Blume končí v Porsche, neustál tlak akcionářů. Místo něj může přijít exšéf McLarenu
Tři roky řídil dva koncerny, teď mu to akcionáři spočítali. Oliver Blume odchází z Porsche. O jeho nástupci se jedná – favoritem je exšéf McLarenu Michael Leiters.
Manažer Oliver Blume má předčasně skončit jako generální ředitel automobilky Porsche. Dozorčí rada luxusního výrobce sportovních vozů dnes rozhodla, že s ním zahájí jednání o ukončení smlouvy, uvedla agentura DPA s odkazem na prohlášení firmy. V čele mateřského koncernu Volkswagen, který Porsche vlastní, však Blume zatím zůstává.
Společnost neuvedla konkrétní datum jeho odchodu. Jako o možném nástupci jedná s bývalým šéfem McLarenu Michaelem Leitersem, jenž má doktorát ze strojírenství a u Porsche působil třináct let. Před McLarenem pracoval také ve Ferrari.
Německý výrobce luxusních sportovních automobilů Porsche po necelých třech letech opustí hlavní index německých akcií DAX. Informovala o tom podle agentury DPA burzovní společnost Deutsche Börse. Vyřazení z indexu DAX je další ranou pro firmu Porsche, která se potýká s poklesem zisků a tržeb i s negativními dopady celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Pád legendy. Porsche už není součástí akciové elity
Trhy
Německý výrobce luxusních sportovních automobilů Porsche po necelých třech letech opustí hlavní index německých akcií DAX. Informovala o tom podle agentury DPA burzovní společnost Deutsche Börse. Vyřazení z indexu DAX je další ranou pro firmu Porsche, která se potýká s poklesem zisků a tržeb i s negativními dopady celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Konec unikátního dvojvládí
Odchodem Blumeho z čela Porsche podle DPA končí výjimečná konstelace v německém byznysu – Blume totiž téměř tři roky současně vedl dvě veřejně obchodované společnosti, Volkswagen i Porsche. Do čela Porsche nastoupil v říjnu 2015, o sedm let později – 1. září 2022 – převzal i řízení Volkswagenu, krátce před vstupem Porsche na burzu.
Tlak akcionářů sílí
O Blumeho odchodu se spekulovalo už několik měsíců. Zástupci akcionářů kritizovali, že šéf dvou automobilových gigantů působí „na částečný úvazek“, což podle nich přináší obrovské pracovní zatížení i potenciální střet zájmů. Někteří akcionáři ho vyzývali, aby si zvolil pouze jednu firmu.
Blume (57) je dlouholetým manažerem Volkswagenu a patří mezi nejvlivnější osobnosti evropského automobilového průmyslu.
Porsche, kdysi symbol výkonu a luxusu, teď bojuje s tvrdou realitou trhu. Slabé prodeje v Číně, Trumpova cla, zpomalený přechod na elektromobily i historicky nejnižší ziskové marže přetavily skvělou značku v rizikový titul.
Když zlaté logo nestačí. Porsche zápasí o důvěru investorů
Trhy
Porsche, kdysi symbol výkonu a luxusu, teď bojuje s tvrdou realitou trhu. Slabé prodeje v Číně, Trumpova cla, zpomalený přechod na elektromobily i historicky nejnižší ziskové marže přetavily skvělou značku v rizikový titul.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.