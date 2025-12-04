Lukáš Kovanda: Babiš způsobem, jakým se vzdal Agrofertu, zachází dále než Trump
Šéf hnutí ANO a nadcházející staronový premiér ČR Andrej Babiš se vzdal holdingu Agrofert způsobem, který jde dále v porovnání se způsobem, jakým kontrolu nad svým majetkem ošetřil americký prezident Donald Trump. Trump s nástupem do Bílého domu roku 2017 svěřil vedení vlastního konglomerátu, Trump Organization, dětem. Ti konglomerát řídí nadále i během Trumpova druhého funkčního období v Bílém domě. Trump ovšem zůstává jeho vlastníkem. Babiš se naproti tomu vzdává Agrofertu natrvalo. A potomkům připadne až po jeho smrti.
Trump během svého druhého prezidentského období ponechal všechen svůj majetek a investice ve fondu, který spravují jeho děti. Současný americký prezident přitom nemá v žádné ze společností zahnuté do tohoto svěřenského fondu, který však tedy není slepý, jakoukoli funkci a nijak neparticipuje na jejich každodenním chodu. Podle Trump Organization takové řešení dostatečně zamezuje možnému střetu zájmu, přestože je podobné řešení z prvního Trumpova prezidentského období, které kritici – včetně vládního úřadu pro etické záležitosti – napadali, přičemž Trumpa vyzývali, aby svůj majetek celý prodal nebo pro něj alespoň zřídil takzvaný slepý svěřenský fond. To ale Trump odmítá.
Babišovo řešení má přitom blíže k postupu na bázi slepého svěřenského fondu, protože by dosavadní šéf Agrofertu neměl mít jakýkoli vliv na to, kdo fond bude řídit a kontrolovat. Zároveň Babiš vylučuje, že holding budou ovládat jeho děti nebo jinak blízké osoby. A to nejen po dobu setrvání ve veřejné funkcí, ale až do své smrti. Teprve po ní by měl Agrofert připadnout Babišovým dětem.
Teprve s Babišovou smrtí má tedy nastat to, co v případě Trumpa nastalo s jeho nástupem do Bílého domu. Zároveň Babišovi jeho majetek nemá připadnout po odchodu z veřejné funkce, zatímco Trump vlastníkem zůstává i během ní. Babiš tedy vskutku způsobem, jakým se vzdal Agrofertu, zachází dále než Trump v případě jeho potenciálně jen dočasné a neúplné ztráty kontroly nad Trump Organization.
Prezident Petr Pavel jmenuje předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem v úterý 9. prosince. Ocenil, že Babiš dodržel dohodu a veřejně oznámil způsob řešení svého střetu zájmu. Prezident to napsal na síti X. Babiš dnes večer oznámil, že se vzdá svého holdingu Agrofert. Nevrátí se mu ani po konci v politice. Firmu dostanou jeho potomci zpět, až zemře.
