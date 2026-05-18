Dalibor Martínek: Hypoteční sprint před další krizí
Češi si za duben nabrali rekordní množství hypoték. Tento fakt působí poněkud v nesouladu s geopolitickým děním. Krize v Perském zálivu zvyšuje inflaci, odrazuje od spotřebitelských aktivit. Nové byty v Praze rychle zdražují, přesáhly hranici 180 tisíc korun za metr. Přesto si Češi rekordně půjčují. Proč?
Banky a stavební spořitelny poskytly v dubnu hypoteční úvěry za 61,5 miliardy korun, což je o jedenáct procent víc než před měsícem a o úchvatných 90 procent víc než před rokem. Hypoteční trh je na svém vrcholu. V březnu si novou hypotéku pořídilo sedm a půl tisíce lidí, v dubnu o tisíc víc.
Kde se bere tento apetit po nových půjčkách v době globální nejistoty? Vlastně to dává logiku. Česká národní banka sice na svém posledním zasedání nezvedla úrokové sazby, má prý dostatečnou rezervu, sazby jsou nad inflací. To ovšem implikuje, že ke zvýšení sazeb by mohlo ještě v letošním roce dojít.
Začíná se rodit další podivný nový normál: hypotéky od začátku konfliktu na Blízkém východě zdražují. A to i přesto, že centrální banky se snaží se sazbami nehýbat.
Český sentiment se překlápí do ostražitosti
Hypotéky začaly zdražovat hned v okamžiku amerického útoku na Írán. Podle Swiss Life Hypoindexu se průměrná sazba hypoték zvedla ze 4,89 na 5,19 procenta. Jelikož nikdo neví, jak se bude konflikt dál vyvíjet, je rozumné učinit rozhodnutí teď.
Ceny nemovitostí, starých i nových, rostou zhruba o dvanáct procent ročně. V médiích den co den čteme sdělení developerů, že se málo staví kvůli pomalému povolování nových staveb. Nebo že se dokonce nestaví vůbec kvůli drahým stavebním materiálům a práci. Opět implikace: čeho je málo, bude drahé. Další impuls pro lidi, kteří zvažují hypotéku.
Celkově nyní nepanuje dobré prostředí pro půjčky. Český sentiment se po dvou letech optimismu překlápí do ostražitosti, vyčkávání. Maloobchodní tržby sice v březnu ještě solidně rostly, meziročně o 4,9 procenta. Spotřeba domácností nadále držela růst české ekonomiky. Nicméně veškeré instituce od ČNB po ministerstvo financí odhad růstu ekonomiky korigují směrem dolů.
Zlaté časy před propadem
Růst půjček na bydlení, co do počtu i objemu, je evidentně posledním záchvěvem před očekávaným zpomalením trhu. Je logický: lidé si chtějí ještě na poslední chvíli pořídit bydlení, které zdražuje a zdražovat bude, a to před očekávaným zvýšením inflace a neodvratnou reakcí národní banky v podobě „úpravy“ sazeb.
Vzít si teď hypotéku je sprint v cílové rovince, těsně před páskou. Bankéři očekávají, že letošní rok se bude z hlediska objemu podobat loňskému roku, který byl druhý nejlepší v české historii. Je to jako když Indiana Jones prchal ve filmu Dobyvatelé ztracené archy před obří koulí, která se na něj neodvratně řítila. Totéž se nyní děje na českém hypotečním trhu. Zlaté časy před propadem.