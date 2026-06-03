Penzijko čeká velká reforma. Mladí mají dostat víc, fondům klesnou poplatky
Ministerstvo financí chystá rozsáhlou reformu penzijního spoření. Návrh má zvýhodnit klienty do 30 let, snížit poplatky penzijním společnostem a během deseti let ukončit staré transformované fondy, které podle resortu brzdí výnosy střadatelů.
Podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší, zavedou se nová zvýhodnění. U většiny typů spoření se mají zrušit poplatky za výkon a snížit poplatky za správu. Návrh zákona vloží ministerstvo financí ve čtvrtek do připomínkového řízení a vláda by ho měla projednat do konce června. Novinářům to řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Mladým má stát spoření zatraktivnit
Změny mají podle ministerstva především zatraktivnit penzijní spoření pro mladé lidi. Resort chce, aby si lidé začali na stáří odkládat peníze dříve a aby měli po odchodu do důchodu vyšší doplňkový příjem ke státní penzi.
Schillerová uvedla, že reforma má klientům pomoci dosáhnout na vyšší rentu. Zároveň by podle ní měly změny zvýšit výnosy střadatelů na úkor penzijních společností.
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Fondům mají klesnout poplatky
Jedním z hlavních bodů návrhu je omezení poplatků, které si penzijní společnosti účtují. U většiny typů spoření mají skončit poplatky za výkon a zároveň se mají snížit poplatky za správu.
Ministryně výši současných poplatků označila za jednu z nejvyšších v Evropě. Podle ministerstva by jejich snížení mělo znamenat, že větší část výnosu zůstane klientům.
Staré transformované fondy mají skončit
Ministerstvo financí chce také navrhnout, aby do deseti let skončily transformované penzijní fondy. Jejich nastavení podle Schillerové brání efektivnějšímu zhodnocování úspor.
Transformované fondy musejí každý rok vykázat kladné zhodnocení prostředků. To je nutí investovat velmi opatrně, což snižuje možnost dosáhnout vyšších výnosů, zejména v dlouhém období.
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Názory
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Třetí pilíř má být důležitější oporou důchodu
Penzijní spoření patří do třetího pilíře českého důchodového systému. Je dobrovolné a má lidem pomoci zmírnit pokles příjmů po odchodu do důchodu. Systém dnes tvoří starší penzijní připojištění v transformovaných fondech a novější doplňkové penzijní spoření. Do transformovaných fondů už noví účastníci vstupovat nemohou.
Stát ke spoření vyplácí příspěvek a umožňuje daňové odpočty. Na konci prvního čtvrtletí letošního roku bylo podle ministerstva financí v penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření celkem 3,91 milionu neukončených smluv. Z toho 1,69 milionu připadalo na starší penzijní připojištění a 2,22 milionu na doplňkové penzijní spoření.
Reforma míří do připomínek
Návrh nyní zamíří do připomínkového řízení. Kabinet by se jím měl zabývat do konce června.