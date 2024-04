Sjednáním pojištění moje práce teprve začíná, říká světově úspěšná poradkyně

Generali Česká pojišťovna byla oceněna jako klientsky nejpřívětivější pojišťovna uplynulého roku. Jaký je podle jedné z jejích nejlepších poradkyň, vítězky soutěže Global Advisor Excellence Contest Jany Šestákové, recept na úspěch v tomto oboru?

Posledních 27 let jste spjata se stejnou pojišťovnou. Jaké byly v roce 1996 vaše začátky?

Když bylo dceři pět let, hledala jsem nějakou klidnější práci, abych na ni měla více času, a tak jsem nastoupila jako podřízený poradce do tehdejší České pojišťovny. Měla jsem štěstí, že mým nadřízeným byl zkušený poradce, který mi ochotně všechno vysvětloval, učil mě pojistné podmínky, sazby a podobně. Dnes to funguje tak, že poradci, kterých je v současné době v Generali České něco přes 4 000, automaticky prochází na začátku i v průběhu své kariéry náročnými testy a školeními, aby dokázali, že svému oboru nejen rozumí, ale také se v něm neustále rozvíjí.

Mezi prací poradce tehdy a dnes je velký rozdíl, že?

Určitě. Například jsme v kanceláři měli jenom jeden počítač s MS-DOS. Tenkrát ještě ani nebyly Windows, tak dávno to je. Měli jsme psací stroje, tužky, kalkulačky a jednu univerzální žádanku s kopírákem, která byla na všechno.

V dobách, o kterých mluvíte, moderní komunikační technologie nijak významně neovlivňovaly životy a vztahy lidí. Jak vnímáte dnešní digitální technologie?

Rozhodně chci jít s dobou. Není možné ustrnout v nějaké nostalgii, ale je potřeba se přizpůsobit současnosti. Někteří by mohli říct, že tyhle moderní komunikační technologie mohou někdy zhoršovat vztahy mezi lidmi, ale mně to naopak pomáhá. Paradoxně mám pocit, že mi digitální technologie umožňují být lidem blíž. A vidí to tak i naši klienti. Spousta z nich si chválí například Klientskou zónu, která jim umožňuje mít informace o pojištění na jednom místě, dostupné online a non-stop. Řadu rutinních záležitostí to usnadní a urychlí, klienti zde ale najdou právě i kontakt na svého poradce, kterého můžou snadno oslovit a probrat s ním vše potřebné.

Každý poradce Generali České pojišťovny má své webové stránky. Na těch vašich je motto „Sjednáním pojištění moje práce nekončí, ale začíná“. Co to znamená v praxi?

Práce poradce je o empatickém přístupu, a to žádná technologie nenahradí. Jsem tu pro klienty 24/7 a stejnou hodnotu se snažím vštípit i členům mého týmu. Nabídkou a uzavřením pojištění moje práce určitě nekončí. Takový pohled nemám ráda a považuji ho za vyloženě zastaralý. Svým klientkám a klientům naopak podávám pomocnou ruku například i v momentech, kdy si zkrátka nejsou jistí, jak mají postupovat při pojistné události. Je pro mě důležité, aby věděli, že se na mě mohou obrátit v podstatě s čímkoliv, ať už fyzicky na pobočce, tak i online.

