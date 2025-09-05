Trumpova celní hra pokračuje. Nově ulevil japonským automobilkám

Vyberte si z našich newsletterů

Donald Trump si dál hraje se cly
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal nařízení o zavedení nižších cel na japonské automobily. Dovozní clo klesne ze současných 27,5 procenta na 15 procent.

Agentura  Reuters krok hodnotí jako úlevu nejen pro firmy jako Toyota, Honda nebo Nissan, ale i pro celou japonskou ekonomiku závislou na vývozu. Prezidentovo rozhodnutí o snížení cel na dovoz japonských automobilů a dalších produktů padlo v červenci. Nařízení vstoupí v platnost sedm dní po podpisu a bude platit zpětně na zboží dovezené do Spojených států od 7. srpna.

Nařízení zároveň potvrzuje, že Japonsko ve Spojených státech investuje v přepočtu 11,5 bilionu korun. Uvádí také, že 15procentní clo na japonský dovoz dohodnuté v červenci se nebude připočítávat k vyššímu clu, které se týká hovězího masa. Na položky, které dříve podléhaly clům nižším než 15 procent, se bude nově 15 procent uplatňovat.

Trumpova cla snížila japonský export a tvrdě zasáhla japonské automobilky. Toyota minulý měsíc oznámila, že kvůli nim očekává ztrátu téměř deset miliard dolarů.

Nařízení znevýhodňuje konkurenční jihokorejské automobilky. Americká cla na dovoz jihokorejských automobilů totiž zůstávají na úrovni 25 procent.

