Praha propadla řízku. Punčochářův Šnycl přivítal 18 tisíc hostů

Řízek podle Jana Punčocháře
Šnycl, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Fronty od otevření, plné rezervace a tisíce porcí legendárního trojobalu. Šnycl Jana Punčocháře zažil křest ohněm ve velkém stylu a Praha mu podle prvních čísel doslova propadla.

Otevřít restauraci postavenou na jediném ikonickém jídle chce odvahu. Vsadit vše na řízek pak chce i sebevědomí. Koncept Šnycl šéfkuchaře Jana Punčocháře, otevřený v říjnu loňského roku, ale ukazuje, že když se tradiční kuchyně uchopí s maximální precizností, může z toho být jeden z nejúspěšnějších gastronomických startů sezóny.

Během prvního kvartálu přivítala restaurace přes 18 tisíc hostů. Absolutním bestsellerem se stal Signature „Šnycl“ s 8 404 prodanými porcemi, těsně následovaný řízkem z denní nabídky. Statistiky zároveň prozrazují výrazný apetit návštěvníků, průměrně si každý objedná tři položky z menu.

Disciplína jménem řízek

Postavit gastronomický koncept na jednom z nejznámějších českých jídel může působit jednoduše. Opak je ale pravdou. „Dělat řízek je disciplína pro odvážné. Je to jídlo, které má každý Čech uložené v chuťové paměti od dětství a přesně ví, jak má vypadat ten jeho nejlepší. U řízku se neschováte za složité techniky. Buď je perfektní, nebo ne,“ říká Jan Punčochář. Právě v této srozumitelnosti vidí sílu i riziko celého projektu.

Měsíce příprav vystřídal ostrý provoz v nejvytíženější části roku. Restaurace byla od prvních dní prakticky vyprodaná, což znamenalo enormní nápor na kuchyni i servis.

„Nebudu zastírat, že začátky byly divoké. Otevřít v říjnu a okamžitě fungovat na sto procent v totálně plné restauraci byl pro celý tým obrovský tlak. Objevila se i kritika. V takovém objemu hostů šlo o minimum, ale každou připomínku bereme vážně a pracujeme s ní,“ přiznává Punčochář. Sebereflexe je podle něj klíčovou součástí stabilizace nového podniku.

Enjoy

Sladká tečka, která boduje

Vedle hlavních chodů si hosté rychle našli cestu i k dezertům. Největším hitem se staly smažené koblížky ve skořicovém cukru s vanilkovou omáčkou a malinami. Za necelé tři měsíce se jich prodalo 4 675 porcí. Úspěšný rozjezd ale šéfkuchař nepřipisuje jen konceptu. „Mám obrovské štěstí na lidi. Manažer restaurace Dominik Hajn drží úroveň servisu i ve chvílích, kdy dům praská ve švech. V kuchyni se pak můžu spolehnout na šéfkuchaře Marka Přibyla, jehož smysl pro detail je pro kvalitu chodů určující,“ dodává Punčochář.

Po rekordním startu je strategie pro letošní rok jasná: stabilita a návratnost hostů. „Nejdůležitější je pro nás udržet konstantní kvalitu v kuchyni i na place. Chceme vybudovat silnou základnu štamgastů, kteří k nám nebudou chodit jen ze zvědavosti na nový podnik, ale budou se vracet za jistotou toho nejlepšího řízku ve městě,“ uzavírá Punčochář.

Leaders

Důležitou roli v příběhu Šnyclu hraje i adresa. Restaurace vznikla v oblasti Anděl na pražském Smíchově, tedy v lokalitě, kde se přirozeně mísí byznys, městský ruch i každodenní gastronomie. Blízkost kancelářských hubů, dopravního uzlu i retailové zóny kolem Nový Smíchov zajišťuje konstantní proud hostů napříč dnem. Právě tahle kombinace vysoké frekvence a publika, které hledá kvalitu bez okázalosti, dělá z Anděla ideální kulisu pro koncept postavený na ikoně českého talíře.

Punčochářovo jméno je přitom dlouhodobě spojené s restaurací U Matěje v pražských Dejvicích. Na první pohled hospoda, ve skutečnosti však promyšlený gastronomický projekt, kde se klasické receptury potkávají s fine-diningovou technikou.

Enjoy

Enjoy

Protein je klíčová živina, ale jeho nadbytek může mít i skryté náklady. Zatímco většina lidí přijímá výrazně víc bílkovin, než doporučují oficiální normy, věda ukazuje, že vyšší dávky dávají smysl jen pro určité skupiny. Pro ostatní může být honba za proteinem spíš zátěží než přínosem.

Debata o optimálním příjmu bílkovin se v posledních letech stala jednou z nejaktivnějších výživových diskusí. Je jasné, že protein je klíčovou makroživinou pro udržení svalové hmoty, kontrolu hmotnosti a celkového dlouhodobého zdraví. Oficiální doporučení pro běžnou dospělou osobu je 0,8-1,0 gramu proteinu na kilogram tělesné hmotnosti denně, což znamená zhruba 60 gramů pro sedmdesátikilového člověka. Průměrný příjem v rozvinutých zemích však běžně dosahuje 100 gramů denně, a to zejména u konzumentů masa a zpracovaných potravin. Základní otázkou proto je, kolik proteinu skutečně potřebujeme a jaké jsou metabolické náklady jeho nadměrné konzumace.

Aminokyseliny slouží jako stavební kameny tkání, tvoří enzymy, které řídí biochemické reakce, a jsou základem imunitních procesů. Tělo ale neukládá protein stejným způsobem jako cukry nebo tuky, nadbytek aminokyselin tedy musí být zpracován. To funguje tak, že játra oddělí dusík a přemění ho na močovinu, kterou následně vylučují ledviny a tento proces není metabolicky jednoduchý.

Jako vedlejší produkt vzniká totiž amoniak a ten při dlouhodobě vysokém příjmu proteinu může zatěžovat játra i ledviny. U zdravých lidí se orgány s takovou zátěží obvykle vyrovnají, ale u lidí s existujícími problémy ledvin nebo jater může chronicky vysoký příjem bílkovin zhoršovat jejich stav.

Podpora růstu, ale také utlumení recyklace

Čím vyšší celkový příjem bílkovin, tím vyšší samozřejmě i těch typů, které mají kontroverzní dopad. Konkrétně aminokyseliny s rozvětveným řetězcem (BCAA - jsou to leucin, izoleucin a valin) aktivují v těle dráhu zvanou mTOR, která řídí buněčný růst a metabolismus. Tato aktivace podporuje tvorbu svalových bílkovin, což je žádoucí u sportovců nebo starších lidí, kteří snadněji ztrácejí svalovou hmotu.

Problém však spočívá v tom, že chronická aktivace mTOR zároveň potlačuje autofagii, tedy proces, při kterém buňky odstraňují poškozené komponenty a recyklují materiál. Autofagie je klíčový mechanismus buněčné údržby a její snížení je spojováno s rychlejším stárnutím a vyšším rizikem degenerativních onemocnění. Paradoxně tedy strategie zaměřená na maximalizaci svalového růstu skrze trvale vysoký příjem bílkovin může snižovat dlouhodobou odolnost buněk vůči stárnutí a zhoršovat potenciál dlouhodobě udržitelného zdraví do vyššího věku.

Kde je vláknina?

Vysokoproteinová dieta, zejména pokud jejím základem jsou živočišné zdroje, bývá často doprovázena nižším příjmem prospěšných rostlinných fytochemikálií a vlákniny podporujících zdravé střevní bakterie. Některé aminokyseliny, jako methionin, mohou při nadměrném příjmu zvyšovat oxidační stres v těle. Současně může nadměrný příjem bílkovin vést k produkci dusíkatých odpadních látek, které střevní bakterie zpracovávají na sloučeniny podporující zánět.

Nejvýraznější benefit ze stravy s vyšším příjmem bílkovin mají lidé, kteří aktivně trénují s odporem a zatěžují svalovou tkáň způsobem vyžadujícím zvýšenou regeneraci. Pro ně může být vhodný příjem v rozmezí 1,4 až 1,8 gramu proteinu na kilogram tělesné hmotnosti, tedy pro sedmdesátikilového člověka přibližně 100 až 125 gramů denně. U nich protein tělo skutečně dokáže využít pro obnovu svalové tkáně.

Enjoy

Druhá skupina jsou starší lidé v průměru nad 65-70 let, u nichž dochází ke snížené schopnosti tkání odpovídat na proteinovou stimulaci. V tomto případě může být prospěšné poměrně vyšší množství proteinu pro dosažení stejného vstřebávání jako u mladších lidí. Třetí kategorií jsou lidé, kteří potřebují udržet svalovou hmotu při deficitu energie například u nízkokalorické diety. U nich může vyšší poměr proteinu k celkové energii pomoci minimalizovat ztrátu svalů.

Naopak zdravý člověk s průměrnou fyzickou zátěží a normální hmotností bez speciálních nároků pravděpodobně nemá důvod k systematickému zvyšování příjmu proteinu nad základní doporučení. Pro něj je zmíněných 0,8-1,0 gramu na kilogram pravděpodobně zcela dostačující. Optimální přístup proto zahrnuje rozmanitost zdrojů a pochopení, že protein není izolovanou živinou, ale vždy přichází v kombinaci s dalšími látkami, které společně ovlivňují náš organismus.

Enjoy

Enjoy

Zelenina dobývá restaurace. A hosté si ji objednávají dobrovolně, protože chutná

Koprovka v podání bistra Kro
Jan Křena, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Vegetariánská a veganská jídla přestávají být pomalu a jistě pouhým doplňkem menu a stávají se plnohodnotným gastronomickým i byznysovým pilířem. Moderní restaurace ukazují, že práce se zeleninou, fermentací a lokálními surovinami je cestou k vyšší kvalitě, stabilnějším nákladům i širšímu publiku. Pražské bistro KRO patří mezi podniky, které tento posun ilustrují v praxi.

Pražská bistra KRO si většina lidí pořád spojuje hlavně s dokonale připraveným grilovaným kuřetem. Jenže tahle kapitola už dávno není jediná. V Libni i ve Vršovicích už bezmasá jídla tvoří podstatnou část jídelníčku. A rozhodně nepůsobí jako kompromis nebo nutná alternativa. Naopak. Jsou promyšlená, technologicky precizní a chutná.

Jedním z poznávacích znaků všech podniků KRO je vlastní výroba klíčových komponentů. Od zeleninového demi-glace, přes kimchi až po technologicky náročný tempeh. Ten se zde nevyrábí z tradiční sóji, ale ze směsi čočky, hrachu a cizrny.

9 fotografií v galerii

Vlastní výroba jako základ chuti i identity

„Luštěniny, které používáme, jsou nám bližší než exotická sója. Po napaření necháváme tempeh několik desítek hodin zrát, aby získal správnou texturu a chuť,“ popisuje Jan Kvasnička, šéfkuchař KRO Vršovice.

Tempehové kombo je ochucené veganskou omáčkou z uzené papriky, tamari a zeleninového demi-glace, který vzniká ze zeleniny, jež by jinak skončila jako odpad.

Enjoy

V KRO Libeň je poměr masových a bezmasých jídel téměř vyrovnaný. Šéfkuchař Jakub Čadina tu pracuje s kombinací globálních inspirací a domácích surovin. Jedním z nejvýraznějších jídel je smažený květák s omáčkou Louisiana a krémem z modrého sýra. Silným podpisem kuchyně je také Kroupoto, kombinace tradičního houbového Kuby a techniky italského rizota. Mezi předkrmy vyniká pečená řepa marinovaná v sirupu z jablečného octa, podávaná s brynzou a pestem z kadeřávku.

Zelenina už není plán B

Ještě donedávna byla bezmasá jídla v českých restauracích spíš nutným doplňkem menu než strategickou položkou. To se ale postupně mění. Ne proto, že by Češi hromadně přecházeli na veganství, ale kvůli nástupu flexitariánského stravování, tedy omezení masa bez jeho úplného odmítnutí. Tento posun je nejviditelnější ve velkých městech, především v Praze.

Na trend reagují i zavedené restaurační skupiny. Například Ambiente dlouhodobě pracuje s vegetariánskými a veganskými variantami napříč svými podniky od Lokálů přes Esko až po Café Savoy. Nejde o samostatné „vege restaurace“, ale o integraci bezmasých jídel do mainstreamu české gastronomie.

Money

Právě tento přístup je dnes klíčový. Zelenina přestává fungovat jako alternativa a stává se rovnocennou surovinou, se kterou se pracuje technologicky i chuťově stejně náročně jako s masem. Restaurace tak rozšiřují cílovou skupinu hostů, aniž by ztratily ty tradiční.

Z pohledu byznysu dává tento posun smysl i ekonomicky. Rostlinné suroviny jsou stabilnější z hlediska ceny, lépe zapadají do zero waste přístupů a umožňují restauracím větší kreativitu při tvorbě menu.

Enjoy

Enjoy

Enjoy

Enjoy

