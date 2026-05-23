Evropu čeká dluhová zkouška. Bez reforem může zadlužení vystřelit na dvojnásobek
Evropskou unii čeká drahé desetiletí. Členské země budou v příštích 15 letech čelit vysokým výdajům na obranu, energetiku a důchody. Pokud nezmění hospodářskou politiku, veřejný dluh se podle Mezinárodního měnového fondu může dostat na neudržitelnou úroveň.
MMF v dokumentu určeném pro neformální setkání ministrů financí EU varuje, že průměrný dluh evropských zemí by za nezměněných podmínek mohl do roku 2040 vzrůst až na 130 procent hrubého domácího produktu. To by znamenalo zhruba dvojnásobek současné úrovně.
Jak se vyhnout kritickému scénáři?
Fond zároveň navrhuje, jak se kritickému scénáři vyhnout. Řešením má být kombinace reforem, rozpočtové konsolidace a společného zadlužování.
Podle MMF musí členské státy zlepšit podmínky pro to, aby se lidé v rámci celé sedmadvacítky snáze stěhovali za prací a firmy je mohly jednodušeji zaměstnávat. Pomoci mají také důchodové reformy, zvyšování důchodového věku nebo vládní záruky pro rizikovější investice do nízkouhlíkových a klimaticky odolných projektů. Ty by mohly přilákat více soukromého kapitálu.
EU by podle fondu měla také více propojit své energetické trhy, usnadnit občanům přesun úspor do výnosných investic v rámci bloku a sjednotit právní předpisy, které se dnes v jednotlivých zemích často liší.
MMF zároveň upozorňuje, že inovace, energetika a obrana by měly být vnímány jako evropské veřejné statky. Vlády by se proto podle fondu měly dohodnout, že je budou financovat i prostřednictvím společného zadlužení.
Právě společný dluh ale patří v EU k nejspornějším tématům. Podporují ho například Španělsko, Itálie nebo Francie. Naopak Německo a některé země na severu Evropy jsou ostře proti.
NATO musí podle Petra Pavla tvrději reagovat na ruské provokace na východním křídle aliance. Český prezident v rozhovoru pro The Guardian řekl, že aliance má „ukázat zuby" – ve hře podle něj mohou být i asymetrické kroky včetně odpojení bank nebo sestřelování letadel narušujících vzdušný prostor spojenců.
Podle MMF by většina zemí EU i přes reformy stále musela ozdravit veřejné finance, aby se jejich dluh dostal na sestupnou trajektorii. Platí však, že čím ambicióznější reformy budou, tím menší rozpočtová konsolidace bude potřeba.
Fond zároveň varuje, že odkládání rozhodnutí situaci jen zhorší. Dosavadní přístup mnoha zemí označil za „proplouvání“, které už naráží na své limity. Reakce na rostoucí výdaje podle něj musí být strategičtější. Dílčí nebo kosmetické změny stačit nebudou.
