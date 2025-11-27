Babiš odmítl ve Sněmovně říct, jak vyřeší střet zájmů
Předseda ANO Andrej Babiš odmítl odpovídat na dotazy poslanců, jak před očekávaným jmenováním premiérem vyřeší budoucí střet zájmů ohledně svého holdingu Agrofert. Babiš to uvedl na závěr svého projevu při mimořádné schůzi Sněmovny, v němž zhruba půldruhé hodiny líčil své podnikání a politické působení.
Schůzi, kterou iniciovali poslanci sněmovní menšiny z KDU-ČSL, ODS, STAN, TOP 09 a Pirátů, označil za zbytečnou vzhledem k tomu, že se na způsobu zveřejnění dohodl s prezidentem Petrem Pavlem. Obvinil politické odpůrce i některá média z šíření lží, mluvil o pokračování boje polistopadového kartelu proti své osobě, který trvá 14 let. Jeho vystoupení několikrát přerušili Piráti s transparenty a v tričkách vyzývajících k prodeji Agrofertu.
„Nerozumím tomu, proč jste svolali tuhle schůzi, když my s panem prezidentem máme jasnou dohodou o tom, jak postupně nominanti na příští koaliční vládu ho navštíví a jakým způsobem já oznámím ten střet zájmů, který samozřejmě nemám,“ uvedl Babiš. „Já určitě vám na žádné otázky nebudu odpovídat uvidíme se příště,“ řekl poslancům závěrem.
Zpřísnění zákona o střetu zájmů, kvůli němuž byl Agrofert převeden svěřenských fondů, označil Babiš s odvoláním na Ústavní soud za snahu o likvidaci politického konkurenta. Podle předsedy ANO končící vládní koalice zneužívala takzvaný lex Babiš k postihování těch, kteří spolupracovali s Agrofertem. Uvedl také, že u nárokových dotací nemůže žádný střet zájmů nastat, protože o nich rozhoduje na úrovni Evropské unie.
Babiš měl podle iniciátorů schůze příležitost veřejně před nástupem do vlády objasnit, jak chce vyřešit střet zájmů spočívající ve vlastnictví Agrofertu. O vysvětlení postupu veřejnosti Babiše žádá také prezident Pavel. Avizoval, že bez toho Babiše nejmenuje premiérem. Ve středu prezident uvedl, že je připraven Babiše jmenovat do týdne po zveřejnění způsobu řešení střetu zájmů.
Šéf ANO uvedl, že třikrát požádal o své vydání k trestnímu stíhání ke kauze Čapí hnízdo, čímž vyhověl kodexu svého hnutí. Neřekl, zda o zbavení poslanecké imunity požádá opětovně. Uvedl jen, že si dříve myslel, že všechny české soudy jsou nestranné. „Dnes už si to nemyslím,“ řekl. Odmítl, že se z rozhodnutí soudů musel omlouvat za svá lživá tvrzení. „To nebyly lži,“ řekl šéf nejsilnějšího hnutí.
„Vy mně nemůžete soudit, já mám čisté svědomí“
Předseda ANO mluvil o antibabišismu, urážkách a dehonestaci, kterým podle svých slov čelí. „Říkáte, že jsem starý estébák nebo hochštapler a očekáváte, že my s vámi budeme spolupracovat,“ dotázal se Babiš ve svém projevu. „Neexistuje žádný důkaz o mé spolupráci, moje jméno není nikde,“ tvrdil. Jeho jméno prý na dokument zapsal pracovník komunistické Státní bezpečnosti, aby vykázal, že splnil kvótu. „Vy mně nemůžete soudit, já mám čisté svědomí,“ řekl poslancům.
Předseda ANO a možný budoucí premiér Andrej Babiš nebyl dosud schopen vysvětlit, jaké kroky podnikne, aby neporušoval zákon a neohrožoval přítok peněz z EU. Ročně může kvůli Babišovu osobnímu prospěchu ohroženo až 60 miliard korun, uvedl předseda ODS a premiér v demisi Petr Fiala. Babiš v úvodu schůze řekl, že on žádný střet zájmů nemá.
Fiala: Babiš ohrožuje až 60 miliard ročně z EU
Rozhodnutí ministerstva zemědělství vymáhat po Agrofertu 5,1 miliardy korun, které firmy z této skupiny načerpaly na dotacích v době, když byl Babiš ve vládě, označil předseda ANO za politické. Agrofert podle Babiše státu nic nedluží, naopak pomáhá. Předseda ANO si v košíku k řečnickému pultu přinesl i knihu o Agrofertu, který označil za své dítě budované 30 let. Kontroly Agrofertu označoval za účelové, Piráty obvinil, že na něj práskali v Bruselu. Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) nabádal Piráty ke slušnému chování a k tomu, aby se s transparenty nefotografovali před poslanci, kteří si to nepřejí, a nezakrývali jimi řečníka.
Babiš mluvil například o tom, jak Agrofert zachraňoval v 90. letech minulého století některé další podniky před krachem, kolik peněz odvádí na daních a odvodech, i o pomoci Ukrajincům po ruské vojenské invazi. Poukazoval taky na to, že u nárokových dotací nemůže žádný střet zájmů nastat, protože o nich rozhoduje na úrovni Evropské unie. Zmínil se o kauzách například kolem stomilionové dotace na výstavbu linky na toastový chléb.
Totální dno představovaly podle Babiše účelové články o převezení jeho stejnojmenného syna se schizofrenií na Krym. Při líčení, jak politici a média jeho syna zneužili, se Babiš nakrátko rozplakal. „Tohle všechno byl největší hyenismus,“ řekl.