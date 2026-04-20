Předražený ČEZ. Analytici věští pád akcie až o čtvrtinu

Akcie ČEZ jsou třetí nejvíce nadhodnocené v celé Evropě, soudí analytici. Do roka čekají jejich propad o 24 procent. Raději se jich rychle zbavte, radí takřka unisono.
Kombinovaný očekávaný poměr ceny a zisku na akcii ČEZ (blended forward P/E) činí nyní 19,0. To je stále nadprůměrné číslo v porovnání s průměrem srovnatelných evropských energetik, který činí 15,6.
Dále, podle konsensu analytiků je nyní ČEZ třetí nejvíce nadhodnocenou ze 410 největších burzovně obchodovaných firem Evropy. Analytici i po lednovém propadu v konsensu očekávají ve zhruba ročním horizontu pokles akcií ČEZ o dalších zhruba 24 procent. Více nadhodnocené jsou ze 410 velkých evropských firem (kategorie „mega cap“ a „large cap“), s jejichž akciemi se burzovně obchoduje, už jen dvě rumunské většinově státní energetické podniky (viz tabulka níže).
Je ovšem možné, že analytici do svých modelů nezahrnují dostatečně politické aspekty chystaného postátnění alespoň části ČEZ a hledí spíše jen na vlastní ekonomický a finanční fundament tohoto podniku.
Nicméně i tak takřka všichni analytici doporučují se akcií ČEZ rychle zbavovat. Pokles jejich ceny pod psychologickou úroveň 1000 korun očekávají ve zhruba ročním horizontu analytici UBS, Morgan Stanley, Citi či Wood & Company. Prodávat akcie ČEZ nyní radí ale i analytici Komerční banky a Erste Bank.
V Perském zálivu váznou také suroviny potřebné pro výrobu hnojiv. Maržová inflace, jakou známe v podání čerpadlářů, hrozí také v případě potravin, komentuje ekonom Lukáš Kovanda.
Přes Hormuzský průliv prochází významná část světových dodávek surovin potřebných k výrobě hnojiv, jako je močovina, čpavek nebo síra. Jakmile se tato logistika zkomplikuje, ceny těchto vstupů na světových trzích rostou. Zároveň platí, že výroba hnojiv je silně závislá i na zemním plynu, takže jakékoli napětí, které žene nahoru ceny energií, situaci dál zhoršuje.
Írán není jenom ropa, ale i helium nebo čipy, říká prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček
Dopady konfliktu na Blízkém východě mohou být mnohem širší, než je cena paliv. Která se na druhé straně propisuje do celé ekonomiky, bez nafty nelze podnikat. Vládní regulaci ceny nafty a benzínu prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček chápe, vnímá však rizika státního zásahu. „Zastropování marží (pumpařů – pozn. red.) znamená zastropování mezd, nájemného a dalších položek.“ Přes dopady íránské krize vnímá Zajíček jako klíčové dobudovat českou energetickou strukturu, jádro a plyn.
Zemědělci zatím nejsou zasaženi naplno, protože ještě využívají zásoby nakoupené dříve za nižší ceny. To je ale jen dočasný efekt. Nové nákupy už probíhají za výrazně vyšší ceny, podle dostupných dat klidně o desítky procent. To znamená, že tlak na náklady v zemědělství bude v dalších měsících sílit.
Konflikt v Íránu může zdražit potraviny
Konflikt v Íránu tak může poměrně výrazně poznamenat i trh s potravinami. Průmyslová hnojiva jsou dnes klíčová pro udržení současné úrovně zemědělské produkce. Pokud by konflikt dlouhodobě udržoval vysoké ceny plynu a surovin potřebných k výrobě hnojiv, zemědělci by na nich začali šetřit. To by se postupně promítlo do nižších výnosů a v globálním měřítku i do vyšší potravinové nejistoty.
Brusel chystá „zelený bič“. Průměrná domácnost zaplatí o 480 korun měsíčně více
Český spotřebitel, už tak zkoušený inflačními vlnami posledních let, se musí připravit na další náraz. Tentokrát nepůjde o neviditelnou ruku trhu, ale o ruku úřední, oděnou do zeleného hávu. Od roku 2028 má totiž v plné síle dopadnout systém emisních povolenek ETS2.
Například cena pšenice na burze od začátku konfliktu mírně roste, ale zdaleka nedosahuje úrovně roku 2022. S určitým zpožděním se dostaví zdražení, právě třeba i pšenice, pokud konflikt v Íránu neustane. Zatímco ceny pohonných hmot se do trhu propisují okamžitě, u zemědělských komodit se vyšší náklady projeví až v horizontu několika měsíců.
Nejprve zdraží ovoce a zelenina
Nejprve se růst cen projeví u ovoce a zeleniny. S odstupem pak i u živočišných výrobků, protože dražší hnojiva zdražují krmiva, a tím i chov hospodářských zvířat.
Nové nařízení EU může již brzy výrazně zdražit potraviny, varují experti
Evropské nařízení o obalech, které má začít částečně platit už od poloviny srpna, podle odborníků není dostatečně připravené a může výrazně zasáhnout celý potravinářský i maloobchodní sektor. Ředitelka Obalového institutu SYBA Iva Werbynská varuje, že pokud se jeho účinnost neodloží, lidé si za potraviny připlatí.
V bývalém areálu Tesly v pražských Holešovicích, kde se dříve vyráběly žárovky, vznikl nový loftový byt v rámci projektu SO-HO Rezidence. Na ploše 42 metrů čtverečních nabízí díky stropu vysokému 4,5 metru plnohodnotné a komfortní bydlení. Interiér navrhla architektka Lenka Lavičková pro společnost Cresco Real Estate a projekt byl nominován do soutěže Interiér roku 2025.
Projekt navazuje na industriální historii místa a přetváří bývalou tovární budovu v moderní městské bydlení. Vzorový loft vznikl v první etapě rekonstrukce a podobný koncept rozvíjí i druhá fáze, která je nyní ve výstavbě.
Návrh stojí na kontrastu původních a nových prvků. Industriální materiály, jako pohledový beton, kov a sklo, doplňují dřevo a textilie. Výška stropu umožnila vytvoření galerie, kde se nachází ložnice, šatna i pracovní zázemí.
Dominantou bytu je vestavba přes celou výšku prostoru se skleněným schodištěm a obytnou stěnou. Ta propojuje úložné prostory, knihovnu i místo pro odpočinek. V přízemí je obývací část s kuchyní v matném antracitu, která navazuje na předzahrádku a rozšiřuje obytný prostor zejména v teplejších měsících.
„Industriální charakter místa jsem cítila hned při první návštěvě a přirozeně určil směr návrhu. Na malém prostoru se nedá nic schovat – všechna rozhodnutí musí dávat smysl,“ uvedla architektka Lenka Lavičková. Podle ní bylo klíčové zachovat vzdušnost a otevřenost, aby interiér působil lehce a přehledně.
Byt je zároveň vybaven systémem chytré domácnosti, který umožňuje ovládat osvětlení, vytápění, chlazení, stínění i zabezpečení prostřednictvím aplikace nebo centrálního panelu. Technologie reagují na denní dobu i množství světla a přispívají k energetické efektivitě, aniž by narušovaly vzhled interiéru.
Loft byl nominován do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii soukromých rekonstrukcí.
„Chtěli jsme ukázat, že i na malé ploše může vzniknout plnohodnotné bydlení, pokud je prostor dobře navržený. Klíčová je práce s výškou, úložnými prvky a světlem,“ uvedl generální ředitel Cresco Real Estate Aleš Svatoň. Podle něj mohou podobná řešení inspirovat nejen architekty, ale i zájemce o menší byty.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.
Související
