neztotožňuje se se směřováním ODS. „Už nevěřím, že by to mělo smysl a že se strana dá opravit. Už nechci trávit čas na stranických schůzích a přesvědčovat zasloužilé straníky o věcech, které oni vidí úplně jinak. Už mi není 30 a nemám už nekonečně času. A chci ho věnovat něčemu, co dává smysl a má šanci uspět,“ uvedl.

Kuba řekl, že má podporu naprosté většiny členů krajského zastupitelského klubu ODS. Strana loni v krajských volbách získala na jihu Čech 47 procent. ODS tak má v zastupitelstvu 34 z 55 mandátů a nemusela skládat koalici. Kuba je zároveň radním v Českých Budějovicích, kde ODS tvoří nejsilnější stranu vládnoucí koalice. „V personálním vedení na kraji a městě se nic měnit nebude. Naprostá většina kolegů mi potvrdila, že se k mému kroku velmi pravděpodobně připojí,“ uvedl Kuba.

Jaké má být nové hnutí?

Nové hnutí vznikne na jihu Čech. Kuba se však ale nebrání tomu, aby se postupně transformovalo v celostátní politický subjekt. „Na projektu už s několika kolegy pracuju. A těším se, až představím nejen je, ale i celý koncept nového hnutí. Budeme vycházet z toho, čemu věřím. A nabídneme možná trochu jiný styl politiky, než na který jste poslední roky zvyklí. Politiku méně konfrontační. Politiku založenou na co nejefektivnějším a racionálním řešení problémů. Politiku, která řeší problémy běžných lidí a jejich životy, a ne politikaření pro politikaření. Budeme se vždy snažit víc spojovat než rozdělovat,“ uvedl Kuba.

Šéf ANO Andrej Babiš

Pokud Babiš nevysvětlí střet zájmů, mimořádnou schůzi asi zopakujeme, hlásí budoucí opozice

Politika

Pokud předseda ANO Andrej Babiš nevysvětlí poslancům, jak by řešil svůj střet zájmů v případě jmenování premiérem, budoucí opozice by k tomu velmi pravděpodobně mohla svolat mimořádnou schůzi Sněmovny znovu. Před jednáním kabinetu v demisi se na tom shodli ministři za ODS, Starosty a KDU-ČSL. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) to zdůvodnil tím, že jde mimořádnou věc a zájmy celého státu.

ČTK

Přečíst článek

Reakce Fialy

„Krok Martina Kuby je jistě výsledkem dlouhodobějšího procesu. Mně to vysvětluje například jednu věc: Martin Kuba byl jediný významný člen ODS, který se nepodílel na volební kampani před parlamentními volbami. Mne to osobně mrzelo,“ uvedl Fiala s tím, že dnešní krok je toho vysvětlením.

Připomenul, že se Kuba opakovaně vyjadřoval kriticky k některým věcem, které se týkají fungování a organizace strany. „Ve chvíli, kdy jsem řekl, že já nebudu kandidovat znovu do čela ODS, se určitě vytvořil velký prostor proto, aby všichni, kteří mají jinou představu o tom, jak má vypadat ODS, aby vystoupili se svou koncepcí, svým alternativním programem,“ řekl. Zmínil kandidaturu dosavadního místopředsedy ODS Martina Kupky a jeho snahu získat podporu spolustraníků. „Teď ten, který dlouhodobě vystupoval s nějakou kritickou pozicí, by musel s velkou pravděpodobností přijmout tu výzvu a nabídnout nějakou alternativní koncepci. Martin Kuba se rozhodl pro jinou cestu,“ uzavřel Fiala.

Podle Kupky měl Kuba přijmout podíl odpovědnosti, ale rozhodl se pro jinou cestu. Za fatální chybu označil Kubovo rozhodnutí nezapojit se do sněmovní kampaně šéf sněmovní frakce ODS Marek Benda. „Rozhodl se pro samostatnou cestu, je to jeho právo,“ řekl. Volební kongres čeká ODS 17. a 18. ledna. Vedle Kupky se zatím ke kandidatuře na nejvyšší stranický post přihlásil místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan. Vedení strany kritizuje za omezení prostoru pro diskusi na plánovaném sjezdu. Podle organizátorů kongresu naopak kandidáti dostanou víc prostoru, než tomu bylo v minulosti.

