Praha propadla řízku. Punčochářův Šnycl přivítal 18 tisíc hostů
Fronty od otevření, plné rezervace a tisíce porcí legendárního trojobalu. Šnycl Jana Punčocháře zažil křest ohněm ve velkém stylu a Praha mu podle prvních čísel doslova propadla.
Otevřít restauraci postavenou na jediném ikonickém jídle chce odvahu. Vsadit vše na řízek pak chce i sebevědomí. Koncept Šnycl šéfkuchaře Jana Punčocháře, otevřený v říjnu loňského roku, ale ukazuje, že když se tradiční kuchyně uchopí s maximální precizností, může z toho být jeden z nejúspěšnějších gastronomických startů sezóny.
Během prvního kvartálu přivítala restaurace přes 18 tisíc hostů. Absolutním bestsellerem se stal Signature „Šnycl“ s 8 404 prodanými porcemi, těsně následovaný řízkem z denní nabídky. Statistiky zároveň prozrazují výrazný apetit návštěvníků, průměrně si každý objedná tři položky z menu.
Disciplína jménem řízek
Postavit gastronomický koncept na jednom z nejznámějších českých jídel může působit jednoduše. Opak je ale pravdou. „Dělat řízek je disciplína pro odvážné. Je to jídlo, které má každý Čech uložené v chuťové paměti od dětství a přesně ví, jak má vypadat ten jeho nejlepší. U řízku se neschováte za složité techniky. Buď je perfektní, nebo ne,“ říká Jan Punčochář. Právě v této srozumitelnosti vidí sílu i riziko celého projektu.
Měsíce příprav vystřídal ostrý provoz v nejvytíženější části roku. Restaurace byla od prvních dní prakticky vyprodaná, což znamenalo enormní nápor na kuchyni i servis.
„Nebudu zastírat, že začátky byly divoké. Otevřít v říjnu a okamžitě fungovat na sto procent v totálně plné restauraci byl pro celý tým obrovský tlak. Objevila se i kritika. V takovém objemu hostů šlo o minimum, ale každou připomínku bereme vážně a pracujeme s ní,“ přiznává Punčochář. Sebereflexe je podle něj klíčovou součástí stabilizace nového podniku.
Sladká tečka, která boduje
Vedle hlavních chodů si hosté rychle našli cestu i k dezertům. Největším hitem se staly smažené koblížky ve skořicovém cukru s vanilkovou omáčkou a malinami. Za necelé tři měsíce se jich prodalo 4 675 porcí. Úspěšný rozjezd ale šéfkuchař nepřipisuje jen konceptu. „Mám obrovské štěstí na lidi. Manažer restaurace Dominik Hajn drží úroveň servisu i ve chvílích, kdy dům praská ve švech. V kuchyni se pak můžu spolehnout na šéfkuchaře Marka Přibyla, jehož smysl pro detail je pro kvalitu chodů určující,“ dodává Punčochář.
Po rekordním startu je strategie pro letošní rok jasná: stabilita a návratnost hostů. „Nejdůležitější je pro nás udržet konstantní kvalitu v kuchyni i na place. Chceme vybudovat silnou základnu štamgastů, kteří k nám nebudou chodit jen ze zvědavosti na nový podnik, ale budou se vracet za jistotou toho nejlepšího řízku ve městě,“ uzavírá Punčochář.
Důležitou roli v příběhu Šnyclu hraje i adresa. Restaurace vznikla v oblasti Anděl na pražském Smíchově, tedy v lokalitě, kde se přirozeně mísí byznys, městský ruch i každodenní gastronomie. Blízkost kancelářských hubů, dopravního uzlu i retailové zóny kolem Nový Smíchov zajišťuje konstantní proud hostů napříč dnem. Právě tahle kombinace vysoké frekvence a publika, které hledá kvalitu bez okázalosti, dělá z Anděla ideální kulisu pro koncept postavený na ikoně českého talíře.
Punčochářovo jméno je přitom dlouhodobě spojené s restaurací U Matěje v pražských Dejvicích. Na první pohled hospoda, ve skutečnosti však promyšlený gastronomický projekt, kde se klasické receptury potkávají s fine-diningovou technikou.
