Jarní tání hypoték může překazit zdražující ropa

iStock
nst
nst

Průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu v březnu klesla na 4,89 procenta. Jde o drobný sezónní pokles typický pro začátek jara. Další vývoj však bude záviset na inflaci a vývoji cen energií, které mohou sazby hypoték znovu ovlivnit směrem nahoru.

Průměrná nabídková sazba hypoték v Česku v březnu mírně klesla. Podle Swiss Life Hypoindexu se snížila na 4,89 procenta, což představuje pokles o čtyři bazické body oproti únoru. Jde spíše o kosmetickou změnu, která odpovídá tradičnímu jarnímu oživení hypotečního trhu.

Měsíční splátka hypotéky ve výši 3,5 milionu korun se splatností 25 let tak při této sazbě vychází zhruba na 20 240 korun.

Podle odborníků jde o sezónní efekt, který se na hypotečním trhu opakuje prakticky každý rok.

„Začátek jara bývá obdobím, kdy banky zvyšují aktivitu a snaží se přilákat nové klienty atraktivnější nabídkou. Jde o poměrně pravidelný sezónní efekt,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Hypoteční sazby se pod hranici pěti procent dostaly už v září loňského roku a od té doby se drží těsně pod touto psychologickou hranicí. Oproti letům 2022 až 2024 je současná situace podle analytiků výrazně příznivější. Tehdy totiž sazby často přesahovaly i šest procent.

Vlastní bydlení zůstává pro mladé Čechy velkým tématem – a zároveň stále hůře dosažitelným cílem. Hypotéku má v současnosti každý šestý člověk do 30 let. Další téměř čtvrtina si ji plánuje vzít během příštích tří let. Přesto se třetina mladých smířila s tím, že na své ideální bydlení nikdy nedosáhne. Nejčastěji uvádějí vysoké ceny nemovitostí a nedostupné hypotéky. Vyplývá to z průzkumu pro společnost Xella, kterého se zúčastnilo 1 050 respondentů ve věku 18 až 30 let.

Banky s dalším zlevňováním spěchat nebudou

Hypoteční trh se podle analytiků v posledních měsících stabilizoval. Inflace postupně klesla a Česká národní banka začala snižovat základní úrokové sazby. Ty se s určitým zpožděním promítají také do cen hypoték.

Výraznější pokles úroků ale zatím nelze očekávat.

„Dramatické změny v řádu celých procentních bodů pravděpodobné nejsou. Banky budou reagovat na vývoj sazeb České národní banky i na konkurenci na trhu,“ říká Sýkora.

Česká mediánová domácnost je podobně bohatá jako ta v Německu. Rozdíl je ale ve struktuře majetku. Většina majetku českých domácností je „zamčená“ v nemovitostech, zatímco finanční aktiva zůstávají upozaděná. Domácnosti pak hůř reagují na výpadky příjmů. Upozorňuje na to nová analýza.

Ropa může hypotéky znovu zdražit

Další vývoj však může ovlivnit situace ve světě. Rostoucí ceny energií a geopolitické napětí mohou znovu tlačit na inflaci.

„Už delší dobu říkáme, že úrokové sazby hypoték spíše stagnují. Bohužel se ale objevuje stále více faktorů, které by je mohly znovu posunout směrem nahoru. Klíčovou roli hraje inflace v Česku. Od ní se odvíjejí takzvané úrokové swapy, tedy zjednodušeně řečeno cena peněz pro banky. A právě ty mají velký vliv na to, jakou úrokovou sazbu nakonec klient u hypotéky dostane,“ říká Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.

Napětí a vojenské operace na Blízkém východě už nyní zvedly ceny ropy i pohonných hmot. Pokud by zdražování pokračovalo, mohlo by se podle analytiků promítnout do inflace a následně i do úrokových sazeb.

„Banky se proto do výrazného zlevňování hypoték v nejbližší době hnát nebudou. Spíše budou vyčkávat, jak se situace ve světě vyvine,“ uzavírá Kadeřábek.

Průměrné nabídkové sazby u jednotlivých fixací
Fixace Do 80 % LTV Nad 80 % LTV
1 rok 4,78 % 5,06 %
3 roky 4,50 % 4,81 %
5 let 4,77 % 5,08 %
10 let 5,52 % 5,78 %
Zdroj: Hypoindex

 

V Česku i v celé Evropě je potřeba uklidit realitní trh, tvrdí Hendrik Meyer z EHS

Hledání nájmu v realitní kanceláři, ilustrační foto
profimedia.cz
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Realitní portál Bezrealitky přichází s novou službou. Nabízí zájemcům takzvaného realitního specialistu, který provede procesem prodeje, ovšem za výrazně nižší ceny než standardní realitní makléř. V podstatě tím vyhlásil obchodní válku realitním makléřům.

Makléři berou provize čtyři až pět procent z prodeje, říká Hendrik Meyer, generální ředitel společnosti European Housing Services (EHS), pod kterou Bezrealitky spadá. To je podle něj nepřiměřeně moc a vysvětluje tento postoj. Za posledních deset let se ceny nemovitostí víc než zdvojnásobily, čili dvakrát větší jsou i marže makléřů. Jenže mezitím výrazně pokročila digitalizace. „Makléři mají víc peněz za méně práce,“ říká Meyer.

Meyerova skupina působí rovněž v Německu nebo v Rakousku. I tam chce přivést svou revoluci v maržích. „Cílem je v Evropě uklidit,“ říká Meyer. Bezrealitky se dvacet let své existence dostala z polohy inzertního portálu do stavu, kdy je schopná nabídnout plný servis, ovšem za nižší ceny než konkurence.

Rozhovor s Hendrikem Meyerem vychází již zítra ráno v rámci podcastu Realitní Club. Všechny díly najdete zde 

„V Česku jsme s tímto projektem nejdál. Zkušenosti předáváme do Německa nebo Rakouska,“ popisuje ředitel Meyer. „Nacházíme se v bodu zlomu na realitním trhu.“ Podle Meyera hned první zkušenosti ukazují neuvěřitelný zájem.

Realitní službu je podle něj možné postavit digitálně, on-line a efektivně, bez přemrštěných marží obchodníků. Neexistuje podle něj žádné super know-how makléřů, za které by měl zákazník platit takové sumy. V Praze si podle Meyera berou makléři třista čtyřista tisíc za jeden prodej. „Když jsem si kupoval před lety dům v Praze, makléř mi jenom otevřel dveře, neřekl ani slovo. Jeho přidaná hodnota byla nulová,“ líčí osobní zážitek.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Nafta skokově zdražila o pět korun. A může přijít další šok

Čerpací stanice
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Nafta v Česku se v sobotu průměrně celorepublikově prodávala za 38,01 Kč/l. Hranici 38 korun za litr překročila poprvé od května 2024, vyplývá z dnes zveřejněných dat společnosti CCS. O týden dříve, 28. února, se nafta podle stejné statistiky prodávala za 33,10 Kč/l. Za týden tak podražila o pět korun za litr, neboli o bezmála 15 procent. Benzin se včera prodával za 35,92 Kč/l, tedy o necelých sedm procent dráže než o týden dříve. Benzín je tak nejdražší od března 2025.

K prudkému nárůstu cen pohonných hmot v Česku dochází v důsledku stupňujícího se konfliktu na Blízkém východě. V jeho důsledku došlo k praktickému uzavření Hormuzského průlivu pro obchodní plavidla i tankery, které tak z oblasti Perského zálivu nemohou vyvážet surovou ropu a ropné produkty, ale ani suroviny typu zemního plynu, čpavku, močoviny či třeba helia. Dochází tak k výraznému poklesu nabídky těchto surovin na světovém trhu, čehož důsledkem je i dramatický vzestup velkoobchodních cen paliv typu benzínu či nafty na příslušných burzách, třeba té rotterdamské, jejž pak do cen promítají nakonec i tuzemské čerpací stanice.

V nadcházejícím týdnu je třeba počítat s dalším zdražením ropy a pokračujícím růstem cen pohonných hmot v Česku, které tak mohou zdražit o další 3 až 5 Kč/l. Situace na Blízkém východě se totiž komplikuje a klíčoví producenti ropy a zemního plynu v Perském zálivu, jako jsou Saúdská Arábie, Katar, Kuvajt či Spojené arabské emiráty, musí omezovat svoji produkci z důvodu nemožnosti ji v dosavadním rozsahu vyvážet do světa.

 

Saúdskoarabská burza je navzdory komplikujícímu se konfliktu dnes převážně v zeleném, její hlavní index Tadawul přidává zhruba 2 %. Nahoru ji táhne ropný kolos Saudi Aramco. Akcie této sedmé největší společnosti světa dle tržní kapitalizace přidávají 4,3 procenta (viz. graf Bloombergu výše). Minulou neděli, v prvotní reakci na zahájení úderu USA a Izraele na Írán, vzrostly o 3,4 procenta.

Aramco těží z vysokých cen ropy, které zvyšují jeho ziskovost. Dnešní vývoj jeho akcií tedy předznamenává další, zítřejší výrazný nárůst cen ropy. Výraznější, než jaký nastal v pondělí tohoto týdne, kdy ropa Brent zdražila o 8,4 procenta.

Pokud by dnes akcie kolosu Aramco uzavřely tam, kde jsou nyní, lze sázet na vyšší nárůst cen ropy v porovnání s minulým pondělím, takže její cena, v pátek bezmála 93 dolarů za barel, by se už zítra přehoupla přes 100 dolarů za barel. To právě vyvolá další citelný tlak na růst cen pohonných hmot v Česku.

