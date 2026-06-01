newstream.cz Money Neúsporné budovy? Nové hypotéky s energetickými průkazy letos vzrostly ke 40 procentům

Neúsporné budovy? Nové hypotéky s energetickými průkazy letos vzrostly ke 40 procentům

Češi u hypoték stále více dokládají energetickou náročnost budov, jenže 60 procent nemovitostí se stále prodá bez průkazu. Bankéři proto volají po veřejné databázi energetických štítků.

V prvním čtvrtletí roku 2026 se podíl nových hypotečních úvěrů s doloženým průkazem energetické náročnosti budovy (PENB) přiblížil k hranici dvou pětin. Podle čerstvých údajů z reprezentativního průzkumu České bankovní asociace (ČBA) roste zejména podíl mimořádně a velmi úsporných nemovitostí, přestože více než 60 procent hypoték se stále sjednává bez tohoto průkazu.

Podíl nových spotřebitelských úvěrů zajištěných nemovitostmi, u kterých klienti doložili energetický průkaz, stoupl v prvním čtvrtletí 2026 na 39,7 procenta. Tím navázal na růst z předchozího kvartálu (37,6 procenta) a výrazně odskočil od průměru celého roku 2024, jenž činil 34 procent. V celkovém objemu nově sjednaných úvěrů s doloženým PENB to za první čtvrtletí představuje přibližně 40,2 miliardy korun.

Novostavby a rekonstrukce mají mít průkaz povinně

Přesto nadpoloviční většina hypoték, přesně 60,3 procenta, nemá průkaz doložen.  „Údaje tak nadále dokládají naléhavost potřeby vzniku veřejné databáze PENB, z níž by bylo možné čerpat spolehlivá data, a rovněž potřebu zvýšení vymahatelnosti stávající legislativy, která u nových staveb či rekonstrukcí pořízení PENB ukládá jako povinné,“ apeluje bankovní asociace. Tento krok by podle ní výrazně posílil transparentnost realitního trhu a přímo tak ochránil spotřebitele, u nichž by se snížilo riziko pořízení „energetického zajíce v pytli“.

 Z dodaných údajů vyplývá, že mezi úvěry s doloženým průkazem dominují hospodárné stavby. Společný podíl mimořádně úsporných budov (třída A) a velmi úsporných budov (třída B) v prvním čtvrtletí vzrostl na celkových 66,8 procenta, čímž se zotavil z mírného poklesu na 65,4 procenta v závěru předchozího roku. Samotná třída A dokonce dosáhla nového maxima, zhruba 16,8 procenta, a překonala tak předchozí rekord ze třetího čtvrtletí 2025. Třída B, ačkoli mírně klesla pod padesátiprocentní hranici, nadále představuje největší segment na trhu.

Nové hypotéky, prodeje budov dle energetických štítků

Na opačném konci spektra se podíl nejhorších energetických kategorií F a G (velmi a mimořádně nehospodárné budovy) nezvýšil a udržel se na stabilních 6,3 procenta z konce předchozího roku. U méně úsporných budov ve třídě D setrval podíl nad hranicí osmi procent, zatímco u hospodárných staveb kategorie E podíl mírně klesl ke třem procentům. Výkyvy ve vyšších kategoriích mohou podle analytiků souviset jak s vývojem nabídky a dostupnosti nemovitostí na trhu, tak s dřívější legislativní změnou, podle níž mohou klienti při výstavbě dokládat energetický průkaz až ve fázi kolaudace. Vykazovaná energetická náročnost se navíc týká vždy nemovitosti určené k zajištění úvěru, což nemusí být nutně tatáž nemovitost, jejíž pořízení hypotéka přímo financuje.

Nové hypotéky, prodeje budov dle energetických štítků

tatistika ČBA vzniká na základě dat od pěti největších tuzemských bank – České spořitelny, ČSOB, Komerční banky, Raiffeisenbank a UniCredit Bank. Tyto instituce testovaly metodiku sběru dat již od roku 2023 v rámci přípravy agregátního ukazatele ESG. Výsledná data jsou vzhledem k velikosti bilanční sumy těchto bank považována za reprezentativní vzorek celého tuzemského bankovního sektoru a Česká bankovní asociace je nyní publikuje čtvrtletně. Komerční banka a ČSOB přitom poskytují údaje rovnou za celou svou finanční skupinu včetně stavebních spořitelen.

Klasická hypotéka je určená především na financování domů a bytů. Pokud ale chcete koupit kancelář, garáž, ateliér nebo třeba starou půdu a přestavět ji na moderní loft, situace je složitější. Neznamená to však, že úvěr získat nelze.

Kellnerová se rozhlíží po trhu, má investiční apetit

Dalibor Martínek
Nejbohatší žena Česka Renáta Kellnerová chce i v letošním roce masivně investovat, uvádí v aktuální výroční zprávě. V loňském roce patřily k nejviditelnějším krokům nákupy prémiových českých hotelů. Skupina také rostla v rámci struktury e& PPF Telecom, která převzala srbskou společnost SBB i slovenskou UPC. „Vyhledáváme společnosti, které mají růstový potenciál nebo potřebují restrukturalizovat,“ uvádí Kellnerová.

Renáta Kellnerová dává najevo, že PPF má i po velkých loňských transakcích chuť dál nakupovat. Skupina se rozhlíží po firmách s růstovým potenciálem i po těch, které potřebují restrukturalizaci.

V západní Evropě pokračuje v akviziční i organické expanzi logistická společnost InPost, jejímž největším akcionářem je PPF. Dále skupina investovala do developerského projektu Gasworx na Floridě a do prémiového hotelového segmentu v Praze.

Výkup podílu Petra Kellnera mladšího

Největší loňskou transakcí skupiny byl odkup podílu Petra Kellnera mladšího. „Za desítky miliard korun jsme odkoupili deset procent vlastních akcií od Petra Kellnera mladšího,“ uvádí Renáta Kellnerová ve výroční zprávě. Podle médií šlo celkem asi o čtyřicet miliard korun. „Tato operace byla velmi komplexní, a na rozdíl od jiných akvizic či divestic také osobní,“ uvádí Kellnerová.

Nyní je Kellnerová se svými třemi dcerami stoprocentním vlastníkem PPF. Ona sama drží 66,7 procenta akcií, každá z jejích dcer po 11 procentech.

Návrat sídla do Česka

Další velkou změnou ve skupině byl převod sídla společnosti z Nizozemska do Česka, který byl dokončen na jaře letošního roku. „PPF působila a působí v mnoha zemích světa, ale má jednoznačně české srdce.“ S tím souvisí i fakt, že PPF obměnila dozorčí radu, do jejíhož čela se postavil Tomáš Otruba.

Digitální platformy a umělá inteligence

„Z pohledu dalšího růstu považujeme za klíčové, že jsme v oblasti digitální transformace a adopce umělé inteligence v telekomunikacích, médiích, finančních službách a dalších odvětvích patřili mezi nejinovativnější hráče na trhu,“ pochvaluje si skupina PPF. Za důkaz úspěšného rozvoje digitálních platforem považuje rozjezd portálu Oneplay.

Zisk klesl, výnosy rostly

Skupina vykázala za rok 2025 čistý zisk 692 milionů eur, tedy asi 16,8 miliardy korun. Jde o meziroční pokles o 78 procent, který je však dán skutečností, že do výsledku roku 2024 se propsal prodej poloviny a jedné akcie v PPF Telecom Group operátorovi e&.

Provozní výnosy PPF však loni meziročně stouply o více než 32 procent na 3,65 miliardy eur, v přepočtu zhruba 91,8 miliardy korun. Aktiva společnosti loni meziročně vzrostla z 41,8 miliardy eur na 42,6 miliardy eur.

Dalibor Martínek: Státní firmy ohlídají experti, tvrdil Babiš. Do dozorčích rad dosazuje politické nominanty

Začátkem roku tvrdil vicepremiér Karel Havlíček v rozhovoru pro Newstream, že ve státních firmách vymění nekompetentní politické nominanty v dozorčích radách za odborníky. „Skončí všichni politruci,“ prohlašoval. „Budeme tam dávat lidi z oborů,“ říkal. Co se v posledních měsících děje? Pravý opak. Vládní koalice obsazuje jednu státní firmu za druhou svými nohsledy.

Vicepremiér Karel Havlíček sliboval, že ve státních firmách skončí političtí nominanti a nahradí je odborníci. Dosavadní personální kroky vlády ale ukazují spíš pravý opak. Po Českých drahách a Lesích ČR přichází je nyní na řadě ČEZ, kde stát vlastní sedmdesát procent. Na aktuální valné hromadě firmy se mimo jiné bude měnit dozorčí rada. Vláda do ní nominuje například Radima Fialu, pravou ruku Tomia Okamury.

Jaká je jeho expertíza? Známé je, že mluví sprostě, bývá označován za rusofila a je schopný lobbista. V minulosti například pro rodný Prostějov získal ze státního rozpočtu miliony korun na sportovní centrum. Absolvent Vysoké školy zemědělské v Brně podnikal v oblasti ostrahy. Do politiky šel nejdřív pod vlajkou ODS, později se za Okamurovo hnutí dostal do Sněmovny.

Další nominace do ČEZ

Dalším vládním „expertem“ do dozorčí rady ČEZ je Vladislav Smrž, který byl před Babišovým vstupem do politiky personálním náměstkem jeho Lovochemie. Když se následně stal Richard Brabec, předtím také manažer Lovochemie, ministrem životního prostředí, udělal Smrže svým náměstkem. Babiš za současné vlády dosadil Smrže na dnešní Macinkovo ministerstvo životního prostředí. A teď ho posílá do dozorčí rady ČEZ.

Dalšími nominanty do dozorčí rady státní energetické firmy jsou dva náměstci z ministerstva financí Aleny Schillerové. Tomu asi nelze nic vytknout. Ministerstvo financí by mělo mít nad největší firmou státu kontrolu.

Havlíčkova teze, že „dozorčí rada nemůže být sestava politických kamarádů, kteří si tam jednou za měsíc vypijí kávu“, dostává vážné trhliny. Vlastně to byla prázdná slova do větru. Současná vláda prostě a jednoduše obsazuje státní organizace politickými nominanty.

České dráhy a trafikanti

Tak například: když v únoru ministr dopravy Ivan Bednárik vyměnil čtyři ze šesti členů dozorčí rady Českých drah, jedním z nových členů se stal bývalý poslanec SPD Radek Rozvoral. Ten v minulosti pracoval jako údržbář v ČKD, několik let sloužil u policie. Potom se pustil do podnikání a dodával plastové trubky pro kanalizace. Do SPD vstoupil v roce 2015, od roku 2017 byl osm let poslancem. Na podzim se do Sněmovny nedostal.

„Nově jmenovaní členové jsou zárukou, že národní dopravce i jeho představenstvo budou mít v dozorčí radě silnou oporu a zároveň potřebnou odbornou oponenturu při svém rozhodování,“ komentoval trafiku pro Rozvorala ministr Bednárik z SPD.

Čistky i ve státních lesích

V dozorčí radě Lesů ČR udělala vláda čistku v dubnu. Vymeten byl „politický nominant“ Petr Bendl (ODS), dostal se do ní Otto Vopěnka, poslanec ANO. Vopěnka, který se od devadesátých let živil jako podnikatel v maloobchodu, se dlouhodobě angažuje v komunální politice, nyní je prvním náměstkem hejtmana v kraji Vysočina. Nyní tedy expertní člen dozorčí rady státních lesů.

Krátce poté, co Havlíček vyprávěl pro Newstream o nové, objektivní personální strategii vlády, vyhodil z dozorčí rady Explosie tři členy dozorčí rady. Včetně jejího předsedy Lukáše Trska, kterého ovšem sám Havlíček do funkce jako nestraníka šest let předtím jako ministr průmyslu jmenoval. Je jasné, že vláda chce mít v dozorčích radách lidi, kteří jí „to tam“ zkontrolují. To jsou Havlíčkova slova. Řeči o expertech si mohla vláda odpustit.

