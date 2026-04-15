Stanislav Šulc: Kauza poplatky aneb Za méně peněz bude míň muziky
Veřejnoprávní média projdou zásadní proměnou. Bohužel nebude motivovaná žádnou debatou nad tím, jakou službu vlastně mají poskytovat, ale půjde o prozaickou věc: méně peněz. A to o dost. V důsledku toho nabídnou prostě méně a Česko se zbavuje donedávna zajímavé kulturní zbraně.
Ministr kultury Oto Klempíř konečně ukázal, na čem on a jeho ministerstvo kutali několik měsíců. Jde o zásadní reformu médií veřejné služby. Tedy alespoň teoreticky a snad i technicky. Ale mentálně spíš ne.
Technicky se změní jeden klíčový parametr: zatímco doposud byla média veřejné služby placená koncesionáři, tedy lidmi a firmami, kteří ze zákona platit musejí, nově to bude přímo ze státního rozpočtu. A zatímco doposud měly Česká televize a Český rozhlas dostat více než 11 miliard, nově to bude nějakých devět.
To se samozřejmě projeví razantně na tom, co média budou moci nabízet, případné rozvojové plány mohou asi rovnou zrušit, protože budou muset škrtat.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Obří zásah tam a zase jinam
Pokud by bylo možné státní zásahy do fungování médií veřejné služby měřit, byl by to zásah obří a jednoznačně negativní, na druhou stranu jde o podobně velký zásah, jaký vloni učinila předchozí vládní garnitura, akorát že ten byl pozitivní.
Co mají oba zásahy společné, že se zaměřily na příjmy a na to, kdo a jak je má médiím poskytnout, ale ani předchozí, ani stávající vláda v podstatě neřeší, jakou službu tedy vlastně mají ČT a ČRo poskytovat.
A to čistě proto, že na takové poctivé diskusi o smyslu, cílech, směřování a fungování veřejnoprávních médiích si nikdo nenažene žádné bodíky. Přitom šéfové obou dotčených médií po této diskusi volají, ani jim není příjemná nejistota, kdy stát neustále hýbe s jedním parametrem, ale není schopen (či ochoten) definovat, co vlastně chce.
Vládní koalice chce od příštího roku zrušit koncesionářské poplatky za Česká televize a Český rozhlas a nahradit je financováním ze státního rozpočtu. Obě média by ale podle návrhu měla dostat méně, než kolik nyní vyberou od poplatníků. Ministr kultury Oto Klempíř uvedl, že Česká televize má příští rok získat 5,74 miliardy korun, což je zhruba o miliardu méně než letošní výnos z poplatků. Český rozhlas má obdržet 2,07 miliardy korun, tedy asi o 400 milionů méně než letos. Vedení obou institucí před změnou varuje a opozice ji označuje za likvidační, přičemž avizuje obstrukce při projednávání zákona.
Kde se bude škrtat
A tak se nakonec mohou docela divit všichni ti, kdo tak strašně volali po zrušení poplatků a proměně zejména ČT. Často totiž propadají tunelovému vidění, že veřejnoprávní stanice rovná se zpravodajství. To přitom v rozpočtu představuje necelou pětinu a není moc pravděpodobné, že by se zrovna v této části řezalo. A to prostě a jednoduše proto, že tam jsou fixní a přímé personální náklady, které se škrtají špatně.
Mnohem snazší je zaříznou tvorbu původních seriálů a filmů, včetně pohádek, koprodukce, nákupy pořadů v zahraničí. Tedy v podstatě všechno to, nač kouká skutečně většina diváků. Na druhou stranu vysílací čas nikam nezmizí, přibude tedy repríz a třeba se na obrazovky dostanou ve zvýšené míře legendy typu Bambinot, Pomalé šípy nebo Babičky dobíjejte přesně.
Připomeňme, že to ještě donedávna byly pořady ČT, kterým se na mezinárodní scéně dařilo uspět a o něž byl zájem mezi kupci licencí. V éře, kdy se všechny státy snaží prosadit svou kulturou, je omezení rozpočtu na tuto soft power diplomacii v podstatě hloupost. O to větší, když ji realizuje ministerstvo kultury.
Česká televize nebude příští rok moci naplnit své závazky, pokud bude její rozpočet ve výši, kterou představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). ČT to řekl její ředitel Hynek Chudárek. Očekává, že televize bude muset omezit původní tvorbu a také propouštět. Česká televize by měla příští rok dostat ze státního rozpočtu 5,74 miliardy, přičemž letos počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun.
