Nehoda na dovolené autem? Mimo EU vás může vyjít draho. Češi často podceňují jeden zásadní rozdíl
Cesta autem k moři může skončit nepříjemnou komplikací. Zatímco v zemích Evropské unie bývá řešení dopravní nehody pro české řidiče poměrně standardizované, mimo EU se může celý proces výrazně zkomplikovat. Rozhoduje správně vyplněný záznam o nehodě, včasné přivolání policie, fotodokumentace i rozsah asistenčních služeb.
Letní dovolená autem zůstává pro Čechy jednou z nejoblíbenějších variant cestování. Tradičně míří do Chorvatska, Itálie, Rakouska, Polska nebo na Slovensko, stále častěji ale také do Albánie, Černé Hory, Turecka či dalších zemí mimo Evropskou unii.
Právě tam může řidiče nepříjemně překvapit rozdíl v pravidlech i v tom, jak se po dopravní nehodě postupuje. Mnozí automaticky předpokládají, že řešení škody bude podobné jako v Česku, Německu nebo Rakousku. To ale nemusí platit.
„Zatímco v zemích Evropské unie bývá řešení škod relativně standardizované a pojišťovny spolupracují v rámci společných systémů, mimo EU může být celý proces výrazně složitější, pomalejší a v některých případech i finančně náročnější,“ upozorňuje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.
V Evropské unii pomáhá jednotný systém
Pokud se nehoda stane v některé ze zemí Evropské unie, bývá situace pro české řidiče zpravidla přehlednější. Pomáhá systém zelených karet, evropský záznam o dopravní nehodě i spolupráce národních kanceláří pojistitelů.
U menších nehod bez zranění obvykle stačí správně vyplněný evropský záznam. Řidiči by do něj měli přesně uvést údaje o vozidlech, řidičích, pojištění i samotném průběhu nehody. Výhodou je, že formulář má jednotnou podobu napříč Evropou, takže ho znají zahraniční policisté i pojišťovny.
I v EU se ale vyplatí nespoléhat jen na základní pojištění. Rozsah asistenčních služeb se může výrazně lišit podle konkrétní smlouvy. Základní asistence často pokryje jen menší výdaje, nikoli například odtah auta z jihu Itálie nebo Chorvatska zpět do Česka.
Mimo EU může být řešení nehody mnohem složitější
Zásadně odlišná situace může nastat mimo Evropskou unii. V některých zemích nefunguje přímá spolupráce pojišťoven tak efektivně a řidič může narazit na složitější administrativu, jazykovou bariéru i odlišná pravidla.
Problémem mohou být jiné formuláře, komplikované dokazování viny nebo požadavek, aby byla policie přivolána prakticky ke každé kolizi. V některých případech mohou úřady vyžadovat také okamžité uhrazení pokuty.
Rizikem jsou i země, kde není běžným standardem kvalitní povinné ručení. Pokud nehodu způsobí nepojištěný řidič, může být vymáhání škody výrazně složitější než v rámci Evropské unie.
Policii raději volejte častěji než později
Jednou z nejčastějších chyb je snaha vyřešit nehodu rychle a bez policie. V zahraničí se to ale nemusí vyplatit. Pokud druhý řidič později změní výpověď nebo začne škodu popisovat jinak, může být dokazování složité.
Policii je vhodné volat vždy při zranění, větší škodě, sporu o viníka, podezření na alkohol nebo drogy i tehdy, když druhý účastník odmítá předložit doklady. V některých státech je navíc policejní protokol nezbytný pro následné jednání s pojišťovnou.
Řidiči by zároveň neměli podepisovat dokumenty v cizím jazyce, pokud přesně nerozumí jejich obsahu. V takové situaci je nejlepší kontaktovat asistenční službu pojišťovny, která může pomoci s překladem i dalším postupem.
Fotky a důkazy mohou rozhodnout o penězích
Při nehodě v zahraničí je důkladná dokumentace klíčová. Nestačí vyfotit jen poškozené auto. Důležité jsou také snímky celého místa nehody, dopravního značení, pozice vozidel, brzdných stop, registračních značek, dokladů druhého řidiče a zelené karty.
Pokud jsou na místě svědci, vyplatí se získat jejich kontakty. Právě nedostatek důkazů bývá častým důvodem sporů s pojišťovnou. Když není jasné, jak nehoda vznikla nebo kdo ji zavinil, může pojišťovna plnění krátit nebo část škody neuznat.
Co si zkontrolovat ještě před odjezdem
Před cestou autem do zahraničí by si řidiči měli ověřit hlavně územní platnost pojištění, limity asistenčních služeb a podmínky havarijního pojištění. Některé smlouvy mimo vybrané evropské státy neplatí vůbec nebo mají výrazně omezené limity.
Zvláštní opatrnost se vyplatí při cestách do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Turecka nebo některých zemí východní Evropy. Pravidla i standard řešení škod se tam mohou výrazně lišit od toho, na co jsou čeští řidiči zvyklí.
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