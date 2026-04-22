Dalibor Martínek: Před volbami se vynořil vzdušný zámek, středoškolský kampus v Praze
V Praze je kritický nedostatek středních škol. Rodiče i děti jsou nuceni podstupovat každý rok trauma, zda dítě, pardon, mládež, může nastartovat smysluplnou životní dráhu. Hledá se funkční model, politici svalují vinu jeden na druhého. V této atmosféře se líhne myšlenka pražského kampusu pro středoškoláky.
Před pár dny se konaly přijímací zkoušky na střední školy. V Praze byl na některá gymnázia zájem dvacetkrát převyšující kapacity. Frustrující situace pro patnáctileté. Otevřeně se mluví o ztracené generaci. Kdo za tento zmar může?
Na staroměstské radnici se konala debata o možném řešení. Ideou je kampus na okraji města, který by pojmul možná i dva tisíce studentů. Situaci by to nevyřešilo, ale aspoň něco. Celá vize má však mnoho neznámých. Ministr školství Plaga na představení možného řešení dal od horkého bramboru vzdělávání ruce pryč s tím, že školy jsou věcí samospráv. Předchozí politická reprezentace prý selhala. Vážený host promluvil a rychle odkvačil na další schůzky.
Pro sto padesát tisíc mladých lidí přišly nejkrušnější okamžiky roku. Začaly přijímací zkoušky na střední školy. A přestože se podle statistického úřadu dostává na čtyřletá gymnázia 60 až 72 procent uchazečů, realita je mnohem dramatičtější.
Za projekt kampusu se postavil Ondřej Prokop, pražský lídr hnutí ANO. Představil průzkum, který si nechal vypracovat od STEM/MARK. Nebude překvapením, že 85 procent respondentů si myslí, že by při takovém projektu měla spolupracovat Praha se Středočeským krajem. Je známým faktem, že víc než třicet procent středoškoláků v Praze dojíždí za vzděláním z tohoto kraje.
Tady je jedna z klíčových překážek. Středočeši studují v Praze, ale na výstavbu kampusu nechtějí dát ani korunu. Praha sice má na svých účtech zhruba 170 miliard korun, ale musí stavět metro nebo silniční obchvat. Nastává patová situace. Všichni by novou, velkou školu chtěli, ale kdo ji zaplatí?
Jak mezi řádky naznačil dlouholetý středočeský radní pro vzdělávání Milan Vácha, Středočeši jsou chudí, Praha by měla být velkorysá. Na neshodě mezi Prahou a Středočeským krajem selhává jeden projekt za druhým.
Superškola za miliardy
Na ministerstvu průmyslu vede Tomáš Hamberger jako zmocněnec pracovní skupinu, která se zabývá vzděláváním. Klade důraz na technické obory. Podle jeho představ by se v kampusu mohly učit jak technici, tak gymnazisté i učni. A přikládá i variantu, že by v kampusu mohly firmy školit mladé lidi v potřebných dovednostech moderní ekonomiky. Náklady na vybudování superškoly odhaduje na dvě miliardy korun. Kdo je dá, zda vůbec někdo, není jasné.
Vše závisí na hlavním městě. Ohledně možného kampusu se mluví o několika lokalitách na okraji Prahy. Prim hrají Letňany, zmiňován je i Chodov, Zličín nebo Písnice. Starosta Letňan Zdeněk Kučera by měl rád vedle východu z konečné stanice metra Letňany místo polí a srnek smysluplný projekt. Podle jeho slov je tam prostoru dost na rozličný rozvoj. Jelikož jde částečně o pozemky hlavního města, čeká na vize z magistrátu.
Za půl roku budou volby, takže se složení magistrátu jistě změní. Městská část čeká na nový magistrát, ministerstvo průmyslu čeká na výsledek voleb. A také ANO zatím jen hezky mluví o kampusu, než aby mohlo jeho případné budování nějak ovlivnit. Školáci, kteří se nedostanou v Praze na střední, by v mnoha krajích v klidu uspěli. Jenže všichni chtějí do Prahy. Pražští politici nedokážou pro své děti postavit školu.