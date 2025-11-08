Češi si oblíbili podzimní cesty karavanem. Jezdí na jih za sluncem
S karavanem či obytným autem odjíždí na zimu za teplem z Česka stále více lidí. Jejich cílovou destinací je nejčastěji Španělsko, Portugalsko, Řecko či Maroko, kde je stabilní slunečné počasí, teploty okolo 20 stupňů a poměrně teplé noci. Mnozí odjedou už v říjnu a vrací se v dubnu. Často je to pro ně dokonce ekonomicky výhodné, když doma vypnou topení, případně dokonce třeba byt či dům pronajmou. Uvedl to předseda Asociace kempování a karavaningu Jan Bordovský.
Na zimu odjíždějí z Česka nejčastěji tři skupiny cestovatelů. "Buď jsou to rodiny, kde je žena na mateřské a muž má práci, kterou může dělat na dálku. Dále jsou to mladé páry po škole, často nemají stálé zaměstnání, živí se třeba jako webdesignéři či on-line marketéři a kombinují práci s cestováním. Takoví jsou někdy pryč nejen přes zimu. A třetí velkou skupinou jsou senioři, ta se bude dále rozrůstat," uvedl Bordovský.
Od podzimu do jara jsou podle Bordovského v létě přeplněné destinace také výrazně volnější, pravidla nejsou tak striktní. "Často můžete dojet až na pláž," doplnil Bordovský, který když vyjel s malými dětmi a manželkou na mateřské v zimě na přelomu let 2022 a 2023 na jih Evropy a do Maroka, ušetřil jako obyvatel rodinného řadového domku 60 tisíc korun za plyn, který nespotřeboval k vytápění. "To už jsou peníze, které zaplatí tříměsíční pobyt," řekl Bordovský.
Zmíněné země jsou pro život levné, karavanistům přátelské, také bezpečné a mají kvalitní infrastrukturu. Člověk nemusí překonávat ani velké administrativní překážky. Míří do nich proto tisíce cestovatelů ze Skandinávie, Velké Británie či Německa a Francie. "Maroko získává na čím dál větší oblibě a podle jejich oficiálních statistik tam přes zimu přijede okolo 110.000 obytných aut. Mají tam pro ně připravená skoro městečka, do nichž mnozí lidé jezdí dlouhé roky a každou zimu se tam potkávají se svými známými. Mnozí ani nejedou cestovat, ale prostě tam v takovém městečku žijí a přečkají zimu," vysvětlil Bordovský.
S moderními technologiemi je cestování čím dál snazší a českých seniorů, kteří budou takto odjíždět, bude podle Bordovského přibývat. Roste totiž obliba karavaningu, důchodců bude přibývat a také jsou bohatší než dříve. Mnozí prodávají firmy, případně nemovitosti, v 60 letech jsou mnozí zdraví a žijí aktivním životem. "A odjíždějí si plnit sny, na které neměli dříve prostor," řekl Bordovský.
