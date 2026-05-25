Průzkum: Mladí Češi žijí od výplaty k výplatě. Dospělý život odkládají ne z pohodlnosti, ale z nouze
Více než polovina české generace Z a téměř dvě třetiny mileniálů odkládají kvůli nepříznivé finanční situaci zásadní životní rozhodnutí. Největší obavy mají z životních nákladů a nedostupného bydlení. Vyplývá to z nového průzkumu společnosti Deloitte.
Nejde jen o dražší nájmy, hypotéky nebo účty za energie. Mladým Čechům se čím dál častěji komplikuje samotné plánování dospělého života. Vlastní bydlení, rodina, kariéra nebo větší životní změny se pro část z nich odsouvají na později.
Podle průzkumu Deloitte Gen Z & mileniálové odkládá kvůli financím zásadní životní rozhodnutí 53 procent českých příslušníků generace Z a 62 procent mileniálů. Největší obavy mají mladí lidé z životních nákladů, nedostupného bydlení, politické nestability, válek a mezinárodních konfliktů.
„Může se zdát, že čeští mileniálové a Gen Z odkládají zásadní životní rozhodnutí, anebo se jim do určité míry vyhýbají. Opak je ale pravdou. V dnešním světě plném nejistot a neustálých změn pouze přijímají jiný přístup – jednají o důležitých věcech s rozvahou a promyšleně,“ říká Andrea Černá, expertka na HR trendy a manažerka ve společnosti Deloitte.
Ceny bydlení v Česku rostly v posledních 15 letech rychleji než mzdy. Vlastní bydlení mezi lety 2010 a 2025 zdražilo o 158 procent, zatímco průměrné mzdy se za stejné období zvýšily o 106 procent. Dostupnost vlastního bydlení se tak zhoršila.
Největší strach? Náklady a bydlení
Životní náklady označilo za jednu z největších obav 43 procent českých mileniálů a 35 procent příslušníků generace Z. Druhým velkým tématem je politická nestabilita, války a mezinárodní konflikty. Ty zmiňuje 31 procent mileniálů a 23 procent Gen Z. Mileniálové se zároveň častěji obávají obecného směřování Česka, zatímco mladší generace má výrazněji starost o duševní zdraví svých vrstevníků.
Podle Černé je patrné, že význam geopolitiky a domácího politického dění oproti loňsku výrazně vzrostl. Zatímco loni se politická nestabilita u generace Z nevešla mezi tři nejzásadnější témata, letos je pro obě skupiny druhou nejčastější obavou.
Vlastní bydlení se mladým vzdaluje
Nejviditelnější finanční překážkou zůstává bydlení. Vlastní bydlení si podle průzkumu nemůže dovolit 55 procent českých mileniálů a 59 procent příslušníků generace Z. To je více než u jejich vrstevníků ve světě, kde stejný problém zmiňuje 40 procent mileniálů a 51 procent Gen Z.
Téměř polovina respondentů z obou generací v Česku i ve světě zároveň uvádí, že žije od výplaty k výplatě. Finanční nejistotu pociťuje 49 procent českých mileniálů a 38 procent příslušníků generace Z.
„Česko se už několik let řadí mezi země s nejhorší dostupností nového bydlení v Evropě. Nejvíce tato situace dopadá právě na mladou generaci. Stejně jako loni, ani letos zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měla rychle zlepšit. Pokud chceme tento trend zvrátit, budeme potřebovat mnohem intenzivnější bytovou výstavbu a současně jednodušší schvalovací procesy,“ říká Petr Hána, ředitel oddělení nemovitostí a stavebnictví ve společnosti Deloitte.
Bydlení rozhoduje i o práci
Dostupnost bydlení se mladým lidem nepromítá jen do soukromého života. Ovlivňuje i kariérní rozhodování. U české generace Z má toto téma vliv na výběr práce v 74 procentech případů, u mileniálů v 71 procentech. V obou případech jde o vyšší podíl než u vrstevníků u respondentů ze zbytku světa (69 %, resp. 64 %)
Jinými slovy: práce už pro mladé není jen otázkou platu, oboru nebo smyslu. Stále častěji jde i o to, zda jim vůbec umožní zaplatit život ve městě, kde chtějí nebo potřebují žít.
Duševní zdraví se lepší, stres zůstává
Průzkum zároveň ukazuje, že duševní zdraví mladých se v některých ukazatelích zlepšuje. Jako dobré nebo velmi dobré ho hodnotí 59 procent české generace Z a 55 procent mileniálů. Přibližně pětina respondentů ho ale stále vnímá jako špatné nebo velmi špatné.
Stres zůstává každodenní realitou. Neustále nebo po většinu času se ve stresu cítí 32 procent mileniálů a 29 procent příslušníků generace Z. U mladší generace přitom podíl lidí zažívajících permanentní nebo téměř permanentní stres oproti loňsku klesl, zatímco u mileniálů naopak vzrostl.
„Navzdory narůstajícím vnějším tlakům si velká část mladých z generace Z i mileniálů zachovává pozitivní pohled na budoucnost. Obě generace jsou letos optimističtější ohledně své osobní finanční budoucnosti než ohledně širší ekonomiky. Platí, že se duševní zdraví zlepšuje, ale stres zůstává u mladých lidí každodenní realitou,“ shrnuje Černá.
Aktuálního ročníku průzkumu Deloitte Gen Z & mileniálové se zúčastnilo 22 595 respondentů ze 44 zemí včetně České republiky. Sběr dat proběhl na přelomu let 2025 a 2026. Deloitte do generace Z řadí respondenty narozené mezi lednem 1995 a prosincem 2007, mezi mileniály pak ty, kteří se narodili mezi lednem 1983 a prosincem 1994.
