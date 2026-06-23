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newstream.cz Money Kolik stojí zateplení domu? Plán rekonstrukce včetně odhadu nákladů lze získat i zdarma

Kolik stojí zateplení domu? Plán rekonstrukce včetně odhadu nákladů lze získat i zdarma

Kolik stojí zateplení domu? Plán rekonstrukce včetně odhadu nákladů lze získat i zdarma
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Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Tři čtvrtiny majitelů domů v Česku uvažují o rekonstrukci, ale nemají jasno, jaké výhody jim přinese, kolik by stála a zda se jim tedy vůbec vyplatí. Tento problém jim chce vyřešit Buřinka.

V Česku je podle celkem 4,5 milionu bytů, z toho dva miliony v rodinných domech a zbytek v celkem 200 tisících bytových domů. Když se to vezme z velmi praktického finančního hlediska, že prostě máme topné sezóny a že ceny energií jdou dlouhodobě nahoru, pak jsou zásadní následující fakta. Z celkového počtu bytů nemá 700 tisíc bytů vůbec žádný způsob zateplení, dva miliony nemají zateplené stěny a milion bytů nemá izolační okna, zmapovala před nedávnem studie KPMG. Zásadní je, že průměrná spotřeba energie na vytápění je 165 kWh na metr čtvereční plochy za rok. Přitom nízkoenergický dům na stejnou plochu spotřebuje 50 kWh ročně.

Co s tím? Jedinou cestou je rekonstrukce, zaměřená na úspory při vytápění. Ta ovšem, jak konstatují závěry průzkumu mezi 1206 majiteli rodinných domů, který si nechala zpracovat Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka), pro mnoho domácností představuje „komplexní koktejl finančních, praktických i psychologických bariér“. Jejich kombinace vede k tomu, že lidé potřebné úpravy dlouhodobě odkládají. Aktivně řeší spíše dílčí opravy. Celkově by o úsporné renovaci uvažovalo 74 procent majitelů domů, ale 39 procent odpovědělo, že o tom občas přemýšlí, ale zatím nic takového neudělalo.

Milan Pospíšil, manažer úvěrů Stavební spořitelny České spořitelny Foto: Ivana Pečinková/Newstream.cz

Předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický

Šéf Buřinky: Budoucnost je v energetických rekonstrukcích

Money

Role stavebních spořitelen se mění. Dříve si u nich lidé především spořili na bydlení nebo aby měli k dispozici větší naspořené sumy, které si na konci spoření vybírali. Po loňském memorandu, které uzavřely se státem, ale stavební spořitelny rozšiřují svou roli do poradenství k energetickým rekonstrukcím. Už letos na podzim by mohly domácnostem pomáhat i s kompletním podáváním žádostí o dotace, říká v rozhovoru pro Newstream CLUB předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický.

Věra Tůmová, Newstream & Partner

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Hlavní překážka? Nedostatek peněz

Hlavní bariérou, proč se lidé nepouštějí do rekonstrukce, je nedostatek vlastních prostředků. Polovina dotázaných nemá dost peněz a nechce si brát úvěr, nebo na něj nedosáhne, 35 procent se nechce zadlužit na příliš dlouho a 34 procent se obává, že cena rekonstrukce naroste a výrazně přesáhne původní rozpočet.

Tím ovšem výčet překážek ani zdaleka nekončí. Na čtvrtém místě až šestém místě největších bariér figurují praktické překážky, jako příliš složité, zdlouhavé či nejisté získání podpory od státu, dále komplikace pro chod domácnosti spojené se stavbou či špatné zkušenosti či strach z nespolehlivosti řemeslníků. A 23 procent se obává, že se náklady na rekonstrukci nevrátí v úsporách energie. Mimochodem – průzkum zjistil, že více než polovina (53 procent) majitelů domů přesně neví, kolik ročně zaplatí za energie. Desetina lidí o tom vůbec nemá ponětí, zbytek má pouze přibližnou představu.

Energetická studie napoví

„Zhruba polovina respondentů uvedla, že ví, kolik ročně zaplatí za energie. My z naší praxe však víme, že reálně je toto číslo ještě nižší. Když pak s klienty procházíme náklady a počítáme možnou úsporu, bývají velmi překvapení,“ říká Milan Pospíšil, manažer úvěrů Buřinky. „Správně navržená rekonstrukce dokáže snížit celkovou spotřebu energie na vytápění v průměru až o dvě třetiny, u velmi starých a neefektivních domů může jít o úsporu dokonce až 90 procent,“ dodává.  

Z průzkumu dále vyplynulo, že lidé by velmi ocenili, kdyby jim nějaký odborník pomohl s odhadem nákladů (54 procent respondentů). Dalších 23 procent by to „spíše ocenilo“. Majitelé rodinných domů by uvítali také pomoc s vyřízením státní podpory (od 25. června to budou úvěry se zvýhodněnou úrokovou sazbou), doporučení spolehlivých řemeslníků či pomoc s plánováním rekonstrukce.

Hájovna před rekonstrukcí

Češi topí pánu Bohu do oken. Jak je to odnaučit? To je nový úkol pro stavební spořitelny

Reality

Polovina výdajů českých domácností za energie ročně je zbytečná a šla by ušetřit. Dalšími problémy, které situaci v energiích v Česku zhoršují, je i stárnoucí nerekonstruovaný bytový fond a energetická chudoba. Mnoho lidí se navíc nevyzná v hospodaření s energiemi ani v tom, jak doma snížit energetickou spotřebu. Vyplývá to ze společné studie, kterou dnes představila poradenská společnost KPMG a Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka), která chce situaci pro české domácnosti nyní zlepšovat odborným poradenstvím stavebních spořitelen.

Věra Tůmová

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Buřinka vidí příležitost nejen v nabídce financování, ale i v poradenství. „Výzkum jasně pojmenoval, co by majitelům domů pomohlo nejvíce. Více než tři čtvrtiny respondentů by zásadně ocenily co nejpřesnější vyčíslení nákladů ještě před zahájením jakýchkoliv prací. Právě na tuto poptávku reaguje nová bezplatná Energetická studie Buřinky. Pomáhá lidem spolehlivě zodpovědět klíčovou otázku, která přichází ještě před samotným projektováním: zda se rekonstrukce vůbec vyplatí a jaký rozsah opatření má pro jejich konkrétní dům smysl,“ podtrhuje mluvčí Buřinky Hana Burečková.

Energetická studie by měla klientovi poskytnout přehled o aktuálním stavu jeho domu, nabídnout tři varianty rozsahu rekonstrukce i odhad nákladů, očekávaných úspor i finanční návratnosti. Podle toho se pak může rozhodnout, zda bude postupovat dál a nechá si vypracovat renovační pas nebo průkaz energetické náročnosti budovy. „Mnoho lidí tápe, zda jejich dům nutně potřebuje komplexní rekonstrukci, anebo zda stačí jen několik dílčích kroků. Energetická studie jim bezplatně poskytne potřebná data na stůl, aby se mohli informovaně rozhodnout dříve, než investují čas a peníze do projektové přípravy a následně do celé rekonstrukce,“ vysvětluje Milan Pospíšil.

Stavební spořitelny lákají klienty na vyšší zhodnocení úspor

Money

Stavební spořitelny se snaží čelit poklesu zájmu klientů lepším úročením vkládaných úspor. Lidé ochotní u nich spořit aspoň po šest let mohou své peníze zhodnotit o více než 5,5 procenta ročně. Tedy lépe než na spořicím účtu u bank. Aktuálně ke zvýšení přikročila Modrá pyramida ze skupiny Komerční banky.

Ivana Pečinková

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Michal Nosek

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ETF na české akcie se blíží. Pražská burza chce být dostupnější drobným investorům

Pražská burza cenných papírů
ČTK
nst, ČTK

Pražská burza jede i bez velkého domácího IPO. Investoři letos zobchodovali akcie už za více než 91 miliard korun a dál hledají nové příležitosti. Zájem vzbudil duální listing Czechoslovak Group, první ETF i přesun KARO Leather na hlavní trh.

Zájem investorů o akcie obchodované na pražské burze zůstává silný. Od začátku roku do 19. června dosáhl objem obchodů s akciemi 91,2 miliardy korun. To je téměř stejně jako za celé první pololetí loňského roku, kdy se na burze zobchodovaly akcie za 92,4 miliardy korun. Pražskou burzu letos drží nejen domácí investoři, ale také nové emise. Patří mezi ně duální listing Czechoslovak Group, první ETF obchodované na regulovaném trhu pražské burzy nebo přesun společnosti KARO Leather na hlavní trh Prime. Burza cenných papírů Praha o tom informovala v tiskové zprávě.

„Objemy obchodů potvrzují, že zájem investorů o akcie obchodované na pražské burze zůstává velmi silný. Přestože letošní rok nepřinesl velkou primární nabídku akcií na domácím trhu, investoři aktivně vyhledávají nové příležitosti a jsou připraveni investovat do kvalitních firem i nových investičních produktů,“ uvedl Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Pro druhou polovinu roku Koblic očekává další rozšíření nabídky obchodovaných emisí. Významným milníkem by podle něj mohlo být také spuštění ETF (Exchange-traded fund) na index PX, které by investorům nabídlo jednoduchý způsob, jak investovat do nejvýznamnějších titulů pražské burzy. Zmínil v této souvislosti aktivity společnosti Wood & Company.

„Na projektu intenzivně pracujeme,“ řekl ČTK Martin Luňáček, produktový ředitel Portu, která patří do skupiny Wood & Company. Klíčovou podmínkou pro jeho spuštění je nalezení řešení, které umožní snížit nákladovost fondu na přijatelnou úroveň. Pokud se to podaří, mohlo by podle něj být ETF uvedeno na trh v září.

Micron patří mezi letité firmy, které prožívají akciovou jízdu

Devadesátky jsou zpět díky AI. Nokia, Dell či Micron raketově rostou

Trhy

Investor do technologického sektoru si může připadat, že se ocitl zpět v devadesátých letech před prasknutím takzvané dot.com bubliny. Firmy jako Nokia, Dell, Micron nebo Intel narostly v posledních měsících o stovky procent. Důvod je přitom zřejmý: umělá inteligence a budování infrastruktury pro její fungování.

Stanislav Šulc

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Připravované ETF na český index PX by mělo být atraktivní zejména pro drobné a konzervativnější investory, míní analytik XTB Tomáš Maxa. ETF podle něj zažívají v posledních letech velkou popularitu a jde tak o logický krok, jak zpřístupnit nákup indexu prostřednictvím tohoto produktu. Nespornou výhodou ETF jsou nízké poplatky, které se obvykle pohybují v setinách procent ročně.

Spuštění ETF by mohlo zvýšit i viditelnost pražské burzy v zahraničí, doplnil analytik Purple Trading Petr Lajsek. Pro řadu institucionálních investorů je právě existence burzovně obchodovaného fondu základní podmínkou pro vstup na menší regionální trhy. Pokud by se podařilo vytvořit dostatečně likvidní produkt, mohl by podle něj představovat další krok k oživení českého kapitálového trhu, který se dlouhodobě potýká s nízkým počtem nových emisí i omezeným zájmem zahraničního kapitálu.

CSG láká investory i v Praze

Jednou z hlavních novinek letošního roku byl vstup akcií Czechoslovak Group na pražský Free Market. Firma se v Praze začala obchodovat ve stejný den, kdy vstoupila na burzu v Amsterdamu.

Primární nabídka akcií se sice uskutečnila mimo Česko, obchodování v Praze si ale podle burzy rychle získalo pozornost investorů. V červnu už objemy obchodů s akciemi CSG v Praze dosahovaly 17,2 procenta objemu obchodů na amsterdamské burze.

Podle Koblice je to signál, že domácí investoři mají zájem o firmy, kterým rozumějí. „Případ CSG ukazuje, že český kapitálový trh má schopnost generovat likviditu i u emisí, které vstupují na zahraniční burzy. Lokální investoři mají zájem investovat do firem, jejichž příběh znají a kterým rozumí,“ uvedl Koblic.

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nst

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První ETF si našlo drobné investory

Druhou letošní novou emisí se stal fond BlueSphere World Equity UCITS ETF, jehož obchodování bylo zahájeno 16. dubna. Jde o vůbec první ETF obchodované na regulovaném trhu pražské burzy. Od zahájení obchodování dosáhl objem obchodů s ETF hodnoty 62,7 milionu korun, přičemž průměrný denní objem činí 1,4 milionu korun. Fond si rychle našel cestu zejména k drobným investorům. Přibližně jedna třetina investovaných prostředků směřuje prostřednictvím Dlouhodobého investičního produktu (DIP).

„Start prvního ETF na regulovaném trhu potvrzuje, že čeští investoři mají zájem o jednoduché a transparentní investiční produkty. Zároveň vidíme, že významnou roli začíná hrát i dlouhodobé investování prostřednictvím DIP, které podporuje tvorbu finančních rezerv na stáří,“ upozornil Koblic.

Po mimořádně úspěšném roce 2025, kdy index PX dosáhl historických maxim, letošní vývoj zatím přinesl mírnou korekci. K 19. červnu 2026 index PX od začátku roku ztrácí přibližně jedno procento. „Po rekordním růstu v minulém roce je současný vývoj přirozenou konsolidací,“ podotkl Koblic.

KARO Leather se posunula mezi hlavní emise

Dalším letošním milníkem byl přesun společnosti KARO Leather z trhu START na hlavní trh Prime. K přesunu došlo 2. března a firma se stala třetím emitentem, který touto cestou prošel.

Od 23. března jsou akcie KARO Leather zároveň součástí indexu PX. Podle pražské burzy to potvrzuje, že trh START může fungovat jako platforma pro růstové firmy, které se postupně posouvají mezi nejvýznamnější tituly na trhu.

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Dalibor Martínek

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Domovy pro seniory čeká stavební boom. Špatné projekty mohou spolknout miliardy

Domov pro seniory ve Tmani získal cenu hejtmanky v rámci Stavby roku Středočeského kraje 2025.
ČKAI, užito se svolením
Petra Nehasilová
pej

Česko bude v příštích letech potřebovat desítky tisíc nových lůžek pro seniory. Stárnutí populace tak vytvoří jednu z velkých investičních příležitostí pro stavebnictví, obce i soukromé investory. Podle projektantů ale nebude rozhodovat jen rychlost výstavby. Klíčové bude, aby nové domovy nebyly drahé na provoz, technicky problematické a nedůstojné pro lidi, kteří v nich budou žít.

Český stavební trh čeká nová investiční vlna. Vedle bytů, škol a dopravních staveb začne stále víc růst poptávka po sociálních a zdravotních zařízeních pro seniory. Populace stárne a kapacity dlouhodobé péče už dnes nestačí. Podle predikcí MPSV a ÚZIS bude při zachování současné struktury péče potřeba do roku 2035 vybudovat přibližně 34,7 tisíce nových pobytových lůžek. Do roku 2040 má přibýt dalších 14,5 tisíce a do roku 2050 ještě zhruba 14 tisíc.

Už nyní je přitom trh napjatý. Analýza České spořitelny uvádí, že v Česku chybí zhruba 17 tisíc lůžek v domovech pro seniory a devět tisíc lůžek v domovech se zvláštním režimem. To odpovídá přibližně 260 zařízením po 100 místech.

„Pokud nebudou dotační podmínky a technická zadání definována ve spolupráci s experty a v souladu s normovými požadavky, hrozí vznik defektních projektů a neefektivní vynakládání miliardových částek,“ říká předseda ČKAIT Robert Špalek.

Alzheimer centrum, vizualizace, interiér, PFFL

Na lůžko pro seniora se čeká dva roky. Nový fond chce masivně stavět nové domovy

Money

„Fondy pro bohaté”, tedy takzvané Fondy kvalifikovaných investorů, kam se dá investovat s částkou minimálně milion korun, rostou v Česku jako houby po dešti - a zaměřují se na různá aktiva. Property Fund for Living (PFFL) založený developery Robertem Sekerou z RS Group a Milanem Kuštou z K2 invest sází na investice do domovů pro seniory. Koupil první vlaštovku v Plzni.

nst

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Nový trh pro investory

Nejčastějšími stavebníky zařízení pro seniory jsou města, obce, kraje nebo příspěvkové organizace. Stále častěji ale do sektoru vstupují také církevní a neziskové organizace a soukromí investoři. Pro ně může být dlouhodobá péče stabilním segmentem s rostoucí poptávkou.

Výrazným hráčem je například Penta Hospitals, pod kterou nově spadá i síť SeneCura. Ta v Česku provozuje 17 domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem s kapacitou přes 2200 lůžek. Vedle toho vznikají i projekty založené na spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Příkladem je SeniorCentrum SeneCura v Humpolci, které vzniklo jako PPP projekt Kraje Vysočina a soukromého provozovatele.

Podobným směrem se vydává také Praha 4. Ta chce na svých pozemcích umožnit vznik nových kapacit dlouhodobé péče prostřednictvím práva stavby pro soukromé investory. V Záběhlicích mají vzniknout dvě zařízení, domov pro seniory a Alzheimer centrum.

Spoluzakladatel Penta Investments Marek Dospiva

Zdravotnický byznys nemá limity, říká miliardář Marek Dospiva

Leaders

Skupina Penta Hospitals CZ Marka Dospivy vybudovala jednu z největších sítí zdravotnických zařízení v Česku. Nyní provozuje 17 nemocnic a síť 54 center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou Senevida. Rozvoj zdravotní divize společnosti Penta, která je primárně vnímána jako developerská, bude pokračovat.

Dalibor Martínek

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Podle ČKAIT ale nelze seniorská zařízení připravovat jako běžný realitní produkt. Musí spojit bydlení, péči, sociální a zdravotní služby, energetickou úspornost, hygienu, bezpečnost i důstojné prostředí pro život.

Nejde jen o počet lůžek

Moderní domovy pro seniory už nemají připomínat ústav. Rostoucí důraz se klade na menší jednotky, soukromí, orientaci v prostoru, kontakt s komunitou, zahradu a prostředí přátelské k lidem s demencí.

Tlak na kvalitu navíc poroste. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vyzývá k zákazu tří- a vícelůžkových pokojů v pobytových sociálních službách od roku 2031. To by znamenalo větší důraz na soukromí a důstojnost klientů, ale zároveň další tlak na kapacity. Modernizovaná zařízení mohou mít po úpravách méně lůžek než dnes.

Domov seniorů v Novém Bydžově

Největší byznys příštích let? Péče o seniory. A v Novém Bydžově ukázali, jak může vypadat

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Stárnutí populace už není jen sociálním tématem, ale ekonomickou realitou. Projekt z Nového Bydžova přináší model, který kombinuje provozní logiku, architekturu a proměnu očekávání nové generace seniorů.

Petra Nehasilová

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Příkladem nové generace zařízení je Objekt sociálních služeb ve Zlíně-Malenovicích. Domov se zvláštním režimem pro osoby s demencí je rozdělen do deseti domácností a nabízí 40 lůžek. Dalším příkladem je Domov pro seniory ve Tmani, který kombinuje domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, byty pro seniory a veřejně přístupnou kavárnu.

Miliardy mohou narazit na špatná zadání

Sektor čeká příliv veřejných i evropských peněz. To může výstavbu urychlit, zároveň ale zvyšuje riziko špatně připravených projektů. U zařízení pro seniory mají technické chyby větší dopad než u běžných budov. Špatné větrání, akustika, přehřívání, vlhkost nebo vysoké provozní náklady přímo ovlivňují kvalitu života klientů i ekonomiku provozu.

„Skryté netěsnosti znamenají nejen ztrátu energie, ale i riziko degradace konstrukcí a růstu plísní. V praxi mnohdy vedou i ke ztrátě přidělené dotační podpory,“ upozorňuje autorizovaný inženýr František Vlach.

Radomír Kočí

Makléř: Není to jako v devadesátkách, kdy se dalo prodat cokoliv. I tak opuštěných zámků ubývá

Reality

Nemovitostem se Radomír Kočí věnuje profesně jako realitní makléř. Výjimečné domy, vily či zámky jsou zároveň jeho koníčkem. Databáze Poznej domy, kterou založil, přináší příběhy téměř dvou tisíc objektů z celého Česka. Osudy památek popisuje také ve svých knihách. „Před válkou na Ukrajině patřili k významným investorům také Rusové, což už samozřejmě dávno neplatí. Jak ukazuje i příběh vily Ernesta Solvaye, kterou vlastnil ruský investor, záměr zrekonstruovat ji pro své soukromé účely neuskutečnil. Vila zůstala v ruinách a hledá nového majitele," říká Radomír Kočí.

Petra Nehasilová

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Petra Nehasilová

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