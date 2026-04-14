Zestátnění ČEZ začíná. Babiš chystá první zásadní krok
První konkrétní kroky k plánovanému zestátnění energetické společnosti ČEZ chce vláda udělat už na červnové valné hromadě firmy, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Detaily zatím nepředstavil, potvrdil ale, že kabinet dál počítá s plným převzetím společnosti státem. Podle něj je to nutné pro lepší kontrolu cen energií i další rozvoj energetiky. Proces by měl být dokončen do konce volebního období v roce 2029.
Stát nyní prostřednictvím ministerstva financí vlastní zhruba 70 procent akcií ČEZ, zbytek drží minoritní akcionáři. Právě odkup jejich podílů by měl vést k tomu, že stát získá nad firmou stoprocentní kontrolu.
První kroky již letos
Podle Babiše nepůjde o rychlý proces, první kroky ale přijdou už letos. „Plán na zestátnění platí. Je to důležité, abychom mohli pomáhat občanům i celé ekonomice. Energie jsou k tomu klíčové,“ uvedl premiér s tím, že podle něj se firma nikdy neměla privatizovat.
„Takový krok není věcí jedné vlády a jednoho volebního období. Zestátnění ČEZ nezlepší kontrolu státu nad vývojem cen energií,“ sdělil stínový ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil (ODS). K podrobnějšímu komentáři je podle něj potřeba znát program valné hromady.
Vláda už dříve avizovala, že celý proces by měl trvat zhruba dva a půl roku. Náklady se budou odvíjet od aktuální ceny akcií, podle dřívějších odhadů by ale mohly dosáhnout zhruba 250 miliard korun.
Ratingová agentura Moody’s zlepšila rating energetické společnosti ČEZ. Rating bonity dluhu společnosti zvýšila ze známky Baa1 na A3. Agentura rating zlepšuje, neboť pozitivně reviduje své hodnocení pravděpodobnosti možné mimořádné vládní podpory, jíž by se energetické společnosti mohlo potenciálně dostat. Jinými slovy, příznivě hodnotí fakt, že se podle ní upevňuje vztah mezi ČEZ a českým státem. ČEZ tak nyní nově dosahuje jen o tři stupně nižšího ratingu než Česko jako celek, které má u Moody’s známku Aa3.
Kritika opozice
Záměr čelí kritice opozice. Ta upozorňuje na možné dopady na státní rozpočet i hospodaření firmy, zejména kvůli výpadku dividend. „Nedává to ekonomický smysl,“ uvedl dříve bývalý ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).
ČEZ loni vykázal čistý zisk 27,4 miliardy korun, meziročně o 1,7 miliardy méně. Pokles zaznamenaly i provozní zisk a celkové výnosy společnosti.
