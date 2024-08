Lukáš Kovanda: Daň z mimořádných zisků má být letos ukončena

Část dividendy ČEZ za rok 2022 je mimořádným příjmem státu. Pak by ovšem měla být daň z mimořádných zisků ukončena už letos, jak ministerstvo financí ostatně dříve zamýšlelo. Ministerstvo financí nyní tvrdí, že dividenda ČEZ není s ohledem na mezinárodní metodiku „jednorázovým“ mimořádným příjmem.

Prostá vizuální inspekce – pohled na graf – ale svědčí o něčem jiném. Zhruba od výše 50 korun jedividenda ČEZ za rok 2022 jednorázovým mimořádným příjmem.

graf dividendy ČEZ kurzy.cz

Pohled na graf tak potvrzuje loňská slova samotného ministra financí Stanjury, která pronesl 27. 11. 2023 v rozhovoru pro Deník N , kde uvedl: Já myslím, že férové je do mimořádných příjmů započítat i část dividendy ČEZ, která byla rekordní.

Přesně tak.

Část dividendy za rok 2022 – ve výši zhruba 95 korun akcii – je mimořádným příjmem státu. Pak je ovšem třeba mimořádné příjmy státu rozšířit o dalších přibližně 36 miliard korun.

Celková bilance, tedy bilance mimořádných příjmů a mimořádných výdajů, se tím pádem dostává do kladného pásma (necelé jedné miliardy korun) už letos a daň z mimořádných zisků tedy má být letos také ukončena. A k roku 2025 se tedy vztahovat nemá.

Navíc, pokud ministerstvo argumentuje „mezinárodní metodikou“... V mezinárodní, totiž eurounijní metodice k dani z mimořádných zisků se praví následující: Cílem příspěvku stanoveného v kapitole III nařízení Rady nebylo plně financovat fiskální náklady na různá opatření domácí politiky, která zmírňují dopad prudkého růstu cen energie.

Sečteno, podtrženo, při zahrnutí části mimořádně vysoké dividendy ČEZ za rok 2022 do mimořádných příjmů je příslušná bilance státu vyrovnána již letos, aniž by ovšem vůbec takové vyrovnání bylo mezinárodní metodikou – na niž se jindy ministerstvo financí odvolává, v rozporu se svým dřívějším postojem – nutně předpokládáno a žádáno.