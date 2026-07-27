REPORTÁŽ: Pivo za dvě stovky a hradby za tisíc. Chorvatsko testuje hranice turistů
Na Murteru ve střední Dalmácii stojí Plzeň v obchodě 47 korun, v nedalekém baru půllitr téměř stovku a v Dubrovníku přes dvě stě. Vydali jsme se porovnat, kolik dnes stojí chorvatská dovolená a proč se místní obávají, že jim pobřeží přestává patřit.
Česká Plzeň stojí v chladicím regálu mezi chorvatským Karlovačkem, Ožujskem, Panem a několika dováženými značkami. Půllitrová plechovka vyjde v obchodě na ostrově Murter na 1,95 eura, tedy přibližně 47 korun. Je to jedna z cen, nad níž se český turista nepozastaví. Stačí ale obchod opustit a posadit se v některém z podniků nedaleko.
Na černém nápojovém lístku začíná čepované Ožujsko na dvou eurech za dvě deci. Půllitr stojí čtyři eura, tedy zhruba 97 korun. Za čtyři decilitry Stelly Artois host zaplatí 4,50 eura, přibližně 109 korun. Corona vyjde na pět eur, půllitr pšeničného Franziskaneru nebo místního piva Grif Pale Ale dokonce na 6,50 eura, tedy asi 157 korun.
Levné není ani nealkoholické pití. Čtvrtlitrová Coca-Cola stojí 3,40 eura, v přepočtu zhruba 82 korun. Stejně vyjde malá minerální voda. Čerstvě vymačkaný pomerančový džus stojí 3,90 eura, tedy přibližně 94 korun.
Pizza za tři stovky už není výjimkou
V městečku Murter visí na kamenné zdi velký jídelní lístek místní pizzerie. Nejlevnější Margherita stojí 10,50 eura, tedy zhruba 254 korun. Capricciosa vyjde na 12 eur, přibližně 290 korun. Další pizzy už hranici tří set korun běžně překračují. Vegetariánská stojí 13,50 eura, tedy asi 326 korun. Pizza se čtyřmi druhy sýra vyjde na 14 eur, zhruba 338 korun. Za variantu s černým lanýžem si podnik účtuje 17,50 eura, tedy přibližně 423 korun.
Podobně stojí i těstoviny. Boloňské stojí 13,50 eura, carbonara 14 eur a těstoviny s krevetami 16,50 eura, tedy téměř 400 korun. U ryb a mořských plodů se účet posouvá ještě výše. Grilovaná pražma nebo mořský vlk stojí 19 eur, v přepočtu zhruba 459 korun. Grilovaná oliheň vyjde na 20,50 eura, tedy bezmála 500 korun.
Murter přitom není Hvar ani Dubrovník. Nejde o světově známou luxusní destinaci, kam přijíždějí celebrity na jachtách. Je to oblíbený dalmatský ostrov, který dlouhá léta vyhledávají také české rodiny. Právě proto jsou zdejší ceny možná překvapivější než ty dubrovnické.
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V Dubrovníku se platí za adresu
Dubrovník posouvá cenovou hladinu nejvýrazněji u nápojů. Podle jídelního lístku jedné z tamních restaurací stojí tři decilitry piva 6,50 eura, tedy asi 157 korun. Půllitr vyjde na 8,50 eura, v přepočtu přibližně 205 korun.
Za čtvrtlitrovou Coca-Colu si podnik účtuje 4,50 eura, tedy zhruba 109 korun. Káva stojí tři eura, přibližně 72 korun, cappuccino nebo čaj čtyři eura. Čtvrt litru čerstvé limonády či pomerančové šťávy vyjde na sedm eur, tedy asi 169 korun. Aperol Spritz, gin s tonikem, Cuba Libre nebo Negroni stojí shodně 12 eur, téměř 290 korun.
U hlavních jídel už není rozdíl mezi Dubrovníkem a Murterem tak jednoznačný. Boloňské tagliatelle stojí v Dubrovníku 15 eur, tedy přibližně 362 korun. Grilované kuře vyjde na 17 eur, zhruba 411 korun. Filet z pražmy nebo mořského vlka stojí 22 eur, tedy asi 531 korun. Grilovaná nebo smažená oliheň přitom vyjde na 18 eur, tedy 435 korun. Je tak dokonce levnější než oliheň na jídelním lístku z Murteru.
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Rodinná procházka za 2700 korun
Účet za návštěvu Dubrovníku ale nezačíná až v restauraci. Parkování zcela mimo historické centrum stojí přibližně 1,20 eura za hodinu, tedy asi 29 korun. Samotná částka nepůsobí dramaticky, je však potřeba přičíst dopravu nebo delší cestu do centra a několik hodin, které návštěvník ve městě stráví. Zhruba tříkilometrová cesta Uberem do centra vyšla na 25 eur, v přepočtu tedy zhruba 605 korun.
Výrazně větší položkou je procházka po dubrovnických hradbách. Dospělý zaplatí 40 eur, tedy přibližně 966 korun. Vstupné pro návštěvníka mladšího 18 let stojí 16 eur, zhruba 386 korun. Nezletilí přitom mohou na hradby pouze v doprovodu dospělého. Rodina se dvěma dospělými a dvěma dětmi tak za jednu z hlavních dubrovnických atrakcí zaplatí 112 eur, tedy přibližně 2705 korun. Ještě předtím, než si koupí první pití, zmrzlinu nebo večeři.
„Místní už to nezvládají platit“
Turisté se mohou vysokým cenám alespoň částečně vyhnout. Místo restaurace nakoupí v supermarketu, vynechají nejdražší atrakci nebo si zvolí méně známé letovisko. Místní obyvatelé podobnou možnost nemají.
Dragan Grgas pochází z Murteru. Před pandemií covidu prodal svou firmu a později postavil luxusní vilu určenou k pronájmu. Není tedy kritikem cestovního ruchu stojícím mimo místní ekonomiku. Z přílivu zahraničních návštěvníků sám podnikatelsky těží. Současně ale sleduje, jak se ostrov mění. Podle Grgase ceny výrazně vzrostly po přijetí eura. Netýká se to jen restaurací v turistických centrech, ale také běžných potravin a každodenního života. To, co turista zaplatí během týdenní či čtrnáctidenní dovolené, musejí Chorvaté hradit po celý rok ze svých příjmů. A řada z nich to podle Grgase už finančně nezvládá.
Euro přitom nemusí být jedinou příčinou zdražování. Chorvatské podniky čelí vyšším nákladům na zaměstnance, energie, daně i provoz. Přijetí společné měny však ceny zprůhlednilo a usnadnilo jejich přímé srovnání s Itálií, Řeckem nebo dalšími zeměmi eurozóny.
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Staví se, ale ne pro Chorvaty
Ještě výrazněji než ceny jídla se proměna ostrova projevuje na trhu s nemovitostmi. Na Murteru vyrůstají nové apartmány a luxusní vily. Podle Grgase však nejsou určeny pro místní rodiny. Kupují je hlavně majetní zahraniční zájemci – Češi, Poláci, Němci a občané dalších evropských zemí. „Nestaví se pro Chorvaty, ale pro cizince,“ shrnuje situaci.
V lokalitě, kde sám žije, je podle svých slov jediným Chorvatem. Okolní domy patří zahraničním majitelům nebo slouží jako rekreační nemovitosti. Murter se přitom nemůže věhlasem ani návštěvností srovnávat s Dubrovníkem. Přesto zde ceny domů a pozemků vzrostly natolik, že se nové nemovitosti pro mnoho místních staly nedostupné.
Turisté začínají hlasovat peněženkou
Vysoké ceny už začínají pociťovat také chorvatští hoteliéři a pronajímatelé apartmánů. Část návštěvníků ruší rezervace a provozovatelé ubytování, kteří nastavili ceny příliš vysoko, musejí zlevňovat. Chorvatské turistické sdružení připustilo slabší poptávku v hlavní sezoně a upozornilo, že pro hosty je stále důležitější poměr mezi cenou a kvalitou. Jak už Newstream informoval, někteří turisté přestávají být ochotni chorvatské ceny akceptovat a hledají levnější alternativy.
Riziko si uvědomuje také tamní vláda. Ministr cestovního ruchu Tonči Glavina před sezonou vyzval hotely, restaurace a další podnikatele, aby nabídli slevy ve výši deset až dvacet procent. Připustil, že cestování nebylo nikdy dražší a Chorvatsko se musí nové situaci přizpůsobit. O výzvě ke zlevnění psal Newstream už před začátkem hlavní sezony.
Ušetřit se dá na benzinu a cigaretách
Jedněmi z mála položek, které mohou českého návštěvníka příjemně překvapit, jsou benzin a cigarety. Litr běžného benzinu Eurosuper 95 stojí mimo chorvatské dálnice 1,54 eura, tedy přibližně 37 korun. Na dálnici se ale cena zvyšuje na zhruba 1,74 eura, tedy asi 42 korun za litr. Padesátilitrová nádrž tak mimo dálnici vyjde přibližně na 1860 korun, zatímco na dálniční čerpací stanici asi na 2100 korun.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.