Porsche vzdoruje Trumpovým clům. Výrobu do USA přesunout nechce
Německá automobilka Porsche zatím navzdory zvýšeným americkým clům neplánuje výrobu svých luxusních sportovních vozů ve Spojených státech. V rozhovoru s listem Handelsblatt to podle agentury DPA řekl šéf severoamerických aktivit podniku Timo Resch.
„Neexistují žádné bezprostřední ani konkrétní plány na zahájení lokální produkce (v USA),“ uvedl Resch. Poukázal na skutečnost, že objem výroby je u automobilky Porsche relativně nízký. „I proto nemá lokální výroba z hlediska nákladů za současné situace žádný smysl,“ dodal.
Americký prezident Donald Trump letos zvýšil cla na dovoz osobních automobilů z Evropské unie do USA na 27,5 procenta. Později uzavřel s EU obchodní dohodu, podle které by se měla cla snížit na 15 procent. I tato sazba je však výrazně vyšší než dřívějších 2,5 procenta.
Provozní zisk automobilky Porsche se v letošním prvním pololetí meziročně propadl o dvě třetiny na miliardu eur (zhruba 24,5 miliardy korun). Tržby se snížily téměř o sedm procent na 18,2 miliardy eur.
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal nařízení o zavedení nižších cel na japonské automobily. Dovozní clo klesne ze současných 27,5 procenta na 15 procent.
Šéf automobilky Porsche Oliver Blume v červenci uvedl, že firma se potýká s propadem poptávky v Číně, nárůstem cel na dovoz automobilů do Spojených států a nečekaně pomalým tempem přechodu zákazníků k elektromobilům.
Společnost Porsche v roce 2022 vstoupila na frankfurtskou akciovou burzu. Jejím většinovým vlastníkem nicméně zůstal německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je také Škoda Auto. Předseda představenstva Porsche Blume je rovněž šéfem celého koncernu Volkswagen.
