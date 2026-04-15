Stanislav Šulc: Kauza poplatky aneb Za méně peněz bude míň muziky

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristi sobě) představuje novinky ve financování ČT a ČRo
ČTK
Stanislav Šulc
Veřejnoprávní média projdou zásadní proměnou. Bohužel nebude motivovaná žádnou debatou nad tím, jakou službu vlastně mají poskytovat, ale půjde o prozaickou věc: méně peněz. A to o dost. V důsledku toho nabídnou prostě méně a Česko se zbavuje donedávna zajímavé kulturní zbraně.

Ministr kultury Oto Klempíř konečně ukázal, na čem on a jeho ministerstvo kutali několik měsíců. Jde o zásadní reformu médií veřejné služby. Tedy alespoň teoreticky a snad i technicky. Ale mentálně spíš ne.

Technicky se změní jeden klíčový parametr: zatímco doposud byla média veřejné služby placená koncesionáři, tedy lidmi a firmami, kteří ze zákona platit musejí, nově to bude přímo ze státního rozpočtu. A zatímco doposud měly Česká televize a Český rozhlas dostat více než 11 miliard, nově to bude nějakých devět.

To se samozřejmě projeví razantně na tom, co média budou moci nabízet, případné rozvojové plány mohou asi rovnou zrušit, protože budou muset škrtat.

Obří zásah tam a zase jinam

Pokud by bylo možné státní zásahy do fungování médií veřejné služby měřit, byl by to zásah obří a jednoznačně negativní, na druhou stranu jde o podobně velký zásah, jaký vloni učinila předchozí vládní garnitura, akorát že ten byl pozitivní.

Co mají oba zásahy společné, že se zaměřily na příjmy a na to, kdo a jak je má médiím poskytnout, ale ani předchozí, ani stávající vláda v podstatě neřeší, jakou službu tedy vlastně mají ČT a ČRo poskytovat.

A to čistě proto, že na takové poctivé diskusi o smyslu, cílech, směřování a fungování veřejnoprávních médiích si nikdo nenažene žádné bodíky. Přitom šéfové obou dotčených médií po této diskusi volají, ani jim není příjemná nejistota, kdy stát neustále hýbe s jedním parametrem, ale není schopen (či ochoten) definovat, co vlastně chce.

Oto Klempíř
Poplatky padnou, miliardy zůstanou. Vláda mění financování médií

Vládní koalice chce od příštího roku zrušit koncesionářské poplatky za Česká televize a Český rozhlas a nahradit je financováním ze státního rozpočtu. Obě média by ale podle návrhu měla dostat méně, než kolik nyní vyberou od poplatníků. Ministr kultury Oto Klempíř uvedl, že Česká televize má příští rok získat 5,74 miliardy korun, což je zhruba o miliardu méně než letošní výnos z poplatků. Český rozhlas má obdržet 2,07 miliardy korun, tedy asi o 400 milionů méně než letos. Vedení obou institucí před změnou varuje a opozice ji označuje za likvidační, přičemž avizuje obstrukce při projednávání zákona.

Kde se bude škrtat

A tak se nakonec mohou docela divit všichni ti, kdo tak strašně volali po zrušení poplatků a proměně zejména ČT. Často totiž propadají tunelovému vidění, že veřejnoprávní stanice rovná se zpravodajství. To přitom v rozpočtu představuje necelou pětinu a není moc pravděpodobné, že by se zrovna v této části řezalo. A to prostě a jednoduše proto, že tam jsou fixní a přímé personální náklady, které se škrtají špatně.

Mnohem snazší je zaříznou tvorbu původních seriálů a filmů, včetně pohádek, koprodukce, nákupy pořadů v zahraničí. Tedy v podstatě všechno to, nač kouká skutečně většina diváků. Na druhou stranu vysílací čas nikam nezmizí, přibude tedy repríz a třeba se na obrazovky dostanou ve zvýšené míře legendy typu Bambinot, Pomalé šípy nebo Babičky dobíjejte přesně.

Připomeňme, že to ještě donedávna byly pořady ČT, kterým se na mezinárodní scéně dařilo uspět a o něž byl zájem mezi kupci licencí. V éře, kdy se všechny státy snaží prosadit svou kulturou, je omezení rozpočtu na tuto soft power diplomacii v podstatě hloupost. O to větší, když ji realizuje ministerstvo kultury.

Hynek Chudárek
„Budeme muset omezit tvorbu.“ Ředitel ČT Chudárek varuje před rozpočtem Klempíře

Česká televize nebude příští rok moci naplnit své závazky, pokud bude její rozpočet ve výši, kterou představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). ČT to řekl její ředitel Hynek Chudárek. Očekává, že televize bude muset omezit původní tvorbu a také propouštět. Česká televize by měla příští rok dostat ze státního rozpočtu 5,74 miliardy, přičemž letos počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun.

Posedlost politiků Českou televizí hraničí s fetišismem. Z nějakého záhadného důvodu se politici domnívají, že ČT jim tak nějak patří. Že mají právo chodit do ní do diskusních pořadů. Přitom jsou v Česku tisíce jiných médií. Ne, prostě ČT.

Ministr Klempíř oznámil, že od příštího roku nebudou Českou televizi a Český rozhlas živit poplatky, ale státní rozpočet. Mohlo by se zdát, že jde o technikálii. Prostě do obou médií potečou peníze z jiného zdroje. Opak je pravdou. Je to mocenské ovládnutí. Kdo v ruce drží financování, může si diktovat.

Politici se snaží do zpravodajství zasahovat po celou dobu existence nezávislé televize. Dělají to dvojím způsobem. Obsazují radu ČT svými nominanty. Což se naposledy děje právě teď, probíhá výběr šesti nových členů. Zástupci opozice už byli v předkole odstraněni.

Výběr radních má působit dojmem, že poslanci rozhodují o nezávislých expertech. Není to pravda. Jsou to nominanti stran. Je přitom trochu s podivem, proč právě rada ČT politiky tolik zajímá. Radní schvalují rozpočet nebo prémie ředitele televize, rozhodně nemohou zasahovat do zpravodajství. Být radní je spíš takový teplý flek pro kamarády, pobírat rentu za nicnedělání.

Telefonáty důležitým lidem

Druhým způsobem, jak se snaží politici vlomit do obsahu zpravodajství, jsou telefonáty důležitým lidem. Když se politikovi něco nelíbí, poradce volá řediteli. Ten jen tak mezi řádky, zcela nezávazně, promluví s šéfem zpravodajství. A ten, ležérně, diktovat novinářům ČT nejde, to by byla revoluce, nastíní, co by bylo třeba. Je to taková stínohra, která se na Kavkách hraje desítky let.

Nezávislí novináři ČT vždy chápali, odkud vítr fouká. Všichni to chápou. Je to taková hra na slepou bábu. Přesto, poplatková politika financování zaručovala televizi a rozhlasu jistou míru nezávislosti. Andrej Babiš, možná to spíš byl Tomio Okamura, jdou na ovládnutí veřejných médií zcela novátorským způsobem. Sice se ještě snaží dosadit do rady televize své lidi, ale vedle toho rozjeli zestátnění těchto dvou médií.

Vliv ČT politici přeceňují

Naskakují otázky. Znamená to snad ohrožení demokracie nebo nezávislosti médií? Neznamená. Vliv České televize politici obecně přeceňují. Kdyby tato televize nebyla, mnoho jiných médií demokracii ohlídá. A nezávislost v těchto redakcích? Ta nikdy nebyla. Teď to bude jenom větší závislost.

Je tu ještě aspekt výše rozpočtu. Ředitel televize Hynek Chudárek uvedl, že když má být příjem šest, a ne sedm miliard korun, bude muset propouštět lidi. Proč ne, svět se nezboří. Není možná příliš veřejně známé, že na zpravodajství, které politiky tolik fascinuje, jde zhruba desetina rozpočtu ČT. Za většinu peněz tvůrčí skupiny vyrábějí například veleúspěšný StarDance. Což asi není přesně to, proč máme mít veřejnoprávní médium.

Stačilo pár dní ticha a jeden pozastavený obsah, a na povrch vyplaval zmatek, který sahá mnohem dál než k jednomu videu. Rozpory v komunikaci, nejasná odpovědnost a slabé krizové vedení ukazují, že v resortu obrany státu chybí jasná linie velení. A právě to vyvolává největší obavy.

Nemá tím být řečeno, že pod vlajkou České televize nevznikla spousta jedinečných pořadů. Na druhé straně, většina obyvatel této země žije téměř čtyřicet let v tržním prostředí. To se televizi jaksi vyhnulo.

Dravecké způsoby této vlády dopadly na Českou televizi a Český rozhlas. Určitě bude větší tlak na silné osobnosti těchto médií. Václav Moravec již podlehnul. Bude tu názorová novelizace. Každý člen zpravodajství obou institucí bude čelit dilematu. Možná někteří tato média opustí. O informační prostor jako celek však není potřeba mít starost. Informace a názory se k lidem dostanou.

Chudárek zdůraznil, že rozpočet neodpovídá tomu, o čem se s Klempířem bavili na páteční schůzce. „Dohoda byla, že bude vytvořena pracovní skupina, kde budou experti České televize, Českého rozhlasu a ministerstva kultury, a celý návrh budeme společně připomínkovat a řešit,“ uvedl.

Česká televize a Český rozhlas dostanou příští rok místo výnosu z poplatků dohromady 7,8 miliardy korun ze státního rozpočtu. Celkem je to zhruba o 1,4 miliardy korun méně. Generální ředitelé obou veřejnoprávních médií už dříve uvedli, že se změnou nesouhlasí. „Pořád preferujeme financování z poplatků, které funguje a je zbytečné do něj jakýmkoliv způsobem zasahovat,“ zopakoval dnes Chudárek.

Financování bude samostatnou kapitolou státního rozpočtu a bude pravidelně valorizované o inflaci, maximálně o pět procent. Dalšími zdroji financování veřejnoprávních médií mají být výnosy z reklamy nebo prodeje práv. Na hospodaření bude dohlížet Nejvyšší kontrolní úřad. Klempíř počítá s tím, že zákon bude platný od ledna příštího roku.

Výraznější propad

Chudárek nesouhlasí s tvrzením, že návrh vládní koalice ANO, SPD a Motoristů vrací finance veřejnoprávních médií do roku 2024. Podle něj to bude výraznější propad. Navrhovaný model financování navíc nepovažuje za dostatečně předvídatelný. „Říct jen, že budeme valorizovat, je nedostatečné,“ podotkl.

Vládní návrh podle Klempíře definuje veřejnoprávní poslání České televize a Českého rozhlasu, které má být zaměřené na poskytování kvalitního a důvěryhodného zpravodajství a publicistiky, plnění vzdělávací a kulturněspolečenské funkce a až na třetím místě má být zábavní a dramatická tvorba. „To, co má dělat ČT, je dáno zákonem o České televizi, memorandem a kodexem ČT. Tam je přesně napsáno, co ČT musí dodávat a dělat. Nelze takto říct, co má a nemá prioritu. Česká televize má i bavit,“ reagoval na to Chudárek.

Podle něj by televize určitě musela propouštět. „Museli bychom dostát závazkům, které máme. To jsou sportovní práva a rozjeté projekty. Pak bychom museli utlumit výrobu a s útlumem výroby přichází i potřeba menšího počtu lidí,“ dodal.

ČT se nemá slučovat s ČRo, na jejich fungování mají dohlížet rady, stejně jako dosud. Nemění se ani nic na nominaci radních různými organizacemi a spolky a jejich následné volbě poslanci a senátory. To má podle Klempíře zajistit veřejnou kontrolu. Zákon zároveň stanovuje, že veřejnoprávní média nebudou podléhat žádnému státnímu nebo politickému subjektu.

Podle opozice chce vláda dostat ČT a ČRo pod svou kontrolu a chystá se přijetí zákona obstruovat. Klempíř tvrzení opozice odmítl.

