Chceme stavět modulární jaderné reaktory, říká Tomáš Koranda z Hochtief CZ
Stavební společnost Hochtief CZ se více zaměří na oblast energetických staveb. Tvrdí to předseda představenstva firmy Tomáš Koranda. Firma byla posledním generálním dodavatelem výstavby jaderné elektrárny Temelín. Na tuto historii chce nyní navázat.
„Připravujeme se na účast na dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Jsme v procesu příprav na spolupráci s řetězcem korejských firem, které projekt zaštiťují,“ prozrazuje Koranda. Jeho firma by se ráda stala generálním stavebním dodavatelem, nebo aspoň jedním z klíčových dodavatelů celého projektu. Na podobnou spolupráci se však připravují všichni velcí hráči ve stavebnictví. Koranda předpokládá, že ve stavební části budou zasmluvnění z devadesáti procent lokální firmy.
Hochtief CZ sleduje i přípravu rozšíření v areálu Temelína. „Tam dlouhodobě spolupracujeme, jsme dodavatelem ČEZ při údržbách nebo investicích, tam je to pro nás další priorita,“ uvádí Koranda. Německá skupina Hochtief se stala i součástí uskupení vedené společností Amentum, které by se mělo podílet na globálním rozvoji malých modulárních reaktorůpro Rolls-Royce. Jejich výstavba se chystá ve Velké Británii a ve Švédsku. Dva, možná tři projekty jsou potenciálně připravovány také pro Česko. „Nejvíc připravený je právě v areálu Temelína,“ uvádí Koranda. Tam bude český Hochtief lokálním stavebním partnerem.
Rozhodně by bylo potřeba otevřít nové lomy na stavební suroviny, domnívá se Jaroslav Koutňák, generální ředitel strojírenské společnosti PSP Engineering. Ta dodává stroje, zařízení, technologické linky a investiční celky pro výrobu cementu a vápna, zpracování rud, lomového kamene, písku, štěrkopísku, uhlí a ostatních materiálů. Za posledních čtyřicet let nebyl v Česku otevřen žádný nový lom.
V Česku se příštích letech ve stavebnictví chystá řada velkých investice. Patří sem dálnice, železnice, bytů má růst podle vlády o dvacet tisíc ročně víc. Chystá se dostavba Dukovan a další investice spojené s transformací energetiky. Na všech těchto stavbách se jedna z největších českých stavebních společností chce aktivně podílet.
Společnost Hochtief CZ se věnuje téměř všem stavební segmentům, od průmyslové výstavby, bytové výstavby, přes občansko-administrativní, průmyslovou, ekologickou a vodohospodářskou výstavbu, energetiku, ale samozřejmě také projektům dopravní a liniové infrastruktury. Liniové stavby, včetně výstavby linky metra D, tvoří třetinu obratu společnosti, pozemní stavby zhruba dvě třetiny.
