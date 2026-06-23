Kolik stojí zateplení domu? Plán rekonstrukce včetně odhadu nákladů lze získat i zdarma
Tři čtvrtiny majitelů domů v Česku uvažují o rekonstrukci, ale nemají jasno, jaké výhody jim přinese, kolik by stála a zda se jim tedy vůbec vyplatí. Tento problém jim chce vyřešit Buřinka.
V Česku je podle celkem 4,5 milionu bytů, z toho dva miliony v rodinných domech a zbytek v celkem 200 tisících bytových domů. Když se to vezme z velmi praktického finančního hlediska, že prostě máme topné sezóny a že ceny energií jdou dlouhodobě nahoru, pak jsou zásadní následující fakta. Z celkového počtu bytů nemá 700 tisíc bytů vůbec žádný způsob zateplení, dva miliony nemají zateplené stěny a milion bytů nemá izolační okna, zmapovala před nedávnem studie KPMG. Zásadní je, že průměrná spotřeba energie na vytápění je 165 kWh na metr čtvereční plochy za rok. Přitom nízkoenergický dům na stejnou plochu spotřebuje 50 kWh ročně.
Co s tím? Jedinou cestou je rekonstrukce, zaměřená na úspory při vytápění. Ta ovšem, jak konstatují závěry průzkumu mezi 1206 majiteli rodinných domů, který si nechala zpracovat Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka), pro mnoho domácností představuje „komplexní koktejl finančních, praktických i psychologických bariér“. Jejich kombinace vede k tomu, že lidé potřebné úpravy dlouhodobě odkládají. Aktivně řeší spíše dílčí opravy. Celkově by o úsporné renovaci uvažovalo 74 procent majitelů domů, ale 39 procent odpovědělo, že o tom občas přemýšlí, ale zatím nic takového neudělalo.
Role stavebních spořitelen se mění. Dříve si u nich lidé především spořili na bydlení nebo aby měli k dispozici větší naspořené sumy, které si na konci spoření vybírali. Po loňském memorandu, které uzavřely se státem, ale stavební spořitelny rozšiřují svou roli do poradenství k energetickým rekonstrukcím. Už letos na podzim by mohly domácnostem pomáhat i s kompletním podáváním žádostí o dotace, říká v rozhovoru pro Newstream CLUB předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický.
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Role stavebních spořitelen se mění. Dříve si u nich lidé především spořili na bydlení nebo aby měli k dispozici větší naspořené sumy, které si na konci spoření vybírali. Po loňském memorandu, které uzavřely se státem, ale stavební spořitelny rozšiřují svou roli do poradenství k energetickým rekonstrukcím. Už letos na podzim by mohly domácnostem pomáhat i s kompletním podáváním žádostí o dotace, říká v rozhovoru pro Newstream CLUB předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický.
Hlavní překážka? Nedostatek peněz
Hlavní bariérou, proč se lidé nepouštějí do rekonstrukce, je nedostatek vlastních prostředků. Polovina dotázaných nemá dost peněz a nechce si brát úvěr, nebo na něj nedosáhne, 35 procent se nechce zadlužit na příliš dlouho a 34 procent se obává, že cena rekonstrukce naroste a výrazně přesáhne původní rozpočet.
Tím ovšem výčet překážek ani zdaleka nekončí. Na čtvrtém místě až šestém místě největších bariér figurují praktické překážky, jako příliš složité, zdlouhavé či nejisté získání podpory od státu, dále komplikace pro chod domácnosti spojené se stavbou či špatné zkušenosti či strach z nespolehlivosti řemeslníků. A 23 procent se obává, že se náklady na rekonstrukci nevrátí v úsporách energie. Mimochodem – průzkum zjistil, že více než polovina (53 procent) majitelů domů přesně neví, kolik ročně zaplatí za energie. Desetina lidí o tom vůbec nemá ponětí, zbytek má pouze přibližnou představu.
Energetická studie napoví
„Zhruba polovina respondentů uvedla, že ví, kolik ročně zaplatí za energie. My z naší praxe však víme, že reálně je toto číslo ještě nižší. Když pak s klienty procházíme náklady a počítáme možnou úsporu, bývají velmi překvapení,“ říká Milan Pospíšil, manažer úvěrů Buřinky. „Správně navržená rekonstrukce dokáže snížit celkovou spotřebu energie na vytápění v průměru až o dvě třetiny, u velmi starých a neefektivních domů může jít o úsporu dokonce až 90 procent,“ dodává.
Z průzkumu dále vyplynulo, že lidé by velmi ocenili, kdyby jim nějaký odborník pomohl s odhadem nákladů (54 procent respondentů). Dalších 23 procent by to „spíše ocenilo“. Majitelé rodinných domů by uvítali také pomoc s vyřízením státní podpory (od 25. června to budou úvěry se zvýhodněnou úrokovou sazbou), doporučení spolehlivých řemeslníků či pomoc s plánováním rekonstrukce.
Polovina výdajů českých domácností za energie ročně je zbytečná a šla by ušetřit. Dalšími problémy, které situaci v energiích v Česku zhoršují, je i stárnoucí nerekonstruovaný bytový fond a energetická chudoba. Mnoho lidí se navíc nevyzná v hospodaření s energiemi ani v tom, jak doma snížit energetickou spotřebu. Vyplývá to ze společné studie, kterou dnes představila poradenská společnost KPMG a Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka), která chce situaci pro české domácnosti nyní zlepšovat odborným poradenstvím stavebních spořitelen.
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Polovina výdajů českých domácností za energie ročně je zbytečná a šla by ušetřit. Dalšími problémy, které situaci v energiích v Česku zhoršují, je i stárnoucí nerekonstruovaný bytový fond a energetická chudoba. Mnoho lidí se navíc nevyzná v hospodaření s energiemi ani v tom, jak doma snížit energetickou spotřebu. Vyplývá to ze společné studie, kterou dnes představila poradenská společnost KPMG a Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka), která chce situaci pro české domácnosti nyní zlepšovat odborným poradenstvím stavebních spořitelen.
Buřinka vidí příležitost nejen v nabídce financování, ale i v poradenství. „Výzkum jasně pojmenoval, co by majitelům domů pomohlo nejvíce. Více než tři čtvrtiny respondentů by zásadně ocenily co nejpřesnější vyčíslení nákladů ještě před zahájením jakýchkoliv prací. Právě na tuto poptávku reaguje nová bezplatná Energetická studie Buřinky. Pomáhá lidem spolehlivě zodpovědět klíčovou otázku, která přichází ještě před samotným projektováním: zda se rekonstrukce vůbec vyplatí a jaký rozsah opatření má pro jejich konkrétní dům smysl,“ podtrhuje mluvčí Buřinky Hana Burečková.
Energetická studie by měla klientovi poskytnout přehled o aktuálním stavu jeho domu, nabídnout tři varianty rozsahu rekonstrukce i odhad nákladů, očekávaných úspor i finanční návratnosti. Podle toho se pak může rozhodnout, zda bude postupovat dál a nechá si vypracovat renovační pas nebo průkaz energetické náročnosti budovy. „Mnoho lidí tápe, zda jejich dům nutně potřebuje komplexní rekonstrukci, anebo zda stačí jen několik dílčích kroků. Energetická studie jim bezplatně poskytne potřebná data na stůl, aby se mohli informovaně rozhodnout dříve, než investují čas a peníze do projektové přípravy a následně do celé rekonstrukce,“ vysvětluje Milan Pospíšil.
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Stavební spořitelny se snaží čelit poklesu zájmu klientů lepším úročením vkládaných úspor. Lidé ochotní u nich spořit aspoň po šest let mohou své peníze zhodnotit o více než 5,5 procenta ročně. Tedy lépe než na spořicím účtu u bank. Aktuálně ke zvýšení přikročila Modrá pyramida ze skupiny Komerční banky.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.