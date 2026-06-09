Podpůrný fond chce po Agrofertu vrátit dotace. „Nevidíme důvod. A jsme připraveni i na soud,“ vzkázal holding

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond zahájil předsoudní vymáhání podpor po 28 dceřiných firmách Agrofertu. Holding ale tvrdí, že dotace čerpal v souladu se zákonem.
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) vyzval 28 dceřiných firem holdingu Agrofert, aby dobrovolně vrátily peníze, které čerpaly na podporu zemědělské činnosti. Zahájil tak předsoudní fázi vymáhacího procesu.
Důvodem je údajné porušení zákona o střetu zájmů v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš (ANO) jako někdejší vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Dceřiné firmy ale peníze vracet nechtějí. Informoval o tom server iROZHLAS.cz.
„Pokud jde o aktuální vymáhání podpor v souvislosti s posouzením problematiky střetu zájmů, fond v mezidobí zahájil předsoudní fázi vymáhacího procesu,“ řekla serveru mluvčí fondu Barbora Šenfeldová.
Vedení fondu firmám zaslalo výzvy k vrácení poskytnuté podpory. Dceřiné firmy Agrofertu tak mají možnost peníze vrátit a vyhnout se soudnímu sporu. Konkrétní částky ani termíny pro vrácení podpory fond neupřesnil.
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„Jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem a s dotačními pravidly, a proto nevidíme důvod k vymáhání ani vracení dotací. Jsme připraveni se bránit i soudní cestou,“ sdělil serveru mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.
Evropská komise i tuzemské soudy dospěly k závěru, že Babiš v prvním funkčním období střet zájmů nevyřešil a měl na Agrofert, vložený ve dvou tehdy funkčních svěřenských fondech, stále vliv.
Babiš střet zájmů odmítá
Babiš, který byl loni v prosinci po vyhraných volbách znovu jmenován předsedou vlády, dlouhodobě střet zájmů odmítá. V únoru akcie Agrofertu vložil do nově vytvořeného fondu RSVP Trust, který má být zcela nezávislý. Tím považuje střet zájmů za vyřešený.
Kvůli dotacím Agrofertu si nechával zpracovat analýzu také Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který mezi zemědělce rozděluje evropské dotace. SZIF v dubnu uvedl, že vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust je v souladu s národní i evropskou legislativou a není důvod, aby holding nemohl čerpat dotace.
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Evropská komise minulý týden potvrdila, že české úřady mohly obnovit zemědělské dotace firmám z Agrofertu. Evropská unie však zatím žádné finance neproplácí, dokud celou záležitost s potenciálním střetem zájmů neprověří.
SZIF zároveň dříve dospěl k závěru, že nebude zpětně vymáhat nárokové evropské dotace, které Agrofert dostal v letech 2017 až 2021, tedy v době, kdy byl jeho někdejší majitel Babiš premiérem.
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Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná sazba podle Swiss Life Hypoindexu v červnu vystoupala na 5,30 procenta a splátky se domácnostem zvyšují o stovky korun měsíčně.
Ještě v březnu se průměrná nabídková sazba hypoték držela pod pěti procenty. Na začátku června už vystoupala na 5,30 procenta. Pro domácnosti to znamená jediné: kdo čekal na výrazně levnější úvěr na bydlení, nedočkal se. A podle analytiků se v nejbližších měsících ani nedočká.
Hypotéky v Česku znovu zdražují. Průměrná nabídková sazba podle Swiss Life Hypoindexu na začátku června meziměsíčně vzrostla o 0,11 procentního bodu na 5,30 procenta. Jde už o třetí měsíc citelného růstu.
Dopad na rodinné rozpočty je vidět rychle. U modelové hypotéky ve výši 3,5 milionu korun se splatností 25 let vzrostla měsíční splátka z březnových 20 240 korun na červnových 21 082 korun. Za jediné čtvrtletí tak dlužníci platí o 842 korun měsíčně více.
„Ještě v březnu byly hypotéky pod pěti procenty. V červnu už Swiss Life Hypoindex ukazuje 5,30 procenta. Český hypoteční trh tak zažívá nepříjemné vystřízlivění,“ uvedl Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.
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Podle něj samotný meziměsíční nárůst nemusí působit dramaticky. Problémem je ale směr posledních měsíců. Od března do června se průměrná nabídková sazba zvýšila o 0,41 procentního bodu.
„Poslední měsíce jasně ukazují, že levnější hypotéky se zájemcům o bydlení znovu vzdalují,“ dodal Sýkora.
Banky plošně zlevňovat nebudou
Hypoteční trh se tak dostává do jiné fáze, než na jakou část klientů ještě nedávno sázela. Místo čekání na další pokles sazeb bude podle analytiků důležitější porovnávat nabídky jednotlivých bank, vyjednávat a dobře zvolit délku fixace.
Důvodem jsou mimo jiné vyšší tržní sazby, opatrnost bank a nejistota na finančních trzích. Ty bankám podle Sýkory zatím nedávají prostor k plošnému zlevňování hypoték.
„Ve druhé polovině roku nečekám žádný rychlý obrat směrem k nižším sazbám. Pravděpodobnější je scénář, že se průměrné sazby budou držet kolem pěti procent a rozdíly mezi nabídkami jednotlivých bank porostou,“ upozornil Sýkora.
Banky tak podle něj budou o klienty bojovat spíše přes individuální slevy, akční nabídky a další podmínky úvěru než výrazným snižováním sazebníkových sazeb.
Nové kanceláře budou vzácné zboží, říká Forejt z Passerinvest Group
Jeden z největších developerů v Česku, Radim Passer, který si za hlavní teritorium svého působení vyhlédl pražskou Brumlovku, kde třicet let kraluje, staví tři velké projekty. Nově začal kombinovat kanceláře s nájemními byty. Do výstavby se pustil přesto, že nemá domluveného žádného nájemce. „Budeme sbírat nájemce postupně,“ říká Eduard Forejt, ředitel developmentu společnosti Passerinvest Group.
Téma drahých hypoték se stává i politickým tématem. Levnější úvěry na bydlení jsou před volbami atraktivní slib, podle Swiss Life Select je ale vliv politiků na cenu hypoték omezený.
„Předvolební sliby o levnějších hypotékách narazily na realitu. Hypoteční sazby zůstávají nad pětiprocentní hranicí a očekávané výraznější zlevnění se nekoná,“ řekl Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.
Podle něj by vláda mohla hypotéky přímo zlevnit prakticky jen přes státní podporu nebo dotace. To by ale zatížilo veřejné rozpočty a mohlo znovu podporovat inflaci.
Právě obavy z inflačních tlaků jsou jedním z důvodů, proč Česká národní banka postupuje při snižování sazeb opatrně. Centrální bankéři navíc sledují nejen domácí ekonomiku, ale i vývoj ve světě, geopolitická rizika, ceny energií nebo obchodní spory.
„Levnější hypotéky nepřinese politický tlak. Přinese je až prostředí, ve kterém budou inflační rizika skutečně pod kontrolou,“ dodal Kadeřábek.
Rok levných hypoték to nebude
Rok 2026 tak podle analytiků pravděpodobně nebude rokem levných hypoték. Může ale být rokem lépe sjednaných hypoték.
Rozhodovat už nemají velké skoky sazeb, ale detaily: načasování, délka fixace, struktura úvěru, možnost refinancování a schopnost využít slevy, které banky nabídnou konkrétním klientům.
Češi dnes pojišťují domácí mazlíčky nebo sportovní vybavení, u bydlení mají pořád rezervy
Pojištění nemovitosti se pro spoustu lidí stalo standardem, nahrávají tomu ostatně i banky, které krytí vyžadují při čerpání hypotéky. Problémem je, že spousta lidí nedokáže správně určit velikost svého domu a ne vždy jim pomůže katastr. „Velká část české zástavby ovšem vznikala v 19. a 20. století, záznamy z té doby přitom nemusí být přesné,“ říká Jan Pinkava z Generali České pojišťovny.
„Stále větší význam proto získává důkladné porovnání nabídek, včasné jednání s bankou a aktivní práce s možnostmi refinancování. V prostředí, kde se průměrné sazby drží kolem pěti procent, může dobře připravený klient získat výrazně lepší podmínky než ten, kdo přijme první nabídku,“ doporučuje Sýkora.
Velkým tématem zůstává i volba fixace. Ještě před rokem část klientů volila kratší fixace s tím, že sazby budou dál klesat. Současný vývoj ale ukazuje, že tak jednoduché to být nemusí.
Kratší fixace může na začátku nabídnout nižší sazbu a možnost využít případné budoucí zlevnění. Zároveň ale nese riziko, že při další refixaci budou sazby vyšší než dnes. Delší fixace naopak přináší větší jistotu splátky, ale klient se může na delší dobu připravit o možnost rychleji reagovat na pokles sazeb.
„Rozhodování mezi kratší a delší fixací se tak stává strategickou otázkou, nikoli jen hledáním nejnižší sazby v sazebníku. Mělo by vycházet z finanční situace klienta, jeho tolerance k riziku, plánů do budoucna i z toho, jak velkou jistotu při splácení potřebuje,“ uvedl Sýkora.
Neúsporné budovy? Nové hypotéky s energetickými průkazy letos vzrostly ke 40 procentům
Dostupnost bydlení nezhoršují jen vyšší úroky. Stále větší roli hrají také ceny nemovitostí. V řadě regionů se byty i rodinné domy znovu vracejí k růstu, zatímco příjmy domácností rostou pomaleji.
Výsledkem je, že lidé si často neberou jen dražší hypotéku, ale také vyšší úvěr než před několika lety.
„Byt, který bylo ještě před několika lety možné pořídit za pět milionů korun, dnes v řadě větších měst stojí šest až sedm milionů korun. Při financování 80 procent kupní ceny hypotékou znamená sedmimilionová nemovitost úvěr zhruba 5,6 milionu korun,“ uvedl Sýkora.
Při současné průměrné sazbě 5,30 procenta a splatnosti 30 let se podle něj měsíční splátka takového úvěru pohybuje okolo 31 tisíc korun.
„Pro řadu domácností tak není hlavním problémem jen samotná sazba, ale kombinace vyšší ceny nemovitosti, vyššího úvěru a stále náročnější měsíční splátky,“ dodal Sýkora.
Dalibor Martínek: Hypoteční sprint před další krizí
Češi si za duben nabrali rekordní množství hypoték. Tento fakt působí poněkud v nesouladu s geopolitickým děním. Krize v Perském zálivu zvyšuje inflaci, odrazuje od spotřebitelských aktivit. Nové byty v Praze rychle zdražují, přesáhly hranici 180 tisíc korun za metr. Přesto si Češi rekordně půjčují. Proč?
Podle červnových dat Swiss Life Hypoindexu se u hypoték do 80 procent hodnoty nemovitosti pohybovala průměrná sazba u jednoleté fixace na 5,09 procenta. U tříleté fixace činila 5,01 procenta, u pětileté 5,27 procenta a u desetileté 5,84 procenta.
U úvěrů nad 80 procent hodnoty nemovitosti byly sazby vyšší. Jednoletá fixace vycházela v průměru na 5,38 procenta, tříletá na 5,32 procenta, pětiletá na 5,57 procenta a desetiletá na 6,10 procenta.
Swiss Life Hypoindex odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro LTV do 80 procent. Ukazatel se zveřejňuje vždy na začátku měsíce k pátému pracovnímu dni.
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Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Pojištění nemovitosti se pro spoustu lidí stalo standardem, nahrávají tomu ostatně i banky, které krytí vyžadují při čerpání hypotéky. Problémem je, že spousta lidí nedokáže správně určit velikost svého domu a ne vždy jim pomůže katastr. „Velká část české zástavby ovšem vznikala v 19. a 20. století, záznamy z té doby přitom nemusí být přesné,“ říká Jan Pinkava z Generali České pojišťovny.
Pořád platí, že Češi raději pojistí majetek než své zdraví?
Myslím, že ano. Stále je to o tom, že v majetku lidé vidí hodnotu, pokrytí trhu majetkovým pojištěním je proto rozhodně větší než u životního pojištění.
Co dnes nejčastěji pojišťujete?
Pokud se bavíme o občanském majetkovém pojištění, jsou to především rodinné domy. Propojištěnost je tam poměrně vysoká. Kde naopak mají Češi rezervy, je pojištění domácnosti, tedy vybavení bytů a domů. Trochu zanedbávají i pojištění samotných bytových jednotek, často to nechávají na SVJ a družstvech. Pojišťují je teprve tehdy, když byt nějak zhodnocují, rekonstruují nebo upravují.
Mazlíčci jako členové rodiny
Je něco, co dnes pojišťujete víc než dřív?
Obrovským trendem je pojištění domácích mazlíčků. Pes nebo kočka jsou pro mnoho klientů členem rodiny, požadavky jsou tak čím dál náročnější. Dnes už se lidé doptávají třeba i na to, jestli kryjeme speciální výcviky nebo psychiatry pro zvířata.
A kryjete?
Zatím ne, ale kdo ví, co bude za rok.
Životko za pár stovek? Simplea láká mladé na levnější start
Životní pojištění často prohraje s hypotékou, nájmem, dětmi i rezervou. Simplea proto přichází s produktem Start, který mladým lidem zlevňuje vstup do pojistné ochrany. Nejde ale o levnou pojistku navždy. Cena se má každý rok měnit podle věku klienta.
Například zahradní techniku nebo sportovní vybavení. To má rostoucí tendenci. V rámci pojištění domácnosti je to sice automaticky zahrnuto, pokud ale klient preferuje širší ochranu, například kvůli cestám do zahraničí se sportovním vybavením, pak zvolí zájmové pojištění. A nejsou to jen kola nebo lyže, ale i spousta dalšího vybavení. Nerozlišujeme, jestli pojistíme golfové hole nebo paddleboard. Vidíme třeba i fenomén maratonů a cest do zahraničí za různými běžeckými závodu, i to se do pojištění promítá. Kromě toho si dnes lidé daleko víc uvědomují i další pojistná nebezpečí, která je třeba zvážit.
Jak se to projevuje?
Častěji řeší třeba věci v zavazadlovém prostoru auta nebo poškození fasád a plotů zvířaty. To dřív vůbec nebylo běžné, stejně tak ani riziko atmosférických srážek. Před deseti lety se takové pojištění vůbec nenabízelo, dnes si ho klienti v rámci pojistek sjednávají stále víc.
All risk pojištění obrací logiku
Dnes jsou k dispozici i all risk varianty pojištění. Kdy dávají smysl?
All risk pojištění funguje na obrácené logice, než bylo u pojištění zvykem. Dřív jste si vybírali z pojistných rizik a volili, co všechno chcete mít ve smlouvě. All risk to obrací a říká, že co není přímo vyloučeno, je automaticky pojištěno. Jsou tam i pojistná nebezpečí jako technické poruchy, takže se tato varianta automaticky nabízí klientům s fotovoltaikou, tepelnými čerpadly nebo dražšími či novějšími nemovitostmi. Když dnes stavíte, musíte se vejít do energetické třídy A nebo B, takže technologií je v domácnosti celá řada, domy mají rekuperaci nebo čističky odpadních vod. Je to ale také o chytré domácnosti a dalších technologiích.
Na životko je čas. Generace Z víc řeší pojištění domácích mazlíčků či elektroniky
Nejstarším z nich je letos 29 let a k pojištění přistupují jinak než jejich rodiče či prarodiče. To ale neznamená, že by generace Z byla méně zodpovědná než ty předchozí, jak dokazuje nejnovější průzkum společnosti Deloitte. Klasická pojištění (života, zdraví, bydlení aj.) zoomeři, jak se lidem narozeným po roce 1996 také přezdívá, vnímají v životě jako klíčové, ale zatím jsou bez závazků, takže ve svém věku si často pořizují primárně cestovní pojištění nebo „niche“ pojištění – například domácích mazlíčků či elektroniky.
Když pominu věci jako válečné konflikty nebo ekologické škody, které jsou dnes coby výjimky definované v podstatě na nadnárodní úrovni, jsou to zejména estetické škody. Ty jsou vyloučeny jednoduše proto, že obvykle nemají dopad na funkčnost zařízení. I tam se ale postupně posouváme, estetické škody lze uplatnit u poškozené fasády nebo vnitřních stavebních součástí. Nejčastěji se s estetickou škodou setkáváme při poškození plovoucí podlahy nebo obkladů v koupelně, například u vodovodních škod. Dále je vyloučeno to, co vzniká běžným opotřebením.
Předpokládám, že all risk varianta bude dražší než běžné balíčky pojištění. Kdy se třeba tolik nevyplatí?
Nutno podotknout, že se nejedná o žádné desetitisíce korun ročně. Například pro rodinný dům s hodnotou šest milionů se roční all risk pojistné pohybuje kolem pěti tisíc korun. Menší využití ale vnímám u bytových jednotek, tedy pokud tam nejsou moderní technologie. I to se ale postupně mění, fotovoltaické panely stále častěji vídáme i na balkonech, terasách nebo střechách bytových domů. Tam už bych širší krytí doporučil.
Možná nebude dávat smysl u starých domů před rekonstrukcí.
Ano, ale jakmile dům zrekonstruujete, vyměníte okna a zateplíte, abyste se z energetické třídy G dostali na úroveň A až C, už význam mít bude. Navíc all risk varianty kryjí i neúmyslné škody na majetku. Typicky když couvám a poškodím si garážová vrata. To byl ostatně jeden z důvodů, proč jsme jako první v Česku takové pojištění zavedli. Dnes už je nabídka širší a konkurence se přizpůsobila, a je to právě z toho důvodu, že lidé si způsobovali podobné škody, které jim dřívější pojištění nekryla.
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Hodně se vždy řešilo podpojištění, kdy buď lidé na začátku špatně odhadnou hodnotu majetku, nebo pojištění neaktualizují, zatímco hodnota bydlení roste. Je to stále tak časté?
Pořád je to téma, míra podpojištění se pohybuje kolem čtyřiceti procent. Teď nemyslím, že by čtyřicet procent smluv bylo podpojištěných, ale když už na podpojištěnou smlouvu narazíme, zpravidla je to právě o tuto hodnotu. Ale postupně takových smluv ubývá, pracují na tom jak jednotlivé pojišťovny, tak přímo i Česká asociace pojišťoven, která na svém webu nabízí kalkulačku pro stanovení orientační pojistné hodnoty stavby.
Jak funguje?
U rodinných domů říká, kolik by měl stát metr čtvereční, aby nedocházelo k podpojištění. Hodnoty dodali kolegové z ČVUT, kteří je pravidelně indexují a hlídají jejich aktuálnost. Jsou tam dvě varianty, jedna se standardním vybavením, tedy běžnými tvárnicemi, střešní krytinou a polystyrenovým zateplením, druhá nadstandardní, kde se do ceny promítají nákladnější, luxusnější či designové prvky. Kalkulačka je volně dostupná, problém je jen to, že řada lidí nezná přesnou rozlohu domu.
To přece najdou v katastru nemovitostí.
Ano, u domů postavených po roce 2000 jsou údaje z katastru velmi přesné. Velká část české zástavby ovšem vznikala v 19. a 20. století, záznamy z té doby přitom nemusí být přesné. Proto se i s pomocí umělé inteligence snažíme klientovi pomoci. Navrhneme, co do pojistné částky nebo rozměru stavby započítat. Na webu máme vizualizaci s domečkem, aby si to klient lépe představil. Velkým přínosem jsou naše data.
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Každý třetí pojištěný dům v Česku je u nás, jako nástupce České pojišťovny máme historicky obrovské množství dat, kromě toho využíváme i řadu veřejných a neveřejných zdrojů, například údaje z RÚIAN, takže dokážeme s velkou přesností určit zastavěnou plochu domu.
Hodnotu domácnosti lidé často podceňují
A jak se určuje hodnota u pojištění domácnosti?
Tam je to složitější než u stavby. Platí, že menší byty mají větší vybavenost na metr čtvereční a vstupuje do toho řada dalších faktorů včetně lokality. Proto doporučujeme, aby si lidé udělali přehled všech hodnotnějších věcí, od nábytku přes oblečení po elektroniku. To spousta lidí podceňuje a vůbec nezná hodnotu svého vybavení. Snadno pak zapomenou na drahý konferenční stůl nebo kabelku. Je důležité, aby seznam připravovali oba partneři, protože každý vnímá hodnotu věcí jinak.
Klimatická rizika mění pojišťovnictví
V čase pak roste nejen hodnota majetku, ale i hrozba nových rizik. Třeba tornáda, která v Česku dřív nebývala, silnější povodně, vichřice. Jak s tím pracujete?
Změnu klimatu vnímáme jako obrovské riziko, se kterým se musíme naučit pracovat. Je to dnes největší a nejčastější téma napříč celou branží. Děláme vše pro to, abychom předešli překvapením, jakým byly pro většinu pojišťoven ničivé povodně na severní Moravě v roce 1997. Patříme k prvním v Evropě, kdo začal dělat povodňové mapy. Jde o nástroj, na základě kterého dokážeme určit a ohodnotit riziko. I díky tomu se při povodních před dvěma lety povedlo pokrýt většinu škod do tří až čtyř měsíců, byť rozsah byl obrovský.
Podobný přístup bude třeba zavést i u větru, budeme muset rozlišovat větrnější lokality. Pracujeme také s riziky sucha, protože průměrná teplota stoupá. Začali jsme pojišťovat smršťování základové půdy v důsledku extrémního sucha. Pokud máte dům na jílovité půdě a teplota stoupá, podklad pod domem se může zmenšovat a praskat. Projeví se to například prasklinami ve zdech, které už dnes dokážeme zlikvidovat.
Jaké škody nejčastěji řešíte?
Přestože se hodně mluví o katastrofických nebezpečích spojených právě s přírodními živly, nejčastější škodou jsou vodovodní poruchy, například prasklá potrubí. Druhou nejčastější škodou jsou pak rozbitá skla.
Řešili jste i něco vyloženě kuriozního?
Nedávno jsme měli případ z jižní Moravy, kde střešní krytinu poškodila ryba. Nejdřív jsem tomu nevěřil, ale klient měl pečlivou fotodokumentaci. Nakonec jsme dospěli k závěru, že rybu upustil letící pták, a protože padala z velké výšky, zvládla poškodit pár tašek.
Jan Pinkava
Od roku 2016 působí jako produktový manažer majetkového pojištění v Generali České pojišťovně, předchozí zkušenosti získával ve společnostech Wüstenrot nebo Allianz. V oboru se pohybuje déle než 25 let, dlouhodobě se věnuje řízení produktů, optimalizaci procesů a rozvoji služeb.
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