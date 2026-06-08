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newstream.cz Reality FOTOGALERIE: Takhle se může proměnit Špindl. Podívejte se na tři návrhy centra

FOTOGALERIE: Takhle se může proměnit Špindl. Podívejte se na tři návrhy centra

Takto si nový Špindl představuje ateliér OV Architekti
Ov Architekti, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Špindlerův Mlýn se přiblížil jedné z největších proměn za poslední dekády. Tři finálové týmy architektonické soutěže odevzdaly návrhy nové podoby centra na levém břehu Labe. Vzniknout má náměstí, návštěvnické centrum, obchody i služby. Do debaty o vítězné podobě se zapojují také místní obyvatelé.

Špindlerův Mlýn má pověst nejznámějšího českého horského střediska. V zimě sem míří lyžaři, v létě turisté, po celý rok se tu střídají hoteloví hosté, majitelé apartmánů i jednodenní návštěvníci. Přesto samotné centrum města dlouhodobě neodpovídá významu místa. Místo jasně čitelného náměstí tu velkou roli hraje doprava, parkování a roztříštěná zástavba.

Novou podobu území na levém břehu Labe teď hledá Penta Real Estate, která urbanisticko-architektonickou soutěž připravuje ve spolupráci s městem Špindlerův Mlýn. Soutěž míří do finále. Dopracované návrhy odevzdaly ateliéry ADR, OV Architekti a Sadovsky & Architects. Právě z těchto tří týmů vzejde návrh, který se stane podkladem pro další jednání o budoucnosti centra.

9 fotografií v galerii

Do soutěže se původně přihlásilo 33 týmů. Finálovou trojici vybrala odborná porota složená z českých i zahraničních architektů a urbanistů. Jejími členy jsou například Igor Marko, architekt a urbanista působící v Londýně, kde spoluzaložil studio Marko&Placemakers, dále Michal Krištof ze studia Chybík + Krištof, architektka Eva Jiřičná nebo architekt Zdeněk Fránek.

„Z celkem 33 přihlášených týmů máme finálovou trojici a každý z návrhů nabízí jiný pohled na to, jak by mohlo vypadat nové centrum města na levém břehu Labe. Všechny ale mají urbanistickou i architektonickou kvalitu potřebnou k tomu, aby vytvořily reprezentativní centrum Špindlerova Mlýna pro další generace,“ říká předseda poroty Igor Marko.

Místo silnice nové náměstí

Společným motivem všech tří návrhů je vytvoření skutečného veřejného centra města. Ve Špindlu má vzniknout nové náměstí, návštěvnické centrum, obchody a služby pro místní obyvatele i turisty. Součástí návrhů je také úprava dopravního řešení. Klíčovou změnou má být přeložka komunikace za budovu pošty. Díky tomu by se v centru uvolnil prostor pro nové náměstí, které má sloužit nejen návštěvníkům, ale i každodennímu životu města.

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Investor v této souvislosti zdůrazňuje, že právě dopravní změna je podmínkou pro vznik kvalitnějšího veřejného prostoru. „Právě přesunutím komunikace za poštu chceme získat prostor pro nové centrální náměstí určené pro setkávání, kulturní akce i každodenní život města. Takové místo si Špindlerův Mlýn zaslouží. Chceme, aby centrum žilo v průběhu celého roku a sloužilo místním obyvatelům stejně dobře jako návštěvníkům,“ říká David Musil, šéf Penta Real Estate.

Podle Musila není cílem pouze kvalitní architektura, ale především celoročně funkční urbanistický koncept pro celé území. To je pro horské středisko zásadní. Špindl totiž v sezonních špičkách čelí náporu turistů, mimo hlavní sezonu se naopak ukazuje, zda město nabízí dost služeb a veřejného prostoru i pro běžný život.

Stavět se může až v roce 2029

Výběr vítězného návrhu ale nebude znamenat okamžitý začátek stavby. Výsledek soutěže má být podkladem pro další jednání města a investora o budoucí podobě území. Řešit se bude zejména výsledný rozsah zástavby, funkční náplň jednotlivých částí projektu a případné úpravy územního plánu. Pokud budou další přípravy a navazující jednání postupovat podle plánu, výstavba nového centra Špindlerova Mlýna by mohla začít v roce 2029.

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Právě proto je součástí soutěže také zapojení veřejnosti. Autoři tří finálových návrhů je představili přímo ve Špindlerově Mlýně, kde o nich debatovali s místními obyvateli, vedením města, investorem i odbornou porotou. Ve finále jsou pražský ateliér ADR architektů Petra Koláře a Aleše Lapky, známý mimo jiné projekty hotelů a interiérů, OV Architekti Jiřího Opočenského, Štěpána Valoucha a Ondřeje Králíka, kteří mají za sebou například oceňované sídlo Lasvitu, a bratislavské studio Sadovsky & Architects vedené Oliverem Sadovským, navazující na někdejší ateliér Vallo Sadovsky Architects.

„Budoucí centrum je pro město a Špindleráky zásadní téma, protože bude sloužit především místním obyvatelům. Proto je důležité, že se ještě před výběrem vítězného návrhu mohou takto aktivně zapojit do rozhodování o jeho podobě,“ říká starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura.

Podněty místních má porota zohlednit při závěrečném rozhodování. Finální workshop poroty s architekty proběhne 19. června.

Špindl není výjimkou. Česká horská střediska se rychle mění a Newstream už podobné proměny popisoval v Peci pod Sněžkou, Velké Úpě, na Ramzové i na Klínovci. Staré prodejny, hotely, rekreační areály nebo nevyužité pozemky ustupují novým apartmánovým domům, resortům a službám. Přináší to investice, ale i otázky, kolik další výstavby horská města a jejich infrastruktura unesou.

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Stavby v Česku dál prodražuje neklidný Blízký východ, rostou ceny potrubí i izolací

Moderní technologie se prosazují ve stavebnictví
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ČTK
ČTK

I v květnu v návaznosti na situaci na Blízkém východě zdražovaly některé typy stavebních materiálů. Ceny rostly například u pěnového polystyrenu a izolací či odpadního potrubí. Vyplývá to z dat Cenové soustavy ÚRS. Situace v Perském zálivu ovlivnila ceny stavebních materiálů již v březnu a dubnu. V souvislosti s boji se zdražily plyn, ropa a další komodity, což se v dřívějších měsících nejvýrazněji propsalo do cen u polystyrenu a výrobků z plastu, asfaltu, oceli či betonu.

V květnu podle cenové soustavy zdražil meziměšíčně pěnový polystyren EPS o 17,1 procenta a pěnové technické izolace o více než desetinu. Hodnota polystyrenu XPS, který v předešlém měsíci výrazně rostl na ceně, zůstala v květnu téměř bez změn. Ceny odpadního potrubí pak meziměsíčně vzrostly o 7,4 procenta a například nádrže na dešťovou vodu o 8,3 procenta.

V dubnu zdražil podle ÚRS pěnový polystyren meziměsíčně o 7,7 procenta a extrudovaný polystyren o 10,5 procenta. Oba typy materiálů se využívají jako tepelná izolace. K zateplování se používají také například fenolické desky, jejichž cena v dubnu vzrostla o 11,2 procenta. V květnu se jejich cena ale nezměnila. Odpadní potrubí v dubnu zdražilo téměř o desetinu, ceny plastových tvarovek a potrubí vzrostly o pět procent. O 7,6 procenta zdražilo také ztracené bednění a o 5,6 procenta asfaltové šindele.

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Cena lodní kontejnerové dopravy do Evropy prudce roste. A to ještě ani nezačala vrcholná sezona

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Ceny kontejnerové lodní dopravy mezi Asií, Amerikou a Evropou v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Důvodem byly konflikt v Perském zálivu, vyšší ceny pohonných hmot, dopravní zácpy v některých asijských přístavech a nárůst poptávky před vrcholnou sezónou pro rezervaci námořní přepravy, uvedla agentura Bloomberg.

duk

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V březnu, tedy hned po izraelsko-amerických útocích na Írán, zdražovaly nejvýrazněji polystyren a výrobky z plastu, asfaltu, oceli či betonu. Ceny pěnového polystyrenu za měsíc vzrostly o téměř 22 procent a extrudovaného polystyrenu o 12,7 procenta. V některých obchodech tyto materiály nebylo možné objednat. O 16,4 procenta zdražily také asfaltové směsi a o 9,1 procenta asfaltové pásy. Ceny ocelových kari sítí vzrostly o více než 11 procent a ocelových betonářských tyčí o 7,6 procenta.

Ze studie společnosti CEEC Research vyplývá, že kvůli situaci na Blízkém východě zaznamenalo zvýšení nákladů 86 procent českých stavebních firem. V průměru jim vzrostly o 15,3 procenta. Boje v Perském zálivu mají vliv na rostoucí ceny energií, pohonných hmot a stavebních materiálů. Téměř polovina firem proto plánuje upravit obchodní strategii. Podle stavebních firem bude mít konflikt v příštích měsících největší dopad na ceny stavebních materiálů, energií a dopravy. Nejcitelněji se zdražování dotýká produktů navázaných na ropu a petrochemický průmysl.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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FOTOGALERIE: Tahle vila vypadá nenápadně. Jenže z každého pokoje vidí na hrad

Vila Vicus na Slovensku
Tomáš Manina, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Rodinná vila v Nitře je přesným opakem okázalých vil, které chtějí ohromit už z ulice. Je nízká, klidná a střídmá. Jenže uvnitř pracuje s výhledem, světlem a materiály tak přesně, že z obyčejného bydlení dělá tichý luxus.

Pod nitranským Zoborem vznikl rodinný dům, který ukazuje jiný typ luxusu než okázalé vily s velkými gesty. Villa od studia sebastian nagy | architects stojí na svahovitém pozemku na okraji Nitry, v místě, kde se město zvedá směrem k lesu a otevírá výhled na centrum, Kalvárii i Nitranský hrad.

Právě výhled byl jedním z hlavních zadání investora. Architekt Sebastian Nagy proto navrhl jednopodlažní dům tak, aby se každá obytná místnost otevírala směrem k jižnímu panoramatu. Výhled tu ale nefunguje jako efektní atrakce. Je součástí každodenního provozu domu, stejně jako světlo, stín, terasa nebo návaznost na zahradu.

Dům s užitnou plochou 158 metrů čtverečních nestaví na velikosti ani okázalosti. Jeho kvalita spočívá v přesné práci s dispozicí, materiály a orientací ke světovým stranám. 

16 fotografií v galerii

Dům, který se nesnaží přehlušit místo

Nejvýraznějším prvkem vily je dřevěná pergola, která obíhá jižní část domu. Nejde jen o designový detail. Pergola spojuje jednotlivé části stavby, vytváří terasy, stíní prosklenou fasádu a zároveň propojuje interiér se zahradou. V zimě dům využívá slunce, které proniká přes jižní okna. V létě naopak pergola pomáhá interiér chránit před přehříváním. Dům tak neřeší komfort okázalými technologiemi, ale chytrou orientací, stínem a proporcemi.

Vila na Bali

Bali místo Smíchova. Čeští investoři kupují vily na druhém konci světa

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Za cenu menšího bytu v Praze prodávají čeští developeři na Bali vily s bazénem a slibují výnos kolem dvanácti procent. První projekt je vyprodaný, další v přípravě.

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Architekt pracoval v návrhu jen s omezenou, ale velmi promyšlenou paletou materiálů. Spišský travertin přechází z interiéru až na terasu, takže se hranice mezi domem a zahradou přirozeně rozmazává. Dřevo se objevuje na podlahách, v pergole i v přiznaném krovu. Interiér doplňují hliněné omítky, exteriér surový kámen a žulové kostky.

Dispozice je praktická: převýšený obytný prostor s kuchyní a jídelnou, hlavní ložnice, dva dětské pokoje, dvě koupelny a technické zázemí. Na severní straně je také letní kuchyně. Dům nesází na efektní gesta, ale na promyšlené propojení jednotlivých částí. Interiér, terasa, zahrada a výhled nejsou oddělené světy. Fungují jako jeden celek.

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