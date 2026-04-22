Dalibor Martínek: Před volbami se vynořil vzdušný zámek, středoškolský kampus v Praze

Dalibor Martínek

V Praze je kritický nedostatek středních škol. Rodiče i děti jsou nuceni podstupovat každý rok trauma, zda dítě, pardon, mládež, může nastartovat smysluplnou životní dráhu. Hledá se funkční model, politici svalují vinu jeden na druhého. V této atmosféře se líhne myšlenka pražského kampusu pro středoškoláky.

Před pár dny se konaly přijímací zkoušky na střední školy. V Praze byl na některá gymnázia zájem dvacetkrát převyšující kapacity. Frustrující situace pro patnáctileté. Otevřeně se mluví o ztracené generaci. Kdo za tento zmar může?

Na staroměstské radnici se konala debata o možném řešení. Ideou je kampus na okraji města, který by pojmul možná i dva tisíce studentů. Situaci by to nevyřešilo, ale aspoň něco. Celá vize má však mnoho neznámých. Ministr školství Plaga na představení možného řešení dal od horkého bramboru vzdělávání ruce pryč s tím, že školy jsou věcí samospráv. Předchozí politická reprezentace prý selhala. Vážený host promluvil a rychle odkvačil na další schůzky.

Za projekt kampusu se postavil Ondřej Prokop, pražský lídr hnutí ANO. Představil průzkum, který si nechal vypracovat od STEM/MARK. Nebude překvapením, že 85 procent respondentů si myslí, že by při takovém projektu měla spolupracovat Praha se Středočeským krajem. Je známým faktem, že víc než třicet procent středoškoláků v Praze dojíždí za vzděláním z tohoto kraje.

Tady je jedna z klíčových překážek. Středočeši studují v Praze, ale na výstavbu kampusu nechtějí dát ani korunu. Praha sice má na svých účtech zhruba 170 miliard korun, ale musí stavět metro nebo silniční obchvat. Nastává patová situace. Všichni by novou, velkou školu chtěli, ale kdo ji zaplatí?

Jak mezi řádky naznačil dlouholetý středočeský radní pro vzdělávání Milan Vácha, Středočeši jsou chudí, Praha by měla být velkorysá. Na neshodě mezi Prahou a Středočeským krajem selhává jeden projekt za druhým.

Superškola za miliardy

Na ministerstvu průmyslu vede Tomáš Hamberger jako zmocněnec pracovní skupinu, která se zabývá vzděláváním. Klade důraz na technické obory. Podle jeho představ by se v kampusu mohly učit jak technici, tak gymnazisté i učni. A přikládá i variantu, že by v kampusu mohly firmy školit mladé lidi v potřebných dovednostech moderní ekonomiky. Náklady na vybudování superškoly odhaduje na dvě miliardy korun. Kdo je dá, zda vůbec někdo, není jasné.

Vše závisí na hlavním městě. Ohledně možného kampusu se mluví o několika lokalitách na okraji Prahy. Prim hrají Letňany, zmiňován je i Chodov, Zličín nebo Písnice. Starosta Letňan Zdeněk Kučera by měl rád vedle východu z konečné stanice metra Letňany místo polí a srnek smysluplný projekt. Podle jeho slov je tam prostoru dost na rozličný rozvoj. Jelikož jde částečně o pozemky hlavního města, čeká na vize z magistrátu.

Za půl roku budou volby, takže se složení magistrátu jistě změní. Městská část čeká na nový magistrát, ministerstvo průmyslu čeká na výsledek voleb. A také ANO zatím jen hezky mluví o kampusu, než aby mohlo jeho případné budování nějak ovlivnit. Školáci, kteří se nedostanou v Praze na střední, by v mnoha krajích v klidu uspěli. Jenže všichni chtějí do Prahy. Pražští politici nedokážou pro své děti postavit školu.

Zatímco Evropa slaví změnu režimu v Maďarsku, kde padl mnohaletý vůdce Viktor Orbán, paktující se s Putinem a nabourávající jednotnou evropskou politiku, na Slovensku se srdce zastavila. Vztahy Slovenska a Maďarska jsou specifické, citlivé, mimo rozlišovací schopnosti Bruselu. A teď podstupují zatěžkávací zkoušku.

Co se teď mezi dvěma členy V4 děje? Má to historické kořeny, které na západ od Břeclavi málokdo chápe. Je tu letitá snaha o emancipaci slovenského národa, z maďarské strany historické sny o velkém Maďarsku. Problém starý, pro Evropu zapomenutý, přesto nyní opět vyvěrající na povrch.

Mnoho Slováků má strach

Jak praví okřídlená poučka, stát má vždy skvělé vztahy se zeměmi na druhé straně zeměkoule, ale napjaté se svými sousedy. Budoucí maďarský premiér Magyar chce po Slovensku, aby zrušilo zákon, který trestá popírání Benešových dekretů. Sám zákon je trochu bizarní. Nicméně zhmotňuje obavy Slováků, žijících blízko hranic jižního souseda, z možné revize majetkových poměrů.

Ano, před osmdesáti lety bylo téměř sto tisíc Maďarů ze Slovenska odsunuto, a jejich majetky zabaveny. Zatímco v Česku už vibrace kolem otázky sudetských Němců ustávají a blíží se nule, je to pro nás hotová věc, na Slovensku téma poválečného uspořádání pořád žije. Mnoho Slováků má strach.

Premiér Fico proto prosadil podivný zákon, který má trestat popírání Benešových dekretů. Je to zákon z prosince loňského roku, populistický a poplatný Ficově vládě.

Orbán tvořil s Ficem tandem evropských rebelů, závislých na ruské ropě. Takže Orbán Ficův „protimaďarský“ zákon neřešil. Věděl, že se s Ficem vždy dohodne, potřeboval ho jako spojence. Nastupující premiér Magyar se však s Ficem principálně neshoduje na otázkách kolem Evropské unie. Společným zájmem zůstává ruská ropa. Ale protimaďarská legislativa se stala třecí plochou.

Fico má problém. Zůstal v boji proti Bruselu, v otázkách řešení ukrajinské krize, sám. Teď těžko změní zákon, který před necelým půlrokem odhlasovala „jeho“ Sněmovna. A ani o změnu nebude mít zájem. Řada Slováků má skutečně obavy z maďarského vlivu. Tento sentiment je neopomenutelnou součástí slovenské politické scény.

Jelikož je Slovensko i Maďarsko součástí Evropské unie i NATO, a má společné zájmy zejména v energetice, dodávkách ropy, problém kolem protimaďarského zákona patrně nebude eskalovat. Nicméně, vybízí k pozornosti, jak dávné a z dnešního pohledu už vlastně malicherné záminky mohou oživit a vytvořit dříve nečekaný zdroj napětí ve střední Evropě.

Dnešní dopolední jednání sněmovního rozpočtového výboru o balíku novel rozpočtových zákonů, který má jít už v pátek do třetího čtení, se neslo v duchu vystoupení opozičních poslanců na téma ukvapená příprava klíčových zákonných změn. Výbor si nakonec odhlasoval přerušení jednání a jeho pokračování večer.

Jak uvedla poslankyně–zpravodajka novel Jana Murová (ANO), na půdě sněmovny ve druhém čtení zaznělo zhruba 17 pozměňovacích a jeden doplňovací návrh. „Druhé čtení otevřelo klíčová témata související s nastavením fiskálních pravidel transparentnosti a flexibilitou veřejných financí,“ shrnula výsledky předchozí parlamentní diskuse.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v úvodu svého vystoupení ostře kritizovala, že bývalá vláda své nástupkyni za rok 2025 zanechala schodek ve výši 290,7 miliardy a s Evropskou komisí dohodla fiskálně strukturální plán, podle nějž by Česko v roce 2027 mělo mít deficit veřejných financí na úrovni 0,9 procenta hrubého domácího produktu. Což podle ní znamená nějakých 80 miliard korun. V roce 2028 by pak podle původního návrhu měl schodek dosáhnout 0,5 procenta HDP, tedy asi 45 miliard korun. „To je celá pravda, prostě celé je to falešné a farizejské. Divím se, že něco takového mohlo projít, že to zůstalo bez povšimnutí všech různých expertů a nezávislých institucí,“ prohlásila Schillerová. Posléze vysvětlila „dvě únikové doložky“, které se týkají dočasného vynětí části výdajů na obranu a na liniové stavby z výdajových rámců.

Ministryně financí dále uvedla, že vláda začíná jednat s Evropskou komisí o změně fiskálně strukturálního paktu.

Opoziční poslanci: nepřijatelný způsob přípravy jednání

Zbytek jednání rozpočtového výboru vyplnila vystoupení opozičních poslanců, z drtivé části na adresu způsobu přípravy schvalování zásadních novel rozpočtových zákonů. Vojtěch Munzar (ODS) konstatoval, že poslanci sice obdrželi sněmovní tisk se soupisem pozměňovacích návrhů, nikoliv však se stanoviskem ministerstva financí, z nějž by například vyplynulo, proč ten či onen opoziční návrh není přijatelný. Kritizoval i zkrácení lhůt a také to, že dnešní rozpočtový výbor zasedal od 7,30, před zasedáním sněmovny. „Tato příprava je nedostatečná a znehodnocuje naši práci jako zákonodárců,“ uvedl na adresu ministerstva financí.  

Místopředsedkyně rozpočtového výboru Věra Kovářová (STAN) uvedla, že projednávání změnového zákona respektive novel rozpočtových zákonů klidně mohlo počkat a jeho projednávání mohlo probíhat v řádných časových lhůtách.

Poslankyně a bývalá poradkyně předchozího ministra financí Zbyňka Stanjury Lucie Sedmihradská (STAN) kromě kritiky snížení role Sněmovny při přípravě a projednávání státních rozpočtů vznesla návrh, aby rozpočtový výbor uspořádal seminář na téma přípravy rozpočtu dle nových fiskálních pravidel Evropské unie. Nové kritérium přírůstku rozpočtových výdajů, které nahradilo dosavadní kritérium strukturálního schodku, je podle ní velmi komplikované a obtížně srozumitelné.  

Kolik bude deficit v příštím roce?

Na obsah návrhů novel zásadních rozpočtových zákonů členům rozpočtového výboru moc času nezbylo. Munzar kritizoval obsahovou stránku návrhů. „Zachraňujete situaci tím, že si na všechno dokážete půjčit. A napíšete si zákon tak, abyste si na všechno mohli půjčit. To není zachraňování žádné situace,“ podtrhl. „Jde o legalizaci rozpočtového armagedonu,“ podotkl Jan Jakob (TOP 09).  

Věra Kovářová položila přítomné ministryni otázku, jaký deficit vláda plánuje pro příští rok. Zároveň připomněla, že stát financuje svou dluhovou službu se stále rostoucími náklady, i kvůli zvyšujícím se úrokům u státních dluhopisů.

Ve Sněmovně v pátek

Návrhem novel rozpočtových zákonů by se poslanci podle plánu měli zabývat tento pátek. Jak shrnula poslankyně–zpravodajka Jana Murová, jde o „rozsáhlé systémové změny, které implementují nový evropský fiskální rámec. Modernizují principy řízení veřejných financí a zavádějí fiskální strukturální plán jako klíčový nástroj rozpočtové politiky. Současně se přechází od konceptu strukturálního salda k pravidlu čistých výdajů a upravují institucionální zajištění fiskální politiky včetně role Národní rozpočtové rady“. Součástí projednávaného balíku jsou mimo jiné změny zákona o rozpočtových pravidlech a o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Jednání rozpočtového výboru bylo přerušeno do večera. Pro návrh, který podal Jan Jakob (TOP 09) hlasovalo všech 23 přítomných členů sněmovního rozpočtového výboru. Třetí čtení má Sněmovna v plánu tento pátek.

