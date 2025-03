Na životko je čas. Generace Z víc řeší pojištění domácích mazlíčků či elektroniky

Nejstarším z nich je letos 29 let a k pojištění přistupují jinak než jejich rodiče či prarodiče. To ale neznamená, že by generace Z byla méně zodpovědná než ty předchozí, jak dokazuje nejnovější průzkum společnosti Delloite. Klasická pojištění (života, zdraví, bydlení aj.) zoomeři, jak se lidem narozeným po roce 1996 také přezdívá, vnímají v životě jako klíčové, ale zatím jsou bez závazků, takže ve svém věku si často pořizují primárně cestovní pojištění nebo „niche“ pojištění – například domácích mazlíčků či elektroniky.

Gen Z přináší do světa pojišťovnictví nové nároky a očekávání. Jde internetovou generaci, která vyrostla s chytrými telefony, sociálními sítěmi a influencery. Mladí lidé mají odlišné spotřební návyky než jejich předchůdci, očekávají nonstop služby šité jim na míru i ekologicky odpovědný přístup pojišťoven. Nově zveřejněný průzkum poradensko-technologické společnosti Deloitte přibližuje, jak mladí Češi a Češky přemýšlejí nad nákupem pojištění a jak by na jejich potřeby pojišťovny měly reagovat.

Stejně jako předchozí generace i čeští Gen Z projevují zájem o základní pojištění (života, zdraví, auta nebo bydlení), protože si uvědomují, jak jsou důležitá (30 %), ale zatím je moc neuzavírají. Preferují dílčí a menší, tzv. „niche“ pojištění, kterými si mohou pojistit to, na čem jim hodně záleží. Kromě cestování například domácí mazlíčky (18 %), elektroniku (16 %) nebo digitální zboží (18 %). Spektrum pojištění, o které má tato generace zájem, je tak vyšší než u předchozích ročníků.

Pojištění pro mladší generace přestává být jen otázkou ceny a rozsahu pojištění. Očekávají jednoduchost, rychlost a produkty odpovídající jejich hodnotám a každodenním potřebám. A v celém procesu uzavírání smlouvy jsou pro ně zcela zásadní digitální technologie.

Cena už není vše

„Podobně jako u mileniálů a generace X rozhodují při uzavírání pojištění především cena a rozsah pojistného krytí, byť právě na cenu jsou Gen Z méně náchylní než předchozí generace. Na významu ale nabývají i další faktory, například rychlost a pohodlí nákupu,“ způsobů při zřizování pojištění. Pokles není tak vysoký, jak jsme si mysleli,“ říká Karel Veselý, partner v oddělení poradenských služeb Deloitte zodpovědný za sektor pojišťovnictví.

Zatímco zmíněné faktory jako rychlost nebo pohodlí nákupu jsou důležité pro 8 procent dotazovaných z generace X, u Gen Z to je zásadní pro 14 procent. Podobný rozdíl panuje u závazků pojišťovny k udržitelnosti. Na ten při zřizování pojištění hledí 6 procent z řad generace X, oproti 13 procentům generace Z.

Zelené pojistky

Tyto trendy tak reflektují témata a životní styl, který je podle dlouhodobých průzkumů pro mladou generaci důležitý. „Gen Z definuje, že se zajímají o zdraví a témata jako longevity a zdravý životní styl, což může mít přesah i do zájmu o ekologickou stopu společností. Pokud finanční instituce dokážou tento faktor v rámci interakce pozitivně komunikovat, mohou u mladých klientů vzbudit větší zájem,“ říká k tématu Michal Korejs, ředitel produktu a underwritingu z NN Životní pojišťovny.

„Potřeby této generace zkrátka vyplývají z jejich specifických problémů. Už dnes je pro ně důležité, že mohou vše vyřídit digitálně, například přes videohovor, a není nutné chodit na pobočku. O volbě produktu bude rozhodovat transparentnost, autentičnost nabídky a poradenství, životní situace nebo zážitek,“ domnívá se Katarína Bobotová, členka představenstva Generali Česká pojišťovna.

Gen Z plánuje a dělá uvědomělá rozhodnutí

Jelikož mladí nemají tolik zkušeností s pojišťovnami, výrazně více se také zaměřují na porovnávání nabídek. Pro uzavření pojištění využívají v průměru významně více kanálů (např. internet, pobočky a poradce pojišťovny, telefonní služby, mobilní aplikace atd.) než generace předchozí. V tomto případě Češi a Češky z generace Z výrazně převyšují evropský průměr. Při uzavírání životního pojištění například tuzemští mladí využívají v průměru 1,8 kanálu, zatímco evropští 1,5. Při pojištění vozidel je to 1,8 kanálu u mladých Čechů a Češek a 1,4 u stejné generace v Evropě.

„Když se o něčem rozhodovala naše generace, šlo o to, aby to bylo výhodné. Abychom dostali lepší podmínky než ostatní. To se ale u generace Z mění. Pro ně je důležitá užitečnost a zážitek. K tomu mohou dopomoci právě sociální sítě a influenceři, kteří se podílejí na vytváření vnímání značky a zvyšují klientský zážitek,“ říká k tématu Jiří Střelický, předseda představenstva ČSOB pojišťovny.

Mladí Češi však rádi zapojují i fyzické kanály jako pobočku pojišťovny, poradce pojišťovny nebo nezávislého zprostředkovatele, zejména při nákupu komplexnějších pojištění jako životní pojištění nebo pojištění nemovitosti.

„Hlavní rozdíl vidím v tom, že Gen Z mají jiná očekávání. Chtějí mít vše rychle srovnané, přehledné, otevřené a potřebují se s někým poradit. Mají tendenci se více vyptávat než jen produkt koupit,“ popisuje generační rozdíly Petr Hrbáček, člen představenstva Allianz pojišťovny.

Jak si získat přízeň mladých

Podle průzkumu Deloitte se dá předpokládat, že s ohledem na jejich silný pocit zodpovědnosti bude této generace zájem o pojištění růst.

A pokud chtějí pojišťovny a makléři přitáhnout mladou generaci, musejí reflektovat její potřeby. Co tedy Generace Z chce?

Budoucí zákazníky mohou získat tak, že jim pomohou zajistit „niche“ potřeby a následně navážou nabídkou na další spolupráci. Pojišťovny také mohou místo zprostředkovatelů zaměřit vývoj produktů přímo na klienty, získat přízeň mladých skrze Gen Z ambasadory nebo přes sekundární cílovou skupinu – jejich rodiče.

„Důležité bude generaci Z porozumět a umět vést dialog. Musíme dbát na to, že Gen Z jsou mnohem sebevědomější, s ohledem na to, jaké nám kladou otázky. Jde o generaci, která má nároky, a skutečně sleduje, co se jí nabízí, a nemá strach si o nic říci,“ říká Eva Poláchová, členka představenstev pojišťoven Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna.

Podle Karla Veselého z Deloitte bude potřeba „zatraktivnit” pojišťovnictví pro mladé výzvou do dalších let. Jaké však přesně služby i jejich rozsah budou požadovat, se podle něj však zcela projeví až ve chvíli, kdy budou vstupovat do věku, se kterým se pojí zásadní životní rozhodnutí – pořízení vlastního bydlení nebo zakládání rodiny.

„Pojišťovny jsou dlouhodobě v situaci, kdy přímá interakce s klientem probíhá často jen na začátku při nákupu produktu a znovu až při pojistné události. To představuje omezený prostor pro klientský zážitek. Jak v takové situaci zaujmout klienta je jednou z největších výzev do budoucna, a to pro celý obor,” dodává expert Deloitte.

Výzkum o postoji českých a evropských Gen Z k nákupu pojištění proběhl v roce 2024 a uskutečnil se v 9 evropských zemích (Česko, Nizozemsko, Španělsko, Francie, Itálie, Německo, Polsko, Maďarsko a Rumunsko) a zúčastnili se ho lidé se stálým zaměstnáním. V každé zemi se do CAWI výzkumu zapojilo přes tisíc respondentů a respondentek.