Jarní tání hypoték může překazit zdražující ropa
Průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu v březnu klesla na 4,89 procenta. Jde o drobný sezónní pokles typický pro začátek jara. Další vývoj však bude záviset na inflaci a vývoji cen energií, které mohou sazby hypoték znovu ovlivnit směrem nahoru.
Průměrná nabídková sazba hypoték v Česku v březnu mírně klesla. Podle Swiss Life Hypoindexu se snížila na 4,89 procenta, což představuje pokles o čtyři bazické body oproti únoru. Jde spíše o kosmetickou změnu, která odpovídá tradičnímu jarnímu oživení hypotečního trhu.
Měsíční splátka hypotéky ve výši 3,5 milionu korun se splatností 25 let tak při této sazbě vychází zhruba na 20 240 korun.
Podle odborníků jde o sezónní efekt, který se na hypotečním trhu opakuje prakticky každý rok.
„Začátek jara bývá obdobím, kdy banky zvyšují aktivitu a snaží se přilákat nové klienty atraktivnější nabídkou. Jde o poměrně pravidelný sezónní efekt,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.
Hypoteční sazby se pod hranici pěti procent dostaly už v září loňského roku a od té doby se drží těsně pod touto psychologickou hranicí. Oproti letům 2022 až 2024 je současná situace podle analytiků výrazně příznivější. Tehdy totiž sazby často přesahovaly i šest procent.
Vlastní bydlení zůstává pro mladé Čechy velkým tématem – a zároveň stále hůře dosažitelným cílem. Hypotéku má v současnosti každý šestý člověk do 30 let. Další téměř čtvrtina si ji plánuje vzít během příštích tří let. Přesto se třetina mladých smířila s tím, že na své ideální bydlení nikdy nedosáhne. Nejčastěji uvádějí vysoké ceny nemovitostí a nedostupné hypotéky. Vyplývá to z průzkumu pro společnost Xella, kterého se zúčastnilo 1 050 respondentů ve věku 18 až 30 let.
Banky s dalším zlevňováním spěchat nebudou
Hypoteční trh se podle analytiků v posledních měsících stabilizoval. Inflace postupně klesla a Česká národní banka začala snižovat základní úrokové sazby. Ty se s určitým zpožděním promítají také do cen hypoték.
Výraznější pokles úroků ale zatím nelze očekávat.
„Dramatické změny v řádu celých procentních bodů pravděpodobné nejsou. Banky budou reagovat na vývoj sazeb České národní banky i na konkurenci na trhu,“ říká Sýkora.
Česká mediánová domácnost je podobně bohatá jako ta v Německu. Rozdíl je ale ve struktuře majetku. Většina majetku českých domácností je „zamčená" v nemovitostech, zatímco finanční aktiva zůstávají upozaděná. Domácnosti pak hůř reagují na výpadky příjmů. Upozorňuje na to nová analýza.
Ropa může hypotéky znovu zdražit
Další vývoj však může ovlivnit situace ve světě. Rostoucí ceny energií a geopolitické napětí mohou znovu tlačit na inflaci.
„Už delší dobu říkáme, že úrokové sazby hypoték spíše stagnují. Bohužel se ale objevuje stále více faktorů, které by je mohly znovu posunout směrem nahoru. Klíčovou roli hraje inflace v Česku. Od ní se odvíjejí takzvané úrokové swapy, tedy zjednodušeně řečeno cena peněz pro banky. A právě ty mají velký vliv na to, jakou úrokovou sazbu nakonec klient u hypotéky dostane,“ říká Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.
Napětí a vojenské operace na Blízkém východě už nyní zvedly ceny ropy i pohonných hmot. Pokud by zdražování pokračovalo, mohlo by se podle analytiků promítnout do inflace a následně i do úrokových sazeb.
„Banky se proto do výrazného zlevňování hypoték v nejbližší době hnát nebudou. Spíše budou vyčkávat, jak se situace ve světě vyvine,“ uzavírá Kadeřábek.
|Fixace
|Do 80 % LTV
|Nad 80 % LTV
|1 rok
|4,78 %
|5,06 %
|3 roky
|4,50 %
|4,81 %
|5 let
|4,77 %
|5,08 %
|10 let
|5,52 %
|5,78 %
