Uzená zmrzlina k pivu? Automat Matuška dobývá „Jiřák“
Řemeslný pivovar s obratem v desítkách milionů přináší na Jiřího z Poděbrad koncept, který kombinuje precizně ošetřené pivo, návrat k prvorepublikovému výčepu a ambiciózní gastronomii.
Gastronomická mapa pražského Jiřího z Poděbrad má nový přírůstek. Řemeslný pivovar Matuška tu v polovině února otevřel druhý pražský Automat. Po úspěchu podniku na Hradčanské přichází jeho mladší sourozenec, který sází na stejnou kvalitu piva i designovou kontinuitu, ale výrazně ambicióznější kuchyni.
Nealkoholická novinka
Koncept zůstává věrný tomu, co značku Matuška vyprofilovalo mezi špičku české craftové scény, tedy nefiltrované a nepasterizované pivo, které je čepované v ideální kondici. Na čepu je osm druhů včetně úplné novinky, a to prvního vlastního nealkoholického piva s názvem Bylinný střízlivec, který navazuje na oblíbený speciál Bylinný blaženec.
„Pivo je základ. Ale poprvé jsme šli i do vlastního nealka, protože víme, že poptávka roste,“ říká spolumajitel Adam Matuška. Nabídku doplňuje čepovaná kombucha od JZT Ferments.
Zatímco na Hradčanské funguje koncept samoobslužného objednávání jídla, Jiřák zpomaluje. Jídlo se zde objednává od stolu a přichází jako kompletně servírovaný chod. Pivo si hosté nadále čepují sami.
Hospoda jako fine dining? Steak ze srdce i kachna na vafli
Kuchyni vede kreativní šéfkuchař Michal Pravda společně s Radkem Machačem. Jejich ambicí je vzdát hold českým hospodám a otevřeně se inspirují například legendární restaurací U Kalendů.„Vaříme české klasiky, které posouváme někam, co se těžko pojmenovává,“ říká Pravda.
Na menu se objevuje například steak z telecího srdce připravovaný podle starého francouzského receptu se slivovicovou omáčkou a staročeskou bramborovou buchtou, kachna servírovaná na vafli, králičí řízek z bio farmy marinovaný dvanáct hodin pro maximální křehkost i šťavnatost nebo uzená zmrzlina s pivovarským mlatem, která propojuje sladký chod s pivovarským řemeslem. Z menších jídel vyčnívá chlebíček s roastbeefem, který vzniká šestidenní přípravou masa. Pečivo dodává karlínská Bistro Krystal.
Design, rodina a sud o objemu 1 250 litrů
Nový Automat má kapacitu 85 míst uvnitř a dalších 80 na zahrádce. Půdorys i základní rozvržení kopírují starší podnik na Hradčanské, design výčepu navrhl Adam Matuška společně s Michalem Froňkem ze studia Olgoj Chorchoj. Architektonické řešení připravila Tereza Froňková.
Umělecké prvky vytvořil Jakub Matuška alias Masker, bratr Adama Matušky, jehož vizuální styl je s brandem dlouhodobě spojený. Největší pozornost však přitahuje stůl pro štamgasty vyrobený z čela obřího sudu o objemu 1 250 litrů, který navazuje přímo na výčep.
Gastronomická mikrolokalita
Otevření Automatu přichází v době, kdy se Jiřího z Poděbrad definitivně profiluje jako jedno z nejdynamičtějších gastronomických mikrolokalit v Praze.
V docházkové vzdálenosti od náměstí najdete například La Bottega Gastronomica, která sází na italskou klasiku a prvotřídní suroviny, koktejlový bar Mánesova Bar and Books, minimalistický fine dining v podání Benjamin, oblíbenou vinárnu Prosekárna zaměřenou na prosecco i moderní lokální bistro Bistro U Býka, které doplňují pestrý gastronomický mix celé lokality. Jiřák dlouhodobě těží z kombinace rezidenční klientely, farmářských trhů a silné komunity. Zároveň však dosud postrádal podnik, který by spojoval špičkové pivo s gastronomií vyšší ambice.
Automat Matuška tu tak nevstupuje do prázdna, ale do konkurenčního prostředí, které je připravené utrácet za kvalitu.
