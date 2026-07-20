Dceřinky Agrofertu nevrátily milionové podpory. Fond je žaluje
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 společností z holdingu Agrofert. Požaduje po nich vrácení podpory v celkové výši 22 milionů korun, kterou podle něj firmy čerpaly v rozporu se zákonem o střetu zájmů. Agrofert už dříve pochybení odmítl.
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) podal žaloby na 28 společností patřících do holdingu Agrofert. Důvodem je podle fondu porušení zákona o střetu zájmů v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš (ANO) poprvé premiérem.
Fond požaduje vrácení podpory v souhrnné výši 22 milionů korun. Dotčené společnosti peníze dobrovolně nevrátily, PGRLF proto přistoupil k soudnímu vymáhání. Informoval o tom na svém webu.
Vyjádření Agrofertu zjišťujeme. Mluvčí holdingu Pavel Heřmanský už dříve uvedl, že firmy jsou přesvědčeny, že postupovaly v souladu se zákonem a dotačními pravidly. „Jsme připraveni se bránit i soudní cestou,“ uvedl Heřmanský v červnu pro server iROZHLAS.cz.
Firmy výzvu k vrácení peněz odmítly
„S ohledem na probíhající soudní řízení nebude PGRLF poskytovat k této věci bližší podrobnosti. Další informace bude poskytovat pouze v rozsahu, který nebude mít vliv na probíhající soudní řízení,“ uvedl fond.
PGRLF podáním žalob navázal na předsoudní fázi vymáhání, o níž v první polovině června informoval server iROZHLAS.cz. Fond tehdy vyzval dotčené firmy, aby podporu vrátily dobrovolně.
„Vzhledem k tomu, že k dobrovolnému vrácení podpory nedošlo, přistoupil PGRLF k podání žalob, na jejichž základě je uplatňován nárok na vrácení podpory v souhrnné výši 22 milionů korun,“ uvedl fond.
Kterých konkrétních firem se žaloby týkají, PGRLF neupřesnil.
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Evropská komise i české soudy v minulosti dospěly k závěru, že Babiš během svého prvního působení v čele vlády střet zájmů nevyřešil. Přestože Agrofert vložil do dvou svěřenských fondů, měl si na holding zachovat vliv.
Právě podpory poskytnuté v letech 2017 až 2021 nyní PGRLF požaduje zpět. Agrofert závěry o porušení zákona dlouhodobě odmítá.
PGRLF nabízí více než deset programů podpory. Poskytuje peníze například na pojištění, nákup zemědělské půdy a techniky nebo úhradu části úroků z komerčních úvěrů. Prostředky získává ze státního rozpočtu a z výnosů vlastní činnosti. Jediným akcionářem fondu je Česká republika, jejíž práva vykonává ministerstvo zemědělství.
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Babiš považuje současný střet zájmů za vyřešený
Babiš, který byl v prosinci 2025 po vítězství ve sněmovních volbách znovu jmenován premiérem, dlouhodobě odmítá, že by byl ve střetu zájmů.
V únoru 2026 vložil akcie Agrofertu do nově vytvořeného fondu RSVP Trust, který má být během jeho působení ve vládě spravován nezávisle. Babiš tím považuje svůj současný střet zájmů za vyřešený.
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) v dubnu uvedl, že vložení akcií Agrofertu do RSVP Trustu považuje za řešení odpovídající české i evropské legislativě. Podle fondu proto od 20. února 2026 není právní důvod, aby společnosti z Agrofertu nemohly čerpat dotace nebo se účastnit jeho veřejných zakázek.
Toto posouzení se však týká současného uspořádání Agrofertu, nikoli podpor, které holding získal během Babišova prvního premiérského období.
SZIF zároveň už dříve dospěl k závěru, že nebude zpětně vymáhat nárokové evropské dotace, které Agrofert obdržel v letech 2017 až 2021. PGRLF tak v případě svých podpor postupuje odlišně.
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