ČEZ navrhuje dividendu 42 korun za akcii
O konečné výši dividendy bude 1. června rozhodovat valná hromada podniku.
Vedení energetické skupiny ČEZ navrhlo vyplacení dividendy 42 korun za jednu akcii. Odpovídá to 80 procentům z loňského očištěného čistého zisku. V případě schválení návrhu by tak podnik akcionářům vyplatil 23 miliard korun. Uveld to mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. O konečné výši dividendy bude 1. června rozhodovat valná hromada podniku. Akcionáři, z nichž největší je stát, mohou podat vlastní návrh.
Loni rekord, letos méně
Loni ČEZ po schválení návrhu představenstva vyplatil rekordní dividendu 47 korun za akcii, celkově šlo o 25,2 miliardy korun. Stát z toho dostal 17,6 miliardy korun. Dividenda byla na horní hranici současného výplatního poměru ČEZ.
Aktuálně navržená dividenda vychází z loňského očištěného čistého zisku, který činil 28,1 miliardy korun. Meziročně šlo o zhruba tři miliardy korun méně.
Představenstvo tak v návrhu zůstalo v rámci platné dividendové politiky podniku. Počítá s výplatním poměrem 60 až 80 procent z očištěného čistého zisku.
Půl bilionu na dividendách
Dividendu začal ČEZ vyplácet od roku 2000 po dokončení jaderné elektrárny Temelín. Dosud svým akcionářům vyplatil 499,5 miliardy korun, tedy skoro půl bilionu korun. Stát z toho získal 349,7 miliardy korun. Dosud nejvyšší dividendu 145 korun za akcii společnost vyplácela v roce 2023. Důvodem byl vysoký očištěný čistý zisk, který ČEZ zaznamenal během energetické krize roku 2022. Podnik tehdy na návrh státu vyplácel plný zisk 78 miliard korun.
Zisk klesl kvůli odpisům
ČEZ v loňském roce vydělal 27,4 miliardy korun. Čistý zisk společnosti tak meziročně klesl o 1,7 miliardy korun, tedy o 5,8 procenta. Hlavní příčinou poklesu byly vyšší odpisy. Mírně klesl rovněž zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA), provozní výnosy a také zisk očištěný o mimořádné vlivy, který je rozhodující pro dividendu.
Skupina ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.
Akcie ČEZ jsou třetí nejvíce nadhodnocené v celé Evropě, soudí analytici. Do roka čekají jejich propad o 24 procent. Raději se jich rychle zbavte, radí takřka unisono.
První konkrétní kroky k plánovanému zestátnění energetické společnosti ČEZ chce vláda udělat už na červnové valné hromadě firmy, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Detaily zatím nepředstavil, potvrdil ale, že kabinet dál počítá s plným převzetím společnosti státem. Podle něj je to nutné pro lepší kontrolu cen energií i další rozvoj energetiky. Proces by měl být dokončen do konce volebního období v roce 2029.
