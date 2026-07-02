Letiště Praha může mít nového šéfa. Do čela míří bývalý boss ČSA
Letiště Praha může od konce léta vést Radomír Lašák. Bývalý šéf Českých aerolinií uspěl ve výběrovém řízení na člena představenstva s odpovědností za řízení společnosti. Jeho nominaci ještě projedná vládní personální výbor.
Manažer Radomír Lašák by se mohl stát šéfem Letiště Praha. Uspěl ve výběrovém řízení na obsazení místa člena představenstva, oznámilo Ministerstvo financí v tiskové zprávě. Lašák dříve působil například v Českých aeroliniích nebo ve společnosti ČEZ.
Nominaci nyní projedná Výbor pro personální nominace při Úřadu vlády. V čele Letiště Praha je nyní Jiří Pos, kterému jako členovi představenstva skončí pětileté funkční období letos 30. srpna.
Nový šéf má přijít na konci léta
Vybraný uchazeč se má podle dřívějšího vyjádření mluvčí Ministerstva financí Gabriely Krušinové stát šéfem letiště a současně předsedou představenstva. Jde o stejný model, jaký letiště používá nyní.
Pos se v roce 2021 do čela Letiště Praha vrátil po sedmi letech. Pražské letiště už vedl mezi lety 2011 a 2014.
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Zkušenost z ČSA i ČEZ
Lašák nyní působí v auditorské a poradenské společnosti Grant Thornton. V letech 2006 až 2009 vedl České aerolinie jako prezident a předseda představenstva, předtím působil jako člen představenstva společnosti ČEZ.
Manažerské pozice zastával také v soukromém sektoru v Česku, USA i ve Švýcarsku.
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Ministerstvo financí jako jediný akcionář vypsalo výběrové řízení na člena představenstva Letiště Praha s odpovědností za řízení společnosti na začátku května. Ministerstvo počítá s nástupem nového šéfa v srpnu nebo září.
Vybraný uchazeč bude odpovídat za celkové strategické řízení a dlouhodobý rozvoj Letiště Praha, zajišťovat zavádění strategie schválené akcionářem a řídit společnost prostřednictvím vrcholového managementu. Ministerstvo požadovalo minimálně pět let praxe v exekutivním managementu společnosti s více než 500 zaměstnanci.
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Letiště se vrátilo k předcovidovým číslům
Letiště Praha má pětičlenné představenstvo. Spolu s Posem v něm působí místopředseda Jiří Kraus a členové Martin Kučera, Jaroslav Petržela a Marek Mastník.
Letiště loni odbavilo přes 17,75 milionu cestujících, což bylo meziročně o 8,5 procenta víc. Dostalo se tak téměř na stejné číslo jako v rekordním roce 2019 před pandemií covidu-19, kdy odbavilo 17,8 milionu cestujících.
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