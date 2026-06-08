Kauza toastového chleba míří k soudu. Policie chce obžalovat pekárnu z Agrofertu
Kauza stomilionové dotace pro pekárnu z Agrofertu se posouvá. Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalobu firmy a dvou jejích představitelů kvůli podezření z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU.
Policie navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená louka, která patří pod koncern Agrofert, a dva lidi kvůli evropské dotaci 100 milionů korun na inovační linku na toastový chléb. Informoval o tom server iROZHLAS.cz.
Návrh na podání obžaloby nyní posoudí státní zástupce Adam Bašný z Úřadu evropského veřejného žalobce, který případ dozoruje. Podle trestního řádu na rozhodnutí nemá žádnou pevnou lhůtu.
„Spisový materiál s návrhem policejního orgánu NCOZ na podání obžaloby mi byl řádně předložen,“ uvedl Bašný pro iROZHLAS.cz.
Brusel dotaci neproplatil
Případ se týká evropské dotace ve výši 100 milionů korun, kterou České republice odmítl proplatit Brusel. Pekárna Zelená louka v projektu uváděla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky. Díky ní měla vyrábět zdravější a chutnější toastový chléb bez konzervantů.
Evropští kontroloři ale podle serveru během auditu zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii.
Podezření na dotační podvod
Národní centrála proti organizovanému zločinu začala případ vyšetřovat v říjnu 2024. Tehdy policisté obvinili Pekárnu Zelená louka, která je dceřinou společností Penamu, a dva její vysoké představitele.
Stíhání se týká podezření z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Obviněným hrozí v případě odsouzení pět až deset let vězení.
Agrofert vinu odmítá
Holding Agrofert trvá na tom, že firma postupovala správně a na dotaci měla nárok.
„Z našeho pohledu se nic nemění, stále jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem, a tedy jsme měli nárok na dotaci,“ sdělil serveru mluvčí koncernu Pavel Heřmanský.
Státní zástupce Bašný uvedl, že je se spisem průběžně seznámený. Nyní chce vyhodnotit poslední procesní úkony, mimo jiné prostudování spisu obviněnými a poškozeným, procesní návrh jednoho z obviněných a reakci policie.
„Vzhledem k mému průběžnému výkonu dozoru jsem s obsahem spisu dobře seznámen,“ uvedl Bašný.
Bašný v dubnu oznámil rezignaci. Státním zástupcem má přestat být k poslednímu červnu.
Policie zajistila majetek pekárny
NCOZ současně podle iROZHLASu zaplombovala majetek pekárny, konkrétně výrobní halu a přilehlé budovy ve středočeském Herinku. Jde o náhradu potenciální škody. Hodnota zajištěných nemovitostí podle serveru téměř odpovídá objemu dotace a činí 98 milionů korun.
Babiš a svěřenský fond
Koncern Agrofert dříve vlastnil někdejší ministr financí a bývalý premiér Andrej Babiš. Kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie do svěřenského fondu RSVP Trust. Babiš dlouhodobě uvádí, že tím svůj střet zájmů vyřešil.
Návrh na obžalobu ještě neznamená, že obžaloba skutečně padne. O dalším postupu musí rozhodnout státní zástupce.
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