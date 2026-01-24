Nový magazín právě vychází!

Je Babišův střet zájmů vyřešený? Pavel míč vrací odborníkům

Jestli premiér Andrej Babiš (ANO) převedením holdingu Agrofert do svěřenského fondu vyřešil střet zájmů, musí posoudit odborníci. V pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekl prezident Petr Pavel. Doplnil, že sám na takové posouzení nemá prostředky. Zopakoval přitom, že z jeho pohledu Babiš splnil podmínku pro jmenování do funkce, když veřejně oznámil způsob řešení střetu zájmů.

Babiš oznámil v prosinci nevratné vložení Agrofertu do fondu RSVP Trust. Plán měl provést do 30 dnů od svého jmenování premiérem, které nastalo 9. prosince. Podle dnešních údajů ve veřejném rejstříku zatím Babiš zůstává jediným akcionářem Agrofertu. Ve Sněmovně 15. ledna řekl, že čeká na veřejnoprávní souhlasy ze zahraničí s vložením akcií do fondu.

Prezident zopakoval, že po volbách od Babiše žádal zveřejnění postupu, jak vyřeší střet zájmů a uvítal, že to současný premiér učinil. „Další vývoj je na veřejnosti a na odbornících. Prezident není ani soudcem, ani arbitrem a já nemám žádný nástroj, abych ověřoval, jestli a do jaké míry Andrej Babiš tomu svému slibu dostál. Je spíše na něm, aby uspokojivě vysvětlil, že svůj střet zájmu vyřešil v souladu se zákonem a s evropskými předpisy,“ řekl Pavel. Podotkl přitom, že Hrad nemá k dispozici právníky specializované na obchodní právo.

Pavel také podotkl, že převod Agrofertu do fondu považoval už předem za nejrealističtější způsob řešení. „Úplně čistým řešením by byl buď prodej Agrofertu i všech jiných firem, nebo odchod Andreje Babiše z politiky. Ale ani jedna z těch variant se samozřejmě neuskuteční, takže musíme vycházet z toho, co je k dispozici, a pak se dopracovat k tomu, jestli zákon byl splněn, nebo ne,“ dodal.

Prezident také zmínil, že Babišovo trestní stíhání kvůli dotaci pro farmu Čapí hnízdo nevnímal jako překážku jmenování. „Trestní stíhání může být faktorem v okamžiku, kdy dojde k pravomocnému odsouzení. Do té doby by měl být člověk nahlížen podle presumpce neviny,“ řekl.

Pavel se vrátil i ke svému rozhodnutí nejmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Zopakoval svůj postoj, že Turek svými vyjádřeními i chováním dlouhodobě ukazuje nedostatek respektu k českému právnímu řádu. Odmítl přitom srovnání s přístupem bývalého prezidenta Miloše Zemana, který také odmítal jmenovat některé kandidáty na ministry. „V mém případě to není o tom, že bych zpochybňoval odbornost, vzdělání, ale základní hodnotové nastavení. A to je trochu jiná věc,“ řekl.

