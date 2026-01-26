Od dubna dostane přidáno přes půl milionu Čechů. Které profese si polepší nejvíc?
Platy zaměstnanců veřejného sektoru se od dubna zvýší. Vláda schválila růst tarifů o dvě, pět nebo devět procent podle profese, přidáno dostane zhruba 580 tisíc lidí. Na opatření půjde z veřejných rozpočtů téměř 17 miliard korun.
Platy zaměstnanců veřejného sektoru a státu, kteří nedostali přidáno od ledna, se od dubna zvýší. Platové tarify se zvednou o devět, pět, nebo dvě procenta podle jednotlivých profesí. Nařízení o platových poměrech schválila vláda. Po jejím zasedání to oznámil ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Podle něj dostane od dubna přidáno 580 tisíc lidí. Na růstu výdělků se minulý týden dohodli zástupci kabinetu s odborovými předáky. Z rozpočtů státu, samospráv a zdravotních pojišťoven je na přidání včetně odvodů podle podkladů k předpisu potřeba 16,9 miliardy korun.
„Vláda formálně stvrdila dohodu, která se týká nařízení o valorizaci platových tarifů,“ uvedl Juchelka.
Stát bude letos hospodařit se schodkem 310 miliard korun. Návrh státního rozpočtu schválila vláda, uvedla na síti X ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Loni skončil rozpočet ve schodku 290,7 miliardy korun. Deficit byl čtvrtý nejhlubší v historii Česka a překročil původně plánovaných 241 miliard korun.
Komu porostou platy nejvíce?
Plat ve veřejné sféře stanovují čtyři tabulky. Nejnižší je pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické síly či nepedagogy ve školství. V ní se částky upraví o devět procent. Druhou stupnicí s pěti procenty navíc se řídí odměňování zdravotníků a sester a pracovníků v sociálních službách. Třetí tabulka se používá pro lékaře a zubaře, nárůst bude tedy o dvě procenta. Čtvrtá tabulka je pro učitele. Vlastní tabulku má státní služba, upraví se jí také o devět procent.
Podle Juchelky se suma na výdělky zvedá v rozpočtu o deset procent. Část peněz, která se nerozdělí v tarifech, má putovat do odměn. Juchelka uvedl, že v nejnižší tabulce pro údržbáře, uklízeče, či nepedagogy průměrné přidání činí 2577 korun.
Z podkladů k nařízení a propočtu ČTK vyplývá, že pracovníci s platem podle první tabulky si podle kvalifikace a délky praxe polepší o 1220 až 5070 korun hrubého. Zdravotním sestrám a pečujícím v sociálních službách se tarify navýší o 850 až 3170 korun, lékařům a zubařům o 810 až 1560 korun. Lidé ve státní službě by měli mít o 1690 až 6270 korun víc.
Po dubnovém navýšení ubude ve čtyřech tabulkách tarifních částek, které jsou pod zaručeným platem a minimální mzdou. Ta letos činí 22 400 korun. Teď je z celkem 564 tarifů pod zaručeným platem 307 a pod minimální mzdou pak 106, od dubna to bude 254 a 76 tarifů. Do minimálních a zaručených částek musí zaměstnavatelé výdělky doplácet.
O dodávkách letadel L-159 na Ukrajinu neměli rozhodovat politici, ale odborníci, říká Jiří Hynek, prezident asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Pokud by Ukrajinci chtěli nějaké letouny proti dronům, v Aeru se vyrábějí i jiné stroje, radí východním sousedům. Hynkovi nevadí, když Česko nebude zvyšovat vojenské výdaje nad dvě procenta HDP, jak slíbila předchozí vláda. „Podstatná je struktura nákupů, ne objem,“ říká expert na zbrojení. Nemá nic ani proti návratu povinné vojenské služby. Ne té, jako byla za socialismu. Je pro kvalitní motivaci, prestiž.
O dodávkách letadel L-159 na Ukrajinu neměli rozhodovat politici, ale odborníci, říká Jiří Hynek, prezident asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Pokud by Ukrajinci chtěli nějaké letouny proti dronům, v Aeru se vyrábějí i jiné stroje, radí východním sousedům. Hynkovi nevadí, když Česko nebude zvyšovat vojenské výdaje nad dvě procenta HDP, jak slíbila předchozí vláda. „Podstatná je struktura nákupů, ne objem,“ říká expert na zbrojení. Nemá nic ani proti návratu povinné vojenské služby. Ne té, jako byla za socialismu. Je pro kvalitní motivaci, prestiž.
Na navýšení platů je i s odvody podle podkladů potřeba 16,9 miliardy korun. Ze státního rozpočtu to má být 8,23 miliardy korun, od samospráv 5,73 miliardy korun a ze zdravotního pojištění 2,94 miliardy korun.
Minulá vláda ve svém návrhu rozpočtu měla mít na navýšení asi 21 miliard korun. Bývalí ministři po loňském jednání s odboráři mluvili o posílení sumy na 27 miliard korun. Bývalý kabinet se s předáky na přidání nedohodl, rozhodnutí přenechal na své nástupce. Odbory požadovaly růst tarifů pro hůř odměňované a státní službu o devět procent a pro ostatní o šest procent od ledna. Kvůli rozpočtovému provizoriu předáci souhlasili s přidáním od dubna. Chtěli ale výraznější navýšení, které by odklad kompenzovalo.
Letos od ledna dostali přidáno pedagogové. Tarify se učitelům zvedly o sedm procent a asistentům o 2000 korun. Výdělky rostly i bezpečnostním sborům.
