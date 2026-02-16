Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Enjoy Uzená zmrzlina k pivu? Automat Matuška dobývá „Jiřák“

Uzená zmrzlina k pivu? Automat Matuška dobývá „Jiřák“

Takto vaří Automatu Matuška na náměstí Jiřího z Poděbrad.
Honza Křen, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Řemeslný pivovar s obratem v desítkách milionů přináší na Jiřího z Poděbrad koncept, který kombinuje precizně ošetřené pivo, návrat k prvorepublikovému výčepu a ambiciózní gastronomii.

Gastronomická mapa pražského Jiřího z Poděbrad má nový přírůstek. Řemeslný pivovar Matuška tu v polovině února otevřel druhý pražský Automat. Po úspěchu podniku na Hradčanské přichází jeho mladší sourozenec, který sází na stejnou kvalitu piva i designovou kontinuitu, ale výrazně ambicióznější kuchyni.

Nealkoholická novinka

Koncept zůstává věrný tomu, co značku Matuška vyprofilovalo mezi špičku české craftové scény, tedy nefiltrované a nepasterizované pivo, které je čepované v ideální kondici. Na čepu je osm druhů včetně úplné novinky, a to prvního vlastního nealkoholického piva s názvem Bylinný střízlivec, který navazuje na oblíbený speciál Bylinný blaženec.

„Pivo je základ. Ale poprvé jsme šli i do vlastního nealka, protože víme, že poptávka roste,“ říká spolumajitel Adam Matuška. Nabídku doplňuje čepovaná kombucha od JZT Ferments.

Zatímco na Hradčanské funguje koncept samoobslužného objednávání jídla, Jiřák zpomaluje. Jídlo se zde objednává od stolu a přichází jako kompletně servírovaný chod. Pivo si hosté nadále čepují sami.

Řízek podle Jana Punčocháře

Praha propadla řízku. Punčochářův Šnycl přivítal 18 tisíc hostů

Fronty od otevření, plné rezervace a tisíce porcí legendárního trojobalu. Šnycl Jana Punčocháře zažil křest ohněm ve velkém stylu a Praha mu podle prvních čísel doslova propadla.

Petra Nehasilová

Hospoda jako fine dining? Steak ze srdce i kachna na vafli

Kuchyni vede kreativní šéfkuchař Michal Pravda společně s Radkem Machačem. Jejich ambicí je vzdát hold českým hospodám a otevřeně se inspirují například legendární restaurací U Kalendů.„Vaříme české klasiky, které posouváme někam, co se těžko pojmenovává,“ říká Pravda.

Na menu se objevuje například steak z telecího srdce připravovaný podle starého francouzského receptu se slivovicovou omáčkou a staročeskou bramborovou buchtou, kachna servírovaná na vafli, králičí řízek z bio farmy marinovaný dvanáct hodin pro maximální křehkost i šťavnatost nebo uzená zmrzlina s pivovarským mlatem, která propojuje sladký chod s pivovarským řemeslem. Z menších jídel vyčnívá chlebíček s roastbeefem, který vzniká šestidenní přípravou masa. Pečivo dodává karlínská Bistro Krystal.

Design, rodina a sud o objemu 1 250 litrů

Nový Automat má kapacitu 85 míst uvnitř a dalších 80 na zahrádce. Půdorys i základní rozvržení kopírují starší podnik na Hradčanské, design výčepu navrhl Adam Matuška společně s Michalem Froňkem ze studia Olgoj Chorchoj. Architektonické řešení připravila Tereza Froňková.

Umělecké prvky vytvořil Jakub Matuška alias Masker, bratr Adama Matušky, jehož vizuální styl je s brandem dlouhodobě spojený. Největší pozornost však přitahuje stůl pro štamgasty vyrobený z čela obřího sudu o objemu 1 250 litrů, který navazuje přímo na výčep.

Takto bude vypadat resort Hladina

„Slapy jsou podinvestované,“ říká mladá developerka. Ze starého hotelu buduje luxusní pětihvězdičkový resort

Reality

Jedna z nejnavštěvovanějších rekreačních oblastí v Česku dlouhodobě postrádá prémiové služby. Projekt Hladina na této mezeře staví investiční model kombinující hotel a servisované apartmány s celoročním provozem. „Dnes tu chybí nabídka odpovídající reálné poptávce,“ říká v rozhovoru Pavla Čapková, která se svým manželem přestavují starý hotel na moderní pětihvězdičkový resort.

Petra Nehasilová

Gastronomická mikrolokalita

Otevření Automatu přichází v době, kdy se Jiřího z Poděbrad definitivně profiluje jako jedno z nejdynamičtějších gastronomických mikrolokalit v Praze.

V docházkové vzdálenosti od náměstí najdete například La Bottega Gastronomica, která sází na italskou klasiku a prvotřídní suroviny, koktejlový bar Mánesova Bar and Books, minimalistický fine dining v podání Benjamin, oblíbenou vinárnu Prosekárna zaměřenou na prosecco i moderní lokální bistro Bistro U Býka, které doplňují pestrý gastronomický mix celé lokality. Jiřák dlouhodobě těží z kombinace rezidenční klientely, farmářských trhů a silné komunity. Zároveň však dosud postrádal podnik, který by spojoval špičkové pivo s gastronomií vyšší ambice.

Automat Matuška tu tak nevstupuje do prázdna, ale do konkurenčního prostředí, které je připravené utrácet za kvalitu.

Takto se vaří v podniku Marie B

Francouzi oceňují českou gastronomii. Nejvíc rezonuje Ambiente

Enjoy

Skupina Ambiente letos patřila k nejúspěšnějším hráčům gastronomického průvodce Gault&Millau pro Českou republiku.

Petra Nehasilová

Svatomartinské hody ve Vinohradském parlamentu.

Od smažáku k michelinským hvězdám. Jak Česko změnilo vztah k jídlu

Enjoy

Ještě nedávno stačilo, aby porce byla velká. Dnes řešíme původ surovin, atmosféru i rytmus večera. Česká gastronomie za posledních pětadvacet let urazila cestu, která změnila nejen restaurace, ale i naše očekávání.

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Zdeněk Pečený

Nejrychleji rostou hotové drinky a nealko vína

Podle Rohlíku vykazují největší dynamiku hotové míchané nápoje v plechovkách. Kategorie RTD (ready-to-drink) meziročně vzrostla o 17 procent. Ještě výraznější růst zaznamenala nealkoholická vína, jejichž prodeje stouply o 44 procent.

Obchodníci zároveň registrují silnou poptávku po šumivých vínech s nižším obsahem alkoholu nebo po nápojích kombinujících víno s vodou či ovocnou šťávou. Výrobci reagují nejen na změnu vkusu, ale i na regulatorní tlak, například spotřební daně.

Mladí pijí méně, změna probíhá ale napříč generacemi

Proměna se netýká jen mladších zákazníků, i když právě ti pijí méně než předchozí generace. „Trend je patrný napříč generacemi. Zákazníci dnes častěji kombinují klasické alkoholické produkty s nealkoholickými nebo low-ABV, tedy nízkoalkoholickými alternativami, podle příležitosti – například během pracovních dnů nebo v rámci iniciativ typu Suchý únor,“ popisuje Krevňáková.

Podobnou zkušenost mají i bary. Hosté podle Lukáše Dvořáka z Casa Havana a Banker’s Baru častěji volí jednu až dvě skleničky kvalitního drinku místo celovečerního popíjení. Roste také poptávka po nealkoholických koktejlech, které už nejsou jen náhradou, ale plnohodnotnou součástí nabídky.

Méně objemu, více kvality

Změna se projevuje i ve struktuře nákupů. Roste zájem o menší balení, optimalizuje se obsah alkoholu u některých spiritů a sílí poptávka po kvalitnějších produktech. „Nejde jen o pokles spotřeby, ale o kultivaci výběru. Zákazníci více zvažují příležitost, kvalitu i množství,“ dodává Krevňáková.

Z hospody do obýváku

Část konzumace se přesouvá do domácího prostředí. Podle Alkohol.cz si lidé častěji dopřejí kvalitní lahev domů místo několika drinků v baru. Data online supermarketů ukazují rostoucí poptávku po produktech pro „zážitkové“ domácí večery – od prosecca po prémiové potraviny.

Podle obchodníků a výrobců jde o strukturální změnu. Generační obměna, vyšší daně, širší nabídka nealkoholických produktů i důraz na zdravější životní styl mají tento trend dál posilovat.

Češi tak sice nepřestávají pít, ale mění způsob. Alkohol se z každodenního zvyku postupně stává příležitostným, kontrolovaným a více zážitkovým produktem.

Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Právě proto, že univerzitní megaprojekty vznikají zřídka, měla by se každá příležitost využít k maximální kvalitě.

Takové projekty přitom neovlivňují jen samotné školy, ale dlouhodobě formují i strukturu měst a regionů. I proto stát už v roce 2015 přijal Politiku architektury a stavební kultury, která doporučuje řešit veřejné stavby prostřednictvím architektonických soutěží.

Medicína: nejvíc peněz, nejméně soutěží

Největší investice vznikají tam, kde soutěže chybí nejčastěji, a to u lékařských a biomedicínských projektů. Nový kampus lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni za miliardy korun sjednotí výuku medicíny do jednoho areálu. Urbanismus ani architektura ale nevzešly z mezinárodní soutěže. Podobně se rozvíjela i lékařská fakulta Ostravské univerzity. Pavilon po pavilonu, podle dotačních výzev a provozních potřeb. Funkčně efektivní, architektonicky zdrženlivé. Tentýž investor nicméně postavil městský kampus na Černé louce ze soutěže  a rozdíl v urbanismu i ambici je patrný na první pohled.

Univerzity argumentují složitostí projektů. „Výzkumné či biomedicínské stavby patří mezi technicky nejnáročnější typy investičních záměrů. Největší bariérou pro samotnou architektonickou soutěž je nutnost, aby zpracovatel měl zkušenosti a vysokou míru odborné specializace, která vyžaduje detailní znalost laboratorních technologií, provozních toků, legislativních standardů či hygienických a bezpečnostních parametrů,“ vysvětluje David Póč, kvestor Masarykovy univerzity v Brně.

Právě tato specifika pak podle něj logicky zužují okruh projektantů, kteří jsou schopni splnit nejen architektonické, ale také technologické nároky. Obecně lze podle Póče jednoznačně říci, že v rámci investičních akcí jsou vždy projekty, resp. jejich jednotlivé etapy (kupříkladu formáty dokumentace) realizovány formou soutěže. Masarykova univerzita postupuje při rozhodování o podmínkách, a tedy nastavení zadání, nového projektu podle několika klíčových kritérií.

„V první řadě zvažujeme charakter a komplexitu připravované stavby a míru jejího architektonického či urbanistického významu jak pro rozvoj univerzitního prostředí, tak i pojetí infrastruktury v rámci veřejného prostoru,“ dodává Póč.

Petra Nehasilová

Vedení univerzity si podle něj zároveň uvědomuje, že architektura není jen obálka budovy, ale součást značky. „Dobře navržený kampus pomáhá budovat silnou identitu univerzity a přispívá k pozitivnímu vnímání ze strany veřejnosti, partnerů ať už na národní či mezinárodní úrovni. Zároveň jde o dlouhodobou investici do konkurenceschopnosti univerzity,“ uzavírá Póč.

Veřejné peníze, veřejná kvalita

Na absenci soutěží dlouhodobě upozorňuje i profesní sféra. Podle místopředsedy České komory architektů Petra Leška nejde jen o architekturu, ale především o odpovědné nakládání s veřejnými prostředky.

„Finance na veřejné stavby by měly být využívány efektivně a s největší užitnou hodnotou. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby jejich projekty byly vybírány z více předložených návrhů,“ říká Lešek. Právě porovnání různých řešení podle něj umožňuje posoudit nejen investiční náklady, ale i provozní efektivitu, funkčnost, flexibilitu nebo vztah stavby k okolí.

Petra Nehasilová

Architektonická soutěž přitom není experimentální nástroj, ale historicky ověřený mechanismus výběru. „Návrhy musí hodnotit relevantní porota složená jak z expertů na výstavbu, tak ze zástupců uživatele a investora. Právě tento formát architektonická soutěž již staletí zajišťuje, a to nejen v ČR, ale v celé Evropě,“ připomíná.

Podle něj by proto zájem o soutěže měl vycházet přirozeně ze strany zadavatelů. Umožňují totiž expertní výběr, který minimalizuje riziko špatné investice. „Pokud nedošlo k výběru z více návrhů od více týmů, a to kompetentní a převážně nezávislou porotou, tak je spíše málo pravděpodobné, že jde o výběr ekonomicky nejlepší,“ dodává Lešek

Praxe, kdy se projektant vybírá primárně podle ceny nebo rychlosti zpracování, podle něj vede k falešné úspoře. Levnější projekt totiž negarantuje levnější budovu ani levnější provoz. „Platí přibližný poměr nákladů 1:10:100. Tedy stavební náklady jsou cca desetkrát vyšší než cena projektu a provozní a údržbové náklady po dobu životnosti stavby jsou desetkrát vyšší než náklady investiční,“ tvrdí Lešek.

Absence soutěže se podle České komory architektů neprojevuje jen ekonomicky, ale i kvalitativně.  „Bez posuzování návrhů k posouzení kvality prostředí a dlouhodobé hodnoty vůbec nedojde. Veřejný zadavatel se tak zříká komplexního výběru zahrnujícího i tato kritéria.“

U univerzitních staveb má tento deficit ještě širší dopad. Nejde pouze o budovy, ale o infrastrukturu vědy. „České univerzity a vědecké ústavy soutěží o co nejlepší vědce. Ti přitom potřebují nejen perfektní přístroje a internetové připojení, ale i kvalitní prostředí jak pro svoji práci, tak pro své rodiny,“ upozorňuje Lešek.

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

