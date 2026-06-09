Češi dnes pojišťují domácí mazlíčky nebo sportovní vybavení, u bydlení mají pořád rezervy
Pojištění nemovitosti se pro spoustu lidí stalo standardem, nahrávají tomu ostatně i banky, které krytí vyžadují při čerpání hypotéky. Problémem je, že spousta lidí nedokáže správně určit velikost svého domu a ne vždy jim pomůže katastr. „Velká část české zástavby ovšem vznikala v 19. a 20. století, záznamy z té doby přitom nemusí být přesné,“ říká Jan Pinkava z Generali České pojišťovny.
Pořád platí, že Češi raději pojistí majetek než své zdraví?
Myslím, že ano. Stále je to o tom, že v majetku lidé vidí hodnotu, pokrytí trhu majetkovým pojištěním je proto rozhodně větší než u životního pojištění.
Co dnes nejčastěji pojišťujete?
Pokud se bavíme o občanském majetkovém pojištění, jsou to především rodinné domy. Propojištěnost je tam poměrně vysoká. Kde naopak mají Češi rezervy, je pojištění domácnosti, tedy vybavení bytů a domů. Trochu zanedbávají i pojištění samotných bytových jednotek, často to nechávají na SVJ a družstvech. Pojišťují je teprve tehdy, když byt nějak zhodnocují, rekonstruují nebo upravují.
Mazlíčci jako členové rodiny
Je něco, co dnes pojišťujete víc než dřív?
Obrovským trendem je pojištění domácích mazlíčků. Pes nebo kočka jsou pro mnoho klientů členem rodiny, požadavky jsou tak čím dál náročnější. Dnes už se lidé doptávají třeba i na to, jestli kryjeme speciální výcviky nebo psychiatry pro zvířata.
A kryjete?
Zatím ne, ale kdo ví, co bude za rok.
Životní pojištění často prohraje s hypotékou, nájmem, dětmi i rezervou. Simplea proto přichází s produktem Start, který mladým lidem zlevňuje vstup do pojistné ochrany. Nejde ale o levnou pojistku navždy. Cena se má každý rok měnit podle věku klienta.
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Životní pojištění často prohraje s hypotékou, nájmem, dětmi i rezervou. Simplea proto přichází s produktem Start, který mladým lidem zlevňuje vstup do pojistné ochrany. Nejde ale o levnou pojistku navždy. Cena se má každý rok měnit podle věku klienta.
Co dalšího Češi pojišťují?
Například zahradní techniku nebo sportovní vybavení. To má rostoucí tendenci. V rámci pojištění domácnosti je to sice automaticky zahrnuto, pokud ale klient preferuje širší ochranu, například kvůli cestám do zahraničí se sportovním vybavením, pak zvolí zájmové pojištění. A nejsou to jen kola nebo lyže, ale i spousta dalšího vybavení. Nerozlišujeme, jestli pojistíme golfové hole nebo paddleboard. Vidíme třeba i fenomén maratonů a cest do zahraničí za různými běžeckými závodu, i to se do pojištění promítá. Kromě toho si dnes lidé daleko víc uvědomují i další pojistná nebezpečí, která je třeba zvážit.
Jak se to projevuje?
Častěji řeší třeba věci v zavazadlovém prostoru auta nebo poškození fasád a plotů zvířaty. To dřív vůbec nebylo běžné, stejně tak ani riziko atmosférických srážek. Před deseti lety se takové pojištění vůbec nenabízelo, dnes si ho klienti v rámci pojistek sjednávají stále víc.
All risk pojištění obrací logiku
Dnes jsou k dispozici i all risk varianty pojištění. Kdy dávají smysl?
All risk pojištění funguje na obrácené logice, než bylo u pojištění zvykem. Dřív jste si vybírali z pojistných rizik a volili, co všechno chcete mít ve smlouvě. All risk to obrací a říká, že co není přímo vyloučeno, je automaticky pojištěno. Jsou tam i pojistná nebezpečí jako technické poruchy, takže se tato varianta automaticky nabízí klientům s fotovoltaikou, tepelnými čerpadly nebo dražšími či novějšími nemovitostmi. Když dnes stavíte, musíte se vejít do energetické třídy A nebo B, takže technologií je v domácnosti celá řada, domy mají rekuperaci nebo čističky odpadních vod. Je to ale také o chytré domácnosti a dalších technologiích.
Nejstarším z nich je letos 29 let a k pojištění přistupují jinak než jejich rodiče či prarodiče. To ale neznamená, že by generace Z byla méně zodpovědná než ty předchozí, jak dokazuje nejnovější průzkum společnosti Deloitte. Klasická pojištění (života, zdraví, bydlení aj.) zoomeři, jak se lidem narozeným po roce 1996 také přezdívá, vnímají v životě jako klíčové, ale zatím jsou bez závazků, takže ve svém věku si často pořizují primárně cestovní pojištění nebo „niche“ pojištění – například domácích mazlíčků či elektroniky.
Na životko je čas. Generace Z víc řeší pojištění domácích mazlíčků či elektroniky
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Nejstarším z nich je letos 29 let a k pojištění přistupují jinak než jejich rodiče či prarodiče. To ale neznamená, že by generace Z byla méně zodpovědná než ty předchozí, jak dokazuje nejnovější průzkum společnosti Deloitte. Klasická pojištění (života, zdraví, bydlení aj.) zoomeři, jak se lidem narozeným po roce 1996 také přezdívá, vnímají v životě jako klíčové, ale zatím jsou bez závazků, takže ve svém věku si často pořizují primárně cestovní pojištění nebo „niche“ pojištění – například domácích mazlíčků či elektroniky.
Jaké jsou výluky?
Když pominu věci jako válečné konflikty nebo ekologické škody, které jsou dnes coby výjimky definované v podstatě na nadnárodní úrovni, jsou to zejména estetické škody. Ty jsou vyloučeny jednoduše proto, že obvykle nemají dopad na funkčnost zařízení. I tam se ale postupně posouváme, estetické škody lze uplatnit u poškozené fasády nebo vnitřních stavebních součástí. Nejčastěji se s estetickou škodou setkáváme při poškození plovoucí podlahy nebo obkladů v koupelně, například u vodovodních škod. Dále je vyloučeno to, co vzniká běžným opotřebením.
Předpokládám, že all risk varianta bude dražší než běžné balíčky pojištění. Kdy se třeba tolik nevyplatí?
Nutno podotknout, že se nejedná o žádné desetitisíce korun ročně. Například pro rodinný dům s hodnotou šest milionů se roční all risk pojistné pohybuje kolem pěti tisíc korun. Menší využití ale vnímám u bytových jednotek, tedy pokud tam nejsou moderní technologie. I to se ale postupně mění, fotovoltaické panely stále častěji vídáme i na balkonech, terasách nebo střechách bytových domů. Tam už bych širší krytí doporučil.
Možná nebude dávat smysl u starých domů před rekonstrukcí.
Ano, ale jakmile dům zrekonstruujete, vyměníte okna a zateplíte, abyste se z energetické třídy G dostali na úroveň A až C, už význam mít bude. Navíc all risk varianty kryjí i neúmyslné škody na majetku. Typicky když couvám a poškodím si garážová vrata. To byl ostatně jeden z důvodů, proč jsme jako první v Česku takové pojištění zavedli. Dnes už je nabídka širší a konkurence se přizpůsobila, a je to právě z toho důvodu, že lidé si způsobovali podobné škody, které jim dřívější pojištění nekryla.
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Podpojištění zůstává problém
Hodně se vždy řešilo podpojištění, kdy buď lidé na začátku špatně odhadnou hodnotu majetku, nebo pojištění neaktualizují, zatímco hodnota bydlení roste. Je to stále tak časté?
Pořád je to téma, míra podpojištění se pohybuje kolem čtyřiceti procent. Teď nemyslím, že by čtyřicet procent smluv bylo podpojištěných, ale když už na podpojištěnou smlouvu narazíme, zpravidla je to právě o tuto hodnotu. Ale postupně takových smluv ubývá, pracují na tom jak jednotlivé pojišťovny, tak přímo i Česká asociace pojišťoven, která na svém webu nabízí kalkulačku pro stanovení orientační pojistné hodnoty stavby.
Jak funguje?
U rodinných domů říká, kolik by měl stát metr čtvereční, aby nedocházelo k podpojištění. Hodnoty dodali kolegové z ČVUT, kteří je pravidelně indexují a hlídají jejich aktuálnost. Jsou tam dvě varianty, jedna se standardním vybavením, tedy běžnými tvárnicemi, střešní krytinou a polystyrenovým zateplením, druhá nadstandardní, kde se do ceny promítají nákladnější, luxusnější či designové prvky. Kalkulačka je volně dostupná, problém je jen to, že řada lidí nezná přesnou rozlohu domu.
To přece najdou v katastru nemovitostí.
Ano, u domů postavených po roce 2000 jsou údaje z katastru velmi přesné. Velká část české zástavby ovšem vznikala v 19. a 20. století, záznamy z té doby přitom nemusí být přesné. Proto se i s pomocí umělé inteligence snažíme klientovi pomoci. Navrhneme, co do pojistné částky nebo rozměru stavby započítat. Na webu máme vizualizaci s domečkem, aby si to klient lépe představil. Velkým přínosem jsou naše data.
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V jakém smyslu?
Každý třetí pojištěný dům v Česku je u nás, jako nástupce České pojišťovny máme historicky obrovské množství dat, kromě toho využíváme i řadu veřejných a neveřejných zdrojů, například údaje z RÚIAN, takže dokážeme s velkou přesností určit zastavěnou plochu domu.
Hodnotu domácnosti lidé často podceňují
A jak se určuje hodnota u pojištění domácnosti?
Tam je to složitější než u stavby. Platí, že menší byty mají větší vybavenost na metr čtvereční a vstupuje do toho řada dalších faktorů včetně lokality. Proto doporučujeme, aby si lidé udělali přehled všech hodnotnějších věcí, od nábytku přes oblečení po elektroniku. To spousta lidí podceňuje a vůbec nezná hodnotu svého vybavení. Snadno pak zapomenou na drahý konferenční stůl nebo kabelku. Je důležité, aby seznam připravovali oba partneři, protože každý vnímá hodnotu věcí jinak.
Klimatická rizika mění pojišťovnictví
V čase pak roste nejen hodnota majetku, ale i hrozba nových rizik. Třeba tornáda, která v Česku dřív nebývala, silnější povodně, vichřice. Jak s tím pracujete?
Změnu klimatu vnímáme jako obrovské riziko, se kterým se musíme naučit pracovat. Je to dnes největší a nejčastější téma napříč celou branží. Děláme vše pro to, abychom předešli překvapením, jakým byly pro většinu pojišťoven ničivé povodně na severní Moravě v roce 1997. Patříme k prvním v Evropě, kdo začal dělat povodňové mapy. Jde o nástroj, na základě kterého dokážeme určit a ohodnotit riziko. I díky tomu se při povodních před dvěma lety povedlo pokrýt většinu škod do tří až čtyř měsíců, byť rozsah byl obrovský.
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Co další přírodní živly?
Podobný přístup bude třeba zavést i u větru, budeme muset rozlišovat větrnější lokality. Pracujeme také s riziky sucha, protože průměrná teplota stoupá. Začali jsme pojišťovat smršťování základové půdy v důsledku extrémního sucha. Pokud máte dům na jílovité půdě a teplota stoupá, podklad pod domem se může zmenšovat a praskat. Projeví se to například prasklinami ve zdech, které už dnes dokážeme zlikvidovat.
Jaké škody nejčastěji řešíte?
Přestože se hodně mluví o katastrofických nebezpečích spojených právě s přírodními živly, nejčastější škodou jsou vodovodní poruchy, například prasklá potrubí. Druhou nejčastější škodou jsou pak rozbitá skla.
Řešili jste i něco vyloženě kuriozního?
Nedávno jsme měli případ z jižní Moravy, kde střešní krytinu poškodila ryba. Nejdřív jsem tomu nevěřil, ale klient měl pečlivou fotodokumentaci. Nakonec jsme dospěli k závěru, že rybu upustil letící pták, a protože padala z velké výšky, zvládla poškodit pár tašek.
Jan Pinkava
Od roku 2016 působí jako produktový manažer majetkového pojištění v Generali České pojišťovně, předchozí zkušenosti získával ve společnostech Wüstenrot nebo Allianz. V oboru se pohybuje déle než 25 let, dlouhodobě se věnuje řízení produktů, optimalizaci procesů a rozvoji služeb.
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