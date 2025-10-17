Nový magazín právě vychází!

Blume končí v Porsche, neustál tlak akcionářů. Místo něj může přijít exšéf McLarenu

Blume končí v Porsche, neustál tlak akcionářů. Místo něj může přijít exšéf McLarenu

Blume končí v Porsche, neustál tlak akcionářů. Místo něj může přijít exšéf McLarenu
Profimedia
ČTK
ČTK

Tři roky řídil dva koncerny, teď mu to akcionáři spočítali. Oliver Blume odchází z Porsche. O jeho nástupci se jedná – favoritem je exšéf McLarenu Michael Leiters.

Manažer Oliver Blume má předčasně skončit jako generální ředitel automobilky Porsche. Dozorčí rada luxusního výrobce sportovních vozů dnes rozhodla, že s ním zahájí jednání o ukončení smlouvy, uvedla agentura DPA s odkazem na prohlášení firmy. V čele mateřského koncernu Volkswagen, který Porsche vlastní, však Blume zatím zůstává.

Společnost neuvedla konkrétní datum jeho odchodu. Jako o možném nástupci jedná s bývalým šéfem McLarenu Michaelem Leitersem, jenž má doktorát ze strojírenství a u Porsche působil třináct let. Před McLarenem pracoval také ve Ferrari.

Pád legendy. Porsche už není součástí akciové elity

Trhy

Německý výrobce luxusních sportovních automobilů Porsche po necelých třech letech opustí hlavní index německých akcií DAX. Informovala o tom podle agentury DPA burzovní společnost Deutsche Börse. Vyřazení z indexu DAX je další ranou pro firmu Porsche, která se potýká s poklesem zisků a tržeb i s negativními dopady celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.

ČTK

Přečíst článek

Konec unikátního dvojvládí

Odchodem Blumeho z čela Porsche podle DPA končí výjimečná konstelace v německém byznysu – Blume totiž téměř tři roky současně vedl dvě veřejně obchodované společnosti, Volkswagen i Porsche. Do čela Porsche nastoupil v říjnu 2015, o sedm let později – 1. září 2022 – převzal i řízení Volkswagenu, krátce před vstupem Porsche na burzu.

Tlak akcionářů sílí

O Blumeho odchodu se spekulovalo už několik měsíců. Zástupci akcionářů kritizovali, že šéf dvou automobilových gigantů působí „na částečný úvazek“, což podle nich přináší obrovské pracovní zatížení i potenciální střet zájmů. Někteří akcionáři ho vyzývali, aby si zvolil pouze jednu firmu.

Blume (57) je dlouholetým manažerem Volkswagenu a patří mezi nejvlivnější osobnosti evropského automobilového průmyslu.

Když zlaté logo nestačí. Porsche zápasí o důvěru investorů

Trhy

Porsche, kdysi symbol výkonu a luxusu, teď bojuje s tvrdou realitou trhu. Slabé prodeje v Číně, Trumpova cla, zpomalený přechod na elektromobily i historicky nejnižší ziskové marže přetavily skvělou značku v rizikový titul.

pez

Přečíst článek

Doporučujeme