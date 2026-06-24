ČEZ chystá velké dělení. Novou dceřinku povede Cyrani

Přípravy na zestátnění ČEZ nabírají konkrétnější podobu. Energetická skupina obsadila vedení nové dceřiné firmy ČEZ Energy, do níž vyčlení velkou část nevýrobního byznysu. V jejím čele stanou Pavel Cyrani a Daniel Beneš.
Generálním ředitelem dceřiné společnosti ČEZ Energy, kterou založila energetická skupina ČEZ, se stal Pavel Cyrani, místopředseda představenstva a ředitel divize obchodu a strategie ČEZ. Představenstvo povede Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ. Členy představenstva se stali Martin Novák a Ondřej Landa. Společnost o tom dnes informovala v tiskové zprávě.
ČEZ chce do dceřiné firmy vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby.
Plynovody pod ČEZem potřebují miliardy na starý dluh. Půjčku poskytne čtveřice bank
Společnost Czech Gas Networks Investments, většinově ovládaná skupinou ČEZ, si bere úvěr 8,9 miliardy korun. Peníze použije na refinancování části stávajícího dluhu. Firma vlastní skupinu GasNet, největšího distributora plynu v Česku.
Vyčlenění nevýrobní části podniku do nové firmy je podle analytiků zásadním krokem pro připravované zestátnění společnosti. „Zároveň probíhají další procesy související se schválenou optimalizací vlastnické struktury a řízení,“ uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.
Jedná se mimo jiné o přípravu oceňování jednotlivých dceřiných společností i podkladů pro jednání s ratingovými agenturami kvůli ratingovému posouzení ČEZ Energy i ČEZ.
Zestátnění společnosti je jedním z deklarovaných cílů současné vlády, která ho odůvodňuje potřebou uvolnit firmě ruce k investicím.
„Drill, baby, drill“ hrozí také Spojenému království. Britové se přou o těžbu ropy a plynu v Severním moři
Britská vláda se stala terčem kritiky kvůli odmítání nové těžby ropy a plynu v Severním moři. V reakci na íránskou krizi prosazuje rychlejší transformaci energetiky, sází na celkovou elektrifikaci a obnovitelné i jaderné zdroje. Opoziční pravice v čele s Nigelem Faragem se naopak hlásí k Trumpovu sloganu „Drill, baby, drill“, neboli „Vrtej, baby, vrtej“. Pomíjí tak zkušenosti z další globální krize fosilních paliv.
Vedení ČEZ v dubnu navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce ze současné struktury vyčlenit například firmy ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce, GasNet, ČEZ ESCO, firmy z tradingu a telekomunikační Telco Pro Services.
Společnost si v nové dceřiné firmě ponechá minimálně 51procentní podíl, zbylou část nabídne investorům. Návrh v červnu schválila valná hromada podniku.
Cena podílu, který chce ČEZ investorům nabídnout, by podle některých analytiků mohla činit 150 miliard korun, možná i více. To by mělo firmě usnadnit pozdější výkup stávajících minoritních akcionářů z celé mateřské firmy.
Kolik stojí zateplení domu? Plán rekonstrukce včetně odhadu nákladů lze získat i zdarma
Stát v současnosti drží v ČEZ zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Loni ČEZ vydělal 27,4 miliardy korun, čistý zisk firma meziročně snížila o 1,7 miliardy korun. Meziročně se snížily také provozní zisk i výnosy firmy.
Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých měsících avizoval, že kabinet chce proces plného ovládnutí ČEZ stihnout nejpozději do konce stávajícího volebního období v roce 2029. Opozice varovala před ohrožením investic i minoritních akcionářů. Po dubnovém oznámení ČEZ o návrhu na vyčlenění nové dceřiné firmy vládu žádala o představení jasného plánu.
Lukáš Kovanda: ČEZ nebude levná kořist. Babišův účet může narůst
ČEZ zdražuje Babišovi pod rukama. Morgan Stanley otočila a dramaticky zvýšila cílovou cenu akcií ČEZ z 880 na 1250 korun. Babišově vládě, která chystá postátnění výroby elektřiny, tak americká banka poslala nepříjemný vzkaz: výkup minorit nemusí být levný.
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.
Dva průměrné pražské platy dnes na hypotéku ještě stačí. V Praze ale často jen na menší byt a život plný kompromisů. Za stejnou splátku si přitom pár za hranicemi metropole může koupit výrazně víc prostoru někdy i rodinný dům.
Jan a Jana Novákovi jsou modelový pražský pár. Oběma je něco přes třicet, oba pracují v Praze a oba berou průměrnou pražskou mzdu. Podle Českého statistického úřadu dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v Praze v prvním čtvrtletí roku 2026 hodnoty 67 945 korun. Dohromady tak mají Novákovi příjem zhruba 136 tisíc korun hrubého, orientačně 105 tisíc korun čistého.
Nemají jiné úvěry, neplatí leasing, nesplácejí kreditní kartu. Na papíře vypadají jako ideální klienti banky. Jenže na realitním trhu hlavního města rychle zjistí, že dva dobré platy už nejsou vstupenkou k pohodlnému rodinnému bydlení. Jsou spíš vstupenkou do světa kompromisů.
Pětičlenná rodina se přestěhovala do bytu menšího než garáž. Architekti z něj vytěžili maximum
Může pětičlenná rodina plnohodnotně žít v bytě o podlahové ploše 37,5 metru čtverečního? Projekt od Hurá studia ukazuje, že ano. Nejde ale o běžnou rekonstrukci. Spíš o radikální přehodnocení toho, kolik prostoru člověk skutečně potřebuje k životu.
Podle Lukáše Urbánka, finančního poradce Partners, by modelový mladý pár do 36 let mohl při čistém příjmu 105 tisíc korun dosáhnout na hypotéku kolem 9,75 milionu korun. „Pokud uvažujeme modelově mladé žadatele do 36 let a hodnotu DSTI 50 procent a předpokládáme, že 105 tisíc korun je opravdu celý akceptovatelný příjem, je maximální výše hypotéky přibližně 9,75 milionu korun se splátkou okolo 52 420 korun měsíčně,“ říká Urbánek.
Při standardním financování do 80 procent hodnoty nemovitosti by to znamenalo byt zhruba za 12,2 milionu korun. Jenže také nutnost mít přibližně 2,4 milionu korun vlastních peněz.
Bezpečnější varianta je podle Urbánka níž. „Za standardní a zcela bezpečnou hranici je ze strany ČNB považováno DSTI 40 procent. V modelovém příkladu je to splátka do 42 tisíc korun, což odpovídá hypotéce 7,8 milionu korun se splátkou 41 936 korun,“ dodává.
V takovém scénáři by Novákovi kupovali nemovitost zhruba za 9,75 milionu korun a potřebovali by téměř dva miliony korun vlastních úspor. V Praze to často znamená větší 2+kk nebo menší 3+kk. V lepší lokalitě méně metrů, na okraji města o něco více prostoru. U novostavby ještě méně.
Byty se zmenšují a ceny rostou. V Praze stojí bydlení od deseti milionů výš
Lukáš Kropík z České spořitelny upozorňuje, že podle metodiky konkrétní banky může taková domácnost dosáhnout i na vyšší úvěr. „S čistými příjmy ve výši 105 tisíc korun je možné získat úvěr ve výši 9,8 milionu až 12,7 milionu korun s měsíční splátkou 52 500 až 66 500 korun. Rozdíly jsou dány metodikou jednotlivých bank při započítávání životních nákladů a dále parametry DTI a DSTI,“ říká Kropík.
Rozdíl mezi bankovní tabulkou a skutečným životem je ale zásadní. Banka počítá příjem, závazky a limity. Domácnost počítá jídlo, energie, dopravu, vybavení bytu, školku, dovolenou, budoucí rodičovskou a rezervu pro případ, že jeden příjem vypadne.
LTV ukazuje poměr mezi výší hypotéky a hodnotou nemovitosti. Pokud byt stojí deset milionů korun a banka půjčí osm milionů, jde o LTV 80 procent. DSTI říká, jakou část čistého měsíčního příjmu spolknou splátky úvěrů. U příjmu 105 tisíc korun a splátky 42 tisíc korun jde přibližně o DSTI 40 procent. DTI porovnává celkové zadlužení s čistým ročním příjmem domácnosti.
„Banky zohledňují pouze oficiální závazky za úvěry, ale již neřeší třeba vyšší výdaje v domácím rozpočtu za dopravu do zaměstnání, výdaje za speciální dietu a podobně. Je to tedy velmi individuální a vždy je potřeba celou situaci vyhodnotit komplexně v rámci celého rozpočtu domácnosti a celkové majetkové a finanční situace,“ dodává Kropík.
Co za to dnes koupí
Aktuální nabídky na realitních serverech ukazují, jak rozdílný život si za stejnou hypotéku mohou Novákovi koupit. V Praze se rozpočet kolem deseti milionů korun drží hlavně u menších rodinných dispozic. Například byt 3+kk na Proseku o velikosti zhruba 74 metrů čtverečních za 9,5 milionu korun nebo byt 3+kk v Čakovicích o velikosti zhruba 72 metrů čtverečních za podobnou cenu znamenají při 80procentním financování vlastní zdroje kolem 1,9 milionu korun a splátku zhruba 40,5 tisíce korun měsíčně.
Jakmile ale Novákovi zamíří za hranice Prahy, stejný rozpočet se začne chovat úplně jinak. Ve Středočeském kraji se za cenu pražského bytu objevují rodinné domy. V Mělníku například moderní dům 5kk o velikosti zhruba 132 metrů čtverečních za 9,79 milionu korun. V Bělé pod Bezdězem dům 4+kk o velikosti 117 metrů čtverečních za 9,5 milionu korun.
Průměrný byt v Česku stojí 5,3 milionu. V levných krajích navíc zdražují nejrychleji
Dostupnost bydlení v Česku se běžnému obyvateli stále více vzdaluje. Průměrná cena bytu vyrostla na 5,3 milionu korun. Stojí za tím přetrvávající vysoké ceny v hlavním městě, ale také zdražování bytů v tradičně levnějších lokalitách, kde ceny poskočily nejrychleji z celé republiky, vyplývá z dat nemovitostní platformy Reas.
V regionech je rozdíl ještě výraznější. V Plzeňském kraji lze za méně než osm milionů korun najít dům o velikosti kolem 176 metrů čtverečních. V Ústeckém kraji se za cenu menšího pražského bytu objevují domy se 160 i více metry čtverečními a velkými pozemky.
Děti mění celou rovnici
Dokud jsou Novákovi dva, menší byt ještě může fungovat. Jakmile ale začnou plánovat rodinu, celá rovnice se mění. Jedno dítě znamená vyšší výdaje, druhé ještě větší tlak na rozpočet. Zároveň roste potřeba prostoru. Urbánek odhaduje, že jedno dítě může snížit disponibilní zdroje zhruba o sedm tisíc korun měsíčně, dvě děti zhruba o třináct tisíc korun. „Čtyřčlenná domácnost se dvěma dětmi je podle modelu na maximální měsíční splátce kolem 45 tisíc korun, což odpovídá hypotéce 8,35 milionu korun,“ uvádí.
Kropík připouští, že v samotném bankovním modelu nemusí být dopad dětí vždy dramatický. „V tomto konkrétním případě se maximální výše úvěru v případě jednoho nebo dvou dětí sníží nepatrně na 12 milionů korun. V domácím rozpočtu se ale bude jednat o zásadnější změnu, proto bychom měli vše pečlivě uvážit,“ říká.
David Krajný: Mladí na bydlení nedosáhnou. A lepší to jen tak nebude
Majitel největší české realitní společnosti REMAX David Krajný upozorňuje, že dostupnost bydlení se bez zásadních změn nezlepší. Hlavní problém podle něj neleží v poptávce, ale v nedostatečné výstavbě a zdlouhavém povolování, které drží ceny vysoko. V rozhovoru vysvětluje, proč mladí lidé na vlastní bydlení nedosáhnou, jak se promění role makléřů pod vlivem umělé inteligence i proč buduje realitní byznys na Ukrajině už dnes.
Stále častěji se ukazuje, že hlavní bariérou nemusí být samotná měsíční splátka. U dobře vydělávající domácnosti banka úvěr schválit může. Jenže bez vlastních peněz se pár do hry vůbec nedostane. „U mladých lidí je možné získat úvěr do výše 90 procent hodnoty nemovitosti. V takovém případě u nemovitosti za 10 milionů korun bude potřeba mít vlastní úspory ve výši jednoho milionu korun. V případě LTV 80 procent to už budou dva miliony. A to se pořád bavíme o nutném minimu pro banku,“ říká Kropík.
Podle něj je navíc nutné počítat také s rezervou. „Dále je potřeba počítat s pohotovostní rezervou ve výši alespoň šestinásobku měsíčních výdajů. Pokud je v plánu založení rodiny, bude potřeba počítat s dalšími rezervami pro období rodičovské dovolené. Obecně ale můžeme říct, že potřebné rezervy je těžší vytvořit než získat požadovaný příjem,“ dodává.
Dva průměrné platy jsou spíš výjimka
Výpočet je potřeba číst jako modelový scénář, ne jako obraz běžné mladé pražské domácnosti. Průměrná mzda v Praze sice podle ČSÚ dosahuje zhruba 68 tisíc korun hrubého měsíčně, medián je ale výrazně nižší. Řada mladých párů tak dohromady nevydělává 105 tisíc korun čistého, ale spíš 40 až 80 tisíc korun měsíčně.
„Dá se říci, že vlastní bydlení v Praze není ani pro mediánovou pražskou domácnost jednoduše dostupné a je potřeba počítat s tím, že splátka hypotéky zasáhne 40 až 50 procent příjmů,“ uzavírá Kropík.
Druhá hypotéka může zničit rodinný rozpočet. Kdy už jsou splátky příliš vysoké?
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
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Karavaning už dávno není jen romantika pro dobrodruhy. V Česku z něj vyrostl regulérní cestovatelský fenomén, který mění podobu letních dovolených, investice kempů i regionální turistiky. Svoboda pohybu je ale jen jednou stranou mince. Tou druhou jsou rostoucí ceny půjčoven, nutnost včasných rezervací, poplatky za stání, hmotnostní limity i pravidla pro přespávání mimo kempy.
Zájem o nezávislé cestování v obytných vozech zažívá v České republice dál mimořádně silné období. Svoboda pohybu, možnost usínat pokaždé na jiném místě a nezávislost na hotelových řádech lákají tisíce Čechů, z nichž značnou část tvoří úplní nováčci. Karavaning se z okrajového hobby stal běžnou alternativou rodinné dovolené, prodloužených víkendů i aktivního cestování po Evropě.
Sílu trendu potvrzují i data z oboru. Jarní veletrh For Caravan 2026 v pražských Letňanech dle vyjádření provozovatelů přilákal 29 004 návštěvníků, 123 vystavovatelů a zaplnil šest hal na ploše 22 tisíc metrů čtverečních. Rostoucí zájem je vidět také v registru vozidel. Dle statistik Asociace kempování a karavaningu bylo ke konci roku 2025 v Česku evidováno 64 154 obytných vozidel. Z toho 34 348 připadalo na obytná auta a 29 806 na obytné přívěsy. Ještě v roce 2012 přitom statistika evidovala 38 331 obytných vozidel.
Nehoda na dovolené autem? Mimo EU vás může vyjít draho. Češi často podceňují jeden zásadní rozdíl
Cesta autem k moři může skončit nepříjemnou komplikací. Zatímco v zemích Evropské unie bývá řešení dopravní nehody pro české řidiče poměrně standardizované, mimo EU se může celý proces výrazně zkomplikovat. Rozhoduje správně vyplněný záznam o nehodě, včasné přivolání policie, fotodokumentace i rozsah asistenčních služeb.
Právě poměr mezi obytnými auty a přívěsy ukazuje zásadní proměnu trhu. Zatímco klasické karavany za osobní automobil postupně ustupují, obytná auta rychle přibývají. Cestovatelé dávají přednost vozům, s nimiž mohou snadněji přejíždět mezi destinacemi, parkovat ve městech a zvládat delší dálniční přesuny bez složité manipulace se soupravou.
Největší položka rozpočtu: půjčení vozu
Prvním a nejvýraznějším výdajem je samotný pronájem obytného auta. Ceny se liší podle typu vozu, stáří, výbavy, sezony, délky pronájmu i toho, zda má zákazník v ceně neomezené kilometry. Obecně platí, že červenec a srpen jsou nejdražší částí roku a nejžádanější termíny mizí z nabídky s velkým předstihem.
Češi si oblíbili podzimní cesty karavanem. Jezdí na jih za sluncem
S karavanem či obytným autem odjíždí na zimu za teplem z Česka stále více lidí. Jejich cílovou destinací je nejčastěji Španělsko, Portugalsko, Řecko či Maroko, kde je stabilní slunečné počasí, teploty okolo 20 stupňů a poměrně teplé noci. Mnozí odjedou už v říjnu a vrací se v dubnu. Často je to pro ně dokonce ekonomicky výhodné, když doma vypnou topení, případně dokonce třeba byt či dům pronajmou. Uvedl to předseda Asociace kempování a karavaningu Jan Bordovský.
„U kompaktních vestaveb pro dva cestující se v hlavní sezoně běžně pohybujeme v řádu několika tisíc korun za den. Rodinné polointegrované vozy vycházejí dráž, často kolem čtyř až pěti tisíc korun denně, u luxusních nebo novějších modelů i více,“ uvádějí provozovatelé půjčoven ve své nabídce.
Konkrétní ceníky půjčoven ukazují, že rozdíl mezi hlavní a vedlejší sezonou může být výrazný. Uněkterých vozů jde mimo léto o úsporu v řádu stovek až nižších tisíců korun za den.
Do rozpočtu je nutné přičíst jednorázový servisní poplatek. Ten obvykle pokrývá přípravu vozu, plynovou lahev, chemii do toalety, předání vozu, základní vybavení nebo úklid. Na trhu se běžně pohybuje přibližně od 1 500 do 2 200 korun dle půjčovny a délky pronájmu. Zapomenout nelze ani na vratnou kauci, která u obytných aut často začíná kolem 20 až 30 tisíc korun a u dražších vozů může být vyšší.
Důležité jsou i kilometry. Některé půjčovny je u týdenních a delších pronájmů neomezují, jiné mají denní limit, například 300 kilometrů, a každý kilometr navíc účtují zvlášť. U dovolené do Chorvatska, Itálie nebo Norska tak může rozdíl mezi „neomezenými kilometry“ a limitem znamenat další tisíce korun.
Kolik stojí týden v obytném voze
Pro orientaci lze počítat s tím, že týdenní dovolená v pronajatém obytném autě po Česku v hlavní sezoně vyjde čtyřčlennou rodinu zhruba na 35 až 55 tisíc korun ještě před započtením jídla, vstupného a paliva. Největší část tvoří půjčovné, dále kempy, pohonné hmoty, dálniční poplatky a případné příplatky za elektřinu, psa, další vybavení nebo nadlimitní kilometry.
Levněji vyjde jaro a podzim. Vedlejší sezona je výhodná nejen díky nižším sazbám za pronájem, ale i kvůli menší obsazenosti kempů, příjemnějším teplotám a snazšímu plánování trasy. Pro začátečníky je navíc klidnější období vhodnější. „Řízení obytného vozu, manipulace s vodou, toaletou, elektřinou a parkováním je dobré si poprvé vyzkoušet bez tlaku přeplněných letních lokalit,“ připomíná zkušený karavanista Robert Rosa, který se svým vozem za uplynulýcch dvacet let projel celou Evropu a část Blízkého východu.
Moře se prodraží
Cesta k moři bývá dražší. K půjčovnému přibude delší trasa, vyšší spotřeba, dálniční poplatky v zahraničí a výrazně dražší kempy v přímořských oblastech. U dvoutýdenní dovolené v Chorvatsku se proto celkové náklady mohou snadno přiblížit ceně klasické apartmánové dovolené, někdy ji i překročit. Karavaning se tak nevyplácí chápat automaticky jako levnější dovolenou. Jeho hlavní hodnota leží jinde. Ve flexibilitě, soukromí a možnosti měnit plán podle počasí, nálady i obsazenosti míst.
Kempy zdražují a bez rezervace to mnohde nejde
Zatímco dříve stačilo do kempu prostě dorazit, dnešní poptávka nutí karavanisty plánovat předem. Nejžádanější kempy u vody, v horách nebo v blízkosti turistických atrakcí bývají o prázdninách obsazené dlouho dopředu. Portály zaměřené na kempování upozorňují, že obsazenost silně závisí na termínu, počasí a popularitě lokality. V praxi to znamená jediné. Kdo chce v červenci místo s elektřinou u vody, měl by rezervovat včas.
Česká republika stále patří v evropském kontextu k levnějším destinacím. Podle srovnání Camping.info stojí noc v českém kempu v průměru zhruba 20,68 eura, zatímco samotné místo pro obytný vůz či karavan vychází v průměru na 27,85 eura. Ceny se ale výrazně liší podle lokality a standardu služeb.
V typickém českém kempu platí posádka zvlášť za obytné auto, osoby, elektřinu, případně psa, pobytový poplatek nebo parkování. Například Autokemp Merkur Pasohlávky na jižní Moravě uvádí v hlavní sezoně cenu 340 korun za obytné auto, 160 korun za osobu starší 13 let, 120 korun za dítě od 5 do 12 let a 150 korun za elektrickou přípojku. Rodina se dvěma dětmi se tak v praxi snadno dostane na částku kolem 900 korun za noc ještě před dalšími poplatky.
Chorvatsko, Rakousko, Itálie: Evropa je dražší
V zahraničí náklady rostou rychleji. PiNCAMP ve své cenové analýze pro rok 2026 uvádí evropský průměr zhruba 49 eur za noc v hlavní sezoně. Rakousko vychází v průměru na 56 eur, Itálie na 63 eur a Chorvatsko, oblíbený cíl českých karavanistů, až na 73 eur. Právě Chorvatsko patří mezi nejdražší kempovací destinace v Evropě, což odpovídá vysoké poptávce po pobřežních kempech a rostoucímu standardu služeb.
Cenově dostupnější alternativou ke klasickým kempům jsou stellplatzy, tedy oficiální stání pro obytné vozy. Nabízejí legální přenocování a často i základní servis. Tedy doplnění vody, výlevku šedé vody, výlevku chemické toalety nebo elektrickou přípojku. Nejde o plnohodnotný kemp, ale pro cestovatele, kteří se každý den přesouvají, představují praktický kompromis mezi cenou, legalitou a pohodlím.
Stellplatzy jsou důležité i pro obce. Zahraniční zkušenosti ukazují, že karavanisté neutrácejí jen za samotné stání. Podle studie platformy CAMPING-CAR PARK utratí turisté v průměru 44 eur denně u lokálních podniků a dalších 12 eur za parkování. Dobře umístěné stání tak může přinést peníze restauracím, obchodům, kavárnám, servisům i turistickým atrakcím v okolí.
Lukáš Kovanda: Češi se kvůli drahotě i válce bojí cestovat. Místní hotely a restaurace mohou zažít sezonu snů
Dovolenou v Česku letos plánuje 77 procent Čechů, výrazně více než loni. Vedle cen hraje stále větší roli i geopolitická nejistota a napětí na Blízkém východě. Domácím hotelům, penzionům a restauracím tak začíná nahrávat kombinace dražšího zahraničí, opatrnějších rozpočtů a touhy po bezpečnější dovolené.
Jedním z největších lákadel karavaningu je představa volného přespání v přírodě. Právě tady ale cestovatelé často narážejí. Rozdíl mezi parkováním, přespáním a kempováním je v praxi zásadní. Samotné přespání v autě na povoleném parkovacím místě může být v některých lokalitách tolerováno, rozložení markýzy, židlí, grilu a kempového vybavení už ale může být posuzováno jako kempování.
Asociace kempování a karavaningu ČR upozorňuje, že karavanisté musí respektovat dopravní značení, zákazy stání, parkovací zóny, zákazy vjezdu do lesa, omezení v chráněných krajinných oblastech a pravidla přírodních parků.
V zahraničí bývají pravidla často ještě přísnější. Chorvatsko, Rakousko, Itálie nebo Slovinsko patří mezi země, kde se vyplatí spoléhat na kempy, stellplatzy a oficiální místa. Pokuta za nevhodné nocování může dovolenou prodražit výrazně víc než noc v kempu.
Řidičák, hmotnost a mýto
Většina půjčovaných obytných aut je konstruována tak, aby se vešla do limitu 3,5 tuny a bylo možné ji řídit s řidičským oprávněním skupiny B. Podle českého zákona skupina B zahrnuje motorová vozidla do největší povolené hmotnosti 3 500 kilogramů, určená pro přepravu nejvýše osmi osob kromě řidiče.
Právě hmotnost je ale u moderních obytných aut citlivé téma. Do limitu se nepočítá jen prázdné vozidlo, ale i posádka, voda, zavazadla, kola, jídlo, nádobí, markýza a další výbava. Přetížení může znamenat problém při silniční kontrole i při pojistné události. Při převzetí vozu se proto vyplatí ptát se na doložnost, tedy kolik kilogramů zbývá pro posádku a náklad.
U vozidel nad 3,5 tuny se mění nejen požadavky na řidičské oprávnění, ale i poplatky. Ministerstvo dopravy uvádí, že vozidla s hmotností nad 3,5 tuny platí na dálnicích a vybraných silnicích první třídy mýtné a musí být vybavena palubní jednotkou.
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Dovolená se může prodražit ještě dřív, než si objednáte první kávu u moře. Stačí špatně zvolený bankomat, platba v korunách místo v místní měně nebo karta, která má sice výběr zdarma, ale horší kurz. Přinášíme praktický návod, jak v zahraničí platit, vybírat hotovost a hlídat poplatky tak, aby peníze zůstaly raději na večeři než u bankomatu.
Na evropské úrovni se zároveň připravuje změna, která může karavanistům do budoucna pomoci. Nová pravidla EU počítají s tím, že držitelé řidičského oprávnění skupiny B budou moci po cíleném školení nebo zkoušce získat oprávnění řídit těžší obytné vozy až do 4,25 tuny. Nejde však o automatické okamžité pravidlo pro každého; konkrétní podoba závisí na implementaci v jednotlivých státech.
Co si pohlídat před první cestou
Začátečníci by neměli vybírat jen podle ceny a fotek interiéru. Důležité je, jak se vůz řídí, jakou má spotřebu, zda má automatickou převodovku, klimatizaci v obytné části, topení, solární panel, držák na kola, velikost lednice a počet lůžek, která se nemusí každý večer složitě přestavovat.
Při předání vozu je dobré nechat si prakticky ukázat ovládání plynu, elektřiny, doplňování vody, vypouštění šedé vody, manipulaci s chemickou toaletou, zapnutí topení, používání markýzy i připojení na elektřinu v kempu. Právě drobné chyby, například špatně zajištěná okna, otevřený střešní ventilátor při jízdě nebo nesprávně vysunutá markýza ve větru, patří mezi nejčastější zdroje škod.
Stejně důležitý je plán trasy. Obytné auto není osobní vůz. Hůře se s ním parkuje v historických centrech, má větší výšku, širší poloměr otáčení a v horských průsmycích nebo úzkých vesnicích vyžaduje více pozornosti. Ideální první cesta proto nemusí vést rovnou na jih Evropy, ale třeba na tři až čtyři dny po Česku nebo Rakousku s předem vybranými kempy a kratšími přejezdy.
Vychází letní magazín Newstream CLUB se Sarou a Teem Sandevovými. Tématem je Česko jako investice
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu se Sarou a Teem Sandevovými na obálce.
Moderní karavaning už není jen týdenní stání na jednom místě. Stále více cestovatelů chce kombinovat více destinací, kratší přejezdy, cyklovýlety, hory, města i koupání. Tomu odpovídá i poptávka po obytných vestavbách a kompaktnějších vozech. „Jsou méně nápadné, snáze se řídí, lépe se s nimi parkuje a cestovatelům umožňují spontánněji měnit plán,“ uvádí k zájmu jeden z pronajímatelů.
S tím ale roste tlak na infrastrukturu. Česká města, obce a turistické regiony budou muset řešit, kde obytná auta legálně zaparkují, kde doplní vodu a kde bezpečně vylijí odpad. Právě síť kvalitních stellplatzů může rozhodnout, zda bude karavaning vnímán jako přínos pro lokální ekonomiku, nebo jako problém přeplněných parkovišť.
„Pro cestovatele platí jednoduché pravidlo. Čím lépe plánují, tím svobodněji mohou cestovat. Karavaning není dovolená bez pravidel a bez nákladů. Je to dovolená, kde si člověk kupuje flexibilitu. A ta má v hlavní sezoně jasnou cenu,“ dodává Rosa.
Orientační rozpočet na 7 dní v Česku
Půjčení obytného vozu v hlavní sezoně: 28 000 až 40 000 korun
Servisní poplatek: 1 500 až 2 200 korun
Kemp pro rodinu: 4 500 až 7 000 korun
Palivo podle trasy: 4 000 až 8 000 korun
Dálniční známky, parkování, vstupy, rezerva: 3 000 až 8 000 korun
Přibližně 41 až 65 tisíc korun podle typu vozu, trasy, sezony a nároků posádky. Kauce se do nákladů nepočítá, ale je nutné s ní počítat v rozpočtu.
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.
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