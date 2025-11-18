Nový magazín právě vychází!

Babiš: Pokud nebudu mít jistotu, že budu premiér, nemá logiku dělat nevratné kroky ohledně střetu zájmů

Šéf ANO Andrej Babiš
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že pokud nebude mít jistotu, že ho prezident Petr Pavel jmenuje premiérem, nemá logiku, aby dělal nevratné kroky ohledně svého střetu zájmů. V odpovědích na dotazy občanů na instagramu také zopakoval, že pokud bude jmenován předsedou vlády, vyřeší problém v souladu s evropskými zákony a českými soudy.

Pavel v pondělí podmínil jmenování Babiše premiérem tím, že ještě před ním publikuje cestu, jakou chce střet zájmů vyřešit. „Ano, je to tak,“ uvedl na novinářskou otázku, zda šéfa ANO předsedou vlády nejmenuje, dokud řešení neoznámí. Hnutí ANO dává dohromady kabinet s hnutím SPD a s Motoristy.

„Je jednoznačně v souladu s ústavou a bylo by v zájmu všech občanů, abychom slyšeli jasnou zprávu, jakým způsobem bude střet zájmů vyřešen předtím, než bude premiér jmenován, jinak je to kupování zajíce v pytli, což myslím nikdo z nás nechce,“ dodal v pondělí prezident.

„Věřte mi, že to vyřeším. Je to nevratný krok a já si nemůžu dovolit dělat nevratné kroky, pokud nebudu mít jistotu, že budu premiér,“ uvedl Babiš. „Hned, jak mě jmenuje pan prezident, tak ho (střet zájmů) vyřeším,“ dodal.

Poslanecké kluby končící vládní koalice KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09 a také v posledních měsících opozičních Pirátů dnes předaly sekretariátu předsedy Sněmovny žádost o svolání mimořádné schůze právě k Babišově střetu zájmů. Pod listinu sebraly na devět desítek podpisů, ke svolání schůze je jich třeba 40. Uskuteční se ve čtvrtek 27. listopadu večer.

Ústavní právník z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Ondřej Preuss dnes uvedl, že střet zájmů má Babiš z právního hlediska sice formálně řešit až po jmenování do funkce, prezident se ale s požadavkem na představení řešení veřejnosti před jmenováním své roli nijak nezpronevěřil. Politolog Jakub Čapek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy uvedl, že Pavel podle něj svým počínáním plní svou funkci v politickém systému.

Zleva ministr zahraničí Slovenska Juraj Blanár, předseda ANO Andrej Babiš a ministr zemědělství v demisi Marek Výborný (KDU-ČSL)

Bude Babiš premiérem? Poslanci pěti nyní opozičních stran zastoupených v Poslanecké sněmovně chtějí svolat mimořádnou schůzi, aby se věnovali střetu zájmů Andreje Babiše. O přesném datu rozhodne šéf sněmovny Tomio Okamura, asi to bude příští týden.

Dalibor Martínek

Merz pod tlakem. Jeho vláda čelí krizi kvůli důchodovému balíčku

Německá vláda čelí krizi kvůli plánovanému důchodovému balíčku. Postavili se proti němu mladí poslanci konzervativní unie CDU/CSU, kteří hrozí, že návrh ve Spolkovém sněmu nepodpoří. Vláda kancléře Friedricha Merze, kterou kromě CDU/CSU tvoří ještě sociální demokraté (SPD), by tak neměla pro schválení návrhu většinu. Situace je natolik vážná, že kancléř musel v pondělí odmítnout spekulace, že kvůli sporu hrozí rozpad koalice a menšinová vláda konzervativců.

CDU/CSU a SPD se už v koaliční smlouvě na počátku roku dohodly, že prodlouží navázání průměrného důchodu na průměrnou mzdu do roku 2031. Poroste-li průměrná mzda, má růst i průměrný důchod. Nejnižší důchod má činit 48 procent průměrné mzdy. Sporným bodem ovšem je, zda by už nyní měla vláda stanovit, jak se má výše důchodů vyvíjet po roce 2031, respektive jak přesně by se měl důchod po tomto roce počítat.

Návrh důchodového balíčku pochází z dílny ministryně práce a sociálních věcí Bärbel Basové, která je zároveň spolupředsedkyní SPD. Vláda jej schválila už letos v létě a jeho formulace prakticky stanovují výši průměrného důchodu i po roce 2031. Sociální demokraté to považují za důležité kvůli zajištění důchodové stability.

Španělský comeback. Madrid míří k nižšímu rozpočtovému deficitu než Berlín

Španělsko by příští rok mělo mít poprvé za téměř dvě desetiletí nižší rozpočtový deficit než Německo, upozornil list Financial Times. Španělský deficit se má podle nejnovější prognózy centrální banky letos snížit již pátým rokem za sebou, a to na 2,5 procenta hrubého domácího produktu. Příští rok pak dále klesne na 2,3 procenta. Rozpočtový schodek Německa se má podle nezávislé skupiny poradců vlády příští rok naopak zvýšit na 3,1 procenta z letošních 2,3 procenta HDP.

Proti se ale postavila skupina 18 mladých poslanců CDU/CSU. Uvedla, že v této podobě balíček nepodpoří, protože představuje příliš velkou zátěž pro mladou generaci. Stát by podle nich musel vydat navíc 118 miliard eur (2,9 bilionu korun), aby udržel důchody stabilní. Poslanecká skupina je přitom natolik silná, že může schválení balíku zabránit.

Merz se o víkendu pokusil mladé konzervativce přesvědčit, aby ustoupili. Přijel proto na sjezd Mladé unie (JU), mládežnické organizace CDU/CSU, který se konal v Rustu na jihozápadě Německa. Podle německých médií ale svým projevem mnohého nedosáhl a některé členy JU spíše popudil. Šéf skupiny 18 mladých poslanců CDU/CSU Pascal Reddig časopisu Stern dnes řekl, že rebelující poslanci nadále trvají na změně návrhu. „Řešení existují, pokud o ně bude mít SPD zájem,“ uvedl Reddig.

Sociální demokracie ovšem změny v návrhu zásadně odmítá. Její spolupředseda a ministr financí Lars Klingbeil odmítl i to, aby se hlasování o balíčku ve Spolkovém sněmu odsunulo. To přitom odmítá i kancléř Merz, který řekl, že by chtěl diskuzi uzavřít do konce roku, aby malá důchodová reforma mohla začít platit od 1. ledna. Jako řešení navrhl, aby poslanci kromě důchodového balíčku schválili ještě doprovodnou rezoluci, která by reagovala na některé obavy mladých zákonodárců. „Rezoluce je příliš málo závazná,“ odmítl ale návrh šéf rebelů Reddig.

Zleva ministr zahraničí Slovenska Juraj Blanár, předseda ANO Andrej Babiš a ministr zemědělství v demisi Marek Výborný (KDU-ČSL)

Bude Babiš premiérem? Poslanci pěti nyní opozičních stran zastoupených v Poslanecké sněmovně chtějí svolat mimořádnou schůzi, aby se věnovali střetu zájmů Andreje Babiše. O přesném datu rozhodne šéf sněmovny Tomio Okamura, asi to bude příští týden.

Balíček plní zásadní předvolební sliby všech tří stran. Kromě stabilizace důchodů, kterou prosazovala SPD, je v ní také návrh bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU) na zvýšení důchodů zohledňující dobu péče o děti, má jít o takzvanou mateřskou rentu. CDU do balíčku prosadila takzvanou aktivní rentu, tedy ustanovení, které daňově zvýhodní pracující důchodce.

Kancléř Merz přitom usiluje o dalekosáhlou reformu, která by změnila celý důchodový systém po roce 2031. Vzniknout kvůli tomu má důchodová komise, která by měla výsledek své práce předložit do léta příštího roku. Německá média ovšem upozorňují, že zatím poslední důchodová komise nedosáhla kompromisu a plánovaná velká reforma systému se nakonec neuskutečnila.

Strnadova CSG roste. Tržby skupiny letos vzrostly o více než 82 procent

Zbrojní průmysl vydělává. Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG), vlastněná miliardářem Michalem Strnadem, dál roste a řadí se k předním evropským obranným společnostem. Tržby skupiny za první tři čtvrtletí roku 2025 dosáhly 4,49 miliardy eur, což představuje meziroční nárůst o 82,4 procent.

„Výsledky CSG v roce 2025 potvrzují naši silnou růstovou trajektorii, odrážející trvale vysokou poptávku i strategickou expanzi. Ve třetím čtvrtletí jsme realizovali několik akvizic ve Střední Evropě, výrazně jsme pokročili v oblasti UAS a rozšířili naše působení na klíčových globálních trzích. Disciplína ve finančním řízení a cílený rozvoj nás posouvají do role jednoho z lídrů nové éry obranného průmyslu a pokročilých technologií v Evropě,“ uvedl Zdeněk Jurák, finanční ředitel skupiny CSG.

Segment Defence Systems zaznamenal tržby 3,46 miliardy eur a upravená provozní EBITDA 1,03 miliardy eur. Divize Ammo+ dosáhla tržeb 1,02 miliardy eur a upravená provozní EBITDA 168 milionů eur. Ostatní aktivity skupiny vygenerovaly tržby 79 milionů eur a upravenou provozní EBITDA 22 milionů eur.

Skupina CSG pokračuje ve své strategii budování světové, vertikálně integrované obranné a průmyslové platformy, která rozšiřuje své kapacity, technologie i globální dosah v reakci na měnící se potřeby moderní bezpečnosti.

FOTOGALERIE: Obrněnce Titus a Pandur vyrábí CSG

Obrněné taktické vozidlo Zetor Gerlach 4×4, které se veřejnosti poprvé představilo na Slovensku v roce 2018, zatím stále čeká na příležitost. Dosud se neprodal žádný tento obrněnec. Vyrobeno jich bylo zatím osm, z toho dva kusy posloužily pro testy a byly rozstříleny Když Zetor získá zakázku, je schopen do roka spustit sériovou výrobu, kdy první rok by bylo možné vyrobit 40 kusů. Vozidlo Vega je modulární s možnostmi konfigurace podvozku 4x4 a 6x6, různým provedením nástaveb pro přepravu vojáků, odminovací úlohy a likvidaci min a nástražných výbušných zařízení, velení a řízení bojových operací či pro nasazení u policejních uživatelů. 17 fotografií v galerii

V první polovině roku 2025 CSG posílila evropskou výrobní základnu akvizicí závodu na výrobu nitrocelulózy v německém Bomlitzu a finalizací dohody o společném podniku se státní řeckou společností HDS, což přinese navýšení kapacit ve výrobě střední a velké ráže munice a dlouhodobé zajištění dodávek TNT.

Skupina také získala americkou společnost The Kinetic Group, čímž dále posílila své postavení na americkém trhu malorážové munice. Získáním zbývajícího minoritního podílu se CSG stala jediným vlastníkem Fiocchi Group. Na veletrhu IDET v Brně představila CSG prototyp nového obrněného vozidla Pandur 8x8 Evo, což dokládá schopnost skupiny inovovat a rozšiřovat své produktové portfolio.

Růst pokračoval i ve třetím čtvrtletí. V červenci CSG oznámila akvizici většinového podílu ve společnosti ZVI Vsetín, tradičním českém výrobci středorážové munice. V listopadu skupina podepsala kupní smlouvu na společnost Hydraulics s.r.o., významného českého výrobce hydraulických systémů a klíčového dodavatele pro firmy CSG působící v oblasti pozemních obranných systémů. Tyto akvizice dále rozšířily produktové portfolio a posílily vertikální integraci v rámci segmentu Defence.

Od Lakers po Viktorii Plzeň: Každý pátý miliardář má svůj tým

Sport už není jen vášní miliardářů, ale novou třídou aktiv. JPMorgan odhaluje, že pětina nejbohatších rodin světa drží podíl ve sportovních týmech, od Lakers po Viktorii Plzeň.

