Od dubna dostane přidáno přes půl milionu Čechů. Které profese si polepší nejvíc?

Platy zaměstnanců veřejného sektoru se od dubna zvýší. Vláda schválila růst tarifů o dvě, pět nebo devět procent podle profese, přidáno dostane zhruba 580 tisíc lidí. Na opatření půjde z veřejných rozpočtů téměř 17 miliard korun.

Platy zaměstnanců veřejného sektoru a státu, kteří nedostali přidáno od ledna, se od dubna zvýší. Platové tarify se zvednou o devět, pět, nebo dvě procenta podle jednotlivých profesí. Nařízení o platových poměrech schválila vláda. Po jejím zasedání to oznámil ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Podle něj dostane od dubna přidáno 580 tisíc lidí. Na růstu výdělků se minulý týden dohodli zástupci kabinetu s odborovými předáky. Z rozpočtů státu, samospráv a zdravotních pojišťoven je na přidání včetně odvodů podle podkladů k předpisu potřeba 16,9 miliardy korun.

„Vláda formálně stvrdila dohodu, která se týká nařízení o valorizaci platových tarifů,“ uvedl Juchelka.

Zleva ministryně financí Alena Schillerová (ANO), ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a premiér Andrej Babiš (ANO)
Aktualizováno

Vláda schválila rozpočet se schodkem 310 miliard

Money

Stát bude letos hospodařit se schodkem 310 miliard korun. Návrh státního rozpočtu schválila vláda, uvedla na síti X ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Loni skončil rozpočet ve schodku 290,7 miliardy korun. Deficit byl čtvrtý nejhlubší v historii Česka a překročil původně plánovaných 241 miliard korun.

ČTK

Komu porostou platy nejvíce?

Plat ve veřejné sféře stanovují čtyři tabulky. Nejnižší je pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické síly či nepedagogy ve školství. V ní se částky upraví o devět procent. Druhou stupnicí s pěti procenty navíc se řídí odměňování zdravotníků a sester a pracovníků v sociálních službách. Třetí tabulka se používá pro lékaře a zubaře, nárůst bude tedy o dvě procenta. Čtvrtá tabulka je pro učitele. Vlastní tabulku má státní služba, upraví se jí také o devět procent.

Podle Juchelky se suma na výdělky zvedá v rozpočtu o deset procent. Část peněz, která se nerozdělí v tarifech, má putovat do odměn. Juchelka uvedl, že v nejnižší tabulce pro údržbáře, uklízeče, či nepedagogy průměrné přidání činí 2577 korun.

Z podkladů k nařízení a propočtu ČTK vyplývá, že pracovníci s platem podle první tabulky si podle kvalifikace a délky praxe polepší o 1220 až 5070 korun hrubého. Zdravotním sestrám a pečujícím v sociálních službách se tarify navýší o 850 až 3170 korun, lékařům a zubařům o 810 až 1560 korun. Lidé ve státní službě by měli mít o 1690 až 6270 korun víc.

Po dubnovém navýšení ubude ve čtyřech tabulkách tarifních částek, které jsou pod zaručeným platem a minimální mzdou. Ta letos činí 22 400 korun. Teď je z celkem 564 tarifů pod zaručeným platem 307 a pod minimální mzdou pak 106, od dubna to bude 254 a 76 tarifů. Do minimálních a zaručených částek musí zaměstnavatelé výdělky doplácet.

O letadlech L-159 měla rozhodnout armáda, ne politici, říká zástupce zbrojařů Jiří Hynek

Leaders

O dodávkách letadel L-159 na Ukrajinu neměli rozhodovat politici, ale odborníci, říká Jiří Hynek, prezident asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Pokud by Ukrajinci chtěli nějaké letouny proti dronům, v Aeru se vyrábějí i jiné stroje, radí východním sousedům. Hynkovi nevadí, když Česko nebude zvyšovat vojenské výdaje nad dvě procenta HDP, jak slíbila předchozí vláda. „Podstatná je struktura nákupů, ne objem,“ říká expert na zbrojení. Nemá nic ani proti návratu povinné vojenské služby. Ne té, jako byla za socialismu. Je pro kvalitní motivaci, prestiž.

Dalibor Martínek

Na navýšení platů je i s odvody podle podkladů potřeba 16,9 miliardy korun. Ze státního rozpočtu to má být 8,23 miliardy korun, od samospráv 5,73 miliardy korun a ze zdravotního pojištění 2,94 miliardy korun.

Minulá vláda ve svém návrhu rozpočtu měla mít na navýšení asi 21 miliard korun. Bývalí ministři po loňském jednání s odboráři mluvili o posílení sumy na 27 miliard korun. Bývalý kabinet se s předáky na přidání nedohodl, rozhodnutí přenechal na své nástupce. Odbory požadovaly růst tarifů pro hůř odměňované a státní službu o devět procent a pro ostatní o šest procent od ledna. Kvůli rozpočtovému provizoriu předáci souhlasili s přidáním od dubna. Chtěli ale výraznější navýšení, které by odklad kompenzovalo.

Letos od ledna dostali přidáno pedagogové. Tarify se učitelům zvedly o sedm procent a asistentům o 2000 korun. Výdělky rostly i bezpečnostním sborům.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)
Aktualizováno

Zaměstnancům ve veřejné sféře vzrostou platy. Schillerová řekla o kolik

Money

ČTK

Mír na Ukrajině se láme na mapě. Moskva označila území za klíčovou otázku

Válka na Ukrajině
ČTK
ČTK
ČTK

Územní otázky zůstávají hlavní překážkou mírových jednání o ukončení války na Ukrajině. Podle Kremlu jsou pro Rusko zásadní a v citlivých bodech zatím nedošlo k žádnému posunu. První kolo rozhovorů v Abú Zabí Moskva hodnotí jako konstruktivní, před rychlými výsledky však varuje.

Pro Rusko jsou v mírových jednáních se Spojenými státy a Ukrajinou nadále tou zásadní věcí územní otázky, prohlásil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov podle agentur. V pátek a v sobotu se v Abú Zabí konaly první přímé rozhovory zástupců Kyjeva, Moskvy a Washingtonu o americkém návrhu na ukončení rusko-ukrajinské války. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes po hlášení od ukrajinské delegace uvedl, že se nyní chystají nová trojstranná jednání, která by se měla odehrát tento týden.

„Na schůzkách se projednala řada důležitých otázek - především vojenských, nezbytných pro ukončení války. Diskutovány byly také složité politické záležitosti, které zůstávají nevyřešené. Byly analyzovány klíčové pozice všech stran,“ uvedl na síti X Zelenskyj.

Server RBK-Ukrajina s odvoláním na svůj zdroj už dříve napsal, že při jednáních v Abú Zabí se podařilo dosáhnout značného pokroku ve vojenských otázkách, ale nevyřešeny zůstávají územní otázky. Ukrajina nadále trvá na tom, aby se územní otázky řešily na základě stávající frontové linie, zatímco Rusové nadále požadují, aby Kyjev stáhl své jednotky i z neokupované části Doněcké oblasti.

„Není pro nikoho tajemství, že územní otázka má samozřejmě pro ruskou stranu zásadní význam, to je naše důsledné stanovisko, stanovisko našeho prezidenta (Vladimira Putina),“ prohlásil mluvčí ruského prezidenta.

Žádné navyšování. Dvě procenta HDP na obranu jsou dostačující, hlásí Okamura
Aktualizováno

Žádné navyšování. Dvě procenta HDP na obranu jsou dostačující, hlásí Okamura

Politika

Vláda ANO, SPD a Motoristů nebude ve státním rozpočtu navyšovat výdaje na obranu, řekl po zasedání koaliční rady novinářům předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu jsou plus minus dostačující, uvedl. Předchozí vláda Petra Fialy (ODS) se zavázala postupně zvyšovat obranné výdaje do roku 2030 na tři procenta HDP. Zástupci nyní opozičních stran Okamurova slova zkritizovali, stagnace obranných výdajů podle nich ohrožuje bezpečnost ČR.

ČTK

Trump dal sliby, které nyní nemůže dodržet

Peskov - podobně jako dříve Putinův poradce Jurij Ušakov - se dnes znovu zmínil o řešení územních otázek způsobem, který byl podle nich dohodnutý v Anchorage, tedy na schůzce amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem na Aljašce loni v srpnu. Tehdy ale žádná dohoda oznámena nebyla. Německý bezpečnostní expert Nico Lange míní, že se zdá, že Trump dal v Anchorage sliby, které nyní nemůže dodržet, a proto USA vyvíjejí tlak na Ukrajinu, aby přistoupila na ústupky, napsala agentura DPA.

Peskov schůzku v Abú Zabí označil jako konstruktivní, ale upozornil, že by bylo chybou od prvních jednání očekávat hned výsledky. Vyjednavače podle něj čeká ještě spousta práce. Rozhovory mají pokračovat příští týden, přesné datum ale ještě nebylo dohodnuto, dodal mluvčí Kremlu.

Zelenskyj už o víkendu uvedl, že jednání zástupců USA, Ukrajiny a Ruska o ukončení ruské války proti Ukrajině by mohla pokračovat tento týden. Vyjednavači se vrátí do Spojených arabských emirátů k dalšímu kolu jednání v neděli 1. února, napsala týž den agentura AP s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele. Toto datum ale zatím žádná ze tří stran oficiálně nepotvrdila.

Související

Steve Witkoff
Aktualizováno

Blíží se skutečný mír na Ukrajině? Zbývá vyřešit poslední otázku, hlásí Steve Witkoff

Politika

ČTK

Uniklé dokumenty: Rusko zneužívá Interpol k pronásledování kritiků v zahraničí

Ruský prezident Vladimir Putin
ČTK
ČTK
ČTK

Rusko využívá mezinárodní policejní ústřednu Interpol k pronásledování kritiků režimu i v zahraničí, uvedla na svém webu britská stanice BBC s odvoláním na informace uniklé z Interpolu. Ruské úřady podle těchto údajů zneužívají ke svým cílům seznamy osob, po kterých Interpol vyhlašuje pátrání.

„Tisíce souborů poskytnutých informátorem z Interpolu poprvé odhalují rozsah zjevného zneužívání mezinárodní policejní agentury Ruskem k pronásledování kritiků v zahraničí. Data poskytnutá BBC World Service a francouzskému investigativnímu serveru Disclosure odhalují, že Rusko využívá seznamy hledaných osob Interpolu, aby žádalo o zatčení politických oponentů, podnikatelů a novinářů. Tvrdí o nich, že spáchali trestné činy,“ uvedla BBC.

Analýza údajů také ukazuje, že v posledních deseti letech nezávislé oddělení Interpolu pro stížnosti dostalo nejvíce stížností právě na Rusko, třikrát více než na druhou zemi v pořadí, Turecko. Údaje svědčí také o tom, že stížnosti na žádosti z Moskvy vedly ke zrušení většího počtu rozhodnutí než v případě jakékoliv jiné země.

Po rozpoutání války Ruska proti Ukrajině zavedl Interpol dodatečné kontroly, aby zabránil potenciálnímu zneužití. Uniklé dokumenty ale podle BBC svědčí o tom, že to nezabránilo Rusku zneužívat systém. Informátor BBC sdělil, že loni byla některá nejpřísnější opatření potichu zrušena.

Válka na Ukrajině
Aktualizováno

Mír na Ukrajině se láme na mapě. Moskva označila území za klíčovou otázku

Politika

Územní otázky zůstávají hlavní překážkou mírových jednání o ukončení války na Ukrajině. Podle Kremlu jsou pro Rusko zásadní a v citlivých bodech zatím nedošlo k žádnému posunu. První kolo rozhovorů v Abú Zabí Moskva hodnotí jako konstruktivní, před rychlými výsledky však varuje.

ČTK

„Červený poplach“

Interpol v reakci prohlásil, že díky jeho operacím se každý rok podaří zadržet tisíce nejnebezpečnějších zločinců na světě a že agentura posílila opatření bránících zneužití systému.

„Když vás zasáhne červený poplach, váš život se úplně změní,“ říká ruský podnikatel Igor Pestrikov, jehož jméno figuruje v uniklých dokumentech.

Interpol sám o sobě není globální policií, ale pomáhá policiím po celém světě spolupracovat. Jeho „červené upozornění“ (red notice) představuje žádost všem 196 členským zemím o dopadení hledané osoby.

Pestrikov zjistil, že jeho jméno figuruje v tomto upozornění poté, co v červnu 2022 utekl z Ruska, čtyři měsíce po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, a požádal o azyl ve Francii. Pochopil, že má dvě možnosti - buď zajít na policii a přiznat, že po něm pátrá Interpol (a vystavit se riziku uvěznění), anebo se skrývat. To ale znamená, že „si nemůžete pronajmout byt a vaše bankovní účty jsou zablokované“, což se mu stalo.

„Žijete v ustavičném napětí. Policie může kdykoliv vpadnout do vašeho domova. Cítíš se jako krysa zahnaná do kouta. Je to stres, nervy, tlak, bezpráví, které tě drží a které rozbíjí rodiny,“ vylíčil. Kvůli bezpečnosti jeho dcera a její matka raději odjely do jiné země.

Pestrikov býval spoluvlastníkem velkých oceláren v Rusku, které byly zprivatizovány v 90. letech. Tvrdí, že v měsících před ruskou invazí na Ukrajinu na něj členové vlády vyjeli nátlak, aby přestal prodávat do ciziny a dodával výrobky pouze na ruský trh. Nevadilo mu jen to, že má výrobky prodávat za snížené ceny, jak požadovala ministerstva, ale šlo i o morální problém: „Nikdo se nechce ani nepřímo zúčastnit výroby toho, co slouží k zabíjení lidí.“

Odmítnutí podřídit se příkazům spolu se skutečností, že jeho žena tehdy byla ukrajinskou občankou, vedlo podle Pestrikova k zestátnění jeho firem a k jeho vyšetřování, pod záminkou finančních deliktů. Po útěku do Francie se obával, že by jej Kreml mohl pronásledovat i tam, a tak se spojil s Interpolem, kde se dozvěděl o ruské žádosti o zařazení jeho osoby na seznam hledaných. Rozhodl se tuto žádost napadnout u nezávislé kontrolní komise Interpolu (CCF).

Ruský prezident Vladimir Putin

Vzkaz Pentagonu Putinovi: Rusko nemá sílu ovládnout Evropu

Politika

Rusko není v pozici, aby mohlo usilovat o nadvládu v Evropě. Stojí to v nové obranné strategii USA, kterou vydalo americké ministerstvo obrany. Podle něj ochrana před konvenčními útoky Ruska musí ležet primárně na evropských státech Severoatlantické aliance. Podle Pentagonu je Rusko zvládnutelnou hrozbou a evropské státy NATO ho převyšují v hospodářství i obyvatelstvu. Naši spojenci v NATO jsou silnější než Rusko, konstatuje Washington.

ČTK

Poté, co Pestrikov prožil skoro dva roky jako hledaná osoba, CCF dospěla k závěru, že jeho případ je politický. Podle dokumentů byly informace poskytnuté Ruskem „všeobecné a šablonovité“ a předpokládaný trestný čin nebyl dostatečně prokázán. Žádost o zatčení Interpol zrušil.

Až únik údajů umožnil udělat si úplnější obrázek o stížnostech na zneužívání. Soubory ukazují, že v posledních deseti letech si přinejmenším 700 lidí, po kterých pátralo Rusko, stěžovalo CCF a přinejmenším 400 z nich uspělo.

„Historicky je Rusko jedním z hlavních pachatelů zneužívání červených oznámení,“ tvrdí britský advokát Ben Keith. Myslí si, že snahy Interpolu zabránit zneužívání nebyly úspěšné, jak svědčí stálý příliv jeho klientů, ať už politicky pronásledovaných, nebo obětí pokusů o neoprávněné převzetí jejich firem. Mezinárodní právník Jurij Nemec říká, že ví o mnoha případech, kdy se na seznam hledaných osob dostali Rusové protestující proti válce. „Systém není složité obalamutit,“ tvrdí.

Rusko podle uniklých informací žádalo o „jakoukoliv užitečnou informaci“ o novináři Armenu Aramjanovi, který utekl do Arménie a pak do Německa po odsouzení za reportáže o studentských protestech v lednu 2021 proti zatčení opozičního předáka Alexeje Navalného, který zahynul ve vězení v roce 2024. Interpol také poslal Moskvě informace o Navalného spolupracovnici Ljubov Sobolové či o přeběhlíkovi Glebovi Karakulovi, kapitánu ruské ochranky ústavních činitelů, který z Ruska utekl. Údaje svědčí o tom, že ještě předloni 90 procent ruských žádostí hladce procházelo vstupní kontrolou, zatímco komise CCF zamítala přibližně polovinu ruských žádostí.

