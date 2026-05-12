newstream.cz

Americký plyn přinesl Evropě úlevu. Začínají ale převažovat starosti

Jan Žižka
Nebýt dovozu zkapalněného plynu ze Spojených států, Evropa by dnes zažívala ještě krušnější chvíle. Vladimir Putin už před vojenským útokem na Kyjev začal ruskou surovinu využívat jako součást své hybridní války proti Evropě. Nynější blokáda Hormuzského průlivu dočasně odřízla od okolního světa plyn dalšího předního exportéra – Kataru. Rostoucí závislost na americkém LNG ale v době nepředvídatelné administrativy ve Washingtonu přináší také hodně nových starostí.

Válka na Blízkém východě bezpochyby povzbudí hledání náhrad za ropu a plyn, i když jde o běh na velmi dlouhou trať. Závislost na dovozu těchto surovin je v době válek a současných vyhrocených geopolitických konfliktů mnohem nebezpečnější než dřív. Svět je přitom nebývale propojený. Stačí výpadek jednoho zdroje suroviny a většinou se to projeví na cenách po celé zeměkouli, ať už konkrétní země z problematického místa sama importuje nebo ne.

Prezident Donald Trump přitom tlačí Evropskou unii k urychlené ratifikaci obchodní dohody, jejíž součástí je také závazek Evropanů odebírat z Ameriky energie v hodnotě 750 miliard dolarů do roku 2028. To by znamenalo další zvyšování závislosti na americké ropě i plynu, zřejmě až k výrazně většinovému podílu. Brusel sice uvádí, že plnění podobného závazku záleží na dalších faktorech, včetně strategií soukromých společností, Trump a jeho okolí ho ale vidí mnohem striktněji.

Spojené státy se loni podílely na evropském dovozu LNG 58 procenty. Pohled na celkový import plynu (včetně plynovodů) v EU vypadá z hlediska závislostí příznivěji – na prvním místě Norsko 31 procent, na druhém Spojené státy 26 procent. (Děsivý je spíše podíl Putinova Ruska, které si ještě udrželo 12,5 procenta.) Z hlediska energetické bezpečnosti a diverzifikace zdrojů by dávalo smysl udržet americký plyn, který je navíc pro Evropu dražší než jiné geografické alternativy, zhruba na současné úrovni. Zatím se ale zdá, že zbrzdit výrazně rostoucí trend se podařit nemusí.

Evropa se od Trumpa odvrací. Jedna země se však stává baštou MAGA

Zatímco velká část Evropy se od Donalda Trumpa odvrací, Řecko podle serveru Politico volí opačnou strategii. Atény se nápadně snaží posílit vztahy s Trumpovou Amerikou a s prostředím hnutí MAGA. Symbolickým vrcholem tohoto sbližování by se mohla stát Trumpova případná návštěva Řecka při oslavách 250. výročí americké nezávislosti – včetně projevu na Akropoli.

Součást amerických hrozeb

Výrazná závislost na dovozu surovin by vůbec nebyla ideální ani u geopoliticky spřízněné země, tou však Trumpova Amerika pro Evropu zjevně přestává být. Washington dnes vede proti svým dosavadním spojencům obchodní války, kritizuje jejich demokratické poměry a dokonce jim hrozí vlastní teritoriální expanzí – v případě EU (a její členské země Dánska) se to týká Grónska. Obchod s energiemi se stává součástí širších amerických hrozeb. Donald Trump přitom proslul tím, jak se ve své „hře se silnými a slabými kartami“ snaží využít každé slabiny „protivníka“ – spojenec, nespojenec.

Možná ještě větším problémem je nepředvídatelnost Ameriky v době tamní silně polarizované politické scény. Obavy vyvolávají plány radikální pravice i levice. Je třeba počítat i s variantou, že celkovou nejistotu nezmírní ani změny politických poměrů ve Washingtonu. Přehnané spoléhání na americkou surovinu se v takové situaci nemusí vyplatit.

Bidenova úsměvná argumentace

Evropské volání po zvýšeném dovozu amerického LNG zpochybnila už bývalá administrativa demokratického prezidenta Joe Bidena. V lednu 2024 pozastavila schvalování projektů nových exportních LNG terminálů. Agentura Reuters tehdy poznamenala, že tento krok potěšil klimatické aktivisty. Cílem bylo prozkoumat ekonomické a environmentální dopady projektů, Biden mluvil také o vlivu exportu LNG na americkou energetickou bezpečnost.

Z dnešního pohledu jde vlastně o úsměvnou argumentaci – Amerika je sice největším spotřebitelem plynu, ale také jeho největším producentem i exportérem. Těží z boomu břidlicové těžby, nastartované v éře prezidenta Baracka Obamy, a v současné době se spíše potýká s přebytkem suroviny. V době výpadku katarského plynu už totiž nedokáže uspokojit zvýšenou světovou poptávku kvůli nedostatečné infrastruktuře exportních terminálů LNG a plynovodů z míst těžby na pobřeží. Zatímco jinde ve světě ceny plynu rostou, v Americe i klesaly, což je úplně jiný obrázek než v případě ropy, jejíž zdražování citelně zasahuje všechny včetně Spojených států.

Ceny paliv rostou jako za ropných krizí. Německá data ukazují sílu nového šoku

Podobný vývoj u pohonných hmot, jaký dnes vidíme v souvislosti s válkou na Blízkém východě, bylo dosud možné sledovat pouze během ropných krizí v letech 1974 a 1980 a za finanční a hospodářské krize v letech 2008 a 2009.

Argument, že export plynu dlouhodobě žene nahoru jeho cenu na domácím trhu, protože omezuje nabídku, ale v Americe zaznívá opakovaně a v budoucnu se ho můžou chytnout populisté z jakékoliv části politického spektra.

Studie ministerstva energetiky v návaznosti na Bidenovo zadání v prosinci 2024 dospěla k závěru, že export LNG opravdu nepříznivě ovlivní ceny pro americké spotřebitele a výrazně zvýší emise skleníkových plynů. To už ale bylo těsně před nástupem Trumpovy administrativy, která na studii nebrala žádný ohled. Dnes pozorovatelé spíše upozorňují, že Amerika má ještě prostor pro značný nárůst exportu, aniž by to dramaticky domácí ceny zvyšovalo.

Hrozby Trumpova velvyslance

Další varování ohledně amerických úmyslů přišlo letos v březnu, kdy deník Financial Times informoval o výrocích velvyslance Spojených států v Bruselu. Andrew Puzder varoval Evropskou unii, že když neschválí dohodu s USA, riskuje ztrátu zvýhodněného přístupu k americkému LNG. Zároveň upozornil, že na zeměkouli jsou i další kupci této suroviny.

Podobné výhružky by za vlád předchozích amerických prezidentů bylo možné považovat za plácnutí do vody. S plynem obchodují na základě vlastních kontraktů a platných povolení ministerstva energetiky soukromé společnosti. Je stále těžké si představit, že Washington takové obchodní toky nějak naruší – nota bene když Donald Trump spíše nutí celý svět, aby amerických surovin odebíral co nejvíce.

Na druhé straně není možné pominout, že státních zásahů do soukromého byznysu v Trumpově éře přibývá. Prezident se klidně uchyluje například k zavádění cel, které jako nelegální musí následně označit i Nejvyšší soud, v němž přitom převažují soudci jmenovaní za republikánských prezidentů. A šéf Bílého domu hledá možnosti, jak jeho verdikt zase obejít. Nikdo neví, co přesně bude dál – v tom je jediná „jistota“.

Trump útočí, Čína bude kasírovat. Peking má nakročeno k vítězství v bitvách o energie

Ropné krize sedmdesátých let minulého století přivedly svět k rozvoji nových technologií a postupně změnily globální energetiku. Konflikty na Blízkém východě povzbudily nástup obnovitelných zdrojů, ale také boom jaderných elektráren ve Francii nebo ve finále i břidlicovou těžbu ropy a plynu v USA. Americký prezident Donald Trump je dnes posedlý fosilními palivy a věří, že díky kontrole domácích i zahraničních zdrojů může ovládat svět. Číňané si uvědomují, že i nynější válka na Blízkém východě nastartuje hledání alternativ, a nabízejí světu bezpečnější řešení „zelených" technologií, píše v analýze Jan Žižka.

Energetická bezpečnost je disciplína, v níž je nutné předvídat různé možné scénáře. Co když Trumpa časem vystřídá další prezident s čepicí MAGA, který bude ještě důsledněji trvat na trestání „neposlušných“ odběratelů amerických surovin? Mnozí Němci si dlouho nedokázali vůbec představit, že by Putin mohl být tak „hloupý“ a použít plyn jako zbraň proti svému klíčovému odběrateli. Srovnávání Ruska s Amerikou je v tomto ohledu pořád přehnané, ale signály iracionálního chování nelze podceňovat v žádném případě.

Pak je tu další teoretický scénář – Trumpova éra může vychýlit politické kyvadlo na zcela opačnou stranu a radikálně levicový prezident USA proti vývozu plynu zakročí třeba kvůli jeho environmentálním dopadům.

Americký specialista na geopolitické prognózy George Friedman ve své knize Bouře před klidem (The Storm Before the Calm) už v roce 2020 popisoval „svár v Americe“, předvídal vývoj krize dvacátých let a následný „triumf“ USA. Vycházel totiž ze svého přesvědčení, že prezidentské volby v roce 2028 (maximálně 2032) vytvoří politický rámec pro konec bouře z předchozího desetiletí. Snad jde o nejpravděpodobnější scénář, který opět posílí také transatlantické spojenectví a zmírní nejistotu i vzájemnou podezíravost. (A třeba se pak Amerika i Evropa vyvarují starých chyb.) Spoléhat pouze na takový příznivý scénář ale nemůžeme.

Hormuzský průliv dusí Asii. Japonsko hledá jistotu u Austrálie

Uzavření Hormuzského průlivu kvůli konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem má podle Japonska zásadní dopad na Asii a oblast Tichomoří. Uvedla to japonská premiérka Sanae Takaičiová, která o zajištění energetických dodávek jednala s australským premiérem Anthonym Albanesem. Informovala o tom agentura AFP.

Evropská unie připravuje další sankční balík proti Rusku. Podle serveru Politico se Brusel chce zaměřit především na takzvanou stínovou flotilu, tedy volnou síť starších a neprůhledně vlastněných tankerů, které Moskva využívá k přepravě ropy po světě.

Cílem je omezit jeden z klíčových zdrojů příjmů Kremlu a zvýšit tlak na Vladimira Putina, aby v případné mírové dohodě o Ukrajině ustoupil od svých maximálních požadavků. Podle evropských diplomatů a úředníků má nový sankční balík přijít na konci června nebo na začátku července.

Brusel míří na ropu, banky i zbrojní průmysl

Jednadvacátý sankční balík by se podle Politica neměl týkat jen tankerů. Evropská unie zvažuje také opatření proti ruským bankám, finančním institucím, vojensko-průmyslovým firmám a společnostem, které prodávají ukradené ukrajinské obilí.

Ve hře jsou také sankce, které dříve blokovala maďarská vláda. Patří mezi ně opatření proti vysokým představitelům Ruské pravoslavné církve, zejména patriarchovi Kirillovi, blízkému spojenci Vladimira Putina, který chválil invazi na Ukrajinu.

Evropská komise by podle jednoho z diplomatů mohla znovu otevřít i návrh zákazu námořních služeb pro ruská plavidla. Tuto možnost dosud blokovaly Malta a Řecko.

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová uvedla, že po maďarských volbách vznikl pro sankce nový prostor. Podle ní by se EU měla vrátit k opatřením, která už byla na stole, ale nepodařilo se je dříve schválit, a zároveň pokračovat v přípravě nového balíku.

EU vidí slabou chvíli Moskvy

Politico popisuje, že v Bruselu nyní převládá jednoduchá úvaha: ruská ekonomika je podle unijních představitelů v nejhorším vnitřním stavu od začátku války. Právě proto má být podle nich vhodný okamžik na další tlak.

Podobně mluví i unijní komisař pro ekonomiku Valdis Dombrovskis. Rusko podle něj čelí inflačnímu šoku a EU chce při jednáních v rámci G7 i v kontaktech s americkými představiteli zdůrazňovat, že nyní není čas tlak na Moskvu oslabovat.

Evropští představitelé zároveň tvrdí, že Ukrajina má dnes výrazně lepší vyjednávací pozici než před rokem. Přispívá k tomu nedávno dohodnutá unijní půjčka ve výši 90 miliard eur, ukrajinské úspěchy na bojišti, schopnost vyrábět vlastní zbraně dlouhého doletu i psychologický dopad narušení moskevských oslav „Přehlídky vítězství“ 9. května.

Podle jednoho vysoce postaveného bezpečnostního představitele ze země NATO dávají půjčka i práce na sankcích Ukrajině novou dynamiku a staví ji do lepší pozice.

Velký balík místo drobných kroků

Kaja Kallasová a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová podle Politica chtějí využít aktuální dynamiku k prosazení rozsáhlejšího sankčního balíku.

Kallasová má nejprve představit sankce proti téměř dvěma desítkám Rusů, kteří se podíleli na únosech ukrajinských dětí. Debata o 21. sankčním balíku je ale teprve na začátku a ministři zahraničí EU mají nyní dodat první podněty.

Spojenci Ukrajiny věří, že silný sankční tlak během léta by mohl Kyjevu pomoci. V jejich úvahách hraje roli i změna politické situace v Maďarsku, možný trvalejší klid v Íránu a americké volby do Kongresu, které by mohly znovu přitáhnout pozornost Washingtonu k mírovému procesu.

Evropa nechce čekat na Ameriku

Podle Politica se Evropané stále méně spokojí s tím, že budou čekat, až se do jednání naplno zapojí Spojené státy. Německý ministr zahraničí Johann Wadephul řekl, že Evropa je připravena převzít větší odpovědnost a jedná o tom s USA i Ukrajinou.

Evropská snaha o návrat k jednáním se má opírat o formát E3, tedy Francii, Německo a Spojené království. Wadephul uvedl, že Evropa se pokouší znovu dostat k jednacímu stolu.

Podporu Ukrajině slibují i další spojenci. Norský ministr zahraničí Espen Barth Eide řekl serveru Politico, že Norsko bude dál stát při EU a dalších partnerech v podpoře ukrajinské obrany a odolnosti. Podle něj je taková pomoc naléhavá.

Indický premiér Naréndra Módí překvapivě vyzval obyvatele Indie, aby nejméně jeden rok nekupovali zlato. Chce tím pomoci chránit devizové rezervy země v době, kdy válka na Blízkém východě, nedostatek energií, rostoucí obchodní deficit a slabší rupie vytvářejí tlak na indickou ekonomiku, píše agentura Bloomberg.

„Po dobu jednoho roku bychom při žádné příležitosti neměli kupovat zlaté šperky,“ řekl Módí. Vedle zlata zároveň vyzval obyvatele, aby omezili spotřebu paliv a zbytečné zahraniční cesty.

Indie podle něj vydává značné částky na dovoz zlata, a lidé by se proto měli zdržet nákupů, které nejsou nezbytné. Výzva je mimořádně citlivá, protože zlato má v Indii nejen investiční, ale i kulturní a náboženský význam. Je důležitou součástí úspor, svateb i svátků.

Výrazný signál

Z tržního pohledu jde o výrazný signál. Zlato je po ropě druhou největší položkou indického dovozního účtu a Indie je zároveň druhým největším dovozcem zlata na světě. Omezení nákupů by tak mohlo pomoci zmírnit tlak na obchodní bilanci i devizové rezervy.

Reakce trhu na sebe nenechala čekat. Akcie místních klenotnických firem v pondělí klesaly. Titan, největší indický klenotník, v Bombaji odepisoval až 6,6 procenta. Senco Gold ztrácela až 10,8 procenta a Kalyan Jewellers India až 9,5 procenta.

Zda Indové premiérovu výzvu skutečně vyslyší, zatím není jasné. Zlato je v zemi hluboce zakořeněné jako forma uchování hodnoty i jako symbol štěstí při svatbách a svátcích.

Indické banky navíc v poslední době čelily potížím s dovozem zlata kvůli administrativním překážkám. Tyto výpadky pravděpodobně v dubnu podpořily obchodní bilanci země.

