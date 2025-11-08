Češi si oblíbili podzimní cesty karavanem. Jezdí na jih za sluncem

Nový magazín právě vychází!

S karavanem či obytným autem odjíždí na zimu za teplem z Česka stále více lidí. Jejich cílovou destinací je nejčastěji Španělsko, Portugalsko, Řecko či Maroko, kde je stabilní slunečné počasí, teploty okolo 20 stupňů a poměrně teplé noci. Mnozí odjedou už v říjnu a vrací se v dubnu. Často je to pro ně dokonce ekonomicky výhodné, když doma vypnou topení, případně dokonce třeba byt či dům pronajmou. Uvedl  to předseda Asociace kempování a karavaningu Jan Bordovský.

Na zimu odjíždějí z Česka nejčastěji tři skupiny cestovatelů. "Buď jsou to rodiny, kde je žena na mateřské a muž má práci, kterou může dělat na dálku. Dále jsou to mladé páry po škole, často nemají stálé zaměstnání, živí se třeba jako webdesignéři či on-line marketéři a kombinují práci s cestováním. Takoví jsou někdy pryč nejen přes zimu. A třetí velkou skupinou jsou senioři, ta se bude dále rozrůstat," uvedl Bordovský.

Od podzimu do jara jsou podle Bordovského v létě přeplněné destinace také výrazně volnější, pravidla nejsou tak striktní. "Často můžete dojet až na pláž," doplnil Bordovský, který když vyjel s malými dětmi a manželkou na mateřské v zimě na přelomu let 2022 a 2023 na jih Evropy a do Maroka, ušetřil jako obyvatel rodinného řadového domku 60 tisíc korun za plyn, který nespotřeboval k vytápění. "To už jsou peníze, které zaplatí tříměsíční pobyt," řekl Bordovský.

Ilustrační foto

Z Berlína do Kodaně za čtyři hodiny. EU chystá železniční revoluci, která může proměnit i Česko

Politika

Evropská komise představila největší dopravní plán v dějinách. Do roku 2040 chce propojit hlavní města EU vysokorychlostními tratěmi a zkrátit cestovní časy o více než polovinu. Vlaky mají jezdit rychlostí přes 250 km/h a proměnit to, jak Evropané cestují, podnikají i žijí.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Zmíněné země jsou pro život levné, karavanistům přátelské, také bezpečné a mají kvalitní infrastrukturu. Člověk nemusí překonávat ani velké administrativní překážky. Míří do nich proto tisíce cestovatelů ze Skandinávie, Velké Británie či Německa a Francie. "Maroko získává na čím dál větší oblibě a podle jejich oficiálních statistik tam přes zimu přijede okolo 110.000 obytných aut. Mají tam pro ně připravená skoro městečka, do nichž mnozí lidé jezdí dlouhé roky a každou zimu se tam potkávají se svými známými. Mnozí ani nejedou cestovat, ale prostě tam v takovém městečku žijí a přečkají zimu," vysvětlil Bordovský.

S moderními technologiemi je cestování čím dál snazší a českých seniorů, kteří budou takto odjíždět, bude podle Bordovského přibývat. Roste totiž obliba karavaningu, důchodců bude přibývat a také jsou bohatší než dříve. Mnozí prodávají firmy, případně nemovitosti, v 60 letech jsou mnozí zdraví a žijí aktivním životem. "A odjíždějí si plnit sny, na které neměli dříve prostor," řekl Bordovský.

Majitelé bytů často zneužívají silnější postavení vůči nájemcům, tvrdí sdružení nájemníků

Projekt Habitat v Malešicích nabídne po dokončení až tisícovku bytů.
Se svolením Skanska Residential
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

O nájemní bydlení je v Česku stále větší zájem. Kvůli převisu poptávky jsou majitelé ve výhodnější pozici než nájemník. Této situace podle Lenky Veselé, předsedkyně Sdružení nájemníků ČR, majitelé často zneužívají.

„Všechno začíná inzerátem, a právě tady se často objevují první problémy,“ uvedla Veselá na konferenci o nájemním bydlení, která koncem týdne v Senátu. V inzerátech jsou podle ní nejasné nebo zavádějící informace, špatně nastavené zálohy či nezákonné poplatky.

Dotazníky pro nájemce podle ní často zavánějí zásahem do osobnostních práv, kdy si majitelé nechávají podepisovat například zákaz kouření v bytě nebo domácí zvíře. Často také chtějí informace o lidech, kteří domácnost obývají. A to třeba měsíc dopředu, což například u těhotných matek není možné relevantně takovou informaci doručit.

Bytová výstavba

Stavět bude snazší, slibuje Havlíček. Nový stavební zákon by měl platit od roku 2027

Reality

ANO chce zrychlit povolování staveb. Nový zákon s principem „jeden úřad – jedno razítko“ má omezit byrokracii a platit od roku 2027.

ČTK

Přečíst článek

Ve velké míře je také rozšířená praxe, kdy provizi platí nájemce, přestože službu objednává pronajímatel. Nájemce službu nemůže ovlivnit ani se jí vyhnout.Tato praxe je v rozporu se zákonem o realitním zprostředkování – službu má hradit ten, kdo si ji objednal.

Rozšiřuje se také nekalá praxe, kdy pronajímatel požaduje takzvaný administrativní poplatek ve výši několika tisíc koroun. Žádají ho dokonce tak velcí vlastníci jako je společnost Heimstaden nebo CPI byty.

Společnosti, které si od vlastníků pronajímají byty a dál je poskytují do podnájmu třetím osobám (uživatelům), mají podle Veselá snahu obejít zákonnou ochranu nájemce. Účtují si nezákonné poplatky, například za vystavení podkladů pro získání dávky státní sociální pomoci, poplatek za změnu osob v domácnosti nebo poplatek za vybavení bytu. A také si účtují pokuty, například právě za zvíře v bytě nebo dětské nálepky na nábytku.

Lidé kvůli těmto pokutám podle zkušenosti sdružení nájemníků nechodí k soudu, jelikož soud je finančně a časově nákladný. I za běžné opotřebení, si nárokují náhradu škody. Také je málo rozšířené povědomí, že majitel by měl vracet kauci i s úroky v zákonné výši.

V příštím roce by měli majitelé bytů dostat k ruce některé nástroje, které by je ochránili před neplatiči nájmů nebo lidem, kteří porušují pravidla. Je to například „rozkaz k vyklizení nemovitosti,“ který výrazně zkracuje dobu, po kterou by neplatič protiprávně obýval. Také se mají zvýšit limity pro nájemce za drobné opravy. Od těchto úprav si účastníci trhu slibují, že by si majitelé mohli dovolit i delší než jednoleté nájemní smlouvy.

Samostatnou kapitolou je půotom takzvané sociální bydlení. Na konferenci prezentovala své závěry z průzkumů, dělaných v Plzni a v Ústí nad Labem, Platforma pro sociální bydlení. Mimochodem, v Česku pobírá nějakou sociální podporu spojenou s bydlením 400 tisíc lidí. V oblasti sociálního bydlení se často vyskytují i smlouvy na jeden nebo tři měsíce. Lidé v průzkumu opakovaně tvrdili, že se nemají na koho obrátit v případě potížíí. Pokud jde o soukromého pronajímatele, město to neřeší.

Bytová výstavba

Bytů přibude, levnější ale nebudou. Developeři čekají další zdražování

Reality

Více než tři čtvrtiny developerských firem plánují v příštím roce zvýšit výstavbu nových bytů. Očekávají, že zájem o vlastní bydlení bude i nadále růst. Vyplývá to z průzkumu analytické společnosti CEEC Research, do kterého se zapojilo padesát developerů působících v České republice.

nst

Přečíst článek

„Lidé většinou přicházejí v zoufalém rozpoložení, většina klientů bývá plačtivá, což kolikrát vede třeba i agresivnímu jednání,“ citoval jeden z poznatků průzkumu šéf projektu Mikuláš Opletal.

„Je dobře, že vláda deklaruje bydlení jako veřejný zájem. Na druhé straně, musí existovat mechanismus, jak vystěhovat neplatící nájemníky. Nemám rád sousloví obchod s chudobou. Je to obchod se sociálními dávkami. Tady se bez státu neobejdeme,“ poznamenal ombudsman Stanislav Křeček.

Zajímavou statistiku předložil Martin Lux ze Sociologického ústavu Akademie věd. Podle jejich zjištění bydlí 28,5 procenta mileniálů, tedy lidí mezi 18 a 35 let, ve vlastním bydlení. Rádo by tak ovšem chtělo bydlet s ohledem na své reálné možnosti sedmdesát procent z nich. Kdyby se neměli dívat na cenu, chtělo by vlastnické bydlení 97,5 procenta mladých.

Průzkum jasně ilustruje, že současná poptávka po nájemním bydlení je krokem z nouze v době rychle zdražujících nemovitostí. Podle indexu ČSOB Hypoteční banky byty meziročně zdražily o 14,8 procenta, zatímco reálné mzdy rostly „jen“ o 4,5 procenta.

Projekt Nová Cihelna

OBRAZEM: Kladno sází na udržitelnost. Bývalá cihelna se promění v moderní čtvrť

Reality

V kladenské části Rozdělov, v brownfieldu bývalé cihelny, začala stavba šesti nízkoenergetických domů, ve kterých bude dohromady přes 100 bytů. Hotovo by mělo být v roce 2027. Nyní už je prodáno 60 procent bytů. Jde o investici developerské společnosti Pierre Grafen. Projektový management realizuje společnost Ikonix.

ČTK

Přečíst článek

 

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Nejdražší hra všech dob nabírá další zpoždění. Miliardové GTA 6 bude nejdřív za rok

GTA 6
Rockstar Games
Stanislav Šulc
sta

Původně si první hráči měli moct užít očekávané hry Grand Theft Auto 6 někdy v těchto dnech. Společnost Rockstar Games, která hru vyvíjí, ale nejprve odložila premiéru na květen příštího roku, nyní má hra nové datum startu: listopad 2026. Mateřské společnosti Take-Two kvůli tomu padly akcie o sedm procent.

Měl to být nejvýnosnější produkt zábavního průmyslu letošního roku. S původním podzimním datem se očekávaly tržby za prodej hry GTA 6 jen za letošní rok ve výši kolem tří miliard dolarů, přičemž jen předobjednávky měly vynést jednu miliardu. Tím by se pokryly náklady, které na vývoj, marketing a následné rozšiřování hry mají spolknout neuvěřitelné dvě miliardy dolarů, tedy zhruba 50 miliard korun.

A ačkoli tuto částku společnost Take-Two nikdy nepotvrdila, z účetnictví vyplývá, že investice do nového pokračování úspěšné série dosáhly již miliardy dolarů. Což z ní činí nejdražší hru v historii, ale také nejdražší popkulturní projekt všech dob, protože nejdražší film dějin, Star Wars: Vzestup Skywalkera z roku 2019, měl rozpočet „pouhých“ 490 milionů dolarů.

Jenomže již na jaře Take-Two prohlásilo, že premiéru hry odsouvá na jaro příštího roku. A nyní oznámilo další odklad, a to při ohlášení výsledků hospodaření firmy. První hráči si tak nejnovější „gétéáčko“ budou moci zahrát až v polovině listopadu příštího roku, konkrétně 19. listopadu. Tedy pokud nedojde k dalšímu odkladu.

„Chceme týmu Rockstar Games, které hru vyvíjí, dát dostatek času, aby nachystal hru na úrovni, kterou hráči očekávají a již si zaslouží,“ uvedla společnost Take-Two v prohlášení o novém datu premiéry. „Odsunutí data uvedení hry je vždy bolestivé. Ale nikdy jsme toho nelitovali,“ citovala agentura Bloomberg CEO Take-Two Strausse Zelnicka. „Konkurence občas vydává nehotové produkty, ale většinou to je katastrofa,“ dodal Zelnick. Přesto investory zpráva znepokojila, akcie firmy klesly v reakci na oznámení nového data premiéry očekávaného hitu o sedm procent.

GTA 6

Třetí Avatar a šesté GTA. To budou největší hity roku 2025

Enjoy

Šesté pokračování herní série Grand Theft Auto by mohlo za první rok v prodeje utržit až tři miliardy dolarů. Tím by se stalo nejúspěšnějším zábavním dílem roku 2025. Na paty by mu mohlo šlapat třetí pokračování Avatara, které cílí zhruba na dvě miliardy dolarů.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Ambiciózní projekt – finanční i hráčský

Očekávání spojená s GTA 6 jsou enormní. Z finančního hlediska jde o největší sázku v historii. Dvoumiliardový rozpočet lze obhájit zejména prodeji předchozího pokračování kultovní hráčské série. GTA 5 mělo premiéru v roce 2013 a od té doby se jí napříč platformami prodalo přes 220 milionů kopií, což z ní činí druhou nejprodávanější hru všech dob po Minecraftu. A tržby již překonaly hranici deseti miliard.

Pokud by GTA 6 zaznamenalo podobné prodeje, tržby by byly ještě výrazně vyšší. Jednak hry zásadně podražily, zároveň radikálně narostl celý herní byznys, navíc se za poslední dekádu vytvořila celá řada nových monetizačních nástrojů, kterými herní studia umí monetizovat obsah.

Očekávání jsou ale také ze strany hráčů. Studio Rockstar Games již zveřejnilo dva trailery, které naznačují obří herní zážitek překračující dosavadní standardy. Série GTA vždy pracovala s otevřeným světem, v němž se hráč může pohybovat zcela po svém a nabízené úkoly může, ale nemusí plnit, šesté pokračování však slibuje posun tohoto principu směrem k digitálnímu metaversu/sociální síti, v níž by mohlo být možné fungovat jako v alternativní realitě.

GTA VI vyjde v květnu 2026

Nejdražší hra všech dob má zpoždění. GTA VI bude až příští rok

Money

Desítky milionů hráčů na celém světě mají důvod ke smutku. Společnosti Rockstar Games a Take-Two Interactive oznámily, že nejočekávanější hra poslední dekády nebude mít premiéru letos na podzim, ale nejdříve na konci května příštího roku. Hra s rozpočtem přesahující dvě miliardy dolarů tak začne vydělávat později, než se čekalo. Akcie distribuční společnosti Take-Two Interactive tak propadly.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

