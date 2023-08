Úřad práce povede Daniel Krištof, dřívější šéf marketingu ČEZ Prodej

Novým generálním ředitelem úřadu práce se v pátek stane Daniel Krištof, který měl do poloviny letošního roku na starosti marketing ve společnosti ČEZ Prodej. Jmenuje ho ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Hospodářským novinám to potvrdil šéf ministerské sekce informačních technologií Karel Trpkoš, který úřad práce dočasně řídí.

Pozice šéfa úřadu práce je neobsazená od poloviny února, kdy Jurečka odvolal tehdejšího generálního ředitele Viktora Najmona.

Ministerstvo jméno nového šéfa tajilo

Do výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči a tři uchazečky. Jedna z nich podmínky nesplnila a byla vyřazena. Ministerstvo práce jméno nového šéfa tajilo. Kritizovali to někteří poslanci sněmovního sociálního výboru. Stěžovali si na to, že ani několik týdnů po ukončení výběru nevědí, kdo instituci povede. Na začátku dubna bylo v úřadech práce podle údajů ministerstva vnitra 12 150 míst. Po republice fungují téměř tři stovky poboček.

Jurečka už dřív novinářům řekl, že by nové vedení mělo dokončit proměnu instituce v klientsky vstřícný a plně digitalizovaný úřad. Minulý týden na tiskové konferenci oznámil, že v příštích dvou letech by se měla síť poboček úřadu díky digitalizaci upravit. Pracovišť i úředníků by mohlo ubýt.

Podle HN Krištof ve společnosti ČEZ Prodej skončil letos v polovině roku. Předtím působil v České spořitelně či Direct Pojišťovně.

Úřady práce digitálně zatím zpracovávají žádosti o rodičovský příspěvek. U dalších dávek lidé sice mohou žádost on-line podat, nutné je ale dál papírové vyřizování. Trpkoš v polovině srpna novinářům řekl, že začne být od letošního listopadu či prosince celý digitální proces možný také u příspěvku na bydlení a u přídavků na děti. Podle Jurečky se do digitální podoby převádí nejdříve nejpočetnější dávky.

Úřady čelí od loňského roku náporu žadatelů i kritice za zpoždění výplaty dávek. Pracovníci a odbory si stěžovali na zahlcení, fluktuaci, zastaralé vybavení i podobu digitalizace. Sněmovní sociální výbor Jurečku opakovaně vyzval k řešení situace. Ministr v polovině února odvolal někdejšího šéfa úřadu Najmona. Uvedl, že dlouhodobě nebyl spokojen s jeho řízením. Vystavil mu nepříznivé služební hodnocení. Najmon si na postup stěžoval. Okolnostmi odvolání se zabývali policisté, případ odložili.

