EU potvrdila správný postup při obnovení dotací Agrofertu, tvrdí zemědělský fond
Spor o dotace pro Agrofert má další obrat. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) tvrdí, že mu unijní zemědělské ředitelství potvrdilo správnost postupu při obnovení plateb firmám z holdingu. Opozice i protikorupční organizace ale dál upozorňují na možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše.
Státní zemědělský intervenční fond tvrdí, že při obnovení dotací firmám z holdingu Agrofert postupuje správně. Podle tiskové zprávy fondu to potvrdilo Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské unie, tedy DG Agri. Informace o tom, že Evropská komise platby pozastavila, podle SZIF nejsou pravdivé. O dopise informoval také Deník N.
Fond zhruba před měsícem rozhodl, že dotace Agrofertu začne znovu vyplácet. Učinil tak na základě vlastních analýz, zároveň se podle svých slov domluvil s DG Agri na konkrétním režimu vykazování plateb a informoval o kontrolních mechanismech souvisejících se střetem zájmů.
Podle dřívějších informací Seznam Zpráv však Evropská komise v dopise uvedla, že dokud nebude vyřešený střet zájmů premiéra Andreje Babiše, žádné dotace firmám spojeným s předsedou vlády neproplatí.
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SZIF nyní tvrdí, že domluvený postup zůstává v platnosti. „DG Agri dnes v rámci dlouhodobé e-mailové komunikace potvrdilo, že postup domluvený se SZIF zůstává v platnosti a že pro výdaje v rámci Společné zemědělské politiky má přednost před médii zmiňovaným bodem v dopise od Generálního ředitelství pro regionální politiku,“ uvedl fond.
Evropská komise po obnovení výplat dotací zaslala českým úřadům dopis, v němž požádala o informace k opatřením přijatým kvůli zabránění Babišovu střetu zájmů. Podle informací se dopis týká i zemědělských dotací.
Zemědělský fond ale zdůrazňuje, že dopis je pouze pracovní komunikací. Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku, tedy DG Regio, které jej zaslalo, podle SZIF nemá v rámci Společné zemědělské politiky příslušné pravomoci.
„Tento dokument tedy v žádném případě není rozhodnutím Evropské komise. Evropská komise může pozastavit financování prostřednictvím formálního prováděcího rozhodnutí, což se v tomto případě nestalo,“ uvedl SZIF.
Evropská komise chce po Česku další informace k opatřením proti střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce nejde o závazné rozhodnutí, ale pouze o pracovní komunikaci mezi úřady.
Tejc: Pokud Agrofert dostal dotace nezákonně, musí je vrátit
Politika
Evropská komise chce po Česku další informace k opatřením proti střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce nejde o závazné rozhodnutí, ale pouze o pracovní komunikaci mezi úřady.
Dotace za 200 milionů
Kvůli střetu zájmů premiéra Babiše se na instituce Evropské unie obrátila také protikorupční organizace Transparency International. Vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení.
Téma se přesouvá i do domácí politiky. Představitelé STAN, Pirátů a TOP 09 už dříve avizovali svolání mimořádné schůze. Ministra zemědělství Martina Šebestyána vyzývali, aby jeho úřad přestal Agrofertu dotace vyplácet, dokud nebude jisté, že je Evropská unie kvůli možnému střetu zájmů neodmítne proplatit.
Seznam Zprávy uvedly, že od doby, kdy je Babiš premiérem, vyplatil SZIF holdingu Agrofert na dotacích téměř 200 milionů korun.
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