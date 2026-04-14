Zestátnění ČEZ začíná. Babiš chystá první zásadní krok

První konkrétní kroky k plánovanému zestátnění energetické společnosti ČEZ chce vláda udělat už na červnové valné hromadě firmy, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Detaily zatím nepředstavil, potvrdil ale, že kabinet dál počítá s plným převzetím společnosti státem. Podle něj je to nutné pro lepší kontrolu cen energií i další rozvoj energetiky. Proces by měl být dokončen do konce volebního období v roce 2029.

Stát nyní prostřednictvím ministerstva financí vlastní zhruba 70 procent akcií ČEZ, zbytek drží minoritní akcionáři. Právě odkup jejich podílů by měl vést k tomu, že stát získá nad firmou stoprocentní kontrolu.

První kroky již letos

Podle Babiše nepůjde o rychlý proces, první kroky ale přijdou už letos. „Plán na zestátnění platí. Je to důležité, abychom mohli pomáhat občanům i celé ekonomice. Energie jsou k tomu klíčové,“ uvedl premiér s tím, že podle něj se firma nikdy neměla privatizovat.

„Takový krok není věcí jedné vlády a jednoho volebního období. Zestátnění ČEZ nezlepší kontrolu státu nad vývojem cen energií,“ sdělil stínový ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil (ODS). K podrobnějšímu komentáři je podle něj potřeba znát program valné hromady.

Vláda už dříve avizovala, že celý proces by měl trvat zhruba dva a půl roku. Náklady se budou odvíjet od aktuální ceny akcií, podle dřívějších odhadů by ale mohly dosáhnout zhruba 250 miliard korun.

Moody's po více než deseti letech mění rating společnosti ČEZ, zlepšuje jej a vrací na úroveň A3

Ratingová agentura Moody's zlepšila rating energetické společnosti ČEZ. Rating bonity dluhu společnosti zvýšila ze známky Baa1 na A3. Agentura rating zlepšuje, neboť pozitivně reviduje své hodnocení pravděpodobnosti možné mimořádné vládní podpory, jíž by se energetické společnosti mohlo potenciálně dostat. Jinými slovy, příznivě hodnotí fakt, že se podle ní upevňuje vztah mezi ČEZ a českým státem. ČEZ tak nyní nově dosahuje jen o tři stupně nižšího ratingu než Česko jako celek, které má u Moody's známku Aa3.

Kritika opozice

Záměr čelí kritice opozice. Ta upozorňuje na možné dopady na státní rozpočet i hospodaření firmy, zejména kvůli výpadku dividend. „Nedává to ekonomický smysl,“ uvedl dříve bývalý ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).

ČEZ loni vykázal čistý zisk 27,4 miliardy korun, meziročně o 1,7 miliardy méně. Pokles zaznamenaly i provozní zisk a celkové výnosy společnosti.

Stát chce získat plnou kontrolu nad ČEZ. Vláda rozjíždí plán na zestátnění za stovky miliard

Akcie ČEZ se dál hroutí. Podnik během týdne přišel o takřka 100 miliard své hodnoty

Největší hvězda českých menu? Není to steak, ale smažák

Smažák je hit.
Together, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Zatímco fine dining bojuje o pozornost, smažený sýr spolehlivě prodává. A čísla mluví jasně.

Z tradiční „jistoty“ českých jídelních lístků se smažený sýr postupně posunul na vyšší úroveň. Už to není jen eidam v trojobalu. Co se ale nezměnilo je sázka na jistotu a patří k položkám, na které se restaurace mohou dlouhodobě spolehnout. Že smažený sýr je sázkou na jistotu potvrzují i tematické akce, které během pár dnů prodávají tisíce porcí. Například pražský Vinohradský Parlament na loňský zájem, během jediného týdne prodali cca tři tisíce porcí, navázal opakováním celé akce.

Podobně jsou smažáky vyhlášené i Lokály od Ambiente, kde dlouhodobě ukazují, že i tradiční jídla lze prodávat v ambicióznějším pojetí. I tam smažený sýr patří mezi ty nejprodávanější.

Podobný princip potvrzují i další projekty postavené na české klasice. Restaurace Šnycl šéfkuchaře Jana Punčocháře vsadila výhradně na řízek a během prvního kvartálu přivítala více než 18 tisíc hostů.

Rozdíl dělá surovina i detail

Smažený sýr má v českém prostředí specifickou historii. V době socialismu fungoval jako dostupná náhrada masa a rychle se rozšířil v jídelnách i restauracích. Levný eidam, trojobal a tatarka. To je kombinace, která zdomácněla napříč generacemi.

Dnes se ale mění způsob, jakým se k tomuto jídlu přistupuje. Kvalitní sýr, správná teplota tuku, práce s obalem i přílohami. Právě tyto detaily rozhodují o tom, jestli jde jen o rychlé jídlo, nebo o plnohodnotný chod. Rozdíl mezi „průměrným“ a dobrým smažákem je přitom zásadní.

Základ zůstává stejný. Tedy jihočeský eidam smažený v přepuštěném másle, který byl loni ve Vinohradském Parlamentu nejprodávanější položkou. Vedle něj ale vznikají varianty, které posouvají celý koncept dál. Smažené olomoucké syrečky, sýrové knedlíky s houbovou omáčkou nebo krokety s kozím sýrem ukazují, že smažák není jeden recept, ale technika, která se dá aplikovat na různé druhy sýrů i stylů servírování.

Praha propadla řízku. Punčochářův Šnycl přivítal 18 tisíc hostů

Fronty od otevření, plné rezervace a tisíce porcí legendárního trojobalu. Šnycl Jana Punčocháře zažil křest ohněm ve velkém stylu a Praha mu podle prvních čísel doslova propadla.

Český fenomén s evropskými kořeny

„Smažený sýr má silný emoční i chuťový základ. Když ale pracujete s kvalitní surovinou a věnujete pozornost detailu, může to být opravdu dobré jídlo,“ říká šéfkuchař Vinohradského Parlamentu Jan Pípal.

Právě tahle variabilita z něj dělá zajímavé jídlo i pro současného hosta, který hledá něco známého, ale nechce se spokojit s průměrem.

Kořeny smaženého sýra sahají do evropské kuchyně hluboko. Už ve středověké Francii existují recepty na smažené sýry, podobné principy najdeme i v Itálii nebo Rakousku. Ve většině zemí ale zůstává spíš předkrmem. V Česku se z něj stalo hlavní jídlo.

Šéfkuchař Ridi: Itálie není jen seznam receptů. To je kultura, rodina, paměť chutí

Když šéfkuchař Emanuele Ridi přišel do Česka, „italská kuchyně" často znamenala špagety s kečupem. Dnes je podle něj úroveň gastronomie nesrovnatelně vyšší a Češi rozumí kvalitě i surovinám. Přesto varuje: rostoucí náklady a minimální prostor pro chyby dělají z podnikání v restauracích jednu z nejtěžších disciplín současnosti.

Hospody mizí. Pivo je ale nejlepší v historii

Za pět let zmizelo z mapy téměř čtyři tisíce hospod. Pandemie, ceny energií, drahé suroviny i změna návyků hostů udělaly své. Zní to jako konec jedné éry? Možná. Jenže právě tenhle tlak způsobil to, že pivo v českých hospodách je dnes lepší než kdy dřív.

Šéfkuchař Ridi: Itálie není jen seznam receptů. To je kultura, rodina, paměť chutí

Skanska láká na 116 tisíc za metr. Většina bytů ve Vysočanech je ale mnohem dražší

Developerská skupina Skanska uvádí na trh nový projekt ve Vysočanech, kde ceny začínají na 116 tisících korun za metr čtvereční.

Developerská skupina Skanska posílá na trh další projekt ve Vysočanech. Klíčová není ani tak architektura nebo standard, ale cenovka. Ceny startují na 116 tisících korun za metr čtvereční, průměr se pohybuje kolem 165 tisíc. To odpovídá současné hladině novostaveb v širším centru Prahy, kde se ceny dlouhodobě drží vysoko navzdory slabší poptávce v minulých letech.

Projekt vzniká v lokalitě kolem stanice metra Kolbenova, která patří k nejrychleji se proměňujícím částem Prahy. Bývalý průmyslový areál se postupně mění na rezidenční čtvrť s doplněním služeb a kanceláří.

Proměna industriální čtvrti

V nabídce převažují větší byty (3+kk až 5+kk), tedy segment, který developeři v posledních letech častěji cílí na kupce s vyšší kupní silou. Menších bytů je v projektu méně. Celý projekt čtvrti Vysočany má nabídnout přes tisíc bytů. Dokončení developer plánuje na rok 2029.

Provedení odpovídá současnému „vyššímu standardu“ novostaveb. Byty mají podlahové vytápění, chytré řízení domácnosti nebo vyšší energetickou efektivitu. Budova má splnit třídu PENB A a certifikaci BREEAM.

Šéf Skansky: 4,5 procenta je moc. Ideální hypotéka začíná trojkou

Růst cen stavebních prací, nedostatek kapacit a pomalé povolování projektů dnes řeší prakticky všichni developeři. Skanska Residential ale na rozdíl od některých konkurentů projekty nepozastavuje a drží se svých plánů. Šéf společnosti Petr Michálek v rozhovoru mluví o cenách, hypotékách i roli města jakožto developera.

Vysočany patří v posledních letech k nejrychleji se proměňujícím částem Prahy. Z původně silně průmyslové oblasti s areály bývalého ČKD se postupně stává plnohodnotná městská čtvrť, kde vedle bydlení vznikají i kanceláře, obchody a veřejný prostor. Klíčovým impulzem je dobrá dopravní dostupnost včetně metra B a zároveň rozsáhlé brownfieldy, které umožňují velkokapacitní výstavbu. Vedle Skanska Residential zde realizují projekty i další velcí hráči jako Central Group, Finep nebo Metrostav Development.

Nové projekty přitom stále častěji míří na bonitnější klientelu a nabízejí vyšší standard i energetickou úspornost. Vysočany se tak postupně posouvají z dřívější „levnější“ alternativy na úroveň širšího centra, čemuž odpovídá i cenová hladina nových bytů.

Rekordní prodeje, rekordní ceny. Praha má nejdražší bydlení v historii

Pražský trh s novými byty láme historické rekordy. Loni se v metropoli prodalo 7 800 nových bytů, nejvíce v historii, zatímco ceny se přiblížily hranici 180 tisíc korun za metr čtvereční. Nabídka ale dál klesá a podle developerů zůstává hluboko pod reálnými potřebami města.

Praha se začíná dělit na bohaté a chudé. Analýza ukazuje rostoucí rozdíly v bydlení

Na první pohled se Praha nemění. Pod povrchem se ale podle odborníků rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými, což může v budoucnu zásadně proměnit podobu města.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Šárka není běžná adresa. Jak vypadá projekt pro kupce, kteří nejsou závislí na hypotékách a cenách?

