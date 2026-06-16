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newstream.cz Názory „Drill, baby, drill“ hrozí také Spojenému království. Britové se přou o těžbu ropy a plynu v Severním moři

„Drill, baby, drill“ hrozí také Spojenému království. Britové se přou o těžbu ropy a plynu v Severním moři

„Drill, baby, drill“ hrozí také Spojenému království. Britové se přou o těžbu ropy a plynu v Severním moři
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Jan Žižka
Jan Žižka

Britská vláda se stala terčem kritiky kvůli odmítání nové těžby ropy a plynu v Severním moři. V reakci na íránskou krizi prosazuje rychlejší transformaci energetiky, sází na celkovou elektrifikaci a obnovitelné i jaderné zdroje. Opoziční pravice v čele s Nigelem Faragem se naopak hlásí k Trumpovu sloganu „Drill, baby, drill“, neboli „Vrtej, baby, vrtej“. Pomíjí tak zkušenosti z další globální krize fosilních paliv.

Bývalý německý ministr financí za liberály Christian Lindner před čtyřmi lety označil obnovitelné zdroje za „energie svobody“. Vzhledem k energetické krizi, způsobené Putinovou agresí na Ukrajině, to v jeho zemi mohl zpochybňovat málokdo. Německo se vyléčilo z představ o výhodách ruského plynu. Britský ministr energetiky Ed Miliband dnes, v době další krize, tentokrát způsobené Trumpovou válkou v Íránu, mluví o „čisté energetické bezpečnosti“. Éru fosilních zdrojů musí postupně vystřídat nízkoemisní technologie. Miliband to však má mnohem těžší než Lindner.

Britský ministr energetiky Ed Miliband dnes, v době další krize, tentokrát způsobené Trumpovou válkou v Íránu, mluví o „čisté energetické bezpečnosti“. Éru fosilních zdrojů musí postupně vystřídat nízkoemisní technologie. Profimedia

Britská labouristická vláda mimo jiné počítá s postupným útlumem těžby ropy a plynu v Severním moři. Kvůli tomu je však terčem ostré kritiky opozice, části průmyslníků i odborářů. Londýn podle nich hodlá spoléhat na dovoz surovin, místo aby se zaměřil na využívání domácích zdrojů.

Ani podle současného kabinetu v Londýně těžba v Severním moři neustane přes noc, další vrty se už ale otevírat nemají. Maximálně by se mohla rozšiřovat těžba v okolí té stávající. Zdroje surovin u britského pobřeží jsou z převážné části vyčerpané, a to z více než devadesáti procent. Otevírání nových nalezišť podle všeho ani nedává valný ekonomický smysl. Vláda se místo toho chce zaměřit na rozvoj čistých technologií, obnovitelných zdrojů i jaderné energetiky. A ministr Miliband upozorňuje, že čelí kritice ze dvou opačných stran – zastánců těžby do poslední zbývající kapky ropy i příznivců jejího okamžitého zastavení.

Si Ťin-pching

Trump útočí, Čína bude kasírovat. Peking má nakročeno k vítězství v bitvách o energie

Money

Ropné krize sedmdesátých let minulého století přivedly svět k rozvoji nových technologií a postupně změnily globální energetiku. Konflikty na Blízkém východě povzbudily nástup obnovitelných zdrojů, ale také boom jaderných elektráren ve Francii nebo ve finále i břidlicovou těžbu ropy a plynu v USA. Americký prezident Donald Trump je dnes posedlý fosilními palivy a věří, že díky kontrole domácích i zahraničních zdrojů může ovládat svět. Číňané si uvědomují, že i nynější válka na Blízkém východě nastartuje hledání alternativ, a nabízejí světu bezpečnější řešení „zelených“ technologií, píše v analýze Jan Žižka.

Jan Žižka

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Domácí fosilní zdroje přitom zjevně nejsou řešením pro energetické krize, které Británie a celá Evropa zažily dvakrát během posledních pěti let. Ed Miliband správně připomíná, že ceny ropy a plynu se tvoří na světových trzích, Británie se tak šokům ve formě zdražování ani vyhnout nemůže. Plyn navíc v Británii pořád do značné míry ovlivňuje ceny elektřiny, protože Spojené království v minulosti zaostalo v rozvoji svých jaderných zdrojů.

Ve stopách Trumpa

Vláda Keira Starmera prosazuje „čistou energetickou bezpečnost“ v době, kdy prezident Donald Trump v Americe hodlá vše podřídit sloganu „Drill, baby, drill“. V Bílém domě tak naprosto otočili záměr předchozí administrativy Joe Bidena, která se snažila maximálně podpořit obnovitelné zdroje a další moderní technologie. V Trumpových stopách jde lídr britské radikálně pravicové opozice Nigel Farage, šéf strany Reform UK, která se časem chystá převzít moc. Slibuje nejenom získávání ropy a plynu v Severním moři, ale také oživení plánů těžby z břidlic. V době, kdy Británie pořád značnou část těchto surovin dováží, Milibandovi přibývají protivníci z řad konzervativců i politického středu.

Nigel Farage, šéf strany Reform UK, která se časem chystá převzít moc, slibuje nejen těžbu ropy a plynu v Severním moři, ale také oživení plánů těžby z břidlic. Profimedia

Ed Miliband pravděpodobně lépe vidí „big picture“, tedy širší souvislosti dalšího vývoje politiky, ekonomiky a energetiky, než jeho protivníci. Americký prezident Donald Trump je dnes posedlý fosilními palivy a věří, že díky kontrole domácích i zahraničních zdrojů může ovládat svět. Íránská válka podobně jako ropné krize 70. let urychlí hledání alternativ k fosilním palivům nejen z klimatických, ale také bezpečnostních důvodů. Británie by mohla nové trendy zachytit. Ve vnitrostátní politice ale často vítězí krátkodobější vize a méně globální rozhled.

Lukáš Kovanda: Ropa padá po dohodě s Íránem. ČNB může mít důvod nezvyšovat sazby

Názory

Otevření Hormuzského průlivu srazilo cenu ropy a zlepšilo náladu na trzích. Podle Lukáše Kovandy může dohoda Washingtonu s Teheránem změnit i českou debatu o sazbách: pokud ropa zůstane levnější, část bankovní rady ČNB může váhat se zvýšením úroků. To by nahrálo Andreji Babišovi.

Lukáš Kovanda

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Argument, proč dovážet ropu a plyn, když můžeme sami těžit, má v domácí politice větší váhu, než by si vládnoucí labouristé přáli. Kritiky nezajímají odborné studie, které poukazují na omezené zdroje britských fosilních zdrojů, jejichž těžba ani nemůže snížit účty domácností za energie, a na potřebu zaměřit se na celkovou transformaci energetiky. Pro stoupence těžby, jež v minulosti bezpochyby znamenala pro britskou ekonomiku velký přínos, není snadné překonat staré stereotypy.

Má být vzorem Norsko?

Milibandovi komplikuje situaci Norsko jako ropná a plynárenská velmoc, která také těží suroviny v Severním moři. Zatímco britští labouristé nové vrty odmítají, Norové se chystají ve velkém přidělovat další těžební licence. Konzervativní britská média přinášejí reportáže o tom, jak někdejší prosperující pobřežní oblasti upadají, zatímco v nedalekém Norsku je to úplně naopak. Celá záležitost dostává i „skotský rozměr“, protože právě Skotsko dříve z těžby silně prosperovalo. Někteří představitelé Skotské národní strany se přidávají k pravicové kritice labouristické vlády.

Také v Oslu paradoxně vládnou labouristé, kteří však kvůli svým „těžařským choutkám“ čelí kritice hlavně z levé a „zelenější“ části politického spektra. Rozdíly mezi jinak názorově spřízněnými vládními politiky v obou zemích přitom mají prozaické vysvětlení. Situace obou zemí je velmi odlišná.

Těžařské možnosti Norska jsou mnohem větší než Británie. Skandinávská země chce dál těžit nejen v Severním, ale také Barentsově a Norském moři. Norové, kteří jsou silně smluvně propojení s Evropskou unií, dokonce aktivně přesvědčují Brusel, aby povolil těžbu v Arktidě. Oslo má po ruce silný argument – zajišťuje energetickou bezpečnost celé Evropy. Řadě evropských zemí se sice energetická transformace v minulých letech dařila lépe než Británii, když dokázaly například omezit zmiňovaný vliv plynu na ceny elektřiny. Přesto je jasné, že ropa a plyn budou ještě dlouho potřeba například v průmyslu, od petrochemického po ocelářský, a Norové nabízí alternativu vůči nejistým dodavatelům, což už o Británii říct nelze.

futuristický termonukleární reaktor

K energii bez limitů je ještě daleko. Ale peníze už proudí

Money

Jadernou fúzi, která se jednou může stát prakticky neomezeným zdrojem energie, začali ekonomičtí vizionáři řadit mezi nejnadějnější technologie budoucnosti. Experimenty posledních let potvrdily, že díky fúzi dokážou lidé vyrobit více energie, než je zapotřebí k jejímu spuštění. K masovému využití nového stabilního a čistého zdroje je ještě hodně daleko, ale už se kolem jeho vývoje točí peníze soukromých investorů, budoucích velkých spotřebitelů i dodavatelů dílů pro fúzní reaktory. Zrodil se nový obor ekonomiky, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie.

Jan Žižka

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Skandinávský příklad je přitom paradoxně spíše potvrzením Milibandových úvah. Norové sice vzhledem ke svým možnostem ve velkém ropu a plyn vyváží, ve své zemi jsou ale premianty v přechodu k čisté energii. Do značné míry se jim to daří i díky tomu, že je příroda obdařila také bohatými vodními zdroji.

Rozdíl mezi oběma zeměmi jasně ukazují čísla. Plyn se v Británii loni podílel na výrobě elektřiny 27 procenty, obnovitelné zdroje 44 procenty. V Norsku je elektřina „obnovitelného původu“ z 99 procent. Podíl fosilních paliv na primární energetické spotřebě (tedy včetně teplárenství, dopravy a průmyslu) dosahuje ve Spojeném království 74 procent, ve skandinávské zemi necelou polovinu. Pozoruhodný je i další údaj, podle něhož se vozový park v Norsku v posledních letech rozšiřuje z 98 procent o elektromobily.

Miliband nemusí být doma prorokem

Ed Miliband upozorňuje, že naprostá většina domů v Británii se stále vytápí fosilními palivy, která se primárně využívají také v průmyslu. Auta jezdí především na benzin a naftu. Těžba v minulosti rozhodně poháněla průmyslový rozvoj země, na druhé straně polovina recesí ve Spojeném království byla podle ministra během posledního půlstoletí způsobena šoky spojenými s fosilními palivy. Miliband považuje za nezodpovědné nevyužít možností čisté energie, které dnes na rozdíl od doby ropných krizí 70. let máme k dispozici.

Náklady na čisté energie, které zahrnují i modernizaci distribučních sítí nebo budování úložišť, vůbec nejsou zanedbatelné a navyšují regulovanou část cen energií. Zároveň ale povzbuzují hospodářský růst a tvorbu pracovních míst. Britský ministr energetiky každopádně správně stanovuje prioritu, kterou je schopnost zvládat krize fosilních paliv spojené s náhlými výkyvy tržních cen.

Z politického hlediska je přesto Miliband v kritické situaci, protože velká část obyvatel věří spíše jeho názorovým odpůrcům. Není jisté, že svou pozici dlouhodobě ustojí. Z hlediska ekonomiky a energetiky bude hodně záležet na tom, jak Británie zvládne přechodné obchodí. Potýká se například s podobným problémem jako další země, v nichž je rozvoj obnovitelných zdrojů rychlejší než modernizace přenosových a distribučních sítí.

Protahování éry fosilních paliv na britských ostrovech v duchu „přátel Donalda Trumpa“ ale smysl nedává. Zatímco exportní velmoc Norsko bezpochyby využívá ropu a plyn racionálně, volání britské pravice po dalším rozvoji těžby v Severním moři či jinde má populistický nádech a je spojené s přehnanými očekáváními, která se netýkají exportu, ale domácí ekonomiky.

Další texty Jana Žižky

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Lukáš Kovanda: Ropa padá po dohodě s Íránem. ČNB může mít důvod nezvyšovat sazby

Lukáš Kovanda: Ropa padá po dohodě s Íránem. ČNB může mít důvod nezvyšovat sazby
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Otevření Hormuzského průlivu srazilo cenu ropy a zlepšilo náladu na trzích. Podle Lukáše Kovandy může dohoda Washingtonu s Teheránem změnit i českou debatu o sazbách: pokud ropa zůstane levnější, část bankovní rady ČNB může váhat se zvýšením úroků. To by nahrálo Andreji Babišovi.

Právě dojednané otevření Hormuzského průlivu může být dárkem nejen Trumpovi, ale také Babišovi. Pokud tento týden „zviklá“ Českou národní banku, aby nezvedla sazby.

Ropa padá, trhy slaví

Cena ropy Brent v pondělí klesla k úrovni 83 dolarů za barel, přesně na 83,04 dolaru. To je její nejnižší cena od letošního 10. března, vyplývá z dat agentury Bloomberg. Zpevňuje také česká koruna a celosvětově rostou akcie, respektive termínové kontrakty na ně. Důvodem toho všeho je pozitivní nálada na trzích, která nastává v důsledku oznámení provizorní dohody Washingtonu a Teheránu o ukončení bojů v Perském zálivu a otevření Hormuzského průlivu.

Lukáš Kovanda: Musk je tak bohatý, že by Česku zaplatil desítky Dukovan

Lukáš Kovanda: Musk je tak bohatý, že by Česku zaplatil desítky Dukovan

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SpaceX vstupuje na burzu a Elon Musk se posouvá do finanční ligy, ve které dosud nikdo nebyl. Jeho odhadované bohatství by v Česku stačilo na hypotetické nákupy a investice, které se běžně počítají v měřítku celého státu. Výstavba jaderných bloků, státní dluh ani nedostatek bytů by nebyl problém.

Lukáš Kovanda

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Dočasně dojednané příměří má otevřít 60denní „okno“ pro jednání Spojených států a Íránu zejména o dalším osudu íránského jaderného programu. Představitelé obou zemí mají dočasnou dohodu podepsat tento pátek ve Švýcarsku. Ani jedna ze stran ovšem nezveřejnila text s body dohody, což znamená, že na zásadních otázkách – včetně další podoby íránského jaderného programu – úplná shoda zatím nepanuje.

Dárek s neznámým obsahem

Americký prezident Donald Trump, jenž včera oslavil 80. narozeniny, tuto sobotu slíbil dohodu do neděle a silně tlačil, aby skutečně spatřila světlo světa. Pro investory je však pomyslný dárek, jejž k narozeninám dostal – a který si možná tak trochu dal i sám – zatím do značné míry „black boxem“, tedy dárkem, jehož líbivý obal vidí, avšak ani náznakem netuší, co přesně je uvnitř.

I to však stačí na to, aby ropa klesla na zmíněné více než tříměsíční minimum. Pokud by se její cena v jeho blízkosti – v pásmu od 80 do 85 dolarů za barel – ustálila, česká vláda by ke konci června mohla – a měla – ukončit svůj více než dva měsíce běžící program stanovování maximálních přípustných cen pohonných hmot na každý všední den. Sousední Polsko už od dneška z některých svých opatření snižujících cenu pohonných hmot upouští, když ukončuje režim snížené spotřební daně z paliv.

Ben Gvir

Ben Gvir: Nejsme podřízení USA. Dohoda s Íránem Izrael nezavazuje

Politika

Chystaná dohoda mezi Washingtonem a Teheránem naráží v Izraeli na odpor. Ministr Itamar Ben Gvir tvrdí, že Izrael není „banánovou republikou“ a americko-íránské ujednání pro něj není závazné.

ČTK

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Koruna sílí, ČNB váhá

Česká koruna v reakci na oznámení „dárku pro Trumpa“ zpevnila proti dolaru i proti euru. Proti euru podle dat Bloombergu přechodně posílila dokonce pod úroveň 24,1 koruny za euro. To je její nejsilnější hodnota od letošního 2. ledna, tedy od doby ještě před zahájením války v Perském zálivu, která začala poslední únorový den.

Česká měna vůči euru posiluje navzdory tomu, že Evropská centrální banka minulý týden rozhodla zvýšit svoji depozitní sazbu ze dvou na 2,25 procenta. Trh však z velké části míní, že podobně bude tento týden postupovat také Česká národní banka, což pomáhá koruně zpevňovat.

ČNB by měla sazby zvýšit i podle zhruba dvou třetin z přibližně dvou desítek analytiků, které ještě v minulém týdnu oslovila agentura Bloomberg. Podle nich by měla tento týden svoji základní sazbu zvýšit ze 3,5 na 3,75 procenta. Pokud však skutečně dojde k otevření Hormuzského průlivu a ceny ropy zůstanou výrazně pod 90 dolary za barel, může se alespoň část bankovních radních ČNB přiklonit k tomu, aby kvůli vyhlíženým slabším inflačním tlakům, než se dosud předpokládalo, ponechala sazbu na stávající úrovni 3,5 procenta. Výsledkem by tak mohlo být to, co předpokládá zhruba třetina analytiků – pokračující stabilita úrokových sazeb ČNB.

Michl pro Bloomberg: Červnové zvýšení sazeb je reálná možnost

Money

Česká národní banka může už příští týden zvýšit sazby. Guvernér Aleš Michl v rozhovoru s Bloombergem uvedl, že argumenty pro takový krok zesílily. Premiér Andrej Babiš přitom centrální banku nedávno vyzval k opačnému postupu.

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Munice pro Babiše

Premiér ČR Andrej Babiš by tak svým způsobem také „dostal dárek“, neboť opakovaně kritizuje z jeho hlediska příliš vysoké úrokové sazby ČNB. Pokud by k otevření Hormuzského průlivu došlo, získal by další „munici“ pro svoji kritiku podle něj až příliš jestřábího, a tedy zbytečně ekonomiku dusícího postoje centrální banky.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

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„Ať teče ropa!“ Trump oznámil dohodu s Íránem a otevření Hormuzu

„Ať teče ropa!“ Trump oznámil dohodu s Íránem a otevření Hormuzu
Profimedia
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Donald Trump potvrdil dohodu s Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Íránská média mluví o tom, že Teherán donutil Washington k ústupku, zatímco Trump slaví diplomatický průlom. Konečný text má být zveřejněn až po podpisu ve Švýcarsku.

Spojené státy a Írán podle Pákistánu dosáhly mírové dohody, která má ukončit válku a znovu otevřít Hormuzský průliv. Oznámil to pákistánský premiér Šahbáz Šaríf. Všechny podrobnosti zatím nejsou známé, oficiální podpis se má podle něj uskutečnit v pátek ve Švýcarsku. Není jasné ani to, jak rychle by se klíčová námořní cesta mohla znovu otevřít pro veškerou dopravu.

Dosažení dohody vzápětí potvrdil americký prezident Donald Trump. Uvedl, že dal pokyn k otevření Hormuzského průlivu a okamžitému ukončení námořní blokády íránských přístavů.

Stadion v New Jersey

Karel Pučelík: Strach, skandály a prázdné sedačky. Tak vypadá fotbalový šampionát pod vedením MAGA

Názory

Fotbalové mistrovství světa má být oslavou sportu, kterému propadla celá planeta. Jenže šampionát pořádaný ve Spojených státech v éře Donalda Trumpa zatím provází spíš atmosféra strachu, skandály a obavy z prázdných tribun. Namísto inkluzivní akce se rýsuje turnaj poznamenaný tvrdou imigrační politikou, chaosem a politickým napětím. A tratit na tom mohou nejen fanoušci, ale i pořadatelská města a americký byznys.

Karel Pučelík

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„Dohoda s Íránskou islámskou republikou byla teď uzavřena. Gratuluji všem! Tímto plně povoluji otevření Hormuzského průlivu, bez poplatků, a současně povoluji okamžité zrušení blokády námořnictva Spojených států. Lodě světa, nastartujte motory. Ať teče ropa!“ napsal Trump na své sociální síti.

Írán mluví o svém vítězství

Íránská státní televize podle agentury Reuters uvedla, že Írán donutil Spojené státy souhlasit s mírovou dohodou. Podle íránské polooficiální agentury Fars má plavbu Hormuzským průlivem regulovat Írán společně s Ománem.

Náměstek šéfa íránské diplomacie uvedl, že okamžité a trvalé ukončení války a bojových operací na různých frontách, včetně Libanonu, bude oznámeno od dnešní noci. Od stejného okamžiku má skončit také americká námořní blokáda Íránu. Text memoranda má být zveřejněn až po oficiálním podpisu.

Podle Pákistánu obě strany vyhlásily okamžité a trvalé ukončení vojenských operací na všech frontách. Mediátoři mají tento týden zprostředkovat další schůzky, které položí základ pro technická jednání.

Těžba ropy - ilustrační snímek

Těžba OPEC klesla nejníže od roku 2000, vývoz zasáhla blokáda Íránu i Hormuz

Zprávy z firem

Těžba ropy v zemích OPEC se v květnu propadla na nejnižší úroveň nejméně od roku 2000. Podle průzkumu agentury Reuters produkci srazila americká námořní blokáda Íránu a omezení dopravy přes Hormuzský průliv, které zasáhlo i další producenty v Perském zálivu.

nst

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Návrat před válku, ale s tisíci mrtvých

Válku proti Íránu rozpoutaly koncem února Spojené státy a Izrael. Teherán odpověděl útoky na sousední státy, americké základny v regionu a později také uzavřením Hormuzského průlivu.

Dohoda se podle agentury AP z velké části vrací do stavu, který existoval před válkou. Jenže návrat k předválečným poměrům přichází až po tisících mrtvých a s Íránem, který má nový zdroj vyjednávací síly díky své schopnosti ovlivňovat plavbu Hormuzskou úžinou.

Právě Hormuz je pro světovou ekonomiku mimořádně důležitý. Přes tuto vodní cestu proudí ropa, zemní plyn i související produkty, například hnojiva. Její faktické uzavření v posledních měsících otřáslo globální ekonomikou.

Donald Trump

Trump ztrácí svou nejsilnější kartu. Američané přestávají věřit jeho ekonomice

Politika

Trumpovi se vrací problém, který rozhoduje americké volby: peněženky voličů. Ceny zůstávají vysoko, benzin je drahý a nespokojenost Američanů s ekonomickou situací houstne. Republikáni se začínají obávat, že v listopadu přijdou o Sněmovnu reprezentantů – a prezident se znovu ocitne pod tlakem vyšetřování a impeachmentu.

nst

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Spojené státy a Izrael přitom podle AP nedosáhly všech cílů, s nimiž do války vstupovaly. Teherán má dál raketový program, podporuje ozbrojené skupiny v regionu, včetně Hizballáhu v Libanonu, a drží zásoby vysoce obohaceného uranu pro svůj jaderný program. Namísto zabitého nejvyššího vůdce Alího Chameneího je nyní v této pozici jeho syn. Od začátku války se ale neobjevil na veřejnosti a jeho souhlas bude k podpisu dohody potřeba.

NYT: Trump slaví víc, než dohoda zatím obsahuje

Trump v rozhovoru pro list The New York Times řekl, že dohoda s Íránem nakonec zajistí trvale bezplatnou plavbu Hormuzským průlivem. Zároveň pohrozil, že Spojené státy obnoví vojenské útoky, pokud Teherán nepřistoupí na konečnou dohodu o svém jaderném programu. Jako další možnost podle listu zmínil, že by se Spojené státy mohly stát „strážcem Blízkého východu“ výměnou za pětinu příjmů regionu.

Telefonický rozhovor podle NYT trval 28 minut. Trump v něm znovu tvrdil, že rozhodnutí z konce února zaútočit na Írán a následná námořní blokáda íránských přístavů „změnily situaci na Blízkém východě ve prospěch Ameriky“.

Americký prezident podle deníku pochválil čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a ruského prezidenta Vladimira Putina za pomoc při urovnání s Íránem. Naopak kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za stupňující se útoky, které podle něj dohodu málem zhatily.

The New York Times upozornil, že text dohody dosud nebyl zveřejněn a Trump zřejmě hovořil i o ústupcích, které Írán zatím neučinil, případně které se teprve mají řešit v následných jednáních. Memorandum podle listu například pozastavuje výběr poplatků v Hormuzském průlivu pouze na 60 dní a poté slibuje další regionální jednání. Írán přitom před válkou žádné poplatky nepožadoval, takže Trump podle NYT v podstatě oslavuje návrat k předválečnému stavu.

Architekti vložili dům do staré stodoly. Výsledek ukazuje, jak může přežít český venkov

Reality

Stará stodola u Lázní Bělohrad skrývá malý moderní dům. Facha architekti do ní vložili obytnou „krabici“ pro sezonní pobyt.

Petra Nehasilová

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Jaderná otázka zůstává otevřená

Trump opakovaně přirovnával nové memorandum k dohodě z roku 2015, které s Íránem dosáhl tehdejší prezident Barack Obama. Tvrdí, že jeho dohoda zajistí, aby Írán nemohl vyvinout ani koupit jadernou zbraň.

Podle NYT ale Írán se zákazem jaderné zbraně souhlasil už v roce 1970, kdy ratifikoval smlouvu o nešíření jaderných zbraní. Stejný závazek se objevil také v dohodě z Obamovy éry.

Trump naznačil, že by se mohl spokojit se závazkem Íránu pozastavit obohacování uranu na 15 let. Zároveň ale dodal, že Írán má být trvale omezen na tak nízkou úroveň obohacování, aby ji „nikdy nemohla armáda použít“. Podobný požadavek obsahovala i dohoda z roku 2015. Írán začal obohacovat uran na mnohem vyšší úroveň až poté, co Trump tuto dohodu v roce 2018 zrušil.

Biohacking: Alkohol škodí i v malých dávkách. Každá kapka zvyšuje riziko rakoviny

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Alkohol provází lidstvo tisíce let jako sociální tmel i náboženský rituál. Moderní věda však boří mýty o jeho prospěšnosti. Zatímco dříve se mluvilo o ochraně srdce, nové studie Světové zdravotnické organizace varují, že bezpečná hranice v podstatě neexistuje. Riziko rakoviny totiž stoupá s každou kapkou, i když si ji dopřejete s jídlem nebo prokládáte vodou. Budoucnost tak patří spíše funkčním bylinám.

Alžběta Shejbalová

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Dohoda jako narozeninový dárek

Trump oznámil dohodu jen několik hodin před oslavou svých 80. narozenin v Bílém domě. Osmdesátiny spojil také s připomínkou 250. výročí založení Spojených států. Akce měla podobu sedmi zápasů smíšených bojových umění v oktagonu na jižním trávníku Bílého domu.

Klání předcházela hymna a přelet stíhaček. Po hymně dav jásal a skandoval „USA! USA!“. Pro podívanou vznikla v zahradě Bílého domu provizorní aréna pod kovovým obloukem nazvaným The Claw, tedy dráp. Byla vybavena osvětlením, ozvučením i velkoplošnými obrazovkami pro více než 4000 diváků. Dalších až 70 tisíc lidí mohlo zápasy sledovat na obrazovkách na nedalekém prostranství Ellipse.

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